Sempre più certo un rinnovo del blocco di tutte le attività non essenziali. Oltre 70mila gli attualmente positivi. 3.856 i malati in terapia intensiva

La Commissione Ue chiarisce sui Coronabond. Gualtieri: «Non c’è tempo da perdere»

Ansa | Roberto Gualtieri

«In questo momento, la Presidenza non esclude alcuna opzione entro i limiti del trattato». È con queste dichiarazioni che la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, prova a ricucire lo strappo con alcuni Paesi europei dopo le parole sui Coronabond. «Come primo passo stiamo lavorando a una piena flessibilità dei fondi esistenti, come i fondi strutturali. Ciò fornirà supporto immediato. Per garantire il recupero, la Commissione proporrà modifiche alla proposta del Mff che consentiranno di affrontare le conseguenze della crisi Coronavirus», aggiunge la nota della Commissione Ue. Un chiarimento atteso e cercato soprattutto dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

Prendiamo atto del chiarimento fornito dalla Presidente della Commissione europea @vonderleyen rispetto alle parole sbagliate sui #coronabond. Ora la Commissione lavori davvero a tutte le opzioni possibili, nessuna esclusa. Non c'è tempo da perdere. — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) March 28, 2020

Sassoli: «von der Leyen chiarisca»

Ansa/David Sassoli

È sempre più caos in Europa dopo le parole di Ursula Von der Leyen che in piena emergenza Coronavirus ha definito i Coronabond solo «uno slogan». Dopo la richiesta di chiarimenti da parte del premier Giuseppe Conte e del ministro dell’Economia Gualtieri durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, ora è lo stesso presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a chiedere alla leader dell’esecutivo europeo di motivare le sue ultime affermazioni.

«Penso che debba arrivare un chiarimento dalla Von der Leyen, noi in parlamento avevamo capito un’altra cosa», ha detto Sassoli a Skytg24. «Noi sappiamo una cosa. È indispensabile trovare un meccanismo a garanzia del debito che i Paesi produrranno per questa emergenza e sappiamo che tutti i Paesi dell’Unione saranno toccati, che dovranno spendere molti soldi e abbiamo bisogno di condividere questo debito», ha aggiunto Sassoli.

«Poi se qualcuno ha altre idee le tiri fuori, siamo disposti a discuterne. Il Consiglio giorni fa ha dato incarico all’Eurogruppo di formulare proposte e in questi giorni il dibattito è aperto sugli strumenti. Ma noi siamo sicuri che serva uno strumento di condivisione del debito questo è poco ma sicuro. Se qualcuno ha altre idee, lo vuole chiamare in altro modo, ben venga. Si faccia avanti», ha sottolineato il presidente del Parlamento europeo.

Conte: «Un pensiero alle vittime e ai familiari»

Facebook | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Nella conferenza stampa da Palazzo Chigi, il premier Conte, dopo aver ricordato le migliaia di persone decedute, ha annunciato nuove misure di solidarità in soccorso alle molte famiglie colpite dalle difficoltà economiche provocate dal Coronavirus. «Con il ministro Gualtieri – dichiara Conte – abbiamo lavorato intensamente per varare subito un provvedimento di grande impatto: coinvolgiamo i sindaci, i comuni. Ci affidiamo a loro. Abbiamo appena firmato un Dpcm che dispone la somma di 4, 3 miliardi. Un anticipo che destiniamo ai comuni per aiutare le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Nasceranno dei buoni spesa. Noi confidiamo quindi che dall’inizio della settimana prossima i sindaci siano nella condizione di erogare concretamente questi buoni spesi o anche di consegnare generi alimentari alle persone bisognose».

Il presidente del Consiglio è poi tornato a parlare del ruolo dell’Europa e delle ultime dichiarazioni fatte dal presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen, sui Coronabond, definiti solo uno “sologan”: «Il compito delle proposte non è stato affidato a lei, ora c’è un dibattito in corso»., ha detto il premier. «Tutti i dibattiti sono giusti – continua Conte – «ma qui c’e’ un appuntamento con la storia. Con una emergenza mai così inaudita». Il premier ha ribadito che «non c’è uno Stato membro che si salva da solo. Si tratta di dimostrarsi inadeguati o no. L’Italia è consapevole della reazione poderosa che la storia ci chiama ad operare. Non passerò alla storia come chi non ha fatto nulla» per l’Europa, «mi batterò fino all’ultima goccia di sudore», ha detto il presidente del Consiglio».

La conferenza stampa

Conte: Stop scuola oltre il 3 aprile

«Lo ha detto Azzolina e confermo anche io che la sospensione delle attività didattiche proseguirà ragionevolmente: non c’è una prospettiva di tornare dopo il 3 aprile alle attività didattiche ordinarie». Il premier Giuseppe Conte ha confermato la chiusura della scuole, ma sulle attività produttive rimane l’incertezza: «è ancora troppo presto». «Dall’inizio della settimana inizieremo a lavorarci – conclude Conte – il governo ha adottato questa misura col massimo senso della responsabilità».

Von Der Leyen sui Coronabond: «Solo uno slogan». Gualtieri: « Parole sbagliate»

«Le parole della presidente della von der Leyen​, sono sbagliate, mi dispiace che le abbia pronunciate». Definisce così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri le affermazioni della presidente della Commissione europea. Quella indicata nella lettera dei nove capi di Stato europei «è la risposta più adeguata per uno shock simmetrico sull’economia e tutti devono essere all’altezza della sfida, anche la presidente della commissione europea», ha poi aggiunto il ministro.

I numeri in chiaro. Il dottor Pregliasco: «Ora la vetta è una collina. Ma bisogna superarla»

«Abbiamo governato l’andamento di questa epidemia. Altrimenti avremmo avuto una curva esponenziale e poi una vetta da raggiungere. Ora, invece di una vetta, abbiamo una collina». Commenta così il direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, i dati dell’ultimo bollettino dell Protezione civile. Secondo i numeri forniti da Angelo Borrelli, al al 28 marzo i casi totali registrati sono arrivati a quota 92.472, con un numero di pazienti attualmente positivi che ha superato i 70mila, arrivando a 70.065. Numeri che secondo il sindaco di Bergamo Giorgio Gori non rispettano la realtà della situazione, in particolare quella dei deceduti.

«Concordo con queste critiche – dice Pregliasco – Per avere un’idea dell’effettiva diffusione bisognerebbe fare un’indagine a campione, con metodi statistici. Ora l’elemento migliore per capire la situazione sono i nuovi casi che vengono registrati ogni giorno. Un valore che si sta stabilizzando, dopo una crescita delle prime settimane che vedeva una percentuale sempre più alta di nuovi ammalati».

Un gruppo tessile cinese di Prato produrrà mascherine e camici. L’ad: «Essere civili è questo»

Gruppo Y.L. Clothing Industry. È questo il nome dell’azienda cinese che a Prato ha deciso di convertire le sue sartorie per poter aiutare il personale medico nell’emergenza Coronavirus. L’azienda tessile produrrà infatti abbigliamento e accessori tecnico medicali». L’attività è guidata da due giovani fratelli, Alessandro Hong, 33 anni, nato in Cina e cresciuto a Prato, e suo fratello Marco, che di anni ne ha 24 e che ci è anche nato a Prato.

«Le prime mascherine e i primi camici – dice Alessandro – li abbiamo donati alla Protezione civile, dove il materiale medicale iniziava a scarseggiare»

L’appello dei sindaci di Bergamo: «No ad attacchi contro Nembro e Alzano Lombardo»

Ansa/Militari fuori dalla chiesa di San Giuseppe, Seriate, Bergamo

Dal Bergamasco, la zona più colpita in Italia dall’epidemia di, i sindaci chiedono di evitare attacchi ai loro colleghi di Alzano Lombardo e Nembro: «In questi giorni, che saranno ricordati come i più bui dal dopoguerra ad oggi, è fondamentale che tutte le comunità locali siano unite nel dolore. Il ruolo del sindaco, in particolare in questo momento, è quello più difficile a livello istituzionale, essendo da un lato la rappresentanza più vicina alle persone, ma allo stesso tempo è anche quella con meno potere decisionale».

«Quindi leggiamo con forte rammarico gli attacchi gratuiti nei confronti dei nostri colleghi di Nembro e Alzano Lombardo, attacchi che in questa fase non servono a nulla. Per questo motivo invitiamo tutti gli amministratori locali, di maggioranza e di opposizione, ad essere collaborativi e capire che in questo momento storico c’è bisogno di unità e di senso di responsabilità», continuano.

«È un appello il nostro che va oltre ogni schieramento politico – chiariscono – Alla fine di questo drammatico periodo potremo tornare a fare ognuno la propria parte, di maggioranza e di opposizione, per fare tutte le valutazioni e gli approfondimenti che il caso richiede, ma adesso serve l’impegno di tutti ad essere prossimi alle persone senza polemica».

«Siamo sicuri che questo sia anche il pensiero di tutti i cittadini. Alla luce di tutto ciò – concludono – cogliamo positivamente l’invito rivolto a tutti i Sindaci d’Italia e a tutte le loro comunità di dedicare un minuto di silenzio martedì 31 alle ore 12 in ricordo di tutte le vittime del Coronavirus»

La Juve taglia gli stipendi ai calciatori: «Gesto di responsabilità». È la prima squadra italiana

Ammonta a circa 90 milioni di euro il totale del taglio degli stupendi dei giocatori della Juventus. Grazie a un accordo tra la società, i giocatori e l’allenatore, i calciatori bianconeri percepiranno uno stipendio ridotto per i prossimi 4 mesi, a causa dell’interruzione del campionato. La dirigenza lo ha definito un gesto di «responsabilità», in un momento «difficile», e la cosa potrebbe fare da apripista alle altre società calcistiche.

A rischio la salute mentale di medici e infermieri.«Bisogna reclutare gli psicologi per gli ospedali» – L’intervista

Turni infiniti, ore rinchiusi negli ospedali. Famiglie lontane e il rischio di contrarre una malattia potenzialmente fatale. È il dramma dei migliaia di operatori sanitari che, sottoposto a un’elevatissima pressione emotiva, hanno bisogno di un supporto psicologico. Nel lungo periodo, spiega il presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Psicologici David Lazzari a Open, medici e infermieri potrebbero soffrire di sintomi di depressione, ansia e insonnia. C’è quindi un grande bisogno, ora più che mai, di migliaia di psicologici negli ospedali italiani per fra fronte a questa emergenza parallela.

Mahmood dona un brano ai suoi fan ai tempi della quarantena: «Un regalo per dirvi grazie»

Eternantena. Un gioco di parole che Mahmood ha utilizzato per fare un regalo ai suoi fan. Rilasciato oggi, il brano è un dono a tutti coloro costretti in questi giorni all’isolamento: «A volte è solo nel silenzio che ci si ricorda chi siamo e cosa vogliamo diventare – spiega l’artista -. Questo periodo ci sta regalando la possibilità di essere tutti uniti per un unico obiettivo. Tutti i giorni leggo i vostri messaggi pieni di sostegno e incoraggiamento e per ringraziarvi ho deciso di farvi un piccolo regalo».

