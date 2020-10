Coronavirus, record di nuovi casi nel mondo: 350mila in 24 ore. Trump: «sto bene». Nyt: «La Casa Bianca bloccò l’obbligo di mascherine sui mezzi pubblici»

La Casa Bianca avrebbe fermato lo scorso mese le disposizioni del Centers for Disease Control and Prevention che richiedevano la mascherina su tutti i trasporti pubblici. Trump: «Ho tollerato gli steroidi molto bene. Donerò il mio plasma, se me lo consentiranno»

Record, per la seconda volta consecutiva, di nuovi contagi da Coronavirus nel mondo. A certificarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità, secondo la quale sono stati registrati oltre 350.000 casi nelle ultime 24 ore. Il precedente record era di 338.000. Il numero totale dei contagi a questo punto è è vicino ai 36 milioni e 700.000.

Trump: «Non prendo farmaci da 8 ore e mi sento bene. Ho tollerato bene gli steroidi: donerò il mio plasma»

«Mi sento molto bene». Queste le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ancora una volta ribadisce di non avere problemi con il Covid e conferma la sua contrarietà a un duello virtuale contro Joe Biden tanto che la commissione organizzatrice cancella il dibattito in programma per il 15 ottobre. «Anche la first lady Melania sta bene» nonostante la positività al Coronavirus, precisa il presidente.

Il “successo” relativo al suo stato di salute sarebbe – a suo dire – da ricercare nei farmaci che ha assunto per combattere il Covid. «Mi sentivo stanco. Ho preso il Regeneron e in 24 ore mi sono sentito meglio, molto meglio», ha detto il capo della Casa Bianca nel corso di un’intervista a Fox in presenza dalla Casa Bianca e con l’intervistatore da studio. «Volevo uscire dall’ospedale rapidamente» ha proseguito, svelando poi di non aver preso medicine nelle ultime 8 ore e di sentirsi comunque «molto bene».

«Ho tollerato gli steroidi molto bene. Ora non prendo nulla, vediamo come va. Donerò il mio plasma, se me lo consentiranno», ha spiegato il Capo della Casa Bianca. E a chi gli ha domandato se fosse stato nuovamente sottoposto al test per il coronavirus, Trump ha detto di non conoscere i risultati del suo test più recente. «Sono stato testato nuovamente ma non so i numeri o altro, ma sono stato sottoposto al test e so che sono alla fine libero», ha detto Trump.

Il medico del presidente, Sean Conley, nelle ultime ore non ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Trump e non è chiaro se il presidente sia negativo o meno. Non è chiaro neanche quando il presidente sia risultato negativo l’ultima volta. L’intervista di Trump a Fox è la prima dal vivo davanti alle telecamere da quando il presidente è risultato positivo al Coronavirus.

«Ho fatto il test, probabilmente ne farò un altro domani». «Non so dove ho contratto il virus. Nessuna lo sa per certo», ha detto Trump, spiegando di non essersi «sentito forte o vitale. Non mi sentivo come un presidente degli Stati Uniti dovrebbe sentirsi». Trump non si sbilancia sull’esito del test, e non rivela se sia positivo o negativo.

Il New York Times: «La Casa Bianca bloccò l’obbligo di mascherine sui mezzi pubblici»

La Casa Bianca ha fermato lo scorso mese le disposizioni del Centers for Disease Control and Prevention che richiedevano la mascherina su tutte le forme di trasporto pubblico e commerciale negli Stati Uniti. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, sottolineando che l’ordine delle autorità sanitarie sarebbe stato l’obbligo più stringente a livello federale. L’ordine avrebbe richiesto la mascherina su tutti i mezzi di trasporto e nelle stazioni. La task force contro il coronavirus, osserva il New York Times, non ha voluto neanche discutere l’ipotesi.

