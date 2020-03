Coronavirus, elezioni regionali in Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia rinviate all’autunno?

È ancora una bozza e potrebbe cambiare, ed è sempre più probabile che il consiglio dei ministri che deve approvare il decreto con i provvedimenti economici contro l’emergenza coronavirus sia rinviato a domani. E tra i provvedimenti previsti, insieme ai 15 miliardi di euro stanziati per gestire la crisi, ci sarebbe anche lo slittamento delle elezioni regionali e comunali previste nel 2020. All’autunno. Quando l’Italia si sarà – si spera – lasciata l’incubo coronavirus alle spalle. Il referendum sul taglio dei parlamentari, invece, potrebbe slittare al 2021.

«In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali, previste per il turno annuale ordinario, si tengono in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre 2020», si legge nel testo, secondo quanto ricostruisce l’Ansa.

Sei sono le regioni a statuto ordinario – Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia – che dovrebbero andare al voto. Il loro mandato viene allungato di ben tre mesi dalla bozza di decreto. Attesi alle urne erano anche i cittadini di mille comuni italiani, tra cui 14 capoluoghi di provincia e quattro di regione: Arezzo, Venezia, Trento, Bolzano, Reggio Calabria, e poi anche Agrigento, Arezzo, Chieti, Crotone, Fermo, Enna, Lecco, Macerata, Mantova, Matera, Nuoro, Trani e Benevento, con le dimissioni del sindaco Clemente Mastella.

La bozza di decreto

Si tratta al momento, ricostruiscono le cronache, di un testo di 122 pagine: la bozza di decreto legge con le misure economiche per far fronte all’emergenza coronavirus è “provvisoria” e si basa sulle proposte inviate dai singoli ministeri entro il termine di ieri alle 20, spiegano fonti parlamentari citate dall’Ansa. Le proposte fatte dai ministeri sono al vaglio del premier, nella sala verde di Palazzo Chigi.

E la tempistica? Il decreto del governo era stato annunciato per oggi dal ministro Roberto Gualtieri, ma il Cdm per l’approvazione slitta realisticamente a domani pomeriggio, con l’ipotesi di arrivare addirittura a domenica. Non oltre, comunque: ci sono da rinviare – o sospendere – i versamenti Iva con scadenza 16 marzo, ovvero lunedì.

Destinato a slittare anche il voto delle commissioni parlamentari e delle Camere sulle Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali: posticipato a fino a 60 giorni dalla cessazione dell’emergenza coronavirus. Gli attuali mandati dei componenti delle due Authority vengono prorogati senza ulteriori spese.

Riduzione bollette

Tra le 122 pagine della bozza di decreto c’è l’ipotesi di una riduzione delle bollette per tutto il 2020, da attuare attraverso un intervento sugli oneri di sistema.

