Coronavirus, l’Oms elogia la resilienza dell’Italia: «Ha ribaltato la traiettoria dell’epidemia» – Il video

Con un video postato su Twitter, l’Organizzazione mondiale per la sanità (Oms) plaude alla resilienza mostrata dall’Italia nell’affrontare la pandemia da Coronavirus. «L’Italia è stato il primo Paese occidentale pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza», è scritto nel post che accompagna il filmato.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità rende omaggio all’Italia 🇮🇹 https://t.co/zuTSRKvF72 — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) September 25, 2020

Anche per il Financial Times l’Italia ha fatto tesoro della «dura lezione» del Coronavirus, riuscendo a gestire l’emergenza meglio di altri Paesi europei, mentre Spagna, Francia e Regno Unito sono in grave difficoltà. Per Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, se oggi l’Italia è messa meglio è perché il suo sistema sanitario e il governo hanno avuto più tempo per pianificare la risposta post-lockdown. L’eliminazione delle restrizioni è stata più graduale, consentendo una maggiore agilità nel reintrodurre le restrizioni quando necessario.

Video: @WHO / Twitter

