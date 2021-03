Sanremo 2021, bravo Bugo (meglio soli che male accompagnati), bocciato il mashup di Elodie – Il videocommento

Stupisce La Rappresentante di lista, che fa impazzire i social; orecchiabile la canzone di Bugo, altro che Morgan e polemiche. Meglio soli che male accompagnati. Bravo Willie Peyote, merita il podio. Non ci è piaciuto, invece, il mashup di Elodie nella seconda serata del Festival di Sanremo. Aveva bisogno di imitare le superstar americane? Bastava essere se stessa, come ha fatto nel suo toccante monologo finale. Bocciata, inoltre, la scelta di far salire sul palco dell’Ariston Cristiana Girelli all’1 di notte per parlare di calcio femminile. Che senso ha avuto? Azzeccata, infine, la scelta dei palloncini colorati in platea. Sempre meglio della platea vuota, fredda e asettica della prima puntata.

Grafiche e video editing: Vincenzo Monaco

Speciale Sanremo 2021

I conduttori

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

