Flash – Superati per la prima volta i 30mila casi in 24 ore. L’Italia come la Francia di due settimane fa

Boom di nuovi contagi in Italia: il 30 ottobre, i nuovi casi positivi individuati nel Paese sono 31.084. Superata la soglia delle 30 mila infezioni giornaliere. L’epidemia in Italia sembra procedere con due settimane esatte di ritardo rispetto alla Francia: le autorità sanitarie di Parigi, per la prima volta da quando il Coronavirus si è diffuso in Europa, avevano segnalato 30.621 casi positivi lo scorso 15 ottobre.

