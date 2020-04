Von der Leyen si scusa con l’Italia: «100 miliardi per una cassa integrazione europea». Dopo il tilt di ieri l’accesso al sito dell’Inps viene diviso in fasce orarie. In Lombardia 1.292 nuovi positivi e 367 morti in più rispetto a ieri

In evidenza:

Fontana risponde ai sindaci lombardi: «Avevamo chiesto invano al governo più zone rosse»

ANSA | Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana

«Le Regioni non dispongono della competenza per far fronte alle emergenze sanitarie, il cui presidio è di livello nazionale, e delle conseguenti risorse a bilancio». Il presidente e della Lombardia Attilio Fontana risponde così all’Anci e ai sindaci della Lombardia in merito alle critiche e alle domande degli ultimi giorni sulla gestione dell’emergenza Coronavirus.

«Una volta accertato che anche le zone di Alzano Lombardo e Nembro», nel Bergamasco, «si configuravano come cluster, abbiamo chiesto invano al Governo l’istituzione di nuove Zone Rosse comprendenti quei Comuni». «Lo sviluppo dell’infezione e la sua rapidissima diffusione in altri territori – scrive ancora Fontana – ha poi portato Regione Lombardia, prima fra tutte, a chiedere con forza al Governo già dalla fine di febbraio di rafforzare le misure restrittive in tutto il territorio regionale».

I numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Dati ottimi, all’aumento dei tamponi non corrisponde una crescita dei casi positivi»

I dati diffusi dalla Protezione civile il 2 aprile dicono che in Italia, attualmente, sono stati riscontrati 115.242 casi di positività al Coronavirus: 18.278 guariti, 83.049 ancora infetti e 13.915 morti. «In Lombardia – spiega il fisico Sestili a Open –, sta sensibilmente diminuendo il numero dei deceduti e il numero dei casi positivi rilevati. Aumenta anche il dato relativo ai pazienti guariti e questo ci dà un segnale molto buono per il sistema sanitario della regione, estremamente provato dal numero di ricoveri delle settimane precedenti».

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Dati ottimi, all’aumento dei tamponi non corrisponde una crescita dei casi positivi» – La videointervista – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Corsa delle Regioni ai test sierologici per identificare gli immuni e ripartire. Ma sono affidabili?

Ansa

Pensare al dopo. Ritornare alla normalità, come già annunciato dal premier Conte, sarà fatto gradualmente. A livello sanitario la proiezione sul futuro riguarderà test sierologici: esami rapidi del sangue che permettono di individuare chi, nella popolazione, ha sviluppato gli anticorpi perché è stato colpito dal virus, magari senza accorgersene. Quelle persone possono, per quello che ne sappiamo, tornare al lavoro e non infettarsi di nuovo, almeno nel breve periodo: avrebbero il cosiddetto “passaporto immunologico”.

Puglia: 131 nuovi casi positivi

Ansa | Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano

Dei 1.345 test effettuati nelle ultime 24 ore dalla regione Puglia sono 131 i nuovi casi positivi registrati di Coronavirus (45 nella Provincia di Bari, 10 nella Provincia Bat, 17 nella Provincia di Brindisi, 12 nella Provincia di Foggia, 32 nella Provincia di Lecce e 15 nella Provincia di Taranto). A comunicarlo è il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. I nuovi decessi sono 15. Salgono invece a 65 i pazienti guariti.

Campania: 2.677 contagi totali

ANSA | Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca

Sono 167 le persone morte a causa del Coronavirus in Campania. Lo comunica l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-2019. Complessivamente sono guarite 149 (di cui 57 completamente guariti e 92 clinicamente guariti). Il totale dei contagiati totali dall’inizio dell’epidemia è di 2.677, su 19.237 test effettuati. Sono 221 i positivi in più rispetto a ieri.

🔴 #CORONAVIRUS, IL BOLLETTINOL'Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:-… Gepostet von Regione Campania am Donnerstag, 2. April 2020

Alto Adige, morta una bambina di 5 anni

È deceduta a all’ospedale di Vipiteno, in Alto Adige, una bambina di 5 anni, affetta da Covid-19. La piccola della alta valle Isarco soffriva di gravissime patologie e da tempo era in cura, come apprende l’ANSA. Ieri – scrive il portale news Stol.it – le sue condizioni sono peggiorate e la bambina è stata ricoverata in ospedale, dove però oggi è deceduta.

Milano, ospedale in Fiera: pazienti dalla prossima settimana

Ansa/Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

«I primi pazienti arriveranno nel nuovo ospedale in Fiera a Milano a metà della prossima settimana». Ad annunciarlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite del Tgr Speciale su Rai3. «Ora – ha aggiunto – stiamo completando la sanificazione della struttura». Sulla crisi sanitaria a Bergamo Fontana ha dichiarato che i cittadini «devono farsi forza, devono reagire. Loro sono un popolo di combattenti, di gente che non si ferma di fronte a nessun problema. E anche in questo caso dovranno dimostrare tutta la loro determinazione e la loro voglia di reagire». «Si è trattato di uno tsunami. Fin dall’inizio – ha aggiunto – ho denunciato la possibilità che fosse qualcosa di grave, ma non pensavo così tanto grave».

Di Maio: «Non esiste una Ue senza Italia»

Ansa/Il ministro degli Esteri Luigi di Maio

«Siamo di fronte a una crisi economica senza precedenti e questo» in Europa «lo devono capire». Luigi di Maio torna sullo strappo tra l’Italia e Bruxelles sui Coronabond. «All’Ue abbiamo detto che spenderemo tutti i soldi che servono per aiutare imprese, lavoratori, giovani e meno giovani. E deve essere chiaro che non esiste l’Unione europea senza l’Italia», prosegue il ministro degli Esteri intervenuto al Tg5. Sulla fornitura di mascherine Di Maio ha ricordato che «dal primo momento, con gli ambasciatori e i consolati in tutto il mondo, stiamo reperendo mascherine e ventilatori per aiutare i nostri medici e i nostri infermieri. Ad oggi sono arrivate 50 milioni di mascherine. La distribuzione non compete al ministero degli Esteri. Ma abbiamo chiesto che a distribuire fosse l’esercito e da tre giorni i nostri militari stanno portando mascherine in tutta Italia».

