In arrivo il Dpcm con le misure sanitarie

Nelle prossime ore, nella giornata di mercoledì, sarà varato un nuovo decreto della presidenza del Consiglio dei ministri con tutte le misure di contenimento sanitario dell’epidemia di coronavirus che la collettività dovrà osservare, sulla base delle indicazioni del comitato scientifico. Così hanno spiegato alcuni dei capigruppo che hanno partecipato alla riunione di Palazzo Chigi della serata.

Il governo ipotizza lo stop delle manifestazioni sportive

Per il governo, anche le manifestazioni sportive dovrebbero fermarsi a causa dell’epidemia di coronavirus in Italia. Per questo sta valutando di evitare per 30 giorni eventi che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Questa è solo una delle proposte del Comitato tecnico scientifico organizzato dal premier Giuseppe Conte, che potrebbero integrare il decreto della presidenza del consiglio del primo marzo, con le misure che si riferiscono a tutto il Paese.

Oms: «Epidemia sempre più complessa: oltre 20 vaccini in fase di sviluppo»

«Abbiamo vaccini e terapie per l’influenza stagionale, ma al momento non esiste un vaccino e nessun trattamento specifico per Covid-19. Tuttavia, sono in corso studi clinici su terapie e sono in fase di sviluppo più di 20 vaccini». A riferirlo è Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, a margine della conferenza stampa quotidiana sull’emergenza coronavirus.

Il direttore dell’Oms ha altresì dichiarato che al fine di comprendere «l’entità dell’infezione da Covid-19 nelle popolazioni nel corso del tempo, l’unico modo è la ricerca di anticorpi in un gran numero di persone, e diversi Paesi stanno attualmente effettuando tali studi». Un’epidemia che «sta diventando sempre più complessa» e di fronte alla quale «le azioni intraprese oggi da questi Paesi appena colpiti faranno la differenza tra una manciata di casi e un cluster più ampio».

Tedros Adhanom Ghebreyesus ha espresso «preoccupazione per la capacità dei Paesi colpiti dal coronavirus di reagire», a causa «dalla grave e crescente interruzione della fornitura globale di dispositivi di protezione individuale, causata dall’aumento della domanda, dagli accaparramenti e dagli abusi».

Speranza: «Questa battaglia si vince insieme»

«Il governo, le regioni e le istituzioni devono fare la propria parte. I cittadini devono essere protagonisti in questa sfida, seguendo le indicazioni provenienti dai nostri scienziati. I piccoli gesti quotidiani sono fondamentali». Sono queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto in diretta telefonica a Di Martedì su La7. «L’economia si riprende se sconfiggiamo insieme il coronavirus. Questa adesso deve essere la priorità per tutti», ha aggiunto Speranza.

Si aggrava il bilancio nelle Marche

Sono 61 le persone finora risultate positive al coronavirus nella Regione Marche (su 200 tamponi effettuati) e sono distribuite in 15 diversi Comuni. A darne conferma è la Regione nell’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione delle attività didattiche e le manifestazioni pubbliche di ogni genere dalla mezzanotte di stasera alle 24 dell’8 marzo.

In particolare, 55 pazienti sono residenti in cinque Comuni del Pesarese (26 a Pesaro, 10 a Fano, 5 a Vallefoglia, 4 a Urbino, 2 Montecalvo in Foglia, uno rispettivamente a Cartoceto, Gabicce, Colli al Metauro, Tavullia, Sassocorvaro, Sassofeltrio); 2 positivi nell’Anconetano (un paziente di Ancona e uno di Osimo); uno nella città di Macerata e un altro a Matelica.

Dei pazienti positivi 9 sono ricoverati in terapia intensiva, 28 in Malattie infettive e 22 in isolamento domiciliare. Ma in isolamento a casa ci sono 425 persone casi sospetti (418 asintomatici e sette con sintomi) tra cui 65 operatori sanitari.

