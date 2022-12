Sanremo 2023, ecco i titoli delle canzoni in gara alla 73esima edizione del Festival

Prosegue la strada verso la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico Amadeus e Gianni Morandi hanno deciso di dedicare l’apertura della serata della finale di Sanremo Giovani a Sinisa Mihajlovic, l’ex calciatore e allenatore morto a 53 anni dopo una lunga lotta contro la leucemia, ricordando che «Sinisa, da allenatore, ha sempre investito molto sui giovani», mandando in onda una clip della terza serata del Festival del 2021, quando Mihajlovic salì sul palco dell’Ariston con a Fiorello e a Zlatan Ibrahimovic per cantare Io vagabondo dei Nomadi. Nel corso della finalissima dei Giovani, Amadeus e Morandi hanno svelato i titoli delle 28 canzoni in gara della kermesse. Come già anticipato durante l’annuncio dei 22 big in gara, infatti, quest’anno gli organizzatori del Festival della Canzone italiana hanno deciso che a salire sul palco dell’Ariston ci saranno anche i primi sei classificati della competizione giovanile. Tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani che calcheranno dunque il palco dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023, assieme ai grandi della canzone italiana contemporanea scelti da Amadeus, ci saranno anche gIanmaria, Olly, Sethu, Shari, Will, Colla zio. Ma non solo. Amadeus ha anche annunciato i titoli delle 28 canzoni in gara, che comprendono sia quelle dei big sia gli inediti dei sei giovani “promossi”, che presenteranno un brano inedito diverso rispetto a quelli portata in gara nella competizione giovanile.

Le 28 canzoni in gara

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

Articolo 31 – Un bel viaggio

Ariete – Mare di guai

Colapesce e Dimartino – Splash

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

Giorgia – Parole dette male

I Cugini di Campagna – Lettera 22

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassmann – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr. Rain – Supereroi

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Colla Zio – Non mi va

gIANMARIA – Mostro

Noor – Tua amelie

Olly – Polvere

Sethu – Cause perse

Shari – Egoista

Will – Stupido