Speranza: «L’Italia ha un cuore grande»

Ansa/Roberto Speranza

Sono quasi 10mila le domande arrivate per partecipare al bando della protezione civile per la ricerca di 500 infermieri. Una corsa di solidarietà a cui hanno risposto in tanti. Operatori sanitari che il ministro della Salute Roberto Speranza ha voluto ringraziare su Facebook: «L’Italia ha un cuore grande. Ne sono orgoglioso», scrive il ministro in un post.

La teoria di complotto del virus che non esiste perché è colpa della rete 5G

Tra le tante ipotesi, molto più spesso bufale, che girano in rete c’è anche quella che vedrebbe il Coronavirus collegato alla rete 5G. Secondo alcuni il fatto che la prima regione del mondo ad essere coperta dal 5G sia stata Wuhan è una prova di una chiara correlazione tra i due eventi. Col termine «rete 5G» definiamo lo standard di quinta generazione delle comunicazioni. Doveva essere adottato in buona parte del Mondo entro quest’anno, ma probabilmente la pandemia provocherà dei ritardi nella tabella di marcia.

Puglia: 563 persone ricoverate con sintomi. Emiliano: «Dispositivi protezione insufficienti»

Ansa | Michele Emiliano

Continuano ad aumentare i contagi al sud. Nella regione Puglia il numero di casi positivi è di 1.358, con un bilancio complessivo di 1.592. Sono 563 le persone ricoverate con sintomi, 98 quelle in terapia intensiva e 697 in isolamento domiciliare. I dimessi sono saliti a 29, mentre le vittime sono 71. Una situazione critica per la regione, come sottolineato dal governatore Michele Emiliano: «Anche oggi il fabbisogno dei dispositivi di protezione non è stato coperto dagli invii della Protezione civile nazionale».

«Nel pomeriggio, dalle ore 16 in poi – spiega – siamo stati impegnati in una lunghissima riunione in videoconferenza con Roma per stabilire i criteri di ripartizione tra le regioni. È stato concordato un criterio che tenga conto del numero complessivo del personale socio-sanitario, comprensivo quindi di tutto il personale degli ospedali pubblici, privati ed ecclesiastici, ma anche di tutti i medici di famiglia, i pediatri di libera scelta, i medici della continuità assistenziale e tutto il personale socio-sanitario coinvolto nella gestione delle oltre 130 strutture per la cura degli anziani».

In piena attuazione il Piano Ospedaliero Coronavirus nella ASL Taranto Rossi: “109 posti letto dedicati al Covid. Organizzata la rete di assistenza territoriale anche per la fase Covid post acuzie” https://t.co/ZLk2Ylv3RN — RegionePuglia (@RegionePuglia) March 28, 2020

Il falso volantino del Ministero dell’Interno che obbliga a tornare nel proprio domicilio di residenza

Ancora falsi volantini, ancora messaggi Whatsapp ingannevoli. In piena emergenza Coronavirus circola online un presunte volantino del ministero dell’Interno che obbligherebbe le persone a tornare presso il loro domicilio, pena multa o arresto di 3 mesi. Il testo invita i «non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni ospitanti per rientrare nel proprio domicilio di residenza». A smentire la bufala ci ha pensato la Questura di Roma attraverso un post su Facebook: Quanto riportato su detti volantini è da ritenersi falso ed ingannevole per la pubblica fede e non deve essere preso in considerazione da chi li dovesse ritrovare.

Lazio: altri 124 decessi, 200 i guariti

Ansa | Roma

Aumentano i casi positivi nella Regione Lazio. Il bilancio complessivo è di 2181 contagi attuali da Covid19. Di questi 1063 si trovano in isolamento domiciliare. Sono invece 985 le persone ricoverate. Altri 33 si trovano invece in terapia intensiva. Continua ad aumentare anche il numero dei decessi, 124 in un solo giorno. Ma aumentano anche le persone guarite: 200 totali.

+++ #Coronavirus: Sono 2181 gli attuali casi positivi #COVID19 nella Regione Lazio. Di cui 1063 sono in isolamento domiciliare, 985 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 133 sono ricoverati in terapia intensiva. 124 sono i pazienti deceduti e 200 le persone guarite +++ pic.twitter.com/kJdkYcoQtk — Salute Lazio (@SaluteLazio) March 28, 2020

Campania, 1.752 i casi positivi

Ansa/Napoli

Nelle ultime 24 ore in Campania sono saliti di 170 unità i pazienti attualmente positivi, per un totale di 1.752 casi complessivi dall’inizio dell’epidemia. I ricoveri con sintomi sono 462, altri 132 in terapia intensiva e 812 in isolamento domiciliare. Sono 76 le persone guarite. Sale invece a 109 il bilancio dei deceduti.

🔴 #CORONAVIRUS, IL BOLLETTINOL'Unità di Crisi della Regione Campania comunica i seguenti esiti delle analisi sui… Gepostet von Regione Campania am Samstag, 28. März 2020

Emilia Romagna, 1.075 i nuovi guariti. Sale a 1.344 il numero dei decessi

ANSA / MATTEO BAZZI | Il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Salgono a 12.383 i casi positivi in Emilia Romagna. La regione, la seconda più colpita in Italia dall’emergenza Coronavirus, subito dietro la Lombardia, ha fatto registrare nelle ultime 24 ore 1.075 guarigioni e un aumento dei decessi: 77 in più con un bilancio totale di 1.344. Complessivamente sono 5.358 le persone in isolamento a casa, 316 quelle in terapia intensiva.