Il primo caso a Ischia

È stato registrato un primo caso di contagio da coronavirus sull’isola di Ischia, per il quale si attende conferma definitiva da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Il paziente risultato positivo è un turista bresciano arrivato in vacanza sull’isola. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale Rizzoli e nelle prossime ore potrebbe essere trasferito in una struttura ospedaliera di Napoli.

Positivi due docenti dell’università di Napoli

Due professori dell’università di Napoli Federico II sono risultati positivi al coronavirus. A confermarlo, sul sito dell’ateneo, il prorettore Arturo De Vivo che ha annunciato l’insediamento di una task force con il compito di attuare le misure di prevenzione all’interno delle sedi universitarie. «I docenti interessati non presentano sintomi gravi – spiega – e sono efficacemente assistiti dal servizio sanitario regionale. L’Asl competente – aggiunge – ha tempestivamente attuato tutte le attività necessarie ad evitare eventuali contagi secondari».

Positivo un consigliere del Friuli Venezia Giulia, annullati i lavori dell’Aula

Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ha annullato le sedute d’aula nelle giornate di mercoledì’ 4 e giovedì 5 marzo dopo che un consigliere regionale è risultato positivo al test del coronavirus. Il consigliere si trova ora in osservazione presso il reparto infettivi dell’ospedale di Cattinara, in provincia di Trieste.

Al contempo sono state attivate le misure di verifica previste dal protocollo di controllo sui parenti del consigliere regionale infetto, degli altri colleghi del Consiglio regionale, nonché di altre persone che potrebbero essere entrate in contatto con lui nel raggio di un metro.

La decisione di annullamento delle attività in Aula è stata assunta da Zanin dopo una consultazione con il governatore della Regione Massimiliano Fedriga e con Riccardo Riccardi, vicegovernatore con delega a Salute e Protezione civile. In questi giorni verranno altresì messe in atto tutte le misure di sanificazione degli ambienti dell’Aula del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.

L’ultimo bilancio: contagiati e vittime in Italia

Si aggrava il bilancio di contagi e vittime per coronavirus in Italia, secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute. I casi positivi sono arrivati ora a 2502, con un aumento delle vittime di 27 unità rispetto a ieri 2 marzo, per un totale di 79 morti. La regione più colpita resta sempre la Lombardia, con 1520 casi positivi e 55 vittime.

Positivo anche anche un chirurgo pediatrico di Padova

Un chirurgo pediatrico dell’ospedale di Padova è risultato positivo al tampone per il coronavirus. A confermarlo, Luciano Flor, direttore generale dell’azienda ospedaliera di Padova. Il paziente è stato in sala operatoria fino allo scorso fine settimana, quando ha cominciato ad avvertire i primi sintomi tipici del COvid-19.

420 casi di contagio in Emilia Romagna

Salgono a 420 i casi di contagio in Emilia Romagna, dove si registrano sette nuove vittime legate al coronavirus, per un totale di 18. Rispetto a ieri, i nuovi casi positivi sono 85, così suddivisi per provincia:

44 a Piacenza

23 a Parma

6 a Reggio Emilia

4 a Modena

3 a Bologna

5 a Rimini

Due nuovi casi in Umbria

Due nuovi casi di persone affette da coronavirus sono stati registrati in Umbria. Si aggiungono ai quattro riscontrati stamani e sale così a otto il numero di persone positive. Lo ha reso noto la Direzione regionale Sanità. «I due pazienti la cui infezione è stata accertata nel pomeriggio di oggi, sono in isolamento fiduciario nella loro abitazione perché al momento in buone condizioni di salute» ha spiegato l’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto.

«Tutti e due – ha aggiunto – erano tenuti, già da giorni, sotto osservazione dai servizi sanitari, visto che rientrano tra i contatti avuti dal giovane di Montecastrilli risultato positivo dopo avere incontrato una persona proveniente dalla Lombardia. Sono stati isolati anche i loro contatti». Per quanto riguarda la persona in terapia intensiva all’ospedale di Perugia, la Direzione regionale ha comunicato che il ricovero è avvenuto a scopo precauzionale, in quanto il paziente è affetto da patologie respiratorie di tipo cronico.

