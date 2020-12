La speranza di Ursula von der Leyen: «Con i vaccini in Europa iniziamo tutti lo stesso giorno» – Il video

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è intervenuta nella sessione plenaria del Parlamento europeo per ribadire che gli Stati membri inizieranno tutti insieme la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus: «Arrivano i primi segni di ripresa, anche se le infezioni e i ricoveri continuano ad aumentare. Ma ci sono delle buone notizie, la Commissione europea ha negoziato un portafoglio molto vasto di candidati per i vaccini e nel corso di una settimana i primi saranno autorizzati, in modo tale che le vaccinazioni possano iniziare immediatamente e continuare nel 2021. Iniziamo quanto prima con la campagna di vaccinazione, tutti insieme. Noi 27, iniziamo lo stesso giorno».

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

