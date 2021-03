Sanremo 2021, chi è Max Gazzè: biografia e curiosità

Classe 1967, Massimiliano Max Gazzè è decisamente un veterano delle cronache dell’Ariston: quella all’edizione 2021 del Festival di Sanremo è infatti la sua sesta volta. Cantautore e bassista italiano, Max nasce a Roma da una famiglia di origini siciliane e suona il pianoforte da quando aveva 6 anni. Il papà è originario di Scicli, nel ragusano, e lavora all’ambasciata italiana: per questa ragione Max passa la sua infanzia in Belgio, dove frequenta la Scuola europea. A 14 anni scopre il basso e inizia anche le sue esibizioni nel locali della capitale belga con alcune band.

I suoi esordi internazionali lo vedono bassista, arrangiatore e coautore di una band inglese con Alister Tomes, Russell Jarrett e Dave Cartwright: i 4 Play 4. Insieme si spostano nella Francia del sud e qui Gazzè lavora anche come produttore artistico e viaggia in tournée anche nei Paesi Bassi.

Vicolo del Fico, Roma

È il 1991 quando il cantautore torna a Roma, dove inizia a collaborare con nomi come Niccolò Fabi, Frankie HI-NRG MC, Alex Britti. E soprattutto con Daniele Silvestri, con cui il sodalizio è di lunga durata. Due anni dopo, nel 1993, comincia la storia di uno degli ultimi luoghi veramente artistici della Capitale degli ultimi tempi. Succede nel vicolo del Fico, in pieno centro a Roma, nelle stradine tra piazza Navona e Campo de’ Fiori. È qui che un gruppo di amici dà vita a un’esperienza diventata poi storica: quella del Locale. 180 metri quadrati in cui si incontra e letteralmente viene su una nuova generazione di musicisti e attori. «Ero sempre lì, tanto da conoscere prima e innamorarmi poi della barista. È diventata mia moglie», racconta Max Gazzè.

Il suo primo album arriva nel 1996: Contro un’onda del mare viene presentato in versione acustica nel tour di Franco Battiato. La prima hit è Cara Valentina. Due anni dopo esce il brano che lo fa conoscere al grande pubblico, interpretato insieme a Niccolò Fabi: Vento d’estate, che porta a casa l’edizione di quell’anno di Un disco per l’estate. Il secondo album è del 1998, e qui Max scrive i testi con il fratello Francesco Gazzè: La favola di Adamo ed Eva. Nella ristampa dell’album verrà poi inserito il brano Una musica può fare, con cui l’artista partecipa (dopo il premio Tenco) a Sanremo ’99 nella categoria Nuove proposte.

Album e live

Con Il Timido Ubriaco, nel 2000, Gazzè torna a Sanremo e porta a casa il quarto posto. Il terzo album si intitola Max Gazzè ma è noto come Gadzilla. L’artista ama la poesia, e dai suoi album si vede, tra traduzioni e citazioni. Ad oggi Max Gazzè ha dieci album all’attivo da solista e uno – nel 2014, Il padrone della festa – con Nicolò Fabi e Daniele Silvestri. Dopo le partecipazioni del ’99 e del 2000, il cantautore e bassista è tornato sul palco dell’Ariston nel 2008 con Il solito sesso, poi nel 2013 con Sotto casa e I tuoi maledettissimi impegni, nel 2018 con La leggenda di Cristalda e Pizzomunno. Quest’anno porterà a Sanremo il brano Il farmacista, accompagnato da La Trifluoperazina Monstery Band.