Rinvio delle dichiarazioni dei redditi

Slitta a settembre la presentazione del 730, secondo le ultime indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, sulla base delle disposizioni del decreto per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Prorogati i termini delle Certificazioni uniche al 31 marzo, mentre la dichiarazione precompilata sarà disponibile dal 5 maggio.

Piemonte: 56 casi in tutta la regione

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Piemonte, sono 56 i casi risultati positivi al coronavirus nella regione:

40 in provincia di Asti

7 in provincia di Torino

4 nel Verbano Cusio Ossola

3 in provincia di Novara

1 nel Vercellese

1 nell’Alessandrino.

Tredici persone sono tuttora ricoverate in ospedale:

7 ad Asti

3 a Novara

3 all’ospedale Amedeo di Savoia di Torino

Altri 3 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Sono sempre 40 le persone in isolamento fiduciario domiciliare, la maggior parte componenti della comitiva reduce dal soggiorno di Alassio. Finora sono 477 i tamponi eseguiti in Piemonte, 387 dei quali risultati negativi. Dall’Istituto Superiore di Sanità è stato al momento confermato un solo caso, sui 56 complessivi. Per gli altri si attende ancora il responso del test.

Blocco ai voli dall’Italia per India e Repubblica Ceca

Aumentano le restrizioni e i blocchi sui voli sull’Italia per l’emergenza da coronavirus. L’ultimo intervento arriva dalla Repubblica Ceca, dove il ministero dei trasporti ha sospeso i collegamenti aerei da e per quattro regioni italiane: Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Già ieri, 2 marzo, la compagna aerea ceca Csa aveva sospeso i voli da Milano e Bologna. Nella Repubblica Ceca, i casi positivi sono saliti a 5.

Anche l’India ha chiuso l’ingresso ai viaggiatori provenienti dall’Italia, oltre che da Cina, Iran, Corea del sud e Giappone. Come conferma anche il sito della Farnesina, i visti rilasciati fino a oggi sono sospesi «per tutti i cittadini italiani cinesi, sudcoreani, iraniani e giapponesi che non siano ancora entrati» in India, con eccezioni per diplomatici e funzionari Onu, che saranno comunque sottoposti a controlli.

Undici ricoverati allo Spallanzani

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani undici pazienti risultati positivi, compresa la coppia di turisti cinesi che sarebbe guarita, ma che non è stata ancora dimessa, e un dipendente della Rai. «Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione di due che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio», si legge nel bollettino dell’ospedale.

Toscana: sei nuovi sospetti (tra cui un bimbo)

Sono stati registrati in Toscana sei nuovi casi sospetti di coronavirus, che ora dovranno essere confermati dall’Istituto superiore di sanità. Tra questi c’è anche un bimbo di 10 anni, è figlio di un uomo di 44 anni di Lucca, rientrato da Vo’ e risultato positivo. Nell’elenco anche la donna di Prato, se confermata sarebbe il primo caso di contagio nel pratese. In totale finora in Toscana sono stati registrati 19 casi.

Un decesso in Liguria

Un’anziana di 86 anni ricoverata al Policlinico San Martino di Genova per infezione da coronavirus è deceduta la notte scorsa. La notizia è stata confermata dalla Regione Liguria. L’anziana, che presentava «un quadro clinico complesso dovuto a diverse patologie pregresse ed era risultata positiva al coronavirus». Lo comunica il Policlinico. La donna era tra gli ospiti dell’hotel di Alassio, dove era arrivata con una comitiva di turisti da Castiglione D’Adda, l’area individuata come ‘zona rossa’ in Lombardia. «Diventata sintomatica – si legge nella nota -, era stata ricoverata al San Paolo di Savona e successivamente trasferita al San Martino, dove è stata gestita in collaborazione tra infettivologi e anestesisti presso la Clinica di Malattie Infettive. Era stata posta in ventilazione assistita ma le condizioni si sono aggravate nella notte ed è deceduta per insufficienza respiratoria».