Piemonte, 439 persone ricoverate in terapia intensiva. La strategia della regione: «Triplicare il numero dei test»

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio

Sono state superate le 600 vittime di Coronavirus in Piemonte. Nel bollettino quotidiano l’Unità di Crisi della regione ha comunicato i dati dell’emergenza, facendo un regsitrare 17 vittime in più rispetto al giorno precedente. I contagi sono saliti a 7.671. Sono invece 439 le persone ricoverate in terapia intensiva. Sale però anche il numero dei guariti: 41 in un sola giornata. Altri 162 sono dichiarati “in via di guarigione”, ovvero risultati negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e attendono ora l’esito del secondo.

Intanto la regione ha deciso di mettere in piedi dodici nuovi laboratori per il test del Covid19, puntando così a triplicare gli esame. L’annuncio è statao fatto dall’assessore alla Sanità della Regione, Luigi Genesio Icardi. «Con questo rafforzamento – spiega – dai circa mille tamponi eseguiti dello scorso fine settimana siamo passati ai 2.733 di ieri. E a regime il nostro obiettivo è quello di arrivare a 4.000 test».

Toscana, 3.511 i casi positivi. Sale a 198 il numero dei decessi

ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi

Con 252 nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, sale a 3.817 il bilancio totale dei contagiati dall’inizio dell’emergenza in Toscana. I casi positivi attualmente in cura sono invece 3.511, con 198 decessi. Ad oggi il numero dei roveri è salito a 1.370, di cui 277 in terapia intensiva. «La battaglia si vince in ospedale ma anche sul territorio. La Toscana sta dimostrando di farcela», ha commentato così il presidente della Toscana, Enrico Rossi, i numeri della regione durante la sua visita a Pistoia nel nuovo reparto per le cure intermedie realizzato in appena una settimana.

«Abbiamo puntato all’aumento dei posti letto di terapia intensiva negli ospedali, che hanno rapidamente riconvertito i loro reparti – ha aggiunto Rossi – Ora stiamo anche potenziando il territorio con ulteriori 400 posti letto di cure intermedie, 3.000 posti negli alberghi e l’assistenza medico-infermieristica domiciliare. Il governo clinico del nostro sistema sinergico di area vasta sta rispondendo bene e ancora una volta ringrazio tutti gli operatori per il loro straordinario impegno».

Il bollettino della Protezione civile del 28 marzo

La Protezione Civile ha diffuso i dati aggiornati ad oggi (28 marzo), sugli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Italia. Il numero complessivo di persone attualmente positive è 70.065 persone, di cui 26.676 ricoverate con sintomi, 3.856 in terapia intensiva e 39.533 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei pazienti dimessi/guariti che si attesta in totale a 12.384, mentre i morti sono 10.023, 889 in più rispetto a ieri. Complessivamente, sin dall’inizio dell’epidemia, sono stati svolti 429.526 tamponi.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa

Le dichiarazioni di Borrelli

ISS | Infografica Covid-19 in Italia (28 marzo 2020)

«Sicuramente se non fossero state adottate misure drastiche di contenimento avremmo ben altri numeri e le strutture sanitarie già in condizioni critiche sarebbero in stato drammatico. Sarebbe stata una situazione insostenibile». Risponde così Angelo Borrelli in conferenza stampa dalla protezione civile, alle domande sull’alto numero di decessi. Borrelli, ricordando l’impegno degli operatori sanitari, ha poi sottolineato che sono oltre 7mila gli infermieri che si sono candidati da tutta Italia per andare ad aiutare i colleghi nelle regioni più in sofferenza.

«Abbiamo ricevuto oltre 7.714 domande di infermieri, una risposta notevole – ha detto – Questo personale andrà a rinforzare i colleghi nelle regioni che sono più in sofferenza a partire da domani, dopo una selezione». Sulle misure da adottare in future per ridurre o aumentare le restrizioni il capo della protezione civile parla chiaro: «Riaprire il Paese? Credo ci debba essere un’attenta riflessione. Il Paese è fermo e c’è l’esigenza di assicurare un minimo di operatività e di vita per la stessa sopravvivenza di tutti. Ma credo che presto saranno prese ulteriori decisioni, siamo vicini alla fatidica data del nuovo Dpcm (3 aprile, ndr), il governo prenderà delle decisioni sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico. Credo che si faranno tutte le riflessioni da qui a qualche giorno».

Sul tema mascherine e materiale sanitario Borrelli ha chiarito che «la Protezione Civile si è mossa tempestivamente, ma il tema è stato quello di dover mettere in conto una produzione nazionale inesistente poiché nel mondo si è aperta una corsa all’accaparramento». «Noi siamo partiti – ha aggiunto – quando c’è stata l’esigenza e quando è stata prefigurata la necessità di un potenziamento delle strutture” da parte degli scienziati».

Lombardia: 2.117 nuovi positivi, 542 morti in un giorno

ANSA / MATTEO BAZZI | L’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera

Il bollettino del 28 marzo relativo all’epidemia di Coronavirus in Lombardia riporta ancora numeri preoccupanti. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.117, per un totale di 39.415 pazienti attualmente positivi. Continuano a crescere i decessi: in 24 ore si sono contate altre 542 vittime, contro le 541 registrate ieri. Il bilancio totale sale così a 5.944.

Tamponi effettuati

24 marzo: 76695

25 marzo: 81666 + 4971

26 marzo: 87713 +6047

27 marzo: 95860 +8147

28 marzo: 102503 + 6643

I casi per provincia ieri/oggi

Bergamo 8060/8349 (+ 289)

Brescia 7385/7678 (+ 373)

Como 816/903 (+ 87)

Cremona 3496/3605 (+ 109)

Lecco 1210/1316 (+ 106)

Lodi 2006/2029 (+ 23)

Monza Brianza 1948/2086 (+ 138)

Milano 7469/7783. (+ 314)

Mantova 1398/1484 (+ 86)

Pavia 1712/1877 (+ 165)

Sondrio 362/388 (+ 26)

Varese 711/768 (+ 57)

1149 casi sono in fase di verifica.

