Sanremo 2021, la serata dei duetti: c’è anche Ibra-Miha con «Io vagabondo». Falsa partenza all’Ariston con i guai ai microfoni

Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic hanno condiviso il palco del Festival di Sanremo per un duetto insieme sulle note di Io Vagabondo dei Nomadi, affiancati dai conduttori Amadeus e Fiorello. L’amicizia tra i due, ha raccontato Ibra, «è iniziata con una testata che gli ho dato. C’era Juventus-Inter. Lui aveva più esperienza di me, io sono caduto nel gioco della provocazione. Cosa gli invidio? Lui tira le punizioni come altri tirano rigori, io sono il contrario. Sinisa è uno degli avversari più forti che abbia mai incontrato, ma anche Paolo Maldini e Giorgio Chiellini sono aggressivi e onesti». Ibrahimovic ha poi raccontato che quando ha saputo della battaglia dell’allenatore del Bologna contro la leucemia non ha avuto la forza di chiamarlo: «Non riuscivo a parlare, era lui che dava forza a me dicendo: è un piccolo momento che passa, ma tutto andrà bene».

Willie Peyote e Samuele Bersani incantano con Giudizi Universali

ANSA/ETTORE FERRARI | Willie Peyote e Samuele Bersani

Ad aprire il terzo blocco degli Campioni durante la terza serata del Festival è stato Random con i The Kolors, con cui ha riproposto la cover di Ragazzo fortunato di Jovanotti. L’atmosfera dell’Ariston si è rarefatta quando l’orchestra ha iniziato a suonare le prime note di quel capolavoro della musica italiana che era, è e resterà Giudizi Universali di Samuele Bersani, il brano scelto da Willie Peyote per questa serata, accompagnato sul palco dallo stesso Bersani.

Eleganza, delicatezza e potenza vocale l’han fatta da padrone durante l’esibizione di Orietta Berti con Le Deva, che han riproposto Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Gio Evan si è invece cimentato nella cover de Gli anni degli 883 con i cantanti di The Voice Senior.

I Måneskin incendiano il palco con Manuel Agnelli. Michielin e Fedez divertono con il loro maxi-medley

ANSA/ETTORE FERRARI | Francesca Michielin e Fedez

Tra i grandi protagonisti del secondo blocco della terza serata non poteva mancare Bugo che, con i Pinguini Tattici Nucleari, ha portato sul palco la cover di Un’avventura di Lucio Battisti. A seguire il maxi-medley di Francesca Michielin e Fedez: Del verde di Calcutta, Le cose che abbiamo in comune di Daniele Silvestri, Felicità di Al Bano e Romina, Non amarmi di Baldi e Alotta e la sanremissima Fiumi di parole dei Jalisse.

Nel teatro Ariston sono poi risuonate le note Cyrano: la voce di Francesco Guccini ha fatto d’apertura alla cover di Irama. Data la positività di due membri dello staff, l’artista non ha potuto esibirsi. Tuttavia, come la sera precedente, è stata mandata in onda la prova generale registrata del brano. A chiudere il blocco sono poi saliti sul palco i Måneskin che, sulle note di Amandoti dei CCCP di Giovanni Lindo Ferretti, hanno duettato con Manuel Agnelli, «il Mario Draghi dell’alternative rock italiano» (così come consacrato recentemente da Bebo de Lo Stato Sociale, ndA).

Lo sketch di Fiorello sulle dimissioni di Zingaretti

L’annuncio delle dimissioni del segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti è arrivato fino a Sanremo, senza passare inascoltato da Fiorello, che già nella prima serata del Festival aveva ironizzato sulle poltrone del Pd. “Fiore” ha voluto “riparare al danno” innescato, pronosticando due alternative per il futuro di Zingaretti: «Le opzioni sono due, o si candida a sindaco di Roma o va a fare l’opinionista dalla D’Urso. Questa non è satira politica, è realtà».

Fiorello su Zingaretti: «Si è dimesso perché si parla solo di poltrone? Nicola che altro posso fare? Ho solo queste vuote davanti» – Il video – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

L’inizio tra problemi tecnici, il rock da balera degli Extraliscio e Fulminacci con Valerio Lundini

I primi big in gara a calcare il palco durante la serata delle cover e duetti di questa edizione del Festival 2021 sono stati Noemi e Neffa, che hanno cantato Prima di andare via. Durante l’esecuzione del brano, però, ci sono stati alcuni problemi tecnici ai microfoni. A seguire, il ritmo ha iniziato a farsi più incalzante grazie a Fulminacci, Valerio Lundini e Roy Paci che hanno coverizzato Penso positivo di Jovanotti. Una ragione di più è invece stato il brano scelto per la serata da Francesco Renga, accompagnato dalla delicata voce di Casadiliego, la vincitrice dell’ultima edizione di X-Factor.

Ma a rompere gli schemi ci hanno pensato loro: gli Extraliscio e Davide Toffolo e Peter Pichler che hanno portato sul palco dell’Ariston un mash-up di Kazachok e di Rosamunda. Tra rock da balera, acrobazie, danze, e chitarre rotanti, hanno certamente offerto la giusta dose di folklore che non ha stregato solo il pubblico più agée, ma anche quello più giovane. Verranno premiati dalla giuria dell’Orchestra? Forse. È stato poi il turno di Fasma e Nesli con La fine. Anche per loro non sono mancati problemi tecnici, tant’è che Amadeus ha interrotto l’esecuzione per farla ripetere successivamente senza intoppi tecnici.

L’omaggio dei Nagramaro a Lucio Dalla

La terza serata del Festival si è aperta l’omaggio dei Negramaro dedicato a Lucio Dalla, il maestro del cantautorato bolognese che oggi avrebbe compiuto 78 anni, nonché per celebrare i 50 anni da quando portò al Festival la sua indimenticabile 4 marzo 1943, eseguita rigorosamente nella versione non censurata. Giuliano Sangiorgi e la band hanno successivamente eseguito Meraviglioso, omaggio a un altro gigante della storia della musica e del cantautorato italiano, Domenico Modugno.

La gara dei duetti e delle cover dedicata alla canzone d’autore italiana

Grande attesa e altissime aspettative per la terza serata del Festival di Sanremo. Tutti e 26 i Campioni in gara si esibiranno in cover e duetti scelti dal vastissimo repertorio della canzone d’autore italiana. L’apertura è stata affidata ai Negramaro che hanno reso omaggio a Lucio Dalla, celebrando i 50 anni di 4 marzo 1943. E poco importa se gli ascolti del Festival, anche durante la seconda serata, sono stati più bassi rispetto agli anni scorsi. Impossibile far finta che il Paese non stia vivendo un momento difficile a causa della pandemia, ma ciò non toglie che la voglia di spensieratezza e di passare qualche ora di leggerezza non manchi.

Tra gli ospiti della serata l’icona della moda Vittoria Ceretti, la gloria del calcio Sinisa Mihajlovic, che duetterà con Zlatan Ibrahimovic, l’immancabile Achille Lauro con il terzo dei suoi misteriosi quadri, e l’attrice e scrittrice Antonella Ferrari. Ma sul palco, a duettare con i Big, si avvicenderanno altri grandi ospiti d’eccezione, non solo provenienti dal mondo musicale, ma anche quello della cultura e dello spettacolo.

La scaletta della terza serata del Festival

Negramaro – Omaggio a Lucio Dalla

Noemi con Neffa – Prima di andare via (Neffa)

Fulminacci con Valerio Lundini e Roy Paci – Penso positivo (Jovanotti)

Francesco Renga con Casadiliego – Una ragione di più (Ornella Vanoni)

Extraliscio e Davide Toffolo con Peter Pichler – Rosamunda (Gabriella Ferri)

Fasma con Nesli – La fine (Nesli)

Bugo con Pinguini Tattici Nucleari – Un’avventura (Lucio Battisti)

Francesca Michielin e Fedez – Le cose che abbiamo in comune (Calcutta, Del Verde, Daniele Silvestri)

Irama – Cyrano (Francesco Guccini)

Måneskin con Manuel Agnelli – Amandoti (CCCP di Giovanni Lindo Ferretti)

Random con The Kolors – Ragazzo fortunato (Jovanotti)

Willie Peyote con Samuele Bersani – Giudizi Universali (Samuele Bersani)

Orietta Berti con Le Deva – Io che amo solo te (Sergio Endrigo)

Gio Evan con i cantanti di The Voice Senior – Gli anni (883)

Ghemon con Neri per Caso – Medley: Le ragazze, Donne, Acqua e sapone, La canzone del sole

Duetto di Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic

La Rappresentante di Lista con Donatella Rettore – Splendido Splendente (Donatella Rettore)

Arisa con Michele Bravi – Quando (Pino Daniele)

Madame – Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano)

Annalisa – La musica è finita (Ornella Vanoni)

Lo Stato Sociale con Sergio Rubini, Francesco Pannofino ed Emanuela Fanelli – Non è per sempre (Afterhours)

Gaia con Lous and the Yukuza – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)

Colapesce e Dimartino – Povera Patria (Franco Battiato)

Come_Cose con Alberto Radius e Mamakass – Il mio canto libero (Lucio Battisti)

Max Gazzè con Daniele Silvestri – Del Mondo (Csi di Giovanni Lindo Ferretti)

Malika Ayane – Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli)

Ermal Meta con Napoli Mandolin Orchestra – Caruso (Lucio Dalla)

Aiello con Vegas Jones – Gianna (Rino Gaetano)

Speciale Sanremo 2021

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