Il fondatore di Anonymous: «Col sito Inps in tilt gli hacker non c’entrano nulla» – L’intervista

No, dietro al down del sito dell’Inps non c’è Anonymous. A spiegarlo a Open è lo stesso fondatore, Ludovico Loreti, 27 anni, uscito dal gruppo quando nel 2013 fu denunciato dalle autorità per associazione a delinquere. «L’Inps è un ente che sicuramente rientrerebbe tra i bersagli di Anonymous perché tocca varie tematiche legate ai diritti dei cittadini come lavoro, tasse, pensioni. In questo caso, però, mi sento di escludere che c’entrino gli hacker di Anonymous».

Vaccino supera i testi sugli animali. Dagli Stati Uniti la speranza che parla anche un po’ italiano

I ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine coordinati dall’italiano Andrea Gambotto e Louis Falo hanno annunciato che un vaccino contro il Covid19 potrebbe essere disponibile prima del previsto. I primi test nel modello murino hanno mostrato che produce anticorpi specifici per il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 in quantità ritenute sufficienti a neutralizzare il virus. I risultati di questi primi test sono stati pubblicati su EBioMedicine, rivista pubblicata da Lancet.

«Abbiamo lavorato in passato con l’epidemia di SARS-CoV nel 2003 e MERS‐CoV nel 2014. Questi due virus, strettamente connessi alla SARS-CoV-2, ci insegnano che una particolare proteina, chiamata spike, è importante per indurre l’immunità contro il virus. Sapevamo esattamente dove combattere questo nuovo virus», ha spiegato Andrea Gambotto, coautore senior – già in forza al Dipartimento di genetica molecolare e biochimica presso l’Università di Pittsburgh – da sempre impegnato nella ricerca sui vaccini.

Gualtieri, nel decreto liquidità garanzie fino al 25% per imprese medio grandi

ANSA | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

Con il nuovo decreto liquidità, a completamento del Cura Italia, il governo aggiungerà una garanzia di circa 200 miliardi di credito fino al 25% del fatturato per imprese a partire da quelle medie e grandi. É quanto è emerso dall’incontro tra il governo e l’opposizione e dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. L’intervento cui il governo lavora per garantire la liquidità delle imprese «sarà un impegno significativo, fra i più forti in Europa. Innanzitutto faremo – e probabilmente riusciremo a stralciarlo e quindi a farlo nei prossimi giorni – un provvedimento molto importante per potenziare l’intervento sulla liquidità già realizzato, con altri 200 miliardi di prestiti garantiti che coprano fino al 25% del fatturato di tutte le imprese con il 90% di garanzia dello Stato», ha chiarito Gualtieri al Tg1.

ArcelorMittal: «Da pandemia conseguenza devastanti»

Ansa/ArcelorMittal

Pur continuando «a sostenere tutti i costi legati alla produzione e alla gestione dello stabilimento» dopo l’ordinanza del prefetto che ha sospeso dal 26/3 al 3/4 l’attività produttiva ai fini commerciali, l’azienda non è stata «in grado di realizzare alcun ricavo dalla vendita di quanto prodotto. Ciò aggrava ulteriormente le drammatiche conseguenze economiche e finanziarie causate alla nostra società dalla pandemia e dalle relative misure adottate dal Governo». Ad annunciarlo è l’Ad di ArcelorMittal, Lucia Morselli, in una lettera indirizzata al premier Conte.

Se l’ordinanza del prefetto di Taranto che vieta la produzione ai fini commerciali «dovesse essere prorogata – continua Morselli – saremo costretti a prendere in considerazione tutte le misure per salvaguardare la nostra società, compreso l’avvio delle operazioni di messa in stand-by dell’intera area a caldo dello stabilimento di Taranto, nonché la collocazione in Cig di tutta la forza lavoro il cui impiego non è necessario per svolgere tali operazioni».

Piemonte: superati i 10mila contagi

Ansa/Ospedale Covid a Verduno, Cuneo, Piemonte

Sono più di 1000 le vittime di Coronavirus in Piemonte. A comunicarlo è l’Unità di crisi regionale nel suo bollettino quotidiano. Con 94 morti in più rispetto a ieri, il totale è salito a 1.018. I contagiati sono invece 10.466. Ma cresce anche il numero dei guariti che salgono a 217. I pazienti in via di guarigione sono diventati 379, con un incremento di 71 rispetto a 24 ore prima. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 456, numero invariato rispetto a ieri. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 33.431, di cui 19.734 risultati negativi.

Bergamo, presidente del Consiglio superiore di sanità all’ospedale da campo: «Paese vi ricorderà»

ANSA | L’ospedale da campo allestito in fiera a Bergamo

«Il Paese dovrà avere la memoria di quello che il personale sanitario ha fatto, di quello che voi con gli alpini avete fatto e che ha dell’incredibile». Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, si è rivolto così ai lavoratori che in questi giorni si sono impegnati per allestire l’ospedale da campo alla fiera di Bergamo.

«Non posso nascondere l’orgoglio di essere bergamasco – ha proseguito – perché voi siete il meglio che questa società ha saputo fare emergere. Siete l’esempio di come c’è la possibilità, con una risposta collettiva, di venire incontro alle situazioni più difficili e più emergenziali».

«E’ evidente che nessuno poteva prevedere una situazione di questo tipo», ha aggiunto. «La vostra capacità di dare una risposta ai bisogni sanitari» di chi risiede nella provincia e in altre province «è qualcosa che rimarrà per sempre nella storia di questo paese come un esempio di quanto si riesce a fare quando c’è la volontà di lavorare tutti assieme, in modo compatto e per un unico obiettivo: salvare più vite possibili». Il presidente del Css ha evidenziato come ognuno degli artigiani, degli alpini e delle forze scese in campo «abbia giocato un ruolo importantissimo».

Borrelli incontra la nuova task force di 76 medici

Ansa/Angelo Borrelli

«Ringraziamo ancora il personale sanitario che con coraggio manda un forte segnale di solidarietà e che completa uno straordinario lavoro di squadra di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi». Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha salutato così i medici della task force costituita per aiutare le strutture sanitarie impegnate a gestire l’emergenza Coronavirus. Sono 76 i medici che andranno ad operare in Lombardia, Emilia-Romagna, Trento, Piemonte, Valle d’Aosta e Marche. Un gruppo che va ad aggiungersi alla prima squadra di 21 operatori sanitari entrati in servizio il 26 marzo negli ospedali di Bergamo, Brescia e Piacenza. La partenza di un terzo nucleo di professionisti è prevista per la prossima settimana.