La pizza al Coronavirus

Sta facendo discutere il video satirico che prende in giro l’Italia, andato in onda durante la trasmissione francese Groland, in cui un pizzaiolo è intento a preparare una pizza mentre continua a starnutire. Il video è stato condannato da diversi esponenti politici da Giorgia Meloni a Luigi Di Maio.

Sindaca marchigiana in auto-isolamento

La sindaca di Montegranaro (in provincia di Fermo, nelle Marche) si trova in auto-isolamento con la famiglia dopo che suo padre, finito in ospedale per un incidente domestico, è risultato positivo al virus al primo tampone. Lo ha annunciato lei stessa in una nota: «In questi giorni è stato assistito dai familiari più stretti ed è per questo che da stamattina siamo in isolamento domiciliare a scopo precauzionale, con sorveglianza attiva da parte della Asur».

Burioni: «Di coronavirus non muoiono solo gli anziani

Il virologo Roberto Burioni raccomanda di non sottovalutare il virus, considerandolo mortale solo per le persone anziane. «Di coronavirus non muoiono solo gli anziani». Il paziente 1 ha 38 anni e in questo momento è in rianimazione in condizioni critiche. E anche il medico cinese di 31 anni non era anziano. Poi non dobbiamo pensare agli anziani come persone che sono in fin di vita», ha detto in un’intervista su Rai Radio2.

La denuncia del sindaco di Codogno

Il sindaco di Codogno, dove è stato ricoverato il cosiddetto paziente 1 e che ora rientra nella “zona rossa”, lamenta di essere stato lasciato solo dalle istituzioni. «Non ho mai ricevuto una chiamata dal governo per sentire come stavamo», ha detto Francesco Passerini a 24Mattino su Radio24. E ha aggiunto: «Dal governo più del decreto di chiusura purtroppo non abbiamo visto né sentito nessuno. Va riconosciuta una grande presenza della Regione Lombardia».

Due vittime nelle Marche

Le vittime del coronavirus nelle Marche salgono a due. Un uomo di 60 anni, con una patologia pregressa, è morto nell’ospedale di Pesaro. Sono 61 in tutto le persone contagiate nella Regione. Nella giornata di ieri, 2 marzo, sono stati rilevati 26 tamponi positivi, facendo registrare il primo caso a Macerata, una persona che era di ritorno da una delle zone considerate a rischio.

Annullata assemblea di Fridays for Future

Il coronavirus ferma i ragazzi del movimento ambientalista Fridays for Future. È stata annullata l’assemblea nazionale prevista a Sassari per il 14 e 15 marzo. Gli organizzatori hanno deciso di far slittare l’evento per precauzione.

Ricoverato dipendente Rai

Un dipendente Rai è stato ricoverato all’ospedale Spallanzani dopo essere risultato positivo al coronavirus al primo tampone. Le sue condizioni sono definite buone. Il dipendente è stato in trasferta nella zona gialla. L’azienda assicura che il dipendente non è entrato nella sede Rai negli ultimi 10 giorni.

Positivi due giudici di Milano

Due magistrati di Milano sono risultati positivi al coronavirus e sono ora in isolamento. I due giudici, uno della Sesta sezione civile e l’altro della sezione Misure di prevenzione, “non stanno male”. A dirlo è il presidente del Tribunale milanese Roberto Bichi, che ha anche annunciato l’arrivo di squadre per sanificare gli ambienti da loro frequentati. In tutto sarebbero una trentina le persone fra magistrati e personale amministrativo che hanno avuto contatti con loro, e che ora andranno in autoisolamento. Bisognerà poi monitorare eventuali altri contatti dei due magistrati.

Quattro nuovi casi accertati in Umbria

Ci sono 4 nuovi casi accertati in Umbria di persone affette da coronavirus. Le persone erano già monitorate da qualche giorno dai servizi sanitari, e la conferma è infine arrivata dalla direzione Sanità della Regione. Da quanto si apprende, al momento due dei contagiati sono in isolamento fiduciario a casa e in buone condizioni. Il terzo è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Perugia, mentre il quarto è stato, ricoverato nel reparto di malattie infettive per precauzione.

