Sea-eye davanti Lampedusa. Seehofer: «Salvini apri i porti». Il ministro: «Ritirate la bandiera da chi aiuta gli scafisti»

«Il governo tedesco mi chiede di aprire i porti italiani ai barconi? Assolutamente no. Chiediamo anzi al governo Merkel di ritirare la bandiera tedesca a navi che aiutano trafficanti e scafisti, e di rimpatriare i loro cittadini che ignorano le leggi italiane». Non si fa attendere la risposta di Matteo Salvini al suo omologo tedesco Horst Seehofer sulla situazione della nave Alan Kurdi della ong Sea Eye, da questa mattina di fronte a Lampedusa al limite delle acque territoriali italiane con 65 naufraghi salvati ieri mattina nel Mediterraneo Centrale. Sempre in queste ore, lo stesso ministro dell’Interno dice no allo sbarco dei 41 naufraghi a bordo del veliero Alex dell’ong italiana Mediterranea Saving Humans.

«Le chiedo di riconsiderare la sua posizione di rifiutare l’apertura dei porti italiani», aveva scritto il ministro dell’Interno tedesco – secondo quanto riporta l’AdnKronos – a Salvini.

Seehofer, che risponde alla lettera con cui il leader della Lega aveva chiesto alla Germania di accogliere i naufraghi a bordo della Alan Kurdi, si appella «ai nostri condivisi valori cristiani» nella lettera, a cui l’Adnkronos ha avuto accesso. Per il ministro tedesco, «non deve fare alcuna differenza quale organizzazione» compia il salvataggio di migranti nel Mediterraneo, non conta «sotto quale bandiera stia navigando» un’imbarcazione o «se l’equipaggio di una nave o un’ong provenga dalla Germania, dall’Italia o da un altro paese membro» dell’Ue. La Germania e l’Italia, scrive Seehofer a Salvini, «in quanto Stati membri fondatori dell’Unione europea, devono riuscire a trovare risposte europee alla sfida della situazione migratoria nel Mediterraneo».

La situazione a bordo

Dalla Sea Eye spiegano a Open che per il momento non ci sono novità: «Abbiamo chiesto a Italia e Malta un porto sicuro e il permesso di attracco. Malta ci ha risposto che non è sa responsabilità. Dall’Italia non abbiamo avuto ancora alcuna risposta chiara. Ci è stato solo notificato, ancora una volta, il divieto di ingresso in acque italiane» ai sensi del decreto sicurezza bis. La Alan Kurdi ha salvato 65 persone nel Mediterraneo Centrale la mattina del 5 luglio.

We are waiting in int. waters off the island of Lampedusa. The Guardia di Finanza came by in person to deliver Salvini’s decree:

The port is closed.



In Germany, however, more than 70 cities are willing to welcome the rescued persons.

We urgently need a safe port. #AlanKurdi pic.twitter.com/VlSBYSCW6x — sea-eye (@seaeyeorg) July 6, 2019

E la Germania sarebbe pronta ad accogliere alcuni dei migranti che si trovano a bordo delle due navi delle ong, Sea Eye e Mediterranea, dice ancora il ministro dell’Interno tedesco. «Sia nel caso della ‘Alan Kurdi’ che nel caso di ‘Alex’» – nel frattempo arrivata a Lampedusa – «siamo pronti, nell’ambito di una soluzione solidale europea, a

prendere alcune delle persone salvate».

La situazione

«Con 65 persone salvate a bordo ci stiamo ora diretti a Lampedusa. Non siamo intimiditi dal ministro dell’Interno, ci dirigeremo verso il porto sicuro più vicino», scrive la Sea-Eye su Twitter. «Il diritto del mare si applica sempre, anche quando gli esponenti di alcuni governi rifiutano di crederci».

Noch immer wissen wir nicht, wann und in welchem sicheren Hafen die 65 Geretteten von Bord der #AlanKurdi gehen können.



Unter anderem dafür gab es heute in fast 100 Städten Demonstrationen.

Danke an die über 30.000 der @_seebruecke_ für eure Solidarität! #sb0607 #RechtAufFlucht pic.twitter.com/rF9P5actwo — sea-eye (@seaeyeorg) July 6, 2019

Ma dal Viminale è arrivata la conferma che l’Alan Kurdi non è autorizzata ad entrare nelle acque italiane. Una motovedetta della Guardia di Finanza ha notificato al comandante della nave della ong Sea-Eye il divieto di ingresso, transito e sosta in acque territoriali italiane.

With 65 rescued persons on board we are now on our way to Lampedusa.



We are not intimidated by a Minister of Interior but instead head towards the nearest port of safety.



The law of the sea applies, even when some government representatives refuse to believe that.#AlanKurdi pic.twitter.com/blVAtWeVnJ — sea-eye (@seaeyeorg) July 5, 2019

Sea Watch, Sea Eye, Mediterranea. Tre salvataggi e tre scontri in meno di 20 giorni: e l’estate – periodo dell’anno più “favorevole” per le traversate nel Mediterraneo centrale – è solo all’inizio. Le operazioni di soccorso in mare continuano e il ministro Matteo Salvini, puntuale, chiude i porti a ogni ong, mentre decine di persone arrivano in Italia indisturbati e lontano dai riflettori a bordo di barchini improvvisati.