#2aprile In partenza secondo nucleo taskforce #Coronavirus. 76 dottori a supporto delle strutture sanitarie di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Trento e Valle d'Aosta. Il Capo Dipartimento li ha incontrati e ringraziati per la generosità e professionalità dimostrate pic.twitter.com/1dFiBZj6df — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) April 2, 2020

Bergamo, troppa gente in giro. La nota della Prefettura ai sindaci: «Far rispettare le misure»

ANSA | Bergamo

Ancora troppe persone per strada nella città di Bergamo e provincia. Nell’area d’Italia più colpita dall’epidemia di Coronavirus, la Prefettura ha diramato una nota a tutti i sindaci bergamaschi per richiamare la cittadinanza al rispetto della normativa: «Si comunica che è stato segnalato un ingiustificato aumento di persone nelle strade del territorio provinciale, sia a piedi che in auto. D’intesa con l’Amministrazione provinciale si chiede, pertanto, di voler richiamare l’attenzione dei propri cittadini sulla necessità del rispetto delle misure previste per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19». Oltre alla nota anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ha inviato un video ai cittadini per invitarli a rimanere a casa.

Autostrade: pedaggi gratuiti per gli operatori sanitari

Ansa

In accordo con il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Autostrade ha comunicato che tutti gli operatori sanitari saranno esentati dal pagamento del pedaggio per motivi di servizio legati all’emergenza Covid19. L’esenzione sarà valida su tutto il territorio nazionale. Entrata in vigore oggi, avrà validità fino al termine del periodo di emergenza. Per tutti coloro che vorranno usufruire dell’esenzione basterà inviare un modulo di autocertificazione all’indirizzo mail [email protected]

Emilia Romagna: 1.811 i decessi totali, salgono a 1.663 le guarigioni

Ansa/Il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Salgono a 15.333 le persone positive al Coronavirus in Emilia Romagna, 546 in più rispetto a ieri. La regione ha messo in isolamento domiciliare 6.640, 197 in più nelle ultime 24 ore. Altre 366 sono ricoverate in terapia intensiva. I decessi sono passati dai 1.732 di ieri ai 1.811 di oggi. Le guarigioni sono arrivate a quota 1.663: di queste 1.177 riguardano persone “clinicamente guarite”, ovvero persone divenute asintomatiche e 486 persone guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Il sito dell’Inps di nuovo in tilt al secondo giorno di assalto per i bonus. Ed è una pioggia di polemiche

ANSA | Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico

Ancora problemi per il sito dell’Inps dopo il down della giornata di ieri. Il servizio online dell’Istituto di previdenza sarebbe dovuto ripartire oggi alle 16, ma dopo pochi minuti il sistema era di nuovo in tilt. Nel frattempo, mentre Davide Faraone di Italia Viva chiede chiarimenti alla ministra Catalfo su come sono state gestite le domane di sussidi, l’Inps fa sapere che sono 1,66 milioni le richieste di indennità di 600 euro arrivate entro le 16 e, complessivamente, 1.996.670 domande per circa 4,5 milioni di beneficiari

Toscana, in un giorno sono stati eseguiti oltre 4mila tamponi

ANSA | Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi

Il bollettino quotidiano della regione amministrata da Enrico Rossi riporta che i pazienti trovati positivi al Covid-19 nella regione Toscana sono arrivati a 4.789, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 406. Di questi 295 si trovano in terapia intensiva, un numero che è sceso di due unità rispetto a ieri. Le vittime sono arrivate in tutto a 268, 15 in più da ieri, mentre i pazienti guariti dal virus a 216.

Abruzzo, nelle ultime 24 ore 61 casi in più. In tutto i pazienti in terapia intensiva sono 75

Ansa | Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio

L’Abruzzo ha diffuso i dati sull’epidemia di Coronavirus nella regione. Rispetto a ieri si sono registrati 61 casi di contagio in più. In tutto salgono quindi a 1.251 i pazienti positivi mentre sono 133 le vittime dall’inizio della diffusione dell’epidemia. 113 i pazienti guariti, 75 si trovano in terapia intensiva sono, altri 341 invece sono ricoverati in ospedale in condizioni meno gravi.

Il bollettino della Protezione civile del 2 aprile: 1.431 guariti e + 760 vittime nelle ultime 24 ore

Come ogni giorno, la Protezione Civile ha pubblicato i dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Il numero complessivo di persone attualmente positive è di 83.049, di cui 28.540 ricoverate con sintomi, 4.053 in terapia intensiva e 50.456 in isolamento domiciliare. Il numero dei pazienti guariti si attesta in totale a 18.278 , mentre i decessi sono 13.915 , 760 in più rispetto a ieri.

Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia

Iss | Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia (2 aprile 2020)

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa

Borrelli: «Le donazioni sul conto corrente della Protezione civile hanno superato i 100 milioni»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, oltre i dati sul contagio in Italia, ha diffuso anche quelli sulle donazioni sul conto corrente della Protezione Civile: «Le donazioni sul conto corrente della Protezione civile sono arrivare a 101 milioni e 246 mila euro, una cifra importante, grazie alla generosità di grandi e piccoli donatori. Rispetto a ieri abbiamo speso altri 1,8 milioni, per un totale di 9,9 milioni, per acquistare ventilatori e dispositivi di protezione individuale».

Lombardia: 367 vittime e 1.292 contagi nelle ultime 24 ore. 1.351 (+9) pazienti in terapia intensiva, 814 dimessi

Il bollettino del 2 aprile

Il bollettino del 2 aprile sulla situazione Coronavirus in Lombardia riflette ancora un trend in diminuzione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati

1.292 (ieri erano 1.565), per un totale di 46.065 casi positivi totali registrati nel territorio più colpito d’Italia. Il bilancio totale delle vittime arriva a 7. 7.960 , con un aumento di 367 in 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono invece 1.351, 18 in più di ieri.