Settimo caso in Puglia: è la moglie del militare 29enne di Bari

Salgono a sette i contagiati da coronavirus in Puglia. L’ultimo caso è una donna: si tratta della moglie del militare di Bari di 29 anni, che da sabato 29 febbraio è ricoverato nel reparto malattie infettive del Policlinico barese. Entrambi lavorano in Lombardia: lei, che attualmente è in isolamento domiciliare, è impiegata nell’aeroporto di Bergamo.

Coronavirus, secondo caso a Bari: è la moglie del militare che lavora all’Aeroporto di Bergamo. Puglia 7 positivi https://t.co/epGGSSKk25 — Gazzetta del Mezzogiorno (@LaGazzettaWeb) March 3, 2020

Tampone negativo al Papa

Dalla Santa Sede non arrivano conferme o smentite, ma secondo fonti di stampa Bergoglio «si sarebbe sottoposto per precauzione al tampone risultando ovviamente negativo». Come dichiarato dallo stesso pontefice, papa Francesco accusava da alcuni giorni un raffreddore che l’ha costretto a tirare un freno ai suoi impegni istituzionali.

Terzo caso in Molise

Sale a tre il numero dei contagiati in Molise. Dopo il primo caso, una donna di Montenero di Bisaccia (Campobasso), accertato ieri pomeriggio all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, i tamponi effettuati sul marito e un altro familiare della paziente hanno dato esito positivo.

Docente positiva nel napoletano: scuola chiusa

Un’insegnante dell’istituto comprensivo Don Bosco-D’Assisi di Torre del Greco (Napoli) è risultata positiva al tampone sul coronavirus. ll primo cittadino Giovanni Palomba, dopo un incontro con l’assessore alla Pubblica istruzione Enrico Pensati e la dirigente scolastica Rosanna Ammirati, ha deciso di chiudere la scuola. La docente è residente a Striano, e ha effettuato i test al Cotugno. «Si comunica – scrive il sindaco di Torre del Greco sulla sua pagina Facebook – che a scopo precauzionale, a seguito di sospetto caso di Covid-19, l’istituto comprensivo Don Bosco-D’Assisi resterà chiuso dal 3 marzo al 6 marzo 2020».

58enne positivo nel Salento: scuole chiuse in 4 comuni

Un 58enne di Aradeo, ricoverato all’ospedale di Galatina, è risultato positivo al Coronavirus. Dato che un suo parente stretto frequenta un istituto scolastico di zona, i sindaci di Aradeo, Galatina, Galatone e Nardò hanno disposto per oggi la chiusura degli istituti per garantire la sanificazione degli ambienti. Da quanto si apprende, l’uomo avrebbe avuto contatti di lavoro in Lombardia, nello specifico a Milano, da dove sarebbe tornato da poco.

Primo caso a Prato: un’italiana tornata dalla Lombardia

Primo caso sospetto positivo di Coronavirus a Prato. Si tratta di una giovane donna italiana rientrata in Toscana dopo alcuni giorni trascorsi in Lombardia, precisamente a Bergamo. La donna è attualmente ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Prato e si attende la convalida dell’Iss per la conferma della sua positività. Le sue condizioni generali di salute sono definite buone. Con questo salgono a 14 i casi in Toscana, di cui cinque validati dall’Iss, gli altri in attesa.

Gallera: «Con la mascherina, ma continuiamo a lavorare»

«Andiamo a lavorare con la mascherina, come facevamo già da giorni». L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha parlato così ad Agorà, dopo che l’assessore Alessandro Mattinzoli è risultato positivo al Coronavirus. Gallera ha spiegato di aver ricevuto Mattinzoli nella notte fra domenica 1 marzo e lunedì 2 marzo, e di aver sollecitato il risultato del tampone. «È arrivato alle 4.30 e ho subito avvisato il presidente Fontana. Gli assessori hanno poi tutti fatto il test (risultato negativo) e ora è atteso il risultato. Ma è stata una giornata intensa di lavoro».