Dopo il soccorso di 54 migranti avvenuto il 4 luglio a largo della Tunisia per mano dell’ong italiana Mediterranea Saving Humans, il 5 luglio l’ong tedesca Sea-eye ha soccorso 65 persone a 34 miglia dalla Libia. 39 di loro, spiega la ong, sono minorenni. Il più giovane ha 12 anni. Sempre Sea Eye fa sapere di puntare verso Lampedusa: «È il porto europeo più vicino».

In giornata, la reazione del ministro dell’Interno non si era fatta attendere: vada in Germania o in Tunisia.

Am Freitagmorgen entdeckte die erste Wache der #AlanKurdi ein blaues Schlauchboot mit 65 Menschen, rund 34 Meilen von der libyschen Küste entfernt. Die Menschen wurden evakuiert und sind nun an Bord der “Alan Kurdi”. Die Libyschen Behörden antworten nicht. pic.twitter.com/TOIeLA0Q4N — sea-eye (@seaeyeorg) 5 luglio 2019

Rivolgendosi all’omologo tedesco Horst Seehofer, Matteo Salvini ha detto: «Ritengo necessario e urgente che la Germania intervenga nei confronti della nave ‘Alan Kurdi’ e del suo comandante affinché, nel doveroso esercizio della vostra e loro responsabilità, sia assicurato alle persone a bordo il rapido sbarco in apposito luogo».

«Luogo che non potrà essere identificato nell’Italia», ha specificato Salvini, «Neppure ai fini di una prima accoglienza in vista di una successiva, ipotetica operazione di redistribuzione delle persone a bordo del natante verso altri Stati».

«Il quadro normativo in vigore prevede una chiara responsabilità dello Stato di bandiera nell’ambito delle operazioni in mare», ha aggiunto. «Qualsiasi eventuale deterioramento della situazione a bordo non potrà, dunque, non ricadere nell’esclusiva responsabilità dello Stato di bandiera e del comandante e dell’equipaggio». Ma se la Alan Kurdi dell’ong Sea Eye batte bandiera tedesca, la nave Alex di Mediterranea batte bandiera italiana.

La posizione del Viminale

Nel primo pomeriggio, il Viminale ha comunicato il divieto di ingresso in acque territoriali italiane non solo per Mediterranea, ma anche per la Alan Kurdi: «La nave – riferiscono fonti del Ministero – potrà fare rotta verso la Tunisia o verso la Germania. Anche in questo caso, la posizione del Governo italiano è perfettamente coincidente con quella di Malta. Due Paesi che stanno subendo, ormai da anni, l’indifferenza e l’incapacità dell’Unione europea».

Matteo Salvini. ANSA/Riccardo Antimiani

Secondo l’ong, sarebbe arrivata (dopo ore) la risposta della Guardia costiera libica, che avrebbe assegnato un porto di sbarco proprio in Libia. «Non riporteremo le persone soccorse nei campi di tortura libici», twitta l’organizzazione.

The so-called Libyan Coast Guard assigned us a Libyan port for the 65 persons on board. We have rejected this instruction.



The EU-funded Coast Guard requests us to violate int. law. We will not return the rescued persons to Libyan torture camps. #AlanKurdi pic.twitter.com/npVF2fbOYo — sea-eye (@seaeyeorg) July 5, 2019

Proprio ieri, il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini ha firmato l’alt allo sbarco dei 54 migranti soccorsi dalla barca a vela “Alex” di Mediterranea, che ora si dirigeranno verso La Valletta. Dopo l’episodio della SeaWatch3, che ha visto l’arresto e il successivo rilascio della comandante Carola Rackete, i rapporti tra Ong e Salvini continuano a inasprirsi.

«Salvare vite in mare è un compito europeo», ha detto una portavoce del governo tedesco Martina Fiez. «Siamo al corrente della notizia della nave Alan Kurdi», ha proseguito. «Sottolineiamo ancora una volta che il nostro obiettivo come Governo tedesco è trovare una soluzione veloce: si tratta di trovare un porto sicuro e di chiarire la questione della redistribuzione» in ambito europeo.

Il salvataggio

Il gommone carico di migranti è stato raggiunto nelle prime ore del mattino. «Le persone a bordo hanno avuto una fortuna incredibile a esser state trovate», ha affermato Gorden Isler, responsabile della nave dell’Ong, l’Alan Kurdi.

L’imbarcazione, ha spiegato l’equipaggio, aveva un motore funzionante e sufficiente carburante, ma gli occupanti non avevano a disposizione telefoni satellitari o GPS. «Senza alcuna conoscenza nautica e senza telefoni, il loro destino era segnato», ha aggiunto Isler.

La guardia costiera libica ha invitato la nave a dirigersi verso un porto libico, ma la Sea Eye ha rifiutato l’invito, ribadendo di non aver intenzione di riportare i migranti nei centri di detenzione e accusando l’Unione europea di spingerli a violare il diritto internazionale.

Die sog. libysche Küstenwache hat uns per Mail einen Hafen in Libyen zugewiesen. Diesen haben wir abgelehnt.



Die EU-finanzierten Küstenwächter fordern uns zum Bruch geltenden Völkerrechts auf. Wir werden keine Geretteten zurück in libysche Foltergefängnisse bringen. #AlanKurdi pic.twitter.com/HHNq6LxTem — sea-eye (@seaeyeorg) 5 July 2019

