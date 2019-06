Sea Watch cambia rotta dopo le minacce di Salvini: era diretta a Lampedusa, ma va a Malta

Inizialmente diretta a Lampedusa, la Sea Watch 3 – secondo i siti di tracciamento on line – sta virando verso Malta. La nave ong non ha seguito le indicazioni della Libia, che aveva preso in carico il coordinamento dei soccorsi, e si è rifiutata di far sbarcare a Tripoli i 53 migranti salvati il 12 giugno nel Mediterraneo Centrale.

In un primo momento, la nave della ong tedesca si è diretta verso nord. Prima verso Lampedusa, poi – dopo le minacce del ministro dell’Interno Matteo Salvini – ha virato verso Malta.

Nel tardo pomeriggio di ieri – 13 giugno – Salvini aveva diffuso una direttiva preventiva per diffidare l’ingresso nelle acque territoriali alla nave umanitaria.

Libia porto sicuro?

La Libia, ha scritto Salvini, ha preso il coordinamento di quello che in gergo si chiama evento Sar, di Ricerca e Soccorso. E ha assegnato un porto di sbarco: proprio Tripoli. È la prima volta che succede da quando il Paese ha autoproclamato all’International Maritime Organization la sua zona SAR (Search and Rescue) nel giugno 2018.

#SEAWATCH NON SBARCHERÀ I NAUFRAGHI IN LIBIA



Tripoli non è un porto sicuro.



Riportare coattivamente le persone soccorse in un Paese in guerra, farle imprigionare e torturare, è un crimine.



È vergognoso che l’Italia promuova queste atrocità e che i governi UE ne siano complici. pic.twitter.com/VPE6ilEnGk — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) June 13, 2019

Tuttavia, per la comunità internazionale, la Libia non è, e non è mai stata, un porto sicuro. I naufraghi hanno diritto a essere portati in un POS, un Place of Safety: il cosiddetto “porto sicuro”, insomma. E la Libia – come ha sottolineato anche la Commissione europea – non lo è.

Sia a causa del conflitto armato in escalation sa perché il Paese non ha mai sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 1951. Le Nazioni Unite parlano nei loro rapporti di «torture e orrori inimmaginabili» cui vengono sottoposti i migranti in Libia, nei centri di detenzione.

Per una nave battente bandiera europea, di paesi quindi che aderiscono al diritto internazionale – spiegano da sempre gli esperti – riportare persone in Libia significa violare il diritto internazionale.

SeaWatch non vuole portarli in Libia? Allora spieghi perché ha chiesto a Tripoli un porto sicuro. E perché, dopo la risposta positiva, ha atteso per ore davanti alla costa africana. https://t.co/rVHwt2pS4E — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 13, 2019

Le navi hanno l’obbligo di inviare richiesta di Pos a tutti i centri di coordinamento della zona: Sea Watch 3 dice di averlo fatto con Libia, Malta, Italia. Ma avere una zona Sar (che si costituisce per prassi appunto attraverso una dichiarazione all’IMO), coordinare i soccorsi (in un contesto in cui il centro di coordinamento di Tripoli ha dimostrato nel tempo di rispondere raramente, e di non comprendere spesso l’inglese, per esempio), non vuol dire per quel paese essere un “porto sicuro”.

Conte a Malta

A Malta la nave ong troverà il premier Giuseppe Conte, nell’isola per il vertice di oggi pomeriggio, 14 giugno, dei 7 Paesi dell’area Sud e mediterranea membri dell’Ue. Il presidente del Consiglio si ritroverà con i capi degli esecutivi di Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro e Malta.

Prima del vertice, Salvini ha parlato col premier maltese Muscat: ieri pomeriggio, fanno sapere ancora dal ministero degli Interni, ha avuto una «proficua conversazione telefonica» con il Primo Ministro, «con l’obiettivo di rafforzare la strategia comune sul terreno del contrasto del traffico di migranti e della prevenzione della perdita di vite umane nel Mediterraneo».

Salvini e Muscat hanno condiviso «l’esigenza di proseguire la collaborazione volta a sostenere le Autorità libiche per rafforzarne le capacità di soccorso in mare e di controllo delle frontiere».

La querela

Intanto Sea Watch querela Matteo Salvini. Era nell’aria: dopo le parole del ministro degli Interni – che ha definito il soccorso di 53 persone nel Mediterraneo centrale effettuato dalla Sea Watch3 «un atto di pirateria di un’organizzazione fuori legge», i legali della ong tedesca annunciano, il 13 giugno, una querela per diffamazione nei confronti del leader della Lega.

Nel mirino dagli avvocati Alessandro Gamberini e Leonardo Marino le «innumerevoli dichiarazioni diffamatorie a mezzo stampa» del ministro, «insultando la ong e l’operato della sua nave». Operato che, dicono i legali, «si sostanzia, sempre, in legittima attività di soccorso e salvataggio.

Non solo: le ragioni della querela per diffamazione a mezzo stampa risiedono anche, dicono gli avvocati, nel fatto che «l’esito delle indagini rivolte sull’operato delle ong smentisce categoricamente il ministro dell’Interno».

La versione di Sea Watch

La Sea Watch 3 ha rispettato la vigente normativa internazionale che, come oramai noto, vieta il trasbordo e lo sbarco in territorio libico, spiegano i due legali di Sea Watch.

Matteo Salvini «sa bene che fare rientrare chi fugge da guerre, violenze e soprusi in un paese che non è qualificato come “Porto Sicuro”, in costante guerra civile, costituisce una gravissima violazione dei diritti umani, del diritto del mare e del diritto dei rifugiati», dicono ancora da Sea Watch.

«Utilizzare l’importante ruolo istituzionale di capo del Viminale, in assenza di elementi oggettivi a supporto delle proprie asserzioni, costituisce violazione delle proprie competenze e lascia, peraltro, perplessi sull’attenzione e le energie che il ministro ripone sull’attività svolta dalle Ong che ha soccorso solamente 53 naufraghi quando, ricordiamo, ogni giorno arrivano decine e decine di persone a bordo di barche fantasma nonché, come nelle ultime settimane, di navi militari e mercantili», attaccano gli avvocati Gamberini e Marino.

53 people rescued! This morning our crew was informed about a boat in distress by Pilotes Volontaires' plane Colibri…. Posted by Sea-Watch on Wednesday, June 12, 2019

Le indagini in Sicilia

Lo scorso 15 maggio, dopo il divieto del Viminale, la procura di Agrigento aveva ordinato (con annessa reazione, affatto “entusiasta”, in diretta tv del ministro dell’Interno Matteo Salvini) lo sbarco dei migranti salvati in quei giorni dalla Sea Watch3, mettendo sotto indagine il comandante della nave perché aveva disobbedito all’ordine di non avvicinarsi ai porti italiani. Il pm Luigi Patronaggio ha poi accertato che l’equipaggio non aveva commesso alcun reato e aveva agito nell’interesse delle vite umane.

Il caso del divieto di sbarco imposto dal Viminale per la Sea Watch 3 è ora sotto indagine da parte della procura di Palermo. La vicenda è stata inserita anche nei fascicoli della procure di Catania e Agrigento, che indagano per fatti precedenti.

In copertina il leader della Lega e vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini durante un forum all’Ansa, Roma, 20 maggio 2019. Ansa / Ettore Ferrari