La conferenza stampa (28 marzo)

Le dichiarazioni di Gallera

Per affrontare lo “tsunami” Coronavirus la Lombardia ha fatto uno «sforzo titanico». E’ quanto affermato dall’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook. «Spero che sul tema dei tamponi – ha poi aggiunto – abbiamo fatto chiarezza definitiva: non facciamo tamponi a tappeto ma ci prendiamo cura a tappeto di chi sta in difficoltà». La Lombardia è «la Regione che ha fatto più tamponi» ovvero «102 mila ed è bene che si». Senza considerare che «oggi in tutta Europa c’è un problema di reagenti» l’estensione dei tamponi «sul territorio a quelle persone che stanno a domicilio e hanno una serie di sintomi che possono rientrare nella sintomatologia del Coronavirus risulta particolarmente problematica e rischia di richiedere un numero ampio di giorni per avere il tampone». «Potevamo forse dire facciamo i tamponi a tutti e poi l’esito si ha fra 15-20 giorni. Ma – ha concluso Gallera – siccome prima ci poniamo il problema di curare le persone e curarle al meglio».

Lamorgese, 3 aprile troppo presto per riaprire

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese durante la giornata nazionale di Confcommercio Legalità ci piace!, Roma, 26 novembre 2019. ANSA/ANGELO CARCONI

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese a “L’intervista di Maria Latella” su SkyTg24 chiarisce che «se andiamo a vedere i dati di ieri, mi viene da pensare che la data del 3 aprile sia troppo ravvicinata per dire che verrà riaperto tutto. La situazione – ha aggiunto – è seguita a vista e quindi le decisioni verranno prese man mano che la situazione sarà più tranquilla come numeri di decessi e contagi».

2 nuovi casi in Vaticano, Papa non è coinvolto

Ansa | Un momento della preghiera contro l’epidemia di Papa Francesco (Roma, 27 marzo 2020)

Il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni le «persone affette da Covid-19 tra dipendenti della Santa Sede e cittadini dello Stato della Città del Vaticano sono attualmente 6. Posso confermare – chiarisce Bruni – che non sono coinvolti né il Santo Padre, né i suoi più stretti collaboratori».

Mit-Salute, stretta su ingressi in Italia

ANSA/TELENEWS | Controlli all’Aeroporto di Roma – Fiumicino

Chiunque arrivi in Italia su aerei, navi, treni o veicoli «è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione che specifichi i motivi del viaggio, l’indirizzo completo dell’abitazione dove sarà svolto l’isolamento fiduciario». E’ una delle disposizioni che entrano in vigore oggi per chiunque faccia ingresso nel nostro Paese per contrastare il diffondersi del Coronavirus. Vettori e armatori dovranno anche misurare la temperatura dei passeggeri e dotarli di mascherine. A stabilirlo un’ordinanza del Mit e del ministero della Salute.

Le accuse dei medici di medicina generale: «Non vorremmo che la confusione sui dati nascondesse una Caporetto della sanità pubblica»

ANSA | Ospedale di Cremona

Paola Pedrini, segretario della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) sferra un attacco alle istituzioni: «Non vorremmo che la confusione sui dati servisse a nascondere la responsabilità dei generali nella Caporetto della sanità pubblica italiana». Pedrini critica soprattutto le modalità con cui vengono diffusi i dati sull’epidemia: «Ci chiediamo se chi gestisce i numeri è solo incompetente, se vive in un universo parallelo o se ci sta marciando».

Morto operatore 118 a Foggia, aveva 48 anni

Ansa

Un operatore del 118 della Sanitaservice di Foggia, positivo al Coronavirus, è morto stamattina. Aveva 48 anni e, a quanto si apprende, non aveva patologie pregresse. L’uomo era di Rodi Garganico ed è morto nel Policlinico Riuniti di Foggia dove era ricoverato dal 4 marzo. Il 48enne, a quanto si apprende, avrebbe contratto il virus dopo aver soccorso un paziente positivo al Covid lo scorso 2 marzo. Dopo questo stesso intervento, altri nove operatori del 118 sono stati messi in quarantena e ora sono tutti rientrati in servizio. Tra il personale del 118 della Sanitaservice, c’è un altro operatore contagiato e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Pregliasco, almeno fine aprile per riaprire

Ansa | Fabrizio Pregliasco

Per il virologo Fabrizio Pregliasco, dell’Università di Milano, per la fine delle misure di isolamento sociale e per una riapertura di aziende e scuole «è ancora presto, realisticamente bisognerà aspettare almeno fine aprile». Di fatto, afferma, «non ci sarà un unico picco di casi ma ci saranno presumibilmente vari picchi sul territorio, in tempi diversi. Dunque l’arma più efficace per ora restano l’isolamento e le misure restrittive».

+20% richieste cibo al Banco Alimentare

L’emergenza sanitaria sta facendo sentire le sue conseguenze nelle famiglie più povere. Il Banco Alimentare stima a livello nazionale un aumento del 20% delle richieste di cibo con punte fino al 40%, come in Campania. «Ci arrivano nuove domande di aiuto, per esempio anche dai sindaci, soprattutto dai Comuni del Sud. Ci aspettiamo una esplosione del bisogno», dice all’ANSA il presidente della Fondazione Banco Alimentare Giovanni Bruno. Il Banco già normalmente assiste attraverso 21 banchi regionali e circa 7500 strutture oltre un milione e mezzo di poveri ogni giorno.

Un'epidemia di… solidarietà! 🥰😷 Grazie ai ristoranti McDonald's – Firenze Osmannoro e McDonald's – Firenze Baracca… Gepostet von Banco Alimentare am Freitag, 27. März 2020

Quasi 8 mila casi in Veneto. Zaia: «Prossima settimana sarà determinante»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia

Sono saliti a 7.930 i casi di positività al Coronavirus in Veneto: +280 rispetto a ieri sera. Anche la cittadina di Vo’, per molti giorni senza nuovi contagi, ha registrato un nuovo caso di infezione. Il bollettino della Regione, la mattina del 28 marzo, segna 7.930 contagiati dall’inizio dell’epidemia. Aggiornato anche il numero di decessi: +20 rispetto a ieri, le vittime totali hanno raggiunto quota 362. I pazienti in terapia intensiva nelle strutture ospedaliere venete sono 344, 20.000 le persone in isolamento domiciliare.

Zaia: «Daremo farmaci sperimentali a casa»

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, nel consueto punto stampa dalla Protezione Civile ha annunciato: «I modelli ci dicono che per noi la prossima settimana sarà determinante. Sarà la settimana che ci darà la direzione. E’ fondamentale osservare quali saranno i dati. Per questo prego tutti i cittadini: state tutti a casa questo week end, perché ci permetterà di capire come evolve la situazione».

❌❌❌ #CORONAVIRUS / SEGUITE LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI. ❌❌❌ Gepostet von Luca Zaia am Samstag, 28. März 2020

Il Veneto, su autorizzazione dell’Aifa, inizierà la somministrazione in via precoce ai malati sintomatici dei farmaci sperimentali contro il Covid-19 (come clorochina, idrossiclorochina, e anti-reumatoidi) direttamente a casa. Ad annunciarlo è il governatore Luca Zaia. Lo scopo è quello di «rallentare la malattia ed evitare i ricoveri in ospedale».

Gori: Lombardia acquisti macchinario per 13mila tamponi al giorno

ANSA/ NICOLA MARFISI | Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori chiede alla regione Lombardia di acquistare il nuovo macchinario, come fatto dalla regione Veneto, che permette di effettuare 13mila tamponi al giorno. Intanto Gori informa che mercoledì sarà completato il nuovo ospedale da campo in allestimento in fiera. «Ci sarà un raccordo operativo con l’Ospedale Papa Giovanni ma – spiega il primo cittadino – ci sarà anche una squadra di Emergency specializzata in cure intensive, sono arrivati trentadue operatori sanitari militari russi, sono medici e infermieri divisi in otto squadre da quattro e sono loro che completeranno lo staff di questo luogo fondamentale per noi che serve a dare sollievo alle strutture ospedaliere che sono al limite delle loro possibilità».

Sardegna, 586 assunzioni personale sanitario

ANSA | Medici al lavoro in un ospedale italiano

Salgono a 586 in Sardegna le assunzioni straordinarie di operatori sanitari per far fronte all’emergenza Coronavirus. Il 47% del totale sono infermieri, il 16% medici, l’8% specializzandi, il 29% costituito da operatori socio sanitari, tecnici di laboratorio e altre figure. “Per fronteggiare l’emergenza Covid-19 stiamo rafforzando il nostro sistema sanitario intervenendo con il massimo sforzo organizzativo e tempestiva operatività – ha commentato il presidente della Regione Christian Solinas – queste assunzioni in particolare servono a dare risposte immediate nel territorio, soprattutto dove si stanno manifestando particolari situazioni di criticità, come sta avvenendo nel nord Sardegna e in alcune case di riposo per anziani”.

Video Protezione civile Sardegna La #ProtezioneCivile regionale, con il personale della sede di Cagliari e degli uffici territoriali, insieme ai #volontari di tutta la Sardegna, è impegnata da quasi 2 mesi nel dispiegare tutte le attrezzature e la logistica necessarie a supportare i presidi #ospedalieri dell'Isola. Tende, Pma e Pass, per realizzare i pre-triage dei #ProntoSoccorso, e garantire la sicurezza del personale sanitario, dei pazienti e dei cittadini.La Protezione civile è presente anche nelle postazioni di controllo nei porti e negli aeroporti sardi.🎞 Guarda il video che racconta una delle operazioni svolte: l'allestimento di una sala parto adiacente al reparto di ginecologia dell’Ospedale SS. Trinità di Cagliari. Gepostet von RAS – Regione Autonoma della Sardegna am Samstag, 28. März 2020

Mascherine vendute a un rialzo del 1700%

Mascherine vendute in provincia di Ravenna con rincari che arrivavano fino al 1.700%. Si tratta di una speculazione scoperta dalla Guardia di finanza nel corso di mirati controlli scattati nell’ambito di servizi per la repressione di pratiche anti-concorrenziali o ingannevoli. In tale contesto nel corso di un primo intervento a Faenza partito da alcune segnalazioni al 117, i finanzieri della locale compagnia hanno controllato un negozio di ottica che vendeva mascherine protettive a 13 euro indicate come dispositivi di protezione FFP2 con certificazione CE.

In realtà secondo i militari, non erano fornite di alcuna attestazione FFP2 né di certificato CE. È inoltre emerso che erano state acquistate a 1,18 euro l’una e che quindi venivano vendute con una percentuale di rincaro superiore al 1.000%. Le Fiamme Gialle ne hanno sequestrate 270 ancora giacenti in magazzino e hanno denunciato il titolare per frode in commercio e per manovre speculative su merci.

Di Maio: «Forze politiche italiane unite per Eurobond»

ANSA/FABIO FRUSTACI | Il ministro degli esteri Luigi Di Maio

«Gli Eurobond sono una grande occasione per l’Europa di dimostrare che sa reagire a una crisi come questa. È vero che oggi tutti dobbiamo condividere dei rischi con gli Eurobond, ma potremo anche condividere delle grandi opportunità domani». Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un’intervista a Euronews, in piena crisi da Coronavirus ha lanciato un appello alla compattezza rivolto ai politici italiani: «È importante vedere tutte le forze politiche, anche quelle che magari erano state tentate dall’uscita dall’Unione europea, chiedere oggi tutte insieme gli Eurobond – ha detto, prima di tornare a rivolgersi all’Europa -. La sospensione del Patto di stabilità deve necessariamente prevedere, allo stesso tempo, un sostegno della Banca centrale europea sull’emissione di titoli di Stato. È fondamentale. Noi vogliamo che si segua anche quella ricetta che ha indicato in questi giorni Mario Draghi».

L’Europa non può ignorare la richiesta d’aiuto dell’Italia. È evidente che servono strumenti straordinari, non possiamo pensare di affrontare un’emergenza sanitaria ed economica con strumenti ordinari. Questa crisi non sta colpendo solo il nostro Paese, diciamolo chiaramente: è una crisi globale. Dobbiamo lavorare anche a un vaccino, con una grande alleanza internazionale, che possa tutelare le nostre popolazioni per sempre.L’Europa non può ignorare la richiesta d’aiuto dell’Italia. È evidente che servono strumenti straordinari, non possiamo pensare di affrontare un’emergenza sanitaria ed economica, come quella che stiamo vivendo, con gli strumenti ordinari.La mia intervista a Euronews, collegatevi! Gepostet von Luigi Di Maio am Samstag, 28. März 2020

Azzolina a presidi e insegnanti: «Siete eroi anonimi»

ANSA/ANGELO CARCONI | La ministra della Scuola Lucia Azzolina

«Siete eroi anonimi, state lavorando con ogni mezzo perché tutti, dai più piccini ai più grandi, non perdano il contatto con la scuola dalla quale, come diceva don Milani “attendono di essere fatti eguali”». La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha pubblicato una lunga lettera aperta rivolta al personale che lavora nel mondo della scuola. «Insieme alle Istituzioni, al personale sanitario, alla Protezione civile, alle forze dell’ordine, in questo momento anche la scuola è baluardo della democrazia, custode dei diritti ed esempio per i cittadini. Ecco perché la scuola non si è fermata, non si fermerà».

In questi giorni difficili sento ancora di più il dovere di stare vicino a tutta la comunità della scuola italiana…. Gepostet von Lucia Azzolina am Samstag, 28. März 2020

Gli scienziati contro la proposta di Renzi di riaprire le fabbriche. Calenda: «Matteo, a tua dichiarazione è poco seria»

ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | L’europarlamentare e leader di Azione Carlo Calenda

L’epidemiologo Pierluigi Lopalco, il collega Gianni Rezza e il virologo Fabrizio Pregliasco hanno criticato le dichiarazioni di Matteo Renzi, che invitano il governo a valutare la riapertura già dalla prossima settimana delle fabbriche e, a scalare, di attività commerciali e scuole. «Pensare di riaprire le scuole il 4 maggio è una follia e fare proclami in questo momento è sbagliato», ha detto Lopalco. «Pensare di riaprire le scuole è prematuro», gli fa eco Pregliasco. Per l’epidemiologo Rezza, ospite di Coffee Break su La7, «Non possiamo tenere l’Italia chiusa per sempre, ma occorre vedere prima gli effetti delle misure importanti messe in campo dal governo. Poi si possono studiare provvedimenti magari ‘stop and go’ o misure complementari»

Non si è fatta attendere la risposta del leader di Azione: poco dopo la proposta del senatore di Italia Viva di iniziare a riaprire le fabbriche già prima di Pasqua, Carlo Calenda ha scritto su Facebook.

Caro Matteo Renzi, la tua dichiarazione che bisogna riaprire prima di Pasqua è poco seria. Potremo riaprire quando la… Gepostet von Carlo Calenda am Samstag, 28. März 2020

«Caro Matteo Renzi, la tua dichiarazione che bisogna riaprire prima di Pasqua è poco seria. Potremo riaprire quando la curva inizierà a flettere seriamente. Altrimenti il lockdown sarà stato inutile e dovremo riapplicarlo al primo riaccendersi di un focolaio – ha dichiarato, prima di fornire la sua spiegazione -. Al contempo bisogna preparare la riapertura. Sono attività impegnative. Come servire le categorie a rischio che rimarranno a casa; far arrivare il materiale di protezione alle fabbriche; far partire il tracciamento e i tamponi; preparare il Sud per una recrudescenza sui giovani che ci sarà comunque se apri a tutti; gestire orari della distribuzione commerciale. Continuate a parlare per slogan senza comprendere le implicazioni gestionali. La verità è che in tutto l’Occidente abbiamo una classe dirigente politica che non è pronta per affrontare la prima vera emergenza della nostra generazione».

Oltre un milione di ricoveri rimandati

ANSA/UFFICIO STAMPA OSPEDALE CREMONA

L’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia di Coronavirus rischia di riflettersi in modo ancor più pesante sulla già vessata struttura ospedaliera nazionale. Il direttore dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica di Roma, Americo Cicchetti, ha lanciato l’allarme: «Almeno un milione di ricoveri sarà rimandato per pandemia in quatto mesi, tra cui oltre mezzo milione di interventi chirurgici non urgenti, che vanno dalla protesi all’anca all’ernia al disco, passando per la chirurgia dermatologica». Secondo Cicchetti ci saranno pensati ricadute sulle liste d’attesa per tutto l’anno corrente e anche oltre

Due settimane di proroga alla stop?

