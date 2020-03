Attenzione alle foto della «fuga da Milano» per l’emergenza coronavirus: questa è del 2017

Alcuni siti di informazione e post social stanno diffondendo una foto della stazione di Milano Centrale associata alla «fuga da Milano» a seguito del discusso decreto Conte sull’emergenza coronavirus che coinvolge la Lombardia. Uno dei siti è l’Osservatore Meneghino, ad esempio, nell’articolo dal titolo «Treno, auto, pullman, ogni mezzo è buono per scappare da Milano e portare il contagio ovunque», mentre altri come Playhitmusic.it mettono ancora più in chiaro l’associazione foto e titolo «Fuga da Milano per il Coronavirus, la Stazione Centrale ieri sera 7 marzo»:

La foto però è vecchia, infatti è stata pubblicata da Repubblica in una galleria immagini del 22 dicembre 2017 dal titolo «Assalto alla stazione Centrale: treni pieni per le vacanze di Natale».

Non solo siti, la foto sbagliata era circolata anche tramite i social sia da parte di chi credeva fosse vera e da parte di chi invece cercava di smentirla:

Ecco lo screenshot della galleria di Repubblica del 2017:

L’utilizzo improprio di questa foto può portare seri problemi nei confronti delle persone ritratte. Infatti, in molti se la prendono con coloro che in questo momento stanno cercando di andarsene da Milano, accusandoli di commettere reato.

