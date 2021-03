Sanremo 2021, Arisa : «Con ‘Potevi fare di più’ vado verso di me per capire chi sono» – La videointervista

Arisa sta “facendo di più”. La sua sesta partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Potevi fare di più segna il ritorno sul palco dell’Ariston e un percorso «verso se stessi». Nel brano, l’artista racconta le emozioni e il dolore di una relazione priva di stimoli e giunta al tramonto. «Sto andando verso di me, sto cercando di scoprire anche attraverso la scrittura chi sono davvero, analizzandomi e tirando fuori quello che ho dentro», racconta l’artista a Open.

Le poltrone vuote e la cover di Pino Daniele

Per Arisa, che è cresciuta artisticamente anche grazie alle esibizioni sul palco dell’Ariston, le poltrone vuote (la prima sera, mentre nella seconda sono state “animate” da palloncini) causa Coronavirus «hanno dato un senso di paura, ma anche la voglia di andare oltre questo scoglio. Il pubblico non è presente», afferma la cantante. «Ma questo non significa che non ci sia davvero. Bisogna pensare che ciò che facciamo vada al di là della presenza fisica, per infondere energie positive: che dietro la luce rossa del live ci siano persone che si aspettano da noi cose buone». Come la cover di Quando, storico brano di Pino Daniele che Arisa eseguirà stasera insieme a Michele Bravi. «È un pezzo che adoro e per me cantare con lui, è un’opportunità di confronto perché ha una voce unica: sarà fantastico»·