I pazienti positivi suddivisi per provincia

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo 9.171 (+132)

9.171 (+132) Brescia 8.757 (+159)

8.757 (+159) Como 1.205 (+48)

1.205 (+48) Cremona 3.974 (+33)

3.974 (+33) Lecco 1.552 (+36)

1.552 (+36) Lodi 2.189 (+32)

2.189 (+32) Monza e Brianza 2.633 (+90)

2.633 (+90) Milano 10.004 (+482)

10.004 (+482) Mantova 1.784 (+46)

1.784 (+46) Pavia 2.285 (+105)

2.285 (+105) Sondrio 517 (+33)

517 (+33) Varese 1.002 (+65)

La conferenza stampa

Fabrizio Sala, vicepresidente Lombardia: «475mila i questionari compilati per mappare il rischio di contagio»

La regione Lombardia ha cominciato a diffondere nei giorni scorsi l’app AllertaLom, un’applicazione per smartphone che permette alla regione di raccogliere dati sugli utenti relativi soprattutto all’infezione di Covid-19. Fabrizio Sala ha spiegato che «Sono stati 475mila i questionari compilati per mappare il rischio di contagio. Per noi sono dati importanti, puntiamo ad arrivare ad almeno un milione di questionari. È un dato statistico e importante, ovviamente non sostituisce il sistema sanitario. Se state male chiamate i numeri d’emergenza». Sempre Sala ha spiegato che i ricoveri in ospedale sono sempre meno: «Stiamo cominciando a uscire dalla più grave emergenza anche se con l’epidemia dovremo vivere per parecchio tempo».

Esame orale o prove scritte preparate dalla commissione? Gli scenari per la maturità

Il Corriere della Sera ha tracciato due scenari per il futuro della scuola italiana con la pandemia da Coronavirus in corso. Entrambi hanno una data come spartiacque: il 18 maggio. Secondo la giornalista Gianna Fregonara nel decreto che arriverà in Consiglio dei ministri venerdì 3 aprile c’è un primo scenario che prevede cosa succederebbe se si tornasse nelle classi il 18 maggio. In questo caso sarebbe possibile l’ammissione all’anno successivo con debito, un esame di terza media con l’eliminazione di una o più prove e una Maturità con la seconda prova disposta dalla singola commissione.

Se invece il termine del 18 maggio saltasse, facendo quindi saltare di conseguenza anche il ritorno a scuola, l’esame di terza media verrebbe sostituito da una semplice valutazione finale mentre la maturità si ridurrebbe solo a una prova orale. La scuola ricomincerebbe quindi i primi giorni di settembre. In dubbio anche i concorsi dei professori: secondo le prime anticipazioni i concorsi per i docenti sarebbero a rischio così da lasciare la possibilità per il prossimo anno a un uso massiccio delle supplenze.

Bologna, morto un detenuto affetto da Covid-19: è il primo caso in Italia

Ansa/Massimo Percossi | Carceri italiane

All’Ospedale Sant’Orsola di Bologna è morto un detenuto 76enne risultato positivo al SARS-CoV-2. Fonti penitenziari hanno reso noto che l’uomo «era agli arresti domiciliari presso il nosocomio: si tratta di un circuito ad alta sicurezza». «L’uomo – dice Gennarino De Fazio, sindacalista di UilPa (sindacato della polizia penitenziaria) – era stato ricoverato qualche giorno fa in stato di detenzione e poi ammesso agli arresti domiciliari a seguito del trasferimento in terapia intensiva».

«Si è naturalmente costernati per la perdita di un’altra vita umana, ma non vogliamo e non potremmo strumentalizzare l’accaduto – prosegue De Fazio – Il Ministro Bonafede e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria hanno tante colpe e responsabilità nell’assolutamente inadeguata gestione delle carceri prima e durante l’emergenza sanitaria, che sarebbe inutile, inelegante e finirebbe col depotenziare le nostre continue denunce tentare di attribuirne loro delle ulteriori. Purtroppo, questo nemico invisibile sta facendo stragi ovunque e il carcere altro non è che una parte della società». L’uomo, di origine siciliana, aveva 76 anni e risulta fosse affetto da altre patologie. Si tratta del primo detenuto affetto da Covid-19 morto in Italia.

Sempre nel carcere di Bologna, altri due detenuti sono risultati positivi al Coronavirus e sono stati quindi messi in isolamento. Positivo anche un agente di polizia penitenziaria. Quattro detenuti dopo aver avuto contatti con quelli contagiati sono stati in in quarantena, esattamente come altri tre agenti della polizia penitenziaria.

La strage silenziosa delle case di cura dove «gli anziani muoiono senza medicine»

Paola Rago gestisce la casa di riposo di Casalbuttano a Cremona. Qui ci sono 18 casi sospetti di Covid-19. E “sospetti” sembrano destinati a rimanere visto che non è stato eseguito nessun tampone. Vittime che stanno passando in silenzio, come spiega Rago: «Siamo frustrati nel vedere gli anziani morire nelle nostre strutture, i familiari dei nostri colleghi ammalarsi per il Coronavirus e i parenti giustamente preoccuparsi per i loro cari. I decessi sono più del doppio rispetto allo scorso anno. Noi ne abbiamo avuti, solo in questo periodo, ben 66 ma non sappiamo nemmeno con certezza se alcuni di loro fossero positivi al virus visto che non vengono fatti i tamponi. Decessi quindi che non rientrano nelle statistiche nazionali».

Napoli, i casi stanno esplodendo nei quartieri borghesi

Ansa/Ciro Fusco | Galleria Umberto a Napoli

Secondo il quotidiano Il Mattino sono tre i quartieri di Napoli in cui il numero di contagi da Coronavirus starebbe salendo più velocemente: Vomero, Arenella e Chiaia. Tre quartieri storicamente collegati con la borghesia della città. Maria Triassi, docente di igiene generale e applicata dell’Università Federico II di Napoli, ha spiegato che probabilmente questo è dovuto al fatto che «si tratta di quartieri dove c’è una vasta socialità: c’è una maggioranza di professionisti che partecipano a meeting e riunioni, che viaggiano in Italia e per il mondo».

Milano, troppi morti: chiude il crematorio di Lambrate

Ansa/Mourad Balti Touati | L’esterno del crematorio di Lambrate

Dal 3 aprile fino al 30 resterà chiuso il crematorio di Lambrate. Troppe salme stanno aspettando ancora di essere cremate. A disporlo è stato con un’ordinanza il comune di Milano secondo cui attualmente la lista d’attesa sarebbe di 20 giorni. Nel caso si dovesse superare questa soglia, potrebbero sorgere problemi sanitari.

