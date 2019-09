Ocean Viking soccorre 50 persone, potranno sbarcare? Un test per il nuovo governo

Ocean Viking, la nave dell’ong Sos Méditerranée e di Medici Senza Frontiere, ha soccorso ieri, 8 settembre, 50 persone al largo della Libia. Tra i passeggeri a bordo del gommone in avaria si trovavano anche 12 minorenni e una donna incinta. La nave non ha ancora richiesto di entrare in Italia, ma è prevedibile che lo farà nelle prossime ore.

La prassi con Matteo Salvini al ministero dell’Interno era chiara: il Viminale emetteva un divieto di ingresso che veniva inviato al ministero della Difesa e dei Trasporti e notificato immediatamente all’ong. Ora il decreto sicurezza bis è ancora in vigore, ma c’è da vedere se la nuova ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, deciderà di applicarlo o meno.

Intanto resta in mare la Alan Kurdi di Sea Eye, a cui Matteo Salvini, nel suo ultimo atto da ministro dell’Interno, ha vietato l’ingresso. L’imbarcazione, sulla quale anche ieri un migrante ha tentato di suicidarsi, rimane bloccata aspettando il permesso di entrare a Malta.

