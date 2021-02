Sanremo 2021, Ghemon lancia Operazione televoto, la caccia ironica per conquistare più preferenze – Il video

Una gag sui social per iniziare la caccia al televoto. L’artista avellinese Ghemon ha escogitato un strategia per la caccia al televoto, postando dal suo account Twitter ufficiale un video ironico nel tentativo di accaparrarsi più preferenze possibili in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Momento Perfetto. «Ciao sono Ghemon, l’amico di Gianluca, abbiamo giocato insieme a calcetto una volta: sto chiamando un po’ di amici per darmi da fare con il televoto», dice l’artista in una chiamata a un conoscente al quale chiede di votare per lui. «Guarda posso dirlo sul gruppo WhatsApp del catechismo di mio figlio, ma sei disponibile anche per feste di compleanno?», chiede l’interpellato, «Disponibilissimo!», risponde Ghemon.

Video: Twitter/@Ghemon