L’assessore ai servizi civici Roberta Cocco ha spiegato che l’aumento del numero di vittime sul territorio comunale è stato sensibile, soprattutto nelle ultime due settimane: «I mesi di gennaio e febbraio e la prima metà di marzo sono in linea con gli anni precedenti ma, a partire dalla seconda metà di marzo, abbiamo osservato un incremento notevole, anche a causa dei decessi più che raddoppiati tra gli ospiti delle Rsa cittadine e nelle abitazioni private».

L’intervista al medico che nega l’emergenza sanitaria

Tra social e WhatsApp sta girando un video con un’intervista a un medico: il dott. Claus Köhnlein, medico sportivo e internista di Kiel, in Germania. L’intervista è stata registrata nella trasmissione della tv tedesca Der fehlende Part. Köhnlein è effettivamente un medico ma in questo articolo abbiamo cercato di capire da dove arrivano le sue affermazioni e perché possono diventare pericolose.

Fontana: «È un altro giorno positivo»

Ansa | Attilio Fontana

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana sembra tirare un sospiro di sollievo, sempre dietro la mascherina: «I numeri sono in linea, direi che è un altro giorno positivo perché stiamo assistendo a questo procedere in linea senza aumenti rispetto ai giorni precedenti, quindi si sta verificando quello che i nostri esperti hanno previsto cioè che inizi fra qualche giorno questa benedetta discesa dei casi di Coronavirus».

Durante la conferenza stampa Fontana è proseguita anche la polemica con Francesco Boccia. Il ministro degli Affari regionali alla trasmissione L’Aria che Tira aveva ribadito il lavoro fatto dallo Stato per supportare la Lombardia: «Se ci fosse dall’alto una grande telecamera si vedrebbero in Italia in giro solo mezzi militari, scaricano materiali che lo Stato acquista in tutto il mondo per le Regioni, specie per la Lombardia».

Fontana invece ha risposto: «Credo sicuramente a quello che dice il ministro Boccia ma credo anche ai dati in mio possesso. Faranno quello che sarà possibile, ma per ora ha fatto molto ma molto di più la Regione».

Confindustria, il calo della produzione industriale di marzo è «devastante»

Ansa | Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria

Il Centro studi di Confindustria ha definito «devastante» l’impatto dell’epidemia di Coronavirus sulla produzione industriale del mese di marzo: «L’emergenza Covid-19 affonda la produzione in marzo (-16,6%) e nel primo trimestre (-5,4%). E le prospettive sono in forte peggioramento». Un calo mai registrato da quando sono disponibili dati da analizzare: «In Italia la caduta dell’attività stimata per marzo (-16,6%), se confermata dall’Istat, rappresenterebbe il più ampio calo mensile da quando sono disponibili le serie storiche di produzione industriale (1960) e porterebbe i livelli su quelli di marzo 1978».

La riunione del governo per le nuove misure economiche

Ansa | Giuseppe Conte

L’agenzia stampa Ansa riporta un’indiscrezione sul premier Giuseppe Conte: secondo alcune fonti avrebbe in programma una riunione prevista per le 19.30 con i capigruppo della maggioranza. In programma c’è la discussione sul decreto Cura Italia e sulle prossime misure economiche che il governo si prepara a varare per affrontare l’emergenza coronavirus.

Vaticano, confermato un altro dipendente della Santa Sede

Città del Vaticano

Il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni ha comunicato che i casi tra i confini del Vaticano sono saliti a sette: «Ai sei casi comunicati, si è aggiunta la positività di un ulteriore dipendente della Santa Sede, già in isolamento dalla metà di marzo per via della moglie, che era risultata positiva al Covid-19 dopo aver prestato servizio nell’ospedale italiano dove lavora».

Sala a Fontana: «A quando i test per anticorpi in Lombardia?»

FACEBOOK | GIUSEPPE SALA | Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala

Si accende lo scontro tra sindaci lombardi e giunta regionale per i test sierologici per scovare gli anticorpi al Coronavirus . In prima linea c’è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che oggi, durante una diretta su Facebook, si è rivolto direttamente ai vertici regionali e al presidente Attilio Fontana: «Sono oggi già fatti in Veneto ed Emilia-Romagna, in Lombardia ancora no e vorrei sapere perché, per quanto tempo, se verranno fatti e con che modalità». «Il punto che più mi sta a cuore – ha sottolineato il primo cittadino di Milano – sono questi test per gli anticorpi perché permettono di definire se una persona è stata colpita dal virus, magari inconsapevolmente e quindi per un certo periodo di tempo è immune».

Fontana: «Da Roma solo briciole»

.ANSA/Mourad Balti Touati | Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala (S) e il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

E mentre il sindaco meneghino Giuseppe Sala oltre a chiedere alla Regione Lombardia quando inizieranno i test sierologici in Lombardia, chiede anche a che punto è la Regione sul fronte delle mascherine. «Io spero che fra non molto potremo uscire – spiega Sala – E a quel punto le mascherine saranno dannatamente importanti e la disponibilità di mascherine deve essere un diritto. Ma le mascherine chi le deve fornire – incalza Sala – il governo o la Regione?».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev | Sala: «Disponibilitaà mascherine è un diritto, saranno indispensabili per uscire»

Il governatore Attilio Fontana, dal canto suo, risponde in modo indiretto, accusando il governo: «È passato quasi un mese e mezzo dall’inizio dell’epidemia e da Roma stiamo ricevendo solo briciole. Se noi non ci fossimo dati da fare autonomamente, avremmo chiuso gli ospedali dopo due giorni. È una vergogna».

Veneto, superati i 10mila contagi, ma rallenta la curva dei decessi

ANSA | Il governatore del Veneto, Luca Zaia

I pazienti colpiti da Covid-19 in Veneto sono complessivamente 10.111. Rispetto ai dati diffusi nella serata di ieri, si contano 363 contagiati. I decessi totali raggiungono quota 532 per complicazioni legate al Coronavirus (SARS-CoV-2). I casi attualmente attivi sono 8.911. I pazienti ricoverati in ospedale sono complessivamente 2.017.

