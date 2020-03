Coronavirus, la gaffe di Biden: tossisce sulla mano in diretta tv – Il video

Gaffe del candidato alle primarie democratiche per la scalata alla Casa Bianca e ex presidente durante le amministrazioni Obama Joe Biden che, intervistato in diretta sulla Cnn, ha ripetutamente tossito sulla mano violando le norme sulla prevenzioni del contagio da Coronavirus. Biden aveva appena assicurato di seguire tutte le direttive e gli accorgimenti dettati dalle autorità sanitarie.

«Lei lo sa – lo ha incalzato l’intervistatore Jake Tapper – si presuppone che si tossisca sul gomito». Biden, imbarazzato, si è difeso assicurando di essere solo in casa. «Comunque è vero, sono d’accordo, ha ragione», ha aggiunto il politico. Il giornalista ha quindi mimato a Biden la posizione da adottare quando si tossisce.