Facebook | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Il 3 aprile scadrà il decreto firmato dal premier Giuseppe Conte lo scorso 22 marzo, ma appare certo il prolungamento di almeno due settimane della chiusura di gran parte delle attività e il divieto di spostamenti per contenere i contagi da Coronavirus. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, l’obiettivo del governo, condiviso con Silvio Brusaferro e Franco Locatelli – presidenti rispettivamente di Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità – è far sì che ogni giorno ci sia meno di un nuovo ammalato per ogni caso positivo già accertato: è il concetto del cosiddetto R0. La prima tappa da Palazzo Chigi sarà la firma di un nuovo Dpcm, il 3 aprile, che confermerà le misure già in vigore fino al giorno 18 del mese. Sempre che il trend dell’epidemia in Italia non peggiori nei prossimi giorni: in quel caso bisognerebbe valutare tutt’altro tipo di risposta politica per fermare la diffusione del Coronavirus.

Borrelli torna a lavoro

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli

«Il Capo Dipartimento Borrelli è tornato a coordinare il Comitato dalla sede operativa del Dipartimento Protezione civile. Come ogni giorno si fa il punto della situazione e si raccolgono le richieste dal territorio». È l’account twitter ufficiale della Protezione civile a comunicare il ritorno del commissario. Angelo Borrelli, lo scorso 25 marzo, aveva accusato simili influenzali. Si temeva fosse stato contagiato, ma i tamponi effettuati hanno dato esito negativo. Dopo tre giorni di assenza dalla sede operativa, sabato 28 marzo è tornato a coordinare le operazioni di risposta all’emergenza sanitaria.

Renzi: «Le fabbriche devono aprire prima di Pasqua. Poi il resto, ma bisogna riaprire»

FACEBOOK | Matteo Renzi durante una diretta in streaming

Il leader di Italia viva, in un’intervista ad Avvenire, ha dato il suo cronoprogramma per far ripartire il Paese: «Serve un piano per la riapertura e serve ora. Le fabbriche devono riaprire prima di Pasqua. Poi il resto. I negozi, le scuole, le librerie, le chiese. Serve attenzione, serve gradualità. Ma bisogna riaprire». Per quanto riguarda l’istruzione, Matteo Renzi ha sostenuto che si deve “tornare a scuola il 4 maggio. Almeno i 700 mila studenti delle medie e i 2 milioni e 700 mila delle superiori. Tutti di nuovo in classe dopo aver fatto un esame sierologico: una puntura sul dito e con una goccia di sangue si vede se hai avuto il virus». «Bisogna garantire gli esami – ha aggiunto – il sei politico fa male. I ragazzi hanno il diritto di essere valutati e il governo ha il dovere di permetterlo».

Bisogna dire la verità agli italiani: con il virus dovremo convivere per mesi e mesi. Per questo adesso bisogna riaprire… Gepostet von Matteo Renzi am Samstag, 28. März 2020

Secondo l’ex premier, «ogni tipo di richiesta di denaro va sospesa: tasse, affitti, mutui. Chi è stato chiuso regge se gli elimini le scadenze o se gli offri una straordinaria iniezione di liquidità. Il governo – ha concluso – ha bloccato le libertà di sessanta milioni di italiani ma non è stato capace di bloccare il virus della burocrazia. Il “Cura-Italia” è un incomprensibile fiume di parole».

Decreto Cura Italia: 1.126 emendamenti di cui oltre 300 da parte della maggioranza

Nel Decreto del Presidente del Consiglio “Cura Italia”, sono state introdotte misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, utilizzando l’intero indebitamento netto da 25 miliardi votato dal Parlamento, per giungere successivamente poi a flussi per 350 miliardi di euro. Tuttavia, sono stati presentati 1.126 emendamenti dai senatori, di cui oltre 300 da parte della maggioranza. Secondo quanto appreso da Ansa, Italia Viva avrebbe depositato 110 emendamenti in commissione Bilancio a Palazzo Madama, 67 LeU, 95 il M5s e 57 il Partito Democratico. Il gruppo Misto ha presentato 104 emendamenti. Dall’opposizione, invece, sarebbero arrivate rispettivamente 221 emendamenti da parte di Forza Italia, 204 dalla Lega e 168 da Fratelli d’Italia. I restanti emendamenti (100 circa) sono stati firmati dalle Autonomie.

Sestili: «I dati non sono buoni. Oltre il 50% dei decessi avviene in Lombardia»

Il divulgatore scientifico esperto di analisi dei dati, Giorgio Sestili, commentando i dati diffusi oggi, 27 marzo, dalla Protezione Civile ha osservato che «i dati odierni non sono buoni: c’è stato un balzo evidente del numero di decessi: oggi sono 919, ieri erano 712». «Oltre al numero pesante di morti, però, va segnalato che gli altri indicatori giornalieri sono in miglioramento: diminuiscono i ricoveri, le terapie intensive e il dato relativo ai nuovi casi positivi»

Cambia ancora il modulo di autocertificazione. Ecco il link dove scaricarlo

MINISTERO DELL’INTERNO | Il nuovo modulo per l’autocertificazione per gli spostamenti (versione 26 marzo 2020)

Come spiegato dal capo della Polizia Franco Gabrielli a SkyTg24, è cambiato ancora il modulo per l’autocertificazione da firmare in caso di spostamenti. L’obiettivo, spiega Gabrielli, è quello di fermare chi sta continuando a violare le regole: «Ci sono straordinarie persone che combattono negli ospedali – ha detto Gabrielli – e poi c’è un’altra battaglia che vede impegnati i nostri uomini, quella di spezzare la catena del contagio, perseguendo i furbi». Qui potete trovare e scaricare in pdf il nuovo modulo (basta cliccare sulla freccia in alto a sinistra sul documento che trovate nell’articolo).