Tra questi, 1.670 (-26 rispetto a ieri) sono ospedalizzati in area non critica, mentre 345 (-3 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva. Il totale dei pazienti dimessi sin dall’inizio dell’epidemia è di 1.001 persone, numero che include i 668 negativizzati. Infine, 20.278 persone si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti positivi sono così ripartiti nelle diverse province venete:

Verona: 2.287

Padova: 2.403

Treviso: 1.606

Venezia: 1.293

Vicenza: 1.434

Belluno: 487

Rovigo: 152

Comune di Vo’: 86

Domiciliati fuori dal Veneto: 181

In attesa di assegnazione: 64

Ancora morti tra i camici bianchi: il bilancio sale a quota 69. La denuncia del sindacato: «Oltre 10mila operatori sanitari contagiati»

Ansa/Andrea Canali | Medici e infermieri al lavoro senza sosta in un reparto di terapia intensiva

Sono in prima linea contro la pandemia e lo dimostrano i dati sui medici morti nel contrastare l’avanzata del virus. È salito oggi, 2 aprile, a quota 69 il numero di decessi per Covid-19 tra i camici bianchi. A riferirlo è la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Oggi ci ha lasciati un medico del lavoro, Marino Signori. Parallelamente, il sindacato dei medici ospedalieri (Anaao-Assomed) denuncia che il numero di operatori sanitari contagiati abbia superato quota 10.000 casi: di questi, il 20% è un camice bianco e molti sono ricoverati in rianimazione.

Bologna, morto un detenuto affetto da Covid-19: è il primo caso in Italia

ANSA/ MASSIMO PERCOSSI | Carceri italiane

All’Ospedale Sant’Orsola di Bologna è morto un detenuto 76enne risultato positivo al SARS-CoV-2. Fonti penitenziari hanno reso noto che l’uomo «era agli arresti domiciliari presso il nosocomio: si tratta di un circuito ad alta sicurezza». «L’uomo – dice Gennarino De Fazio, sindacalista di UilPa (sindacato della polizia penitenziaria) – era stato ricoverato qualche giorno fa in stato di detenzione e poi ammesso agli arresti domiciliari a seguito del trasferimento in terapia intensiva».

«Si è naturalmente costernati per la perdita di un’altra vita umana, ma non vogliamo e non potremmo strumentalizzare l’accaduto – prosegue De Fazio – Il Ministro Bonafede e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria hanno tante colpe e responsabilità nell’assolutamente inadeguata gestione delle carceri prima e durante l’emergenza sanitaria, che sarebbe inutile, inelegante e finirebbe col depotenziare le nostre continue denunce tentare di attribuirne loro delle ulteriori. Purtroppo, questo nemico invisibile sta facendo stragi ovunque e il carcere altro non è che una parte della società». L’uomo, di origine siciliana, aveva 76 anni e risulta fosse affetto da altre patologie. Si tratta del primo detenuto affetto da Covid-19 morto in Italia.

Sempre nel carcere di Bologna, altri due detenuti sono risultati positivi al Coronavirus e sono stati quindi messi in isolamento. Positivo anche un agente di polizia penitenziaria. Quattro detenuti dopo aver avuto contatti con quelli contagiati sono stati in in quarantena, esattamente come altri tre agenti della polizia penitenziaria.

Ogni bene mobile e immobile potrà essere requisito grazie al decreto Cura Italia? No! Ecco cosa prevede

Sta circolando sui social network e su WhatsApp una falsa notizia in cui si accusa il Governo Conte II di «rubare» la proprietà privata dei cittadini italiani attraverso il Decreto «Cura Italia» approvato per affrontare l’emergenza Coronavirus. Tuttavia, la risposta è contenuta nel decreto stesso. Il messaggio che circola salta dei passaggi importanti contenuti nel Cura Italia, che chiarificano in quanto in atto. La presunta «proprietà privata rubata» si traduce infatti in un’operazione attuabile unicamente in caso di necessità e riguarda solo i beni utili per le aziende sanitarie e ospedaliere che stanno fronteggiando l’emergenza Coronavirus, attraverso l’eventuale requisizione di alberghi o strutture similari idoneee a ospitare persone in stato di necessità di isolamento o quarantena.

Roma, allo Spallanzani 197 pazienti positivi e 180 dimissioni

ANSA/ GIUSEPPE LAMI | L’ingresso del’ospedale Spallanzani a Roma

L’Ospedale Spallanzani di Roma ha diffuso l’ormai quotidiano bollettino sui pazienti affetti da Covid-19 presenti nella propria struttura. I pazienti positivi sono in totale 197: di questi, 24 persone necessitano di supporto per la respirazione (numero stabile rispetto a ieri). 180 (+10) sono invece i pazienti dimessi o rimandati a casa o in altre strutture territoriali, al fine di proseguire il periodo di quarantena. L’ospedale, nel bollettino ufficiale, sottolinea come prosegua «il trend di aumento del numero delle dimissioni, in parallelo a un minor numero di ricoverati Covid-19 positivi».

Fallito un attacco hacker allo Spallanzani

Lo Spallanzani comunica di essere stato vittima, una settimana fa, di un attacco hacker che non ha avuto successo. Abbiamo degli ottimi Servizi nazionali a tutela pubblica, che ci hanno ragguagliato su questo”, ha detto in video-conferenza stampa l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. La Procura di Roma ha avviato una indagine, il procedimento è coordinato dal procuratore Michele Prestipino. Il reato per cui si procede è accesso abusivo a sistema informatico. La Procura di Roma sta valutando inoltre la vicenda relativa al presunto sabotaggio di un altro ospedale romano, il San Camillo, dove sono stati danneggiati computer dei laboratori per il test Covid-19.

Musumeci: «In Sicilia il picco è previsto a metà aprile»

Il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, intervenendo ai microfoni di Omnibus su La7, ha ribadito come la regione sin dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus abbia adottato «la linea del rigore e dell’intransigenza che sino ad ora ha pagato». «Tuttavia – prosegue Musumeci – sappiamo benissimo che il picco deve ancora arrivare e lo aspettiamo per la metà di aprile». «Abbiamo 1.718 positivi, 568 ricoverati, di cui 72 in terapia intensiva. Sono guariti 86 pazienti e abbiamo purtroppo registrato 88 perdite».

«Io sono molto preoccupato – continua – dall’atteggiamento di relax che ha assunto la popolazione del Sud, e in particolare quella della Sicilia negli ultimi giorni». «Sino ad ora abbiamo rispettato le norme per cui bisognava stare a casa e ora si assiste a una sorta di “liberi tutti” con l’errata consapevolezza che il peggio sia passato: chi fa questo è un irresponsabile», sottolinea Musumeci.