“Sto bene e vado a lavorare come ogni giorno, come tutti i colleghi negativi ai tamponi. Fontana resta a dormire al Pirellone solo perché ha una stanca confortevole, ma lavora normalmente. Indossiamo mascherine come facciamo da giorni” @GiulioGallera assessore Welfare Lombardia pic.twitter.com/pUiR4iiK4B — Agorà (@agorarai) March 3, 2020

Di Maio: «L’Italia risponderà ai blocchi insensati»

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha parlato in merito alle misure adottate dai Paesi esteri nei confronti dei cittadini italiani a causa della diffusione del Coronavirus nel nostro Paese. «Irrita sapere che per l’emergenza Coronavirus alcuni Paesi stanno bloccando cittadini italiani all’estero senza alcun criterio», ha dichiarato in un’intervista a La Stampa. «Di fronte a forzature o blocchi insensati l’Italia risponderà: è un Paese che esige e merita rispetto, così come ogni singolo italiano». Di Maio ha spiegato che la Farnesina si è già attivata per far ritirare i blocchi in vigore ritenuti ingiustificati, e che è in programma la discussione del tema delle chiusure verso l’Italia anche al prossimo Consiglio Affari Esteri.

In Usa pronto un milione di test

La Food and Drug Administration, organo competente negli Stati Uniti per la protezione della salute pubblica, ha annunciato nuove regole e un significativo aumento dei test per svolgere la diagnosi del Coronavirus. Saranno così circa un milione i cittadini americani che, entro il fine settimana, dovrebbero essere sottoposti al tampone: è stata l’amministrazione di Donald Trump a comunicarlo, lunedì primo marzo.

Twitter corre ai ripari

Intanto Twitter sta incoraggiando tutti i suoi dipendenti a lavorare da casa per ridurre le probabilità di contagio. Una decisione, spiegano dall’azienda, presa per eccesso di cautela in tutto il mondo – sono circa 5mila gli impiegati di Twitter -, ma che è obbligatoria per i dipendenti della società che lavorano a Hong Kong, in Giappone e in Corea del Sud.

Milano pronta a ripartire

Il capoluogo lombardo prova a ripartire. Dopo aver eliminato le misure sull’orario di chiusura, il comune di Milano ha deciso di riaprire bar e ristoranti purché il servizio avvenga direttamente al tavolo, evitando cosi assembramenti ai banconi. Il Comune ha deciso anche, seguendo il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, di sospendere la chiusura di molti dei suoi luoghi culturali. Via dunque alla riapertura di biblioteche, sedi espositive e musei civici. Riapre, pur tra numerose cautele, anche il Duomo di Milano, simbolo di una città che non intende fermarsi.

L’Oms arriva su TikTok

Anche il Coronavirus è diventato serbatoio per i meme, soprattutto su TikTok. Tra chi scherza sulle paure generate dall’epidemia o mostra dispense che basterebbero per sopravvivere a un’apocalisse nucleare, c’è stato anche chi ha sfruttato l’ondata del Coronavirus per pubblicare contenuti poco accurati, ma in grado di totalizzare un discreto numero di visualizzazioni. Per questo l’Organizzazione mondiale della sanità ha deciso di iscriversi alla piattaforma per smontare un po’ di fake news. E lo ha fatto pubblicando due video: entrambi con guide a cosa fare per affrontare questa epidemia. Uno generico e uno più specifico sulla Cina. Il primo, pubblicato il 29 febbraio, ha superato i 20 milioni di visualizzazioni, il secondo invece i 27 milioni.

A rischio i posti letto

L’epidemia da Coronavirus è nella sua fase iniziale e il rischio è che ogni 2-3 giorni possa esserci un raddoppio dei casi. «Cosa rischiamo? Che il sistema sanitario collassi e allora sì che saranno guai». A parlare a Open è il professor Enzo Marinari, fisico della Sapienza di Roma che, insieme a Enrico Bucci (Temple University, Philadelphia), ha sviluppato un’analisi dell’attuale epidemia di Coronavirus nel nord Italia. Open lo ha intervistato.

