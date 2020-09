Il ritorno alle origini di Emis Killa e Jake La Furia: «La trap? Business. Il nostro rap è duro e crudo» – La videointervista

Doveva succedere, prima o poi: sono colleghi di vecchia data e la loro intesa va ben oltre la musica. La storia, quella del rap italiano, l’hanno in buona parte firmata loro: Jake La Furia ed Emis Killa hanno pubblicato 17, un disco con il pedigree dell’hip hop duro e crudo che li ha resi grandi, prima nelle strade delle periferie milanesi e poi sulla scena nazionale.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Il titolo, 17, è molto più del numero con il quale si identifica la sfortuna: sia Emis che Jake ce l’hanno tatuato sotto l’occhio sinistro – altro elemento che evidenzia il rapporto fraterno tra i due – e i tre figli che hanno avuto dalle rispettive compagne sono nati tutti il giorno 17. La cabala del rap italiano è servita nelle 17 tracce che sono altrettanti spaccati della società. La strada, la violenza, la droga sono elementi che i due, benché ormai distanti dalla periferia nella quale sono cresciuti, rievocano con la stessa intensità del passato.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Già dalle prime barre del disco si capisce che Emis e Jake, a differenza di molti colleghi, non hanno voluto concedersi alla moda dilagante delle sonorità trap: «Qui non si trappa», cantano. Poi, off the records, Jake dice: «Non credo che la trap sia la morte del rap o qualcosa che faccia male alla musica. Semplicemente, buona parte del mondo trap non è interessato a fare musica, ma business». L’album, pubblicato il 18 settembre, strizza comunque l’occhio a diverse influenze underground: ci sono feat con Salmo, Fibra, Lazza, Massimo Pericolo e Tedua ad arricchire la tracklist.

Tra i produttori, inoltre, spiccano celebrità nazionali e internazionali: Boss Doms – il producer baciato sul palco di Sanremo da Achille Lauro per intenderci -, Big Fish, Chris Nolan, Low Kidd, 2nd Roof, X-Plosive, Abaz, Dat Boi Dee, Kide Caesar e Young Satana. I rapper stanno già organizzando un tour per portare il disco in giro per l’Italia, «ma – conclude Jake, già soddisfatto per l’eco dell’uscita dell’album – siamo nelle mani del Covid».

Montaggio: Vincenzo Monaco

Seconda camera: Luca Petruzzella