La denuncia del Giornale di Brescia: «Morti quadruplicati rispetto al 2019»

ANSA/ UFFICIO STAMPA COMUNE DI BRESCIA | Don Pierantonio Tremolada conferisce l’estrema unzione ai defunti malati di Covid-19, Brescia 24 marzo 2020

Non solo Bergamo avrebbe registrato un aumento del 294% nel numero di morti nei primi 21 giorni di marzo, secondo i dati dell’Istat. Anche nel bresciano i numeri sono aumentati esponenzialmente, ma solo un terzo dei totali sarebbe morto a causa del Covid-19. Secondo l’Istat a Brescia nei primi 21 giorni di marzo 2020 i decessi sono aumentati del 110%. Ma secondo un’indagine del Giornale di Brescia i morti sarebbero di più. Dopo aver raccolto i numeri di 84 comuni per un totale di 432mila abitanti, è emerso che se nel 2019 i morti erano stati 332, nel medesimo periodo del 2020 il numero di decessi è stato pari a 1.331 (di cui solo 466 conteggiati come decessi SARS-CoV-2 correlati). In sostanza, anche a Brescia i numeri non tornano: i decessi rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso sono quadruplicati.

Il dilemma delle mascherine, servono o no? Cosa sappiamo finora

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Test di valutazione sull’efficacia delle mascherine

Mascherine sì o mascherine no, questo è il dilemma. Il dubbio relativo all’uso di questi dispositivi di protezione individuale sembra non andare nella stessa direzione tra gli esperti. Secondo uno studio pubblicato dalla rivista scientifica Lancet da un lato ci sono gli esperti che sostengono di non abusare dell’uso delle mascherine per non privare chi ne ha davvero bisogno, dall’altro chi le reputa uno strumento efficace, poiché in qualsiasi caso prevengono possibili contagi.

E mentre il dibattito avanza, la raccomandazione, sia da parte del Ministero della Salute italiano, sia da parte dell’Oms, è quella di non acquistare e usare le mascherine se non in caso di necessità, al fine di poterle lasciare a disposizione del personale sanitario. «L’uso della mascherina – si legge nelle linee guida ministeriali – aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. Inoltre, la mascherina non è necessaria per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie».

Croce Rossa: «Segnalateci le aggressioni agli operatori»

«Accade anche questo: lo stigma per aver prestato servizio come soccorritore nelle “zone rosse”. La testimonianza di tre volontari della Croce Rossa di Taranto. Anche a te è capitato? Segnala la tua esperienza sul nostro Osservatorio». A scriverlo è la Croce Rossa Italiana, denunciando le aggressioni agli operatori sanitari che dopo essere intervenuti per salvare pazienti e trasportarli in ospedale sono rimasti vittime di aggressioni e discriminazione. L’invito è quello di denunciare su un apposito sito questi comportamenti e al contempo di sensibilizzare i cittadini sul lavoro svolto dai volontari e dagli operatori della Croce Rossa.

Conte: «Non vanificare sforzi. Ripartiremo in base al parere del comitato tecnico-scientifico»

FACEBOOK | GIUSEPPE CONTE | Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo il discorso di ieri sera (1 aprile) in cui ha annunciato l’estensione della quarantena per gli italiani a causa della pandemia di Coronavirus fino al 13 aprile, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, sottolinea come, al momento, «non siamo nella condizione di poter allentare le misure restrittive e alleviare i disagi e risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti». Il presidente del Consiglio puntualizza che «si entrerà nella fase 2 solo quando gli esperti lo diranno e solo a partire da alcuni settori». Quanto ai sostegni e alle misure economiche, Conte ribadisce la volontà di voler «assicurare liquidità alle imprese», portando al Consiglio dei Ministri di venerdì – auspica – tale misura, con la speranza di poter varare prima di Pasqua una nuova manovra con una serie di misure di sostegno all’economia italiana e delle famiglie.

«Ieri abbiamo concordato di stralciare le misure per assicurare liquidità soprattutto alle imprese, come ha anticipato il ministro Gualtieri. Stiamo preparando un apposito decreto, spero di riuscire a portarlo già in Consiglio dei ministri venerdì proprio per consentire alle imprese un più agevole accesso ai finanziamenti delle banche, fino a 200 milioni di euro, con la garanzia di Stato. In seguito – prosegue Conte – vareremo (mi piacerebbe prima di Pasqua) una sorta di manovra di nuove misure economiche di importi molto rilevanti». Quanto alla ripresa delle attività produttive Conte è netto: «Entreremo nella fase 2 solo quando gli esperti ce lo diranno e solo a partire da alcuni settori. Ma non diamo il messaggio che la stretta si allenta, sarebbe un errore. Per ora non cambia nulla». Infine il premier puntualizza la nota del Ministero dell’Interno sulla possibilità di svolgere jogging e passeggiate con i bambini piccoli accompagnati da un genitore nel raggio di 200 metri dalla propria abitazione: «La circolare del Viminale non aveva questo scopo. Una mamma che scende per far prendere aria al proprio piccolo è un conto. Ma se poi questa diventa l’occasione per andare a spasso, è un abuso».

Le scuse di von der Leyen all’Italia: «Ora vi aiuteremo. Subito 100 miliardi per una cassa integrazione europea»

EPA/OLIVIER HOSLET | La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen

«Siamo testimoni dell’inimmaginabile. Migliaia di persone sottratte all’amore dei loro cari. Medici in lacrime nelle corsie degli ospedali, col volto affondato nelle mani. Un Paese intero chiuso per quarantena a causa del Coronavirus. Ma il Paese colpito più duramente, l’Italia, è diventato anche la più grande fonte di ispirazione per noi tutti». Le parole sono della presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, in una lettera pubblicata su la Repubblica. «Nel frattempo però l’Europa ha cambiato passo: possiamo sconfiggere questa pandemia solo insieme, come Unione», prosegue la presidente della Commissione Ue, che annuncia aiuti «in favore dei Paesi colpiti più duramente, a partire dall’Italia, per compensare la riduzione degli stipendi di chi lavora con un orario ridotto. Questo sarà possibile grazie a prestiti garantiti da tutti gli Stati membri – dimostrando così vera solidarietà europea».

