Bar, ristoranti, spostamenti tra Comuni: l’Italia verso la chiusura nei weekend. Oggi la riunione per modificare il Dpcm

Dopo il parere del Cts, il vertice della cabina di regia. Due opzioni per i fine settimana. In zona gialla possibile stop ai centri commerciali

Le restrizioni in vigore non bastano più. E ormai è certo che il nuovo Dpcm subirà delle modifiche. L’ultimo documento recapitato ieri, 9 marzo, al governo dal Comitato tecnico scientifico (Cts) evidenzia un «peggioramento della curva epidemiologica e una rapida diffusione delle varianti a maggiore trasmissibilità». Per questo, è la raccomandazione degli esperti, bisogna agire in fretta. Esclusa, per ora, l’ipotesi di una chiusura nazionale per tre settimane, il governo guidato da Mario Draghi è indirizzato a varare innanzitutto una stretta per i fine settimana.

Misure in vigore già il 13 marzo

Le misure saranno discusse oggi, 10 marzo, nel corso di un vertice della cabina di regia e dovrebbero scattare già il prossimo weekend, quello del 13 e del 14 marzo. Il primo nodo da sciogliere riguarda la severità della stretta da applicare nei weekend. Istituire una zona rossa – impedendo gli spostamenti se non per lavoro, salute e motivi di urgenza – oppure riproporre il modello già sperimentato nel corso delle vacanze di Natale con la possibilità di muoversi soltanto all’interno del proprio Comune, ma lasciando intatto il permesso di uscire di casa tra le 5 e le 22. Quest’ultima, riferisce il Corriere della Sera, è al momento l’ipotesi più accreditata. Bar e ristoranti sarebbero chiusi in tutto il Paese, consentiti soltanto l’asporto (fino alle 18 dai bar) e la consegna a domicilio.

La stretta su centri commerciali e scuole

Per le zone del Paese già in fascia rossa, che ora diventerà automatica con la soglia dei 250 contagi settimanali per 100 mila abitanti, dovrebbe scattare invece un vero e proprio lockdown, con la chiusura di locali pubblici e negozi. Ma non è tutto. Perché l’intenzione del governo – scrive La Stampa – è quella di inasprire le misure anche nelle Regioni in zona gialla, con l’obiettivo di limitare le occasioni di aggregazione. Questo si tradurrebbe, per esempio, nella chiusura dei centri commerciali anche nei giorni feriali. In quelle arancioni, invece, potrebbe arrivare la serrata delle scuole di ogni ordine e grado.

