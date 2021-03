La misteriosa spilla sulle giacche dei cantanti in gara: cosa significa quel “play&pause” apparso a Sanremo – Foto

Una spilla con il simbolo del play e della pause. Questi i simboli della campagna “I diritti sono uno spettacolo, non mettiamoli in pausa”, che ha portato al Festival di Sanremo la questione della crisi del settore degli spettacoli dal vivo, uno dei più colpiti dall’emergenza sanitaria. Sul palco dell’Ariston artisti come Willy Peyote, Kolors e Fedez hanno indossato sulle proprie giacche la spilla per ricordare l’importanza dei diritti dei lavoratori impegnati nella cultura.

sanremo-willy-peyote 71st Sanremo Music Festival 2021 71st Sanremo Music Festival 2021

«Lo spettacolo dal vivo», si legge sul sito degli ideatori dell’iniziativa, «è un settore che da tempo necessita di una riforma strutturale e di un cambio di percezione volto a riconoscerne il valore culturale, produttivo e sociale. La pandemia è stata e continua a essere per il settore culturale un acceleratore di consapevolezza: senza un intervento definitivo e il più possibile unitario, le conseguenze di questa crisi saranno drammatiche e avranno ricadute insostenibili sulla vita dei lavoratori, sulla salute dell’intero settore e sul PIL del nostro paese»

Speciale Sanremo 2021

I conduttori

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

Leggi anche: