Sanremo, ascolti ancora in calo: nella seconda serata 7 milioni 586 mila spettatori, con il 42,1% di share

Ascolti ancora in calo per la seconda serata del Festival di Sanremo che ha ottenuto ieri, 3 marzo, su Rai1 10 milioni 113 mila telespettatori, pari al 41,2% di share, nella prima parte. Per quanto riguarda la seconda parte, la kermesse ha registrato 3 milioni 966 mila con il 45,7%. In media, la serata di ieri ha raccolto 7 milioni 586 mila spettatori con il 42,1% di share. L’anno scorso l’ascolto medio raggiunse i 9 milioni 693 mila spettatori pari al 53,3% di share.

Martedì 2 marzo, invece, la kermesse canora aveva esordito nella prima parte con 11 milioni di spettatori. Per la precisione, 11 milioni e 176 mila, pari al 46,4% di share. Era poi calata la platea durante la seconda parte dello show, che ha fatto registrare circa 4 milioni 212 mila spettatori con il 47,8%. Complessivamente gli spettatori nella prima serata erano stati 8,4 milioni con il 46,6%. Nel 2020 la seconda serata del Festival fu seguita da 12 milioni 841 mila telespettatori, pari al 52,5% di share nella prima parte e da 5 milioni 451 mila con il 56,1% nella seconda.

Speciale Sanremo 2021

I conduttori

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

