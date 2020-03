Coronavirus, fuga da Milano. Testate e influencer hanno diffuso questa foto, ma circolava nel 2009

Siamo alla terza foto in poche ore che risulta essere stata decontestualizzata e pubblicata per raccontare la «fuga da Milano» scatenata a seguito del decreto Conte sull’emergenza coronavirus. Dopo quella del 2017 e quella del 2010 facciamo un altro passo indietro, questa volta al 2009. Eccola, pubblicata domenica 8 marzo 2020 nella pagina Facebook di TPI:

Attraverso una ricerca con TinEye otteniamo una prima risposta. Infatti, secondo il tool online risulta che sarebbe stata pubblicata il 19 ottobre 2010 da Rainews24.it con il nome file «natale-milano-280xFree.jpg».

Attraverso l’URL fornito da TinEye risulta che l’immagine sia stata caricata nel server di Rainews24.it a dicembre 2009. C’è un problema perché attualmente viene effettuato un redirect e se tentiamo di aprire l’immagine stessa veniamo riportati nell’attuale homepage del sito. Ci viene in aiuto Web Archive che ha mantenuto una copia salvata proprio il 25 dicembre 2009:

La foto era stata pubblicata da Francesco Emilio Borrelli, il quale però si è reso conto che era una «foto di repertorio» modificando il suo post Facebook:

L’assalto alla stazione di Milano questa notte da parte di cittadini che stanno partendo per venire al sud dopo che la Lombardia è stata messa in quarantena per arginare il contagio non solo è un atto stupido ma anche profondamente egoista. Corrono il rischio di diffondere il coronavirus e mettono a rischio vite umane. (foto di repertorio, a breve quelle che stanno per pubblicare su fanpage).