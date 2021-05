Il governo accelera sulle riaperture, oggi il Cdm: via libera ai ristoranti al chiuso fino alle 18, ipotesi coprifuoco alle 24

Alle ore 16 a Palazzo Chigi si terrà la cabina di regia sulle riaperture presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Parteciperanno, tutti in presenza, i ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti, il sottosegretario Roberto Garofoli, il coordinatore e il portavoce del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Secondo le prime indiscrezioni da Open, l’esecutivo ha deciso di far slittare di due ore il coprifuoco. Via libera anche alla riapertura dei ristoranti al chiuso, ma solo fino alle 18, e solo in zona gialla. Via libera anche per i centri commerciali nei fine settimana. Subito dopo la cabina di regia si terrà il Consiglio dei ministri, segnale che il governo sta provando ad accelerare sulle riaperture, e di consentire questi allentamenti già dal 24 maggio. Sul fronte dei criteri validi per la definizione del passaggio delle Regioni da una zona di rischio all’altra, sarà ridotto il peso dell’indice Rt a vantaggio degli indici di pressione ospedaliera e dell’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti.

Se le indiscrezioni fossero quindi confermate allora i ristoranti potrebbero tornare a riaprire il chiuso con una settimana di anticipo rispetto alla tabella di marcia precedentemente delineata dal governo Draghi. «Sono ore cruciali, la riunione oggi della cabina di regia ci vede da fuori, come osservatori nel dibattito, pensare che qualcuno debba mettere mano al coprifuoco piuttosto che al tema della ristorazione all’interno, a dare una risposta al mondo delle piscine al coperto», ha commentato il presidente del Veneto Luca Zaia. Ed è proprio sullo slittamento del coprifuoco che più hanno spinto le Regioni nelle ultime settimane. Le misure che abbiamo proposto sono «assolutamente di responsabilità. Diciamo che alcune attività, vista la situazione pandemica odierna, possono riaprire. Dobbiamo ridare fiato ad economia e lavoro», ha dichiarato invece questa mattina il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.

