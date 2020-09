Verona, un incendio distrugge la casa di riposo: i vigili del fuoco salvano tutti gli ospiti – Il video

Le fiamme sono divampate nel “Centro servizi anziani Cà dei Nonni” di Albaredo D’Adige. Le cause sono ancora tutte da chiarire

Un incendio ha distrutto la casa di riposo “Centro servizi anziani Cà dei Nonni” di Albaredo d’Adige, in provincia di Verona. I vigili del fuoco sono riusciti a portare in salvo tutti gli ospiti del centro, 83 secondo il quotidiano l’Arena, prima che le fiamme si estendessero alle loro stanze. Soltanto due persone sono rimaste lievemente ferite e una delle due è un operatore sanitario.

L’incendio si è sviluppato nel sottotetto, ma le cause sono ancora tutte da chiarire. Per domare il rogo sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti da Verona, ma anche dalle vicine province di Padova e Vicenza. La Protezione civile di Verona sta adesso allestendo i posti letto necessari per trasferire gli anziani.

Leggi anche: