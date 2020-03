In Lombardia 1592 nuovi contagi (+3.815 in tutto il Paese), ma le vittime nella regione cuore dell’epidemia nelle ultime 24 ore sono 416 (ieri erano state 542). Continua il botta e risposta fra il ministro e il governatore. Per i sindaci arriva un anticipo di 4,3 miliardi per fronteggiare l’emergenza, oltre a un primo fondo di 400 milioni per buoni spesa alle famiglie in difficoltà

Brescia, la disperazione del sindaco: «Mi chiedo se esista un servizio sanitario nazionale»

Ansa | Un reparto Covid a Brescia

«Noi non siamo nella parabola discendente, siamo nella crescita piatta. Abbiamo ancora oggi 340 nuovi positivi conclamati, siamo a 1300 decessi dichiarati Coronavirus nella provincia di Brescia, abbiamo ormai purtroppo notevoli analogie con Bergamo. Oggi non riusciamo ancora a confinare il contagio», così il Sindaco di Brescia Emilio del Bono ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa è intervenuto sulla situazione ancora drammatica della provincia di Brescia.

«I medici di base della provincia di Brescia hanno chiesto il tampone per i loro pazienti che hanno visibilmente la condizione di Coronavirus e questo tamponamento non viene fatto, e conseguentemente gli stessi familiari escono a fare spesa, vanno a lavorare, e questo impedisce una frenata. Io ho l’impressione che la possibilità di estendere il tamponamento c’è, anche tecnicamente. È che ci si è intestarditi su alcuni approcci che a mio parere vanno superati», dice del Bono.

«Qualche giorno fa è uscita una lettera dei primari di rianimazione della regione Lombardia che accusavano la mancanza di solidarietà delle vicine regioni (credo si riferissero al Veneto). Io mi sono chiesto – aggiunge – se esiste davvero il sistema sanitario nazionale visto che ogni regione cerca di chiudersi al proprio interno e la regione più colpita è stata sostanzialmente abbandonata». «Non ci sono più bombole ossigeno, abbiamo l’ossigeno ma non ci sono più bombole. Molto malati stanno in casa ma non abbiamo più bombole. Qualcosa non ha funzionato e qualcosa ancora non funziona», conclude.

Rieti: 65 positivi in una casa di riposo, tra loro anche 23 operatori

Ansa

Nel comune di Contigliano, in provincia di Rieti, 65 ospiti della Casa di riposo Alcim sono risultati positivi al Coronavirus. «In base alle comunicazioni pervenute in merito dall’Asl – fa sapere in una nota il sindaco Paolo Lancia -: ospiti positivi 42, ospiti negativi 3, ospiti per i quali non è pervenuto l’esito del tampone 8; operatori positivi 23, operatori negativi 6, operatori per i quali non è pervenuto l’esito del tampone 1».

Tommasi: «Prendere atto che la stagione forse è finita»

Ansa |Il presidente del sindacato calciatori Damiano Tommasi

«Domani sul tavolo abbiano un elemento in più rispetto alle scorse settimane perché dopo le parole del ministro Spadafora la preoccupazione che si chiudano qui i campionati c’è: occorre dunque porsi il problema della chiusura della stagione da un punto di vista sportivo, dei contratti, insomma formale». Sono le dichiarazioni di Damiano Tommasi, presidente del sindacato calciatori, all’Ansa in merito all’incontro che domani vedrà un confronto tra l’Aic e la Lega di serie A.

Firmata ordinanza: 400 milioni a Comuni per aiuti alimentari

Ansa | San Donato Milanese

Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli ha firmato l’ordinanza che stanzia 400 milioni per i Comuni per distribuire aiuti alimentari ai cittadini in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. L’80% del totale, 320 milioni, viene ripartito tra le amministrazioni in base alla popolazione, mentre il 20%, 80 milioni, viene distribuito in base alla differenza tra il reddito pro capite e il reddito medio nazionale. I Comuni potranno quindi distribuire i 400 milioni stanziati dal governo per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o per comprare e distribuire direttamente generi alimentari e prodotti di prima necessità.

Burioni: «Antimalarico efficace in laboratorio»

Nuove speranza contro il Coronavirus potrebbero arrivare da un vecchio farmaco. Il virologo Roberto Burioni intervenendo alla trasmissione Che Tempo Che Fa ha annunciato che al San Raffaele di Milano sono stati condotto test su Planqueil, un faramco in uso da quasi 70 anni contro la malaria e i risultati sono stati incoraggianti. Nel 2005, ricorda Burioni, «alcuni ricercatori statunitensi si sono accorti» che l’antimalarico «aveva in laboratorio una forte attività antivirale contro il Coronavirus responsabile della SARS, sparito nel 2004. Siccome l’attività antivirale era diretta contro un virus non più esistente la notizia era passata inosservata. Naturalmente quando è saltato fuori questo nuovo virus, cugino di quello della SARS, molti hanno pensato di utilizzare il Plaquenil per curare questa infezione».

«L’efficacia di questa terapia non è ancora chiara e non sono neanche chiari i meccanismi attraverso i quali il Plaquenil infastidisce la replicazione virale. Siccome fare gli esperimenti sulle persone è sicuramente più complicato – conclude Burioni – molti ricercatori hanno pensato di studiare l’effetto del Plaquenil sul nuovo Coronavirus in laboratorio, tra questi noi».

Di Maio: «Vi chiedo di avere fiducia. Dimostriamo di essere un grande popolo»

Ansa | Luigi di Maio

«Vi leggo e comprendo tutte le vostre difficoltà. Questo maledetto virus ha stravolto le nostre giornate, la nostra vita, ma stiamo reagendo e questo è importante. Stiamo affrontando l’emergenza sanitaria mettendo in campo tutti gli strumenti ordinari e straordinari, recuperandoli anche all’estero. Tanti Paesi ci stanno aiutando inviando in Italia medici, infermieri, mascherine e materiale sanitario», scrive il ministro degli Esteri Luigi di Maio su Facebook.

«C’è l’altra emergenza, quella economica. Non esiste una ricetta perfetta, ma sappiamo che come governo dobbiamo continuare a fare di più, adottando provvedimenti che aiutino economicamente gli italiani. Ieri sono stati annunciati 4.3 miliardi di anticipo ai Comuni e stanziati 400 milioni per i più bisognosi», dice Di Maio annunciando per domani un tavolo con le parti sociali e l’Abi «per discutere dell’anticipo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori. In maniera responsabile sento parlare le altre forze politiche di reddito di emergenza. Bene, perché tutti abbiamo un compito preciso: aiutare chi si trova in difficoltà. Senza se e senza ma».

Vi leggo e comprendo tutte le vostre difficoltà. Questo maledetto virus ha stravolto le nostre giornate, la nostra vita,… Gepostet von Luigi Di Maio am Sonntag, 29. März 2020

Patuanelli: «400 milioni sono solo il primo atto»

Ansa/Stefano Patuanelli

Ieri il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato la disponibilità immediata di 400milioni di euro per buoni spesa per far fronte all’emergenza alimentare innescata dal Coronavirus. «È chiaro che non potrà esaurirsi qui, è solo il primo pezzo. Non possiamo pensare di esaudire le esigenze dei cittadini che non possono comprarsi un pezzo di pane». A dirlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, parlando su Canale 5 delle risorse destinate ai Comuni per far fronte ai bisogni delle famiglie in difficoltà. Il governo sta lavorando anche ad altro, ha aggiunto, «dobbiamo aspettare il provvedimento che faremo ad aprile».

Speranza: «Sacrificio non sarà breve»

Ansa/Roberto Speranza

«Stiamo raccogliendo il frutto del nostro comportamento». Il virologo Roberto Burioni commenta così i dati degli ultimi giorni. Numeri che però non devono fare abbassare la guardia: «Sembra che le cose stiano rallentando. Che è quello che ci aspettavamo, dobbiamo perseverare con i sacrifici perché stanno funzionando. Stiamo guadagnando tempo, che viene sfruttato dagli ospedali per organizzarsi, ma anche dalla ricerca».

E mentre si avvicina la scadenza del lockdown fissata dal dpcm per il prossimo 3 aprile, il ministro della Salute Roberto Speranza chiarisce che le misure «verranno sicuramente allungate». «C’è bisogno ancora di un sacrificio che non sarà di qualche giorno, abbiamo bisogno ancora un po’ di tempo», dice Speranza. «Dobbiamo studiare il domani. Dobbiamo capire già oggi come immaginare il domani. Oggi siamo ancora nel pieno di questa crisi: guai a farsi illusioni, guai ad abbassare la guardia».

«Sicuramente di queste misure abbiamo ancora bisogno – conclude Speranza -. È vero che si vede un primissimo segnale. Questo non basta e se noi immaginassimo di bloccare queste misure commetteremmo un errore drammatico».

La Federazione di medicina generale di Bari denuncia: «Dispositivi di protezione inadatti e carenti»

Ansa/Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano

Le armi usate dal personale sanitario per far fronte all’emergenza da Coronavirus sono inadeguate. E così dal segretario provinciale del comparto 118 della Federazione italiana medici di medicina generale di Bari è partita una denuncia trasmessa alla Procura di Bari, al governatore Michele Emiliano e al direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce. Il sindacato dei medici ha fatto notare che «parte dei dispositivi di protezione individuale, per stessa ammissione della Asl Bari, non son affatto idonei a proteggere i medici e gli operatori sanitari del 118. Eppure, i medici e gli operatori sanitari che sono mandati in servizio non possono operare con questi dispositivi, inidonei e per di più forniti in numero assolutamente insufficiente».

Sedici morti in una casa di riposo di Pavia

Ansa/ Il municipio di Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia

È un bilancio drammatico quello che arriva dalla casa di riposo “Sassi” di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia dove 15 degenti e un’infermiera di 64 hanno perso la vita dopo essere risultati positivi al Coronavirus. Tuttavia, nonostante la familiarità dei sintomi con quelli prodotti dal Covid19, non si è ancora potuta accertare la causa del decesso a causa dell’impossibilità di eseguire i tamponi. La direzione della struttura ha spiegato che su disposizione dell’Ats e della Regione «non vengono effettuati tamponi ’post-mortem’ su pazienti anziani già affetti da patologie croniche». Nei giorni scorsi si erano registrati anche 12 morti alla casa di riposo «Cortellona» di Mortara, sempre nel Pavese.

Viminale: polizia locale potrà accertare violazioni

Ansa | Milano

Dal ministero dell’Interno arriva la circolare che precisa come anche le polizie locali potranno procedere all’accertamento di violazioni delle misure restrittive previste dal governo per contenere il contagio. «Le autorità provinciali di pubblica sicurezza potranno legittimamente prevedere nelle pianificazioni di impiego del personale tutte le ‘componenti’ della stessa Amministrazione della pubblica sicurezza, con l’imprescindibile coinvolgimento delle polizie municipali». Proprio per il personale delle polizie locali presso il ministero dell’Interno è stata anche prevista l’istituzione di «un fondo finalizzato a contribuire, tra l’altro, all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario» di quanti sono direttamente impegnati direttamente nelle attività di contenimento del fenomeno epidemiologico.

I numeri in chiaro. Il dottor Pregliasco: «Ora è fondamentale insistere: sarà una Pasqua chiusa»

Negli ultimi tre giorni il numero delle vittime ha visto un calo evidente. «Si vede un trend positivo, anche nell’incertezza di analizzare questi dati dal punto di vista statistico – spiega a Open Fabrizio Pregliasco -. Le vittime sono ancora legate alla fase crescente di questa pandemia che all’inzio è stata sottostimata, almeno come numero di casi. È un bel segnale anche il dato della crescita, ormai molto stabile. Da otto giorni si attesta sui 5mila casi ogni 24 ore». Il direttore sanitario dell’istituto Galeazzi di Milano chiarisce però che: «Ora continuare così è fondamentale. Stiamo lavorando bene ma dovremo avere anche una Pasqua chiusa».

L’economista: «Da inizio della crisi attività industriale calata del 20%»

Ansa/Padova

È passato quasi un mese dal lockdown totale imposto dal governo per far fronte all’emergenza Coronavirus. Con negozi, bar, ristoranti e fabbriche costrette alla chiusura il livello dell’attività industriale italiana ha registrato un taglio secco del 20%. A spiegarlo all’Agi è l’economista Lorenzo Codogno che stima come lo stop alle attività commerciali potrebbe portare un calo «nell’ordine del 10%» rispetto a febbraio, mese in cui «l’impatto dell’emergenza era ancora limitato». Il dato di aprile dipenderà dalla durata del lockdown: dovesse durare tutto il mese, si scaricherà «la rimanente parte di contrazione e forse più. E a oggi» commenta Codogno, «ci sono tutte le premesse perché avvenga». Per le piccole medie imprese il dato potrebbe segnare un 2,5% ben di sotto alla media dell’Eurozona. È lecito dunque attendersi che il prossimo dato «Sarà sostanzialmente peggiore». E intanto la fiducia dei consumatori «è già vicina ai minimi toccati nel 2013».

Piemonte: 24mila tamponi effettuati, quasi 15mila negativi

Ansa | Un reparto di terapia intensiva a Verduno, in Piemonte



Quarta regione più colpita d’Italia, il Piemonte continua a far fronte a un’emergenza importante di casi di Coronavirus. Nell’ultimo bollettino sono stati registrati 75 nuovi casi. Le persone positive sono 8.641, mentre 212 pazienti sono in via di guarigione. Il totale dei tamponi effettuati è 24.782, di cui 14.657 risultati negativi. La Regione precisa che per pazienti virologicamente guariti si intendono coloro che sono risultati ai due test di verifica al termine della malattia.

Il Coronavirus trasforma anche la MotoGp: i campioni giocano da casa con il commento di Guido Meda

Con il motomondiale fermo la voce storica dei gran premi su due ruote, Guido Meda, ha deciso di non lasciare i suoi tifosi senza spettacolo. E così su Sky Sport Uno la sua voce ha fatto da commento a un MotoGp completamente virtuale. Dieci piloti professionisti fra cui i fratelli Marc e Alex Márquez, Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia si sono sfidati da casa sulla pista virtuale del Mugello. Sei giri di pista accompagnati dalla telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini.

Arcuri: «Da domani produzione di 200mila mascherine al giorno»

Ansa/Il commissario sull’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri

Al via da domani un importante quota di produzione di mascherino in Italia per far fronte all’epidemia di Coronavirus. L’annuncio è stato fatto dal Commissario straordinario all’emergenza Covid19, Domenico Arcuri. Su tutto il territorio nazionale 25 aziende della moda produrranno 200mila mascherine al giorno, 500mila dalla prossima settimana e altre 700mila al giorno da quella successiva. Altre aziende operanti nel settore dell’igiene personale, come la Fater di Pescara, si occuperanno invece si produrre 150mila mascherine al giorno, 400.000 dalla prossima e 750.000 al giorno in quella successiva.

«Queste produzioni verranno esclusivamente destinate a coprire, per il tramite della Protezione Civile, il fabbisogno delle Regioni italiane», ha detto Arcuri. «È un risultato rilevante – ha anche sottolineato – raggiunto in tempi brevi, grazie alla collaborazione di tante aziende, dell’Istituto Superiore di Sanità, di alcune importanti università italiane e grazie alle nuove norme decise dal Governo con il decreto legge del 17 marzo. Continuiamo a lavorare, senza sosta, per rendere l’Italia sempre meno dipendente dalle importazioni di mascherine da altri paesi».

«Bergamo siamo noi»: le immagini di una città che soffre, cura e lotta in un video che è impossibile evitare

Le note di Una furtiva lacrima del compositore bergamasco Gaetano Donizzetti scandiscono le immagini realizzate dal comune di Bergamo per omaggiare una città piegata dagli sforzi per combattere l’epidemia da Coronavirus. La città deserta, i negozi chiusi e il lavoro quotidiano di chi negli ospedali lotta, non si arrende e continua a sperare di tornare a vedere la Bergamo di un tempo.

Lazio: «Trend in decrescita»

Ansa | Persone in fila per entrare in un supermercato di Roma

«Oggi registriamo un dato di 201 casi di positività e un trend in decrescita per la prima volta al di sotto del 9%». Commenta così l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato, i dati giornalieri sull’epidemia da Coronavirus. I ricoverati sono saliti a 1.062, mentre le persone in terapia intensiva sono 133, con altre 1.167 poste in isolamento domiciliare. Il totale dei casi attualmente positivi è salito a 2.362. Sale il numero dei guariti che arriva a 208, mentre i deceduti sono 136.

Emergenza Coronavirus, la Regione Lazio ha attivato tutte le misure per la tua sicurezza. Serve la collaborazione di… Gepostet von Regione Lazio am Mittwoch, 11. März 2020

Toscana: quasi 13mila persone in isolamento domiciliare

Ansa | Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, accoglie all’aeroporto di Malpensa una delegazione di 14 medici, infermieri ed esperti di sanità provenienti dalla Cina

Sale a 4.122 il bilancio totale dei contagiati al Coronavirus nella regione Toscana dall’inizio dell’emergenza. Nel bollettino quotidiano la regione ha annunciato 305 nuovi casi in più rispetto a ieri. Sono invece 29 i guariti virali, 92 quelle cliniche e 215 i morti. I casi attualmente positivi registrati sono 3.786. Ad oggi il numero dei pazienti ricoverati è di 1.386, di cui 275 in terapia intensiva. Nella sua nota la regione sottolinea come l’aumento dei ricoveri, più 16 nelle ultime 24 ore, sia contenuto con una relativa diminuzione di due ricoveri in terapia intensiva. Risultano 12.882 le persone in isolamento domiciliare.

Con l’aumento dei contagi misure straordinarie sono state prese per gli ospiti delle case di riposo, residenze per disabili o altre strutture socio-sanitarie. Con l’ordinanza del presidente della regione Enrico Rossi, l’ospite rilevato positivo, se sintomatico e la cui condizione clinica appare instabile, sarà preso in carico dal Ssr. Un’ altra misura prevede invece che i test diagnostici per la verifica della positività siano effettuati su tutti gli operatori e gli ospiti, quando si verifichi nella struttura un caso di contagio al Covid19.

Marche: sale a 3.558 il numero dei casi positivi

Ansa | Ancona

I numeri del contagio nelle Marche continuano a registrare un alto numero di decessi: 417 dall’inizio dell’epidemia. Di questi 275 erano uomini, 142 le donne, con un’età media di poco inferiore agli 80 anni. I casi attualmente positivi sono invece saliti a 3.558, con un totale di persone ricoverati pari a 1.168. Altre 1.992 si trovano in isolamento domiciliare.

Emilia Romagna, 245 le persone guarite a tutti gli effetti

ANSA / MATTEO BAZZI | Il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Nell’ultimo bollettino giornaliero sul Coronavirus la regione Emilia Romagna fa registrare un aumento di 736 casi rispetto a ieri, e 99 persone decedute in più. In totale sono 13.119 i casi positivi, con un numero complessivo di decessi che sale a 1.443. Aumentano, ma in maniera contenuta, il bilancio delle persone ricoverate che salgono a 333, 17 in più rispetto a ieri. Aumentano anche le guarigioni che raggiungono quota 1.141. Di queste 896 sono “clinicamente guarite”, ovvero divenute asintomatiche. Altre 245 sono guarite a tutti gli effetti, ovvero negative in due test consecutivi.

Il bollettino della Protezione civile del 29 marzo

La Protezione Civile ha diffuso i dati aggiornati ad oggi (29 marzo), sugli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Italia. Il numero complessivo di persone attualmente positive è 73.880 persone, di cui 27.386 ricoverate con sintomi, 3.906 in terapia intensiva e 42.588 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei pazienti dimessi/guariti che si attesta in totale a 13.030, mentre i morti sono 10.779, 756 in più rispetto a ieri. Complessivamente, sin dall’inizio dell’epidemia, sono stati svolti 454.030 tamponi.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa

Borrelli: «Auguri di pronta guarigione a chi è rimasto contagiato servendo il Paese»

«Grazie al popolo albanese e al presidente Rama per le parole con cui ha commentato la partenza di medici e infermieri, ha dimostrato la vicinanza non solo geografica con il nostro paese rinnovando un rapporto reciproco con la protezione civile che va avanti da anni. L’anno scorso quando ci fu un terremoto devastante il nostro sistema è intervenuto a supporto». Così il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha aperto la consueta conferenza stampa giornaliera sull’andamento della crisi di Coronavirus in Italia. Rispondendo poi alle domande dei giornalisti sul numero dei tamponi Borrelli ha confermato che «prosegue il trend dei giorni scorsi, non vedo particolari difficoltà e criticità». Borrelli ha voluto poi ringraziare i ​tanti operatori sanitari e di soccorso che hanno contratto il virus, «medici, infermieri, forze dell’ordine, protezione civile, volontari. A tutti loro vanno i miei auguri di pronta guarigione e un ringraziamento per quello che hanno fatto a servizio del Paese»

Lombardia: 1.592 nuovi positivi, 416 morti in un giorno

ANSA/Mourad Balti Touati | Giulio Gallera

Il bollettino del 29 marzo relativo all’epidemia di Coronavirus in Lombardia riporta numeri più contenuti rispetto a quelli della giornata di ieri. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.592 (ieri erano stati 2.117), per un totale di 41.007 pazienti attualmente positivi. Continuano a crescere i decessi: in un giorno si sono contate altre 416 vittime, contro le 542 registrate ieri. Il bilancio totale sale così a 6.360. I pazienti in terapia intensiva sono 1319: + 9 rispetto alla giornata di ieri. Quelli ricoverati in reparto sono 11613 (+461).

I pazienti positivi suddivisi per provincia

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia, con relativo incremento rispetto alla giornata di ieri, 28 marzo:

Bergamo: 8.527 (+178)

Brescia: 8.013 (+335)

Como: 1.014 (+111)

Cremona: 3.762 (+157)

Lecco: 1.381 (+65)

Lodi: 2.058 (+28)

Monza e Brianza: 2.265 (+179)

Milano: 8.329 (+546)

Mantova: 1.550 (+66)

Pavia: 1.974 (+97)

Sondrio: 422 (+34)

Varese: 812 (+44)

La conferenza stampa (29 marzo)

Gallera: «Per mesi la nostra vita sociale sarà scaglionata»

Gli ultimi dati sulla regione Lombardia fanno registrare 41.007 casi positive al Covid-19 ma «ma il dato reale è nettamente superiore». A dirlo è l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook. Il numero dei decessi sarà «l’ultimo» a ridursi, ha specificato Gallera aggiungendo che questo dato è «ogni giorno una pugnalata». «Da qui ai prossimi mesi – ha aggiunto – probabilmente dovremo immaginare un modo di vivere diverso, dovremo andare tutti in giro sempre con la mascherina e sulla base di quello che succede in Cina scaglionare la nostra vita sociale per un numero significativo di mesi».

Sulle province di Bergamo e Brescia, le più colpite dal contagio in Lombardia, Gallera ha annunciato che sono stati rafforzati i presidi sanitari. «Ieri sono arrivati 15 tra medici e infermieri polacchi specialisti in terapia intensiva, destinati agli Spedali Civili di Brescia, dove ci veniva chiesto un rafforzamento – ha detto – oggi sono atterrati 30 medici e infermieri albanesi. È un segnale importante. L’area di Brescia era uno dei grandi fronti che abbiamo. Il nostro impegno è su tutto il territorio regionale».

Il medico si prende una pausa, va al pianoforte e suona i Queen

Un pianoforte e la voglia di lasciarsi andare dopo ore passate in corsia a gestire l’emergenza Coronavirus. Succede anche questo nella vita dei migliaia di operatori sanitari impegnati negli ospedali di Tutta Italia a curare malati colpiti dal contagio. All’ospedale di Circolo di Varese un medico ha deciso di staccare per qualche minuto dal suo lavoro esibendosi al pianoforte con due canzoni dei Queen: Don’t stop me now e Crazy little thing called love.

Fontana: «Polemiche? Basta non innescarle»

ANSA | Il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana

Continua il botta e risposta fra il governatore della Lombardia Attilio Fontana e ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, ma anche con il sindaco di Milano Beppe Sala. Fontana torna all’attacco: «Se non è il momento di alzare i toni, evitiamo di farlo». E continua: «Lanciare il sasso e togliere la mano non è mai bello. In questo momento, poi, risulta inopportuno e pericoloso perché potrebbe ingenerare tensioni anche sociali di cui nessuno ha bisogno. Per evitare le polemiche, insomma, basta non innescarle ogni mattina».

Fontana si rivolge anche al primo cittadino del capoluogo: «Il sindaco di Milano sa benissimo tutto quello che Regione Lombardia ha fatto in passato, fuori dall’emergenza, per rendere Milano e il nostro territorio un’eccellenza sanitaria internazionale, che anche lui ha sempre decantato e portato come modello di vanto. E sa bene – aggiunge il governatore – anche tutto quello che, spesso, troppo spesso, da soli, stiamo facendo per combattere questa guerra».

«Nel merito gli rammento che consultori si occupano di tutt’altro e non certo di Coronavirus. Quanto ai medici di base forse non ha compreso bene cioòche dicono. Non avevano i presidi (mascherine, gel igienizzante) per proteggere se stessi e i malati, per questo non potevano effettuare le visite a domicilio. E non avevano i presidi perché il Governo non è stato finora in grado di fornirci la quantità sufficiente per assicurarli anche a loro. Ma da oggi, produciamo da soli 900.000 pezzi e la mancanza verrà risolta dalla Regione», ha aggiunto.

Poi l’affondo finale: «Al sindaco Sala chiedo dunque di riporre nell’astuccio dei pennarelli (necessarissimi, beninteso) a lui tanto cari in queste ore, le tinte forti o addirittura fosche, per usare colori più tenui e caldi. Il verde della speranza e il rosa del nuovo giorno».

A.Mittal, operaio positivo a Covid-19

ANSA/RENATO INGENITO | Operai davanti alla fabbrica Arcelor Mittal a Taranto

Fonti dell’Asl di Taranto confermano che è risultato positivo al Coronavirus l’operaio dello stabilimento ArcelorMittal che lo scorso venerdì 27 marzo, mentre era in servizio nello stabilimento, è stato colto da malore con sintomi riconducibili al Covid-19. Il lavoratore venerdì notte era stato riaccompagnato a casa in taxi e ieri sera, dopo essere stato per in isolamento domiciliare, presenando uno stato febbrile, è stato trasportato nel reparto Malattie Infettive dell’ospedale Moscati, uno dei Centri Covid della Puglia.

Dopo l’esito positivo del tampone per l’operaio, ora dovranno essere sottoposti al test anche i colleghi di lavoro di lavoro e tutte le persone entrate in contatto con l’uomo. ArcelorMittal ieri ha proceduto a sanificare l’edificio secondo il protocollo Covid. I sindacati da tempo denunciano la necessità di «contenere al minimo tecnico gli impianti riducendo la presenza di dipendenti diretti e dell’appalto all’interno dello stabilimento». Il prefetto di Taranto Demetrio Martino l’altro ieri ha firmato un decreto che dispone la sospensione dell’attività produttiva ai fini commerciali fino al 3 aprile, ma consente l’impiego di 3.500 lavoratori diretti.

Viminale, oltre 3 milioni di persone controllate dall’11 marzo

ANSA/Mourad Balti Touati | Agenti della Polizia di Stato presidiano per controlli piazza Duomo durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Il ministero dell’Interno ha diffuso i dati sui controlli effettuati dalle Forze di polizia su tutto il territorio nazionale per il rispetto della normativa sul contenimento della diffusione del Covid-19. Ieri, 28 marzo, i controlli alle persone sono stati, mentre 84.941 quello a esercizi commerciali e attività. Dall’inizio della crisi (nel periodo dall’11 al 28 marzo 2020) più di 3 milioni di persone (3.069.879) e quasi un milione e mezzo di esercizi commerciali (1.419.869) sono stati sottoposti a verifica.

Soltanto nella giornata di ieri le sanzioni amministrative comminate sono state 4.942. Per quanto riguarda le false attestazioni nell’autodichiarazione sono stati denunciati 142 nostri connazionali. 49 persone quelle denunciate per aver violato la quarantena. 151 le attività commerciali sanzionate: di queste a 22 è stata notificata la chiusura dell’attività.

Cura Italia, con la circolare Inps al via le domande per la cassa integrazione

L’Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) ha chiarito alcuni dubbi interpretativi a proposito del decreto Cura Italia. Per la cassa integrazione (anche in deroga) sarà sufficiente una informativa sindacale, senza bisogno di un accordo. Da domani 30 marzo potranno essere inoltrate le domande e il pagamento potrà essere anticipato dal datore di lavoro.

La coppia di medici di Trieste trova la babysitter dopo l’articolo di Open: «Si sono smosse le coscienze, è arrivata Lorena»

Per timore di essere contagiati, nessuna aveva voluto accudire i loro figli di Francesco e Adriana, una giovane coppia di medici di Trieste, di 1 e 3 anni. Dopo l’appello di Open sono arrivate decine di candidature. Oggi la coppia ringrazia: «Ci siamo sentiti accuditi, abbiamo riscoperto l’umanità e la solidarietà, prima eravamo sfiduciati»

Preglisco: «La nuova frontiera è il Sud, attrezzarsi»

Per il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco è il Sud Italia «ora la nuova frontiera rispetto all’epidemia da Covid-19. Per ora ci sono focolai più ristretti ma bisogna prepararsi per tempo al peggio ed al rischio di un’ondata». L’esperto si auspica che le Regioni meridionali possono far tesoro dell’esperienza del Nord.

I numeri in chiaro: «Ora la vetta è una collina. Ma bisogna superarla»

«Abbiamo governato l’andamento di questa epidemia. Altrimenti avremmo avuto una curva esponenziale e poi una vetta da raggiungere. Ora, invece di una vetta, abbiamo una collina». Commenta così il direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, Fabrizio Pregliasco, i dati dell’ultimo bollettino dell Protezione civile. Secondo i numeri forniti da Angelo Borrelli, al 28 marzo i casi totali registrati sono arrivati a quota 92.472, con un numero di pazienti attualmente positivi che ha superato i 70mila, arrivando a 70.065. Numeri che secondo il sindaco di Bergamo Giorgio Gori non rispettano la realtà della situazione, in particolare quella dei deceduti.

«Concordo con queste critiche – dice Pregliasco – Per avere un’idea dell’effettiva diffusione bisognerebbe fare un’indagine a campione, con metodi statistici. Ora l’elemento migliore per capire la situazione sono i nuovi casi che vengono registrati ogni giorno. Un valore che si sta stabilizzando, dopo una crescita delle prime settimane che vedeva una percentuale sempre più alta di nuovi ammalati».

Boccia a Fontana: «Da me nessuna polemica ma realismo»

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Il ministro Boccia all’aeroporto di Verona per accogliere i medici albanesi, dove lo attendeva il presidente della regione Lombardia, ha controreplicato a Fontana cercando di gettare acqua sul fuoco: «Dire che in questa fase di emergenza Coronavirus nessuno ce la fa da solo non è una critica alle Regioni ma è semplice realismo. Lo ribadisco, nessuno ce la fa da solo. Nemmeno noi». «Siamo a Verona – ha aggiunto – con gli operatori sanitari albanesi che da stasera saranno in corsia a Brescia. Gli diciamo grazie. Con le Regioni lavoriamo gomito a gomito e se siamo qui anche oggi è per aiutare chi ne ha più bisogno».

Crolla incasso tassa soggiorno, da -56 a -76%

Ansa

Come era prevedibile visto il lockdown in corso, pessime notizie per il comparto turistico. Le imposta di soggiorno, che per l’Italia l’anno scorso aveva fatto rilevare un eccezionale tesoretto di 622 milioni di euro incassati in 1.069, si prevede un crollo verticale. Nonostante le previsioni di inizio 2020, prima dell’emergenza Coronavirus, segnalassero indicatori in crescita per l’anno, con l’esplosione della pandemia il settore turistico si è fermato.

«L’incasso dell’imposta di soggiorno nel 2020 – afferma Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e responsabile dell’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno – si assesterà, in una proiezione più ottimistica, attorno ai 273 milioni di euro, contro i 622 milioni complessivi incassati nel 2019, segnando quindi una riduzione del -56,2%. Le altre proiezioni indicano scenari ancora più negativi, che portano ad una perdita – nel caso di maggiore prolungamento del lockdown – a un incasso annuale dell’imposta di soggiorno pari a 145 milioni totali nel 2020 (vale a dire una riduzione del -76,7% rispetto all’anno scorso».

Dpcm, nel 2020 fondo Comuni di 6,5 mld (il 66% entro maggio)

EPA/Palazzo Chigi | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

Nel Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte e dai ministri dell’Economia e dell’Interno il fondo di solidarietà comunale è di 6.199.513.364,88 per l’anno 2020, integrato di 332.031.465 milioni «derivanti dall’ulteriore quota dell’Imu di spettanza dei comuni»: in totale oltre 6,5 miliardi. «Ai Comuni i fondi – si legge ancora nel provvedimento – saranno erogati erogati “in due rate entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66%, comunque nei limiti della disponibilità di cassa», pari dunque a circa 4,3 miliardi come annunciato dal governo.

Il governatore della Liguria Giovanni Toti, intervistato da Sky Tg24, ha commentato: «Il Governo ha fatto un provvedimento che anticipa soldi che erano già dei Comuni, i 4 miliardi di euro sono del Fondo di solidarietà comunale pagato con le tasse comunali, i 400 milioni per le fasce in difficoltà sono davvero pochi spiccioli». Un concetto che il presidente di regione ha ribadito anche con un post sulla sua pagina Facebook.

Buona domenica amici.Scrivo solo ora il primo post dopo aver sentito e incontrato i sanitari per il primo punto della… Gepostet von Giovanni Toti am Sonntag, 29. März 2020

Iss: «In nessun caso usare terapie fai da te»

ISS | Covid-19: 10 informazioni importanti sull’uso dei farmaci

Patrizia Popoli, direttrice Centro Nazionale Ricerca e Valutazione Preclinica e Clinica dei Farmaci dell’Iss mette in guardia sul ricorso alle terapie “fai da te”. «Tutti i farmaci hanno degli effetti collaterali più o meno gravi, e l’automedicazione comporta rischi ancora più gravi quando si usano farmaci non autorizzati. In caso di acquisti online, poi – avverte Popoli – tali rischi sono moltiplicati perché i farmaci potrebbero essere contraffatti».

La preoccupazione generata dall’emergenza Covid-19 ha scatenato, spiega ancora Popoli in un Primo piano pubblicato sul sito dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in alcuni casi, «una vera e propria “caccia al farmaco”. Molto spesso tale atteggiamento è incoraggiato da informazioni fuorvianti che circolano sul web». Secondo l’esperta, «bisogna tuttavia chiarire, innanzitutto, che al momento non esiste alcun farmaco che abbia come indicazione terapeutica la prevenzione o il trattamento di Covid-19».

Il falso volantino del Viminale

Il falso volantino del VIminale

La polizia di Stato denuncia un falso volantino, scritto su carta intestata del Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il logo della Repubblica Italiana, che è stato affisso in alcuni androni dei palazzi e sui muri di alcuni quartieri invitando eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni che li ospitano, per rientrare nel proprio domicilio di residenza, perché sarebbe in corso l’attività di controllo delle autorità.

La Polizia di Stato che invita i cittadini a «fare attenzione: potrebbe essere l’astuta mossa di qualche malintenzionato per entrare nelle le case in questo periodo di emergenza per Covid-19». Di ciò l’invito a «chiunque si imbatta in simili volantini è pregato di segnalarne la presenza alle Forze di polizia e di non seguire le indicazioni in essi contenute».

A Treviso aziende aperte anche con il Coronavirus. E la denuncia arriva dai parenti degli operai

Ansa | Una fabbrica in Veneto

Le prefetture venete sono intasate da richieste di deroga rispetto al decreto “Chiudi Italia” che predispone la chiusura di tutte le attività non indispensabili. In corso una vera e propria gara per dimostrare che la propria azienda fa parte di una filiera produttiva necessaria, come possono essere le imprese produttrici di pacchetti per la carta stampata o per i supermercati. Soltanto a Treviso il prefetto ha visto arrivare 1.500 richieste di deroga negli ultimi giorni. Secondo la Cgil sarebbero almeno 12 le aziende ancora aperte che dovrebbero rimanere chiuse.

Assessore Caparini (Lombardia): «Governo incapace»

Anche l’assessore lombardo al Bilancio Davide Caparini replica al ministro Francesco Boccia sulla gestione da parte delle regioni della crisi Coronavirus e lo fa con toni durissimi: il governo è «incapace di gestire l’ordinarietà, figuriamoci l’emergenza Quando Boccia afferma che nessuna regione ce l’avrebbe fatta da sola dice un’eresia. Se contiamo i nostri morti – ha attaccato ancora Caparini – è anche a causa di un governo che non ha fatto le zone rosse quando e dove gliele abbiamo chieste. Lo abbiamo chiesto con il supporto della scienza: abbiamo implorato di fare lo shutdown arrivato dopo 2 settimane».

De Luca, dalla Campania alla conquista dei social

ANSA / CIRO FUSCO | Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, durante l’ultima settimana, sulla sua pagina personale Facebook ha pubblicato ordinanze, aggiornamenti, news, dati sulla situazione in Regione. Il venerdì, puntualmente, la diretta settimanale sulla pagina è ormai diventata un appuntamento fisso durante la quarantena, per campani e non: fanno sorridere e, in alcuni casi indignare per l’atteggiamento considerato da “sceriffo”, i suoi modi istrionici.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Napoli: controlli anti-assembramento. Lunghe file per la mensa della basilica del Carmine Maggiore

A Napoli i controlli anti-assembramento del Comando dei Carabinieri continuano, oggi anche con il supporto del 7° Nucleo elicotteristi. Particolarmente critica la situazione presso la mensa del centro di accoglienza “Elia Alleva” che si trova all’interno della basilica Santuario del Carmine Maggiore: i militari sono intervenuti per garantire le distanze di sicurezza nella lunga fila che si era creata: oggi sono stati distribuiti 770 pasti. Per assicurarsi che le distanze siano sufficienti per impedire il contagio i carabinieri hanno realizzato delle strisce a terra.

Boccia: «Le misure in scadenza il 3 aprile inevitabilmente saranno allungate»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia

Arriva un’altra dura critica alle dichiarazioni di Matteo Renzi riguardo alla riapertura di alcune fabbriche già prima di Pasqua, sperando nell’allenamento delle restrizioni per l’emergenza Coronavirus. «Le misure in scadenza il 3 aprile inevitabilmente saranno allungate – ha detto il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia a Sky Tg24 -. I tempi li deciderà, come è sempre accaduto, il Consiglio dei Ministri sulla base di un’istruttoria che fa la comunità scientifica. Penso che in questo momento parlare di riapertura sia inopportuno e irresponsabile. Tutti noi vogliamo tornare alla normalità, ma prima dobbiamo riaccendere un interruttore per volta».

Maria Latella intervista Francesco Boccia, Ministro per Affari Regionali e le Autonomie Gepostet von Sky TG24 am Sonntag, 29. März 2020

A sua volta, il ministro ha proposto il cronoprogramma da seguire nei prossimi giorni: «Voglio dirlo a chi dice di aver fretta, prima mettiamo in sicurezza la sanità e le terapie intensive triplicandole, poi lentamente, ripartendo da alcune attività produttive, riaccendiamo un interruttore per volta. Poi toccherà anche alla popolazione e non escludo che gli scaglioni anagrafici possano essere un metodo». Boccia parla anche del problema della carenza di dispositivi di protezione individuale, assicurando che la crisi sarà risolta a stretto giro: «Abbiamo ordinato oltre 150 milioni di mascherine dalla Cina, le prime sono già arrivate e ora arriveranno ogni settimana. Sono sicuro che per quanto riguarda i dispositivi personali nel giro di alcuni giorni la crisi sarà sicuramente superata».

Fontana al ministro Boccia:«Lombardia ha reagito prontamente, governo ha sottovalutato»

Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana – ANSA

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, replica alle affermazioni del ministro Francesco Boccia sul ruolo delle Regioni: «Invito il ministro Boccia a fare il ragionamento inverso. Quale sarebbe la situazione nel Paese se le Regioni non avessero fatto fronte alla emergenza anche nella fase della sottovalutazione del rischio che ha attanagliato il Governo per giorni e giorni?»

«Basti pensare – ha aggiunto Fontana che in Lombardia abbiamo attivato quasi 1000 terapie intensive da destinare all’emergenza e stiamo lavorando a tutto campo anche per ciò che riguarda le altre necessità. Come ad esempio il reperimento di mascherine e di ventilatori. Mi fermo qui perché in questo momento le energie vanno concentrate in altre più gravi direzioni. Trovo comunque avventate e inopportune, soprattutto per quanto riguarda la Lombardia, le affermazioni del ministro Boccia».

Le parole di Fontana arrivano dopo le dichiarazioni del ministro Boccia che in mattinata a L’Intervista di Maria Latella su Sky TG24aveva detto: «Se l’autonomia è sussidiarietà è un conto, se l’autonomia è fare da soli perché si pensa di fare meglio la risposta è “no perché crolli”. Nessuna Regione ce l’avrebbe fatta da sola, sarebbero crollate tutte». Quanto alle polemiche su mascherine e ventilatori, Boccia ha sottolineato che l’organizzazione della Sanità è regionale, «ma se non ci fosse lo Stato non ci sarebbe quasi nulla se non le cose che erano nei depositi, anche abbastanza modesti e piccoli sui territori».

Papa Francesco: «Evitare una tragedia nelle carceri e nelle case di riposo»

Ansa | Papa Francesco saluta i fedeli

Papa Francesco durante l’Angelus odierno ha voluto ricordare la situazione di sovraffollamento delle carceri e la pericolosità della situazione nell’ambito dell’emergenza Coronavirus: «Il mio pensiero – ha detto il Pontefice – va in modo speciale a tutte le persone che patiscono la vulnerabilità per essere costrette a vivere in gruppo” , ma anche nel caso delle “case di riposo o caserme». «In modo speciale vorrei menzionare le persone nelle carceri. Ho letto un appunto ufficiale della Commissione dei diritti umani che parla del problema delle carceri sovraffollate» che con la pandemia del coronavirus «potrebbero diventare una tragedia».

«I 75 anni della liberazione siano una festa virtuale, ma vera e partecipata». La proposta di Piano, Petrini e Anpi

Ansa | Renzo Piano

«Quest’anno, nel settantacinquesimo anniversario della Liberazione, abbiamo bisogno più che mai di celebrare la nostra libertà». Nasce da questa convinzione la proposta dell’archistar Renzo Piano, di Carlin Petrini (fondatore di Slow Food) e dell’Anpi nazionale per una piazza virtuale in occasione della festa di liberazione, per fare in modo che il distanziamento social non ci alieni anche dalla Memoria. L’invito a partecipare, sin da subito, è accompagnato da un appello a donare due euro per sostenere le associazioni del terzo settore che assistono le persone senza fissa dimora e delle mense dei poveri.

Reddito di emergenza per 10 milioni di lavoratori

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

La misura, che dovrebbe riguardare anche precari e irregolari, si chiamerà Rem: Reddito di emergenza. Andrà a incrementare di 6 miliardi quel fondo per l’emergenza Coronavirus con il quale il governo ha pensato di sostenere i lavoratori autonomi, con 600 euro una tantum. Il sostegno toccherà così circa 10 milioni di lavoratori, ma non sarà un nuovo reddito di cittadinanza: «Non è il momento di riformare uno strumento ordinario, ma di far fronte a una situazione straordinaria – ha spiegato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri -. Erogare un aiuto a chi ne ha bisogno, perché non ha altre fonti di reddito ed è ancora fuori dai 600 euro, in modo ancora più rapido, efficace, universale, adeguato».

Conferenza stampa con il Premier Conte in cui illustriamo molte delle misure che stiamo mettendo in campo per rendere efficace e rapida la risposta a questa emergenza. Nessuno deve essere lasciato solo. Abbiamo appena varato un provvedimento che rende disponibili ai Comuni 400 milioni di euro con cui potranno sostenere e aiutare subito, in modo concreto, le persone in difficoltà. Nessuno deve essere lasciato solo.Qui la conferenza stampa con il Premier Giuseppe Conte in cui illustriamo molte delle misure che stiamo mettendo in campo per rendere efficace e rapida la risposta a questa emergenza. Gepostet von Roberto Gualtieri am Samstag, 28. März 2020

Il reddito di emergenza andrà dunque a quelle categorie di “lavoro grigio”: precari, irregolari e stagionali. Si tratta di badanti, baby-sitter, colf, bagnini, camerieri, addetti alle pulizie, animatori turistici, chi ha finito il sussidio di disoccupazione e tutti coloro che lavorano con contratti brevissimi, dalla durata massima di qualche mese.

Verso la riapertura graduale delle attività

ANSA/Andrea Fasani | Milano, corso Buenos Aires deserta, negozi e bar chiusi

Sarà una ripresa graduale quella prevista dal governo con prossimi decreti sull’emergenza Coronavirus. Di certo le restrizioni che dovevano scadere il 3 aprile saranno rinnovate per altre due settimane, ma il periodo di costrizione in casa per gli italiani potrebbe durare ancora a lungo. Dal 18 aprile, tuttavia, si potrebbe assistere a una graduale riapertura di determinate attività con un nuovo decreto. Un punto su cui dovrebbe arrivare una decisione nel corso della prossima settimana. La conditio sine qua non resta quella di R0, ovvero l’indice di contagiosità inferiore a 1: ogni positivo deve infettare meno di una persona. Per questo, scrive il Corriere della Sera, sembra evidente che quelle attività che non possono garantire la distanza di sicurezza tra le persone saranno le ultime a riaprire. Dal 18 aprile, invece, sembra plausibile che la lista di imprese che potranno ripartire si allungherà, a cominciare da quelle più legate alla filiera alimentare e farmaceutica che sono state fermate.. Le ultime attività a rimettersi in moto, invece, potrebbero essere le discoteche, i bar, i ristoranti, i cinema e i teatri.

Una task force per l’attuazione rapida del Cura Italia

ANSA / ETTORE FERRARI | Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco

Il ministero dell’Economia, Bankitalia, l’Associazione bancaria italiana e Mediocredito centrale hanno messo su un team di esperti affinché le misure di supporto alla liquidità introdotte con il decreto Cura Italia siano applicate il più velocemente possibile. La task force avrà il compito di agevolare il dialogo tra banche e soggetti che hanno diritto alle agevolazioni pensate per rispondere all’emergenza economica causata dall’epidemia. Si tratta, si legge in una nota congiunta, di «un lavoro di coordinamento e scambio di informazioni già positivamente avviato tra le parti in questi giorni, anche al fine di individuare le soluzioni più appropriate rispetto a eventuali problemi applicativi e facilitarne la divulgazione, contribuendo all’aggiornamento e all’alimentazione della sezione dedicata a “Domande e Risposte” nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze».

Guarita la sindaca di Piacenza: «I nostri sanitari allo stremo, ho chiesto più personale a Conte»

FACEBOOK | La sindaca di Piacenza, Patrizia Barbieri

Patrizia Barbieri, sindaca di Piacenza, è risultata negativa a un secondo tampone: è definitivamente guarita dal coronavirus. «Nel mio caso – ha dichiarato – sono stati dieci giorni con febbre altissima, forte mal di testa e tanti disturbi. Una vera batosta. Diciamo che il fatto di essere concentrata su tutte le attività per affrontare questa emergenza mi ha fatto soffermare di meno sulla malattia. Ma è stata dura. Ancora adesso, devo dire, ho la pressione bassissima». Barbieri non è stata ricoverata e ha vissuto il decorso della malattia a casa, anche se in un’occasione è persino svenuta. Adesso potrà tornare in Comune per continuare a svolgere di lì le attività da sindaca che aveva portato avanti dal suo domicilio, pur essendo malata. Nei giorni di isolamento, ha sentito telefonicamente il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Gli ho detto che abbiamo bisogno di avere personale esperto – ha affermato -, anestesisti, rianimatori, infettivologi, infermieri. Dobbiamo dare un aiuto ai nostri sanitari che sono allo stremo. Abbiamo chiesto anche respiratori e tute protettive. E occorrono anche i dispositivi di protezione: mascherine, guanti, camici, tutto. Noi queste richieste le abbiamo fatte. Ci sono state date garanzie che questo materiale è in arrivo. A Conte ho fatto anche presente la situazione di forte stress a cui sono sottoposti i medici di base – e ha concluso -. Credo che fare il sindaco in tempo di Coronavirus, sia come farlo in tempo di guerra»

Carissime e carissimi, anche oggi si conferma un lieve calo nel numero dei ricoveri. E’ un dato che infonde coraggio,… Gepostet von Patrizia Barbieri am Samstag, 28. März 2020

Morti 15 anziani e un’infermiera in una Rsa nel Pavese

Arrivano messaggi di allarme da tutta Italia per le situazioni di difficoltà che stanno vivendo le residenze per anziani. L’ultimo tragico bilancio è quello della casa di risposo “Sassi”, di Gropello Cairoli in provincia di Pavia: 15 ospiti e un’infermiera deceduti in tre settimane. Lo scrive il quotidiano La Provincia Pavese. Il direttore sanitario della struttura ha fornito, inoltre, un’ulteriore conferma che i dati relativi ai decessi comunicati dalla Protezione civile sarebbero da rivedere al rialzo: «Non vengono effettuati tamponi “post-mortem” su pazienti anziani già affetti da patologie croniche». L’infermiera deceduta, di 64 anni, è risultata positiva al coronavirus: le sue condizioni sono apparse subito critiche e purtroppo gli sforzi dei medici non hanno potuto salvarla. Per quanto riguardi gli altri morti, sono tutti anziani ospiti della Rsa con sintomi riconducibili al Covid-19. Nei giorni scorsi si erano registrati anche 12 morti alla casa di riposo “Cortellona” di Mortara (Pavia) e tre a quella di Varzi (Pavia).

Aumentano i morti nel paese più colpito dell’Abruzzo

Cari compaesani Vi rendo noto, purtroppo, che la ASL di Terano mi ha messo a conoscenza che abbiamo altri due casi di positività al Coronavirus nel nostro comune.Siamo in totale a 45 casi.#restiamoacasa Gepostet von Vincenzo D'Ercole am Samstag, 28. März 2020

A Castiglione Messer Raimondo, in provincia di Teramo in Abruzzo, ci sono poco più di 2.000 abitanti. Da quando è iniziata l’epidemia, sono morti 11 cittadini del paesino abruzzese, in proporzione il più martoriato della regione. Nelle ultime ore si sono registrati altri tre decessi nel centro che è stato definito “la Vo’ d’Abruzzo”. I nuovi decessi hanno riguardato una donna di 86 anni, un uomo di 90 e uno di 51, la vittima più giovane registrata nel paese. La prima era ricoverata all’ospedale di Teramo, gli altri due in quello di Atri. Castiglione Messer Raimondo è inserito nella zona rossa del Teramano. Anche il sindaco 30enne, Vincenzo D’Ercole, è stato contagiato e si trova in isolamento a casa.

Veneto, 8.358 casi positivi totali e 14 nuovi decessi

ANSA | Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia

Il bollettino mattutino relativo alla diffusione del contagio in Veneto aggiorna a rialzo il numero di nuovi casi positivi: +258, portando a 8.358 i casi totali registrati nella regione. Rispetto a ieri, il numero delle vittime è salito a 392, con 14 nuovi decessi. Nella regione sono 20.064 le persone in isolamento domiciliare, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono arrivati a 355 (+6). Le province più colpite dai nuovi casi di contagio sono Verona (86), Padova (58), Treviso (39), Venezia e Vicenza (36 ciascuna).

https://www.facebook.com/zaiaufficiale/videos/694270171378681/

Gentiloni: «Ci sono 1.800 miliardi disponibili, diamoli alle imprese»

EPA/STEPHANIE LECOCQ | Il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni

Il commissario Ue agli Affari economici, Paolo Gentiloni, ha ribadito l’urgenza di un piano straordinario per rilanciare l’economia dei Paesi membri. «I Paesi dell’Unione hanno stanziato 1.800 miliardi di sostegno alla liquidità, l’equivalente del 14% del Pil dell’Eurozona. Sono misure di garanzia di liquidità per le imprese e per il rinvio delle imposte. Adesso devono arrivare a terra, impedire che le banche siano reticenti a fornire il credito. È la giusta via. Sono fiducioso che succederà in misura maggiore rispetto a quanto avvenuto sinora, anche in Italia». Una cifra importante quella che l’ex presidente del Consiglio italiano ha riferito alla Stampa. Nell’intervista, Gentiloni ha anche riservato una stoccata ai sovranisti: «Fra chi lamenta una assenza dell’Europa ci sono le stesse persone che in questi anni hanno contrastato la possibilità che l’Ue avesse più capacità di intervento».

Coronavirus, la circolare della polizia ai questori: «Così la mafia può reclutare imprenditori e funzionari»

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Poliziotti e militare in pattugliamento a Torino

La mafia non si ferma ai tempi del Coronavirus. Nonostante la presenza più massiccia della polizia nelle nostre città, i nuovi posti di blocco e i freni sull’attività commerciale, la mafia continua a macinare e, stando alla circolare inviata dal Capo della polizia Franco Gabrielli e il direttore dell’Anticrimine Francesco Messina a tutti i questori, vuole espandersi navigando al meglio la crisi. L’allarme riguarda sia il settore privato, dove la criminalità organizzata potrebbe sfruttare la poca liquidità degli imprenditori per elargire finanziamenti illeciti ed insediarsi nelle loro attività, sia il settore pubblico, dove potrebbe fare nuove reclute tra politici e funzionari in modo tale da accaparrarsi ingenti finanziamenti pubblici. Per contrastare la sua espansione la polizia ha indetto una nuova campagna di raccolta di informazioni. L’obiettivo, in un primo momento, è creare una mappa con le “zone rosse” più vulnerabili all’espansione economia delle mafie.

Salvini: «Stampare moneta e offrire titoli con tassi più alti»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il leader della Lega Matteo Salvini al Senato

La ricetta del senatore leghista Matteo Salvini per evitare che «lunedì ci siano italiani fuori dai Comuni a chiedere soldi che non ci sono» riguarda due capitoli di finanza pubblica. «Che si stampasse moneta – ha affermato in un’intervista al Corriere della Sera -. La Svizzera, compilando un foglio, ti mette a disposizione fino a 500 mila euro, il Regno Unito ti garantisce fino all’80% dello stipendio, gli Usa destinano fino a 2.000 euro a famiglia. Loro possono farlo. Noi no, perché abbiamo l’euro. E, fatemi dire, anche questa Europa». Il segretario della Lega, come seconda iniziativa in ambito finanziario, propone «un’emissione di titoli italiani con un tasso di vantaggio. Oggi, l’Ue non lo permette. Ma a fronte di un Ue che ti lascia da solo, di una Germania che ti mette le dita negli occhi e di un Consiglio che quando scoppia un incendio ti dice “vediamo tra 15 giorni”, che cosa si deve fare?».

Speranza: «Non perdiamo la testa. Sarebbe un grave errore abbassare la guardia»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il ministro della Salute Roberto Speranza

Non entra in polemica con le dichiarazioni di Matteo Renzi, ma il ministro della Salute Roberto Speranza ha voluto ribadire la necessità di proseguire con la linea dura delle restrizioni. «Siamo ancora nel pieno dell’epidemia – ha affermato il ministro della Salute al Corriere della Sera -. Non perdiamo la testa. Sarebbe un grave errore abbassare la guardia proprio adesso. Si finirebbe per vanificare tutti gli sforzi che abbiamo fatto fino a oggi per contenere la diffusione dell’epidemia». Il leader di Liberi e uguali, ribadendo di affidarsi al parere degli esperti dell’Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità e del comitato tecnico-scientifico del governo, ha rimarcato che «non siamo ancora al cambio di fase. Serviranno tempo e gradualità».

Un grande flash mob dell’arte italiana online

Musei vuoti, gallerie deserte, quadri e statue che incrociano reciprocamente gli sguardi senza il consueto via vai di persone che visitano i luoghi della cultura italiani. È partita l’iniziativa del ministero per i Beni e le attività culturali, «per ricordare che il patrimonio culturale, sebbene momentaneamente chiuso al pubblico, è vivo e rappresenta l’anima pulsante della nostra identità». Nella giornata di domenica 29 marzo, l’invito del Mibact è di condividere su Instagram le foto realizzate all’interno di musei, parchi archeologici, biblioteche e archivi, utilizzando gli hashtag #artyouready e #emptymuseum. Il flash mob online dell’arte «è un modo per raccogliere e condividere sul web la bellezza e l’unicità del patrimonio culturale italiano e mostrarla al mondo intero. ArT you ready?».

Arrivano a Venezia 240 mila mascherine su un volo delle Fiamme gialle

Uno dei nuovi Atr72 a disposizione della Guardia di Finanza per il monitoraggio aeromarittimo è arrivato a Venezia con 140 colli contenenti 240 mila mascherine. L’aereo bimotore a turboelica ha consegnato il carico alla Protezione civile per rifornire il personale sanitario del Veneto dei dispositivi di protezione individuale. Il rifornimento è stato organizzato d’urgenza: per questo è stato scelto il trasporto di mascherine via aerea. «Il servizio aereo della Guardia di finanza è vicino a chi ha più bisogno», hanno sottolineato in una nota le Fiamme gialle.

La lezione dell’Albania all’Europa

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Non è uno degli Stati più ricchi del continente europeo e, nonostante l’avvio dei negoziati, non è riuscito ancora ad aggiungersi ai 27 Paesi membri che fanno parte dell’Unione. Tuttavia, l’Albania ha lanciato un forte messaggio di vicinanza all’Italia che è mancato da Nazioni ben più ricche e preparate ad affrontare l’emergenza: da Tirana sono arrivati in Lombardia 30 medici e infermieri per aiutare il sistema sanitario italiano ad affrontare la battaglia contro il Coronavirus. «Non siamo privi di memoria – ha spiegato, in lingua italiana, il premier Edi Rama – non possiamo non dimostrare all’Italia che l’Albania e gli albanesi non abbandonano mai un proprio amico in difficoltà. Oggi siamo tutti italiani, e l’Italia deve vincere e vincerà questa guerra anche per noi, per l’Europa e per il mondo intero».

Federico, 34 anni: è la vittima numero 10.000 in Italia

Non riesco a scrivere qualcosa di sensato.Perchè? Non è giusto! Non a lui.Ti abbiamo conosciuto poco più di un anno fa… Gepostet von Pro Loco Cinisello Balsamo am Freitag, 27. März 2020

Aveva aperto un bar a Cinisello Balsamo, Milano, da un anno e mezzo. Si chiamava “Zen”, e tutta la cittadina conosceva il suo proprietario: Federico, un giovane di 34 anni, la vittima numero 10.000 in Italia. Dietro i numeri di questa tragedia, simbolici per carità, ma solo numeri, ci sono storie come quella di Federico, «un ragazzo solare e gentile. Una bella persona, sempre pronta a spendersi con generosità per gli altri», ha raccontato a La Stampa il presidente della Pro Loco di Cinisello, Paolo Tamborini. Il 34enne lascia sua moglie, Anna, e il figlio di un anno. «Ora è il momento della lotta, del coraggio, della sofferenza, del lavoro, dell’orgoglio – ha detto il sindaco di Cinisello, Giacomo Ghilardi -. Presto torneremo a sorridere e ricorderemo tutti i nostri cari. Tutti coloro che abbiamo perso e perderemo a causa di questo maledetto coronavirus».

Papa Francesco: «Oggi sia per tutti noi la domenica del pianto»

ANSA/ VATICAN MEDIA | Papa Francesco

Nella messa del 29 marzo, celebrata a Santa Marta la quinta domenica di Quaresima, il Papa si è rivolto alla «gente isolata, gente in quarantena, agli anziani soli, alla gente ricoverata e alle persone in terapia intensiva». Il Pontefice, alla terza settimana di celebrazione eucaristica trasmessa in diretta streaming, ha usato l’immagine forte delle lacrime: «Chiediamo la grazia di piangere. Che oggi sia per tutti noi come la domenica del pianto», ricordando che anche Gesù, più volte, «si è commosso profondamente e, molto turbato, ha pianto».

https://www.facebook.com/vaticannews.it/videos/212357896743828/

Puglia, il sindaco di Soleto: «Abbiamo il mostro in casa»

Si aggrava la situazione in provincia di Lecce, dove la casa di riposo “La Fontanella” di Soleto è diventata il centro di un focolaio di Covid-19. Sono arrivati i risultati dei test effettuati sugli ospiti della struttura: 31 contagiati, di cui 24 sono ancora isolati all’interno della struttura. Come riporta il Quotidiano di Puglia, Due anziani sono già deceduti e per cinque è stato necessario il ricovero in ospedale.

Gepostet von Graziano Vantaggiato am Samstag, 28. März 2020

«Il mostro è arrivato dentro casa. Ed è entrato con violenza e forza tale da mettere in ginocchio una realtà che era un’eccellenza della nostra comunità e che oggi si è trasformata in un inferno, per chi è all’interno, per i familiari, per chi ci lavorava», ha detto il sindaco di Soleto, Graziano Vantaggiato, in un struggente video pubblicato su Facebook. Molti famigliari degli anziani restano all’oscuro delle condizioni dei propri parenti: «La struttura è oggi una struttura ospedaliera gestita dall’Asl, ma l’Asl non la sta gestendo al meglio – ha aggiunto il sindaco -. O meglio, non la sta gestendo al meglio nella fase della comunicazione nei confronti dei familiari che stanno fuori e che non sanno nulla».

Cambia ancora il modulo di autocertificazione. Ecco il link dove scaricarlo

MINISTERO DELL’INTERNO | Il nuovo modulo per l’autocertificazione per gli spostamenti (versione 26 marzo 2020)

Come spiegato dal capo della Polizia Franco Gabrielli a SkyTg24, è cambiato ancora il modulo per l’autocertificazione da firmare in caso di spostamenti. L’obiettivo, spiega Gabrielli, è quello di fermare chi sta continuando a violare le regole: «Ci sono straordinarie persone che combattono negli ospedali – ha detto Gabrielli – e poi c’è un’altra battaglia che vede impegnati i nostri uomini, quella di spezzare la catena del contagio, perseguendo i furbi». Qui potete trovare e scaricare in pdf il nuovo modulo (basta cliccare sulla freccia in alto a sinistra sul documento che trovate nell’articolo).