Il Comitato tecnico-scientifico è favorevole ai test sierologici per individuare gli immuni

Il Comitato tecnico-scientifico della Protezione civile è favorevole all’uso di test sierologici per l’individuazione e la mappatura dei pazienti che hanno sviluppato l’immunità al Coronavirus (SARS-CoV-2). L’idea è quella di sottoporre a test sierologico (attraverso un prelievo di sangue) ampi campioni della popolazione al fine di individuare attraverso alcuni parametri se il virus ha lasciato “traccia” nel loro corpo del virus e pertanto risultano aver sviluppato immunità al SARS-CoV-2. Questo metodo permetterebbe di individuare anche i pazienti asintomatici o che hanno avuto il virus senza avere complicanze cliniche importanti.

Il tracciamento sierologico, secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, servirebbe da un lato a individuare le fasce della popolazione che hanno sviluppato la cosiddetta “immunità di gregge”, dall’altro scaglionare le riaperture, poiché chi risulterebbe ormai immune al virus potrebbe già tornare a lavorare, inclusi medici e infermieri. Questi test vengono già svolti, con diverse metodologie, in Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, alcune delle regioni più colpite dal Covid-19.

Il caso del Veneto

GIORGIO BENVENUTI-ANSA | Foto di repertorio: un laboratorio di test sierologici

Da alcuni giorni in Veneto è stata attivata la sperimentazione dei test sierologici sul personale medico-sanitario al fine di verificare se hanno sviluppato un’immunità al Coronavirus (SARS-CoV-2). Questo è possibile attraverso le analisi delle IgM (alte il contagio è ancora in corso) e delle IgG (alte se si è sviluppata l’immunità). Questo metodo permetterebbe di individuare le persone che hanno individuato l’immunità.

Tuttavia bisogna procedere con prudenza, poiché non è detto che i test, qualora dovessero dare responsi negativi anche in soggetti positivi potrebbero diventare pericolosi. E attualmente, non esistendo un protocollo unico e certificato e consolidato bisogna ancora attendere e avere pazienza, andando con i piedi di piombo prima di cantar vittoria. Non a caso gli stessi laboratori dove vengono analizzati questi test parlano di «risultati soddisfacenti, ma servono ulteriori prove per creare una casistica più rappresentativa», così come riferito al Corriere della Sera.

Inps, dopo il tilt di ieri l’accesso al sito viene diviso in fasce orarie

ANSA | Uno sportello dell’Inps

Dopo il tilt di ieri del portale dell’Inps a causa probabilmente del sovraccarico raggiunto per accedere ai sussidi economici per l’emergenza Coronavirus, ma ufficialmente definito dal presidente Tridico «risultato di un attacco hacker», l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, per la giornata di oggi (2 aprile), ha annunciato in un comunicato ufficiale che i servizi per i patronati e gli intermediari saranno aperti dalle 8.00 alle 16.00, mentre dalle 16.00 alle 8 del mattino successivo per i cittadini.

Inps, Tridico: «Abbiamo ricevuto 100 domande al secondo»

«Dall’una di notte del 1 aprile alle 8.30 circa, abbiamo ricevuto 300mila domande regolari. Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo. Una cosa mai vista sui sistemi dell’Inps che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti sono inevitabili con questi numeri». A dirlo è il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, commentando l’avvio della richiesta di bonus e di sussidi per far fronte alle problematiche economiche degli italiani dovute alla pandemia da Coronavirus. Il presidente dell’Istituto, tuttavia, ribadisce come non vi debba esser fretta nel presentare la domanda. «Come abbiamo detto più volte – ha sottolineato Tridico ai microfoni dell’Ansa – le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi, anche perché il Governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure sia per altre».

Piazza Affari apre in positivo. Spread Btp-Bund apre in calo a 194 punti

ANSA/DANIEL DAL ZENNARO | Piazza Affari a Milano

Oggi le borse europee tentano il rimbalzo e aprono in rialzo. In Europa Londra guadagna lo 0,42% a 5.476 punti, Francoforte avanza dello 0,51% a 9,571 punti e Parigi 0,58% a 4.235 punti. A Milano l’indice Ftse Mib segna +0,71% a 16.670 punti. Inoltre, rispetto alla chiusura di ieri a 197 punti, stamane lo spread tra Btp e Bund apre in calo, dopo la burrascosa giornata di ieri in cui è arrivato a sfiorare i 210 punti, raggiungendo quota 194 punti. Attualmente il rendimento decennale è all’1,5%.

Perché si parla di «seconda ondata» dell’epidemia e perché non dobbiamo abbassare la guardia

I dati degli ultimi giorni sembrano indicare che l’Italia si trovi in un momento di stallo: i numeri né crescono né diminuiscono. Ciò non vuol dire che si debba abbassare la guardia, anzi: va mantenuta alta. Questo perché potrebbe innescare una seconda ondata di contagi, come nel caso della Cina. La seconda ondata, però, potrebbe arrivare il prossimo autunno, così come sostenuto dal dottor Anthony Fauci, l’immunologo statunitense conosciuto per il suo impegno contro l’AIDS fin dai tempi dell’amministrazione Reagan e attuale consigliere di Trump (anche se spesso ignorato dal presidente Usa). Fauci, è propenso non solo a misure restrittive e più durature nel contrasto al virus, ma teme che una volta sviluppato il vaccino potrebbero non esserci dosi sufficienti per tutte e tutti. Una ragione in più per non abbassare la guardia e rispettare le regole igieniche e di igiene pubblica, anche in futuro.

La truffa online delle mascherine a Torino: denunciato imprenditore

Un imprenditore è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Torino per aver truffato oltre 250 persone, facendo finta di vender loro mascherine, a prezzi fortemente concorrenziali (90 centesimi caduna per ordini da 500mila pezzi), per proteggersi dal Coronavirus. L’imprenditore, attraverso la vendita online, ha incassato nel frattempo migliaia di euro, ma non ha mai inviato nessuna mascherina a nessun acquirente, inclusi i farmacisti. L’uomo prometteva l’arrivo dei dispositivi entro 10 giorni dall’ordine, ma non sono mai arrivati, né partiti.

Lo spot dell’Iss dedicato alle persone anziane

ANSA/CESARE ABBATE | Un anziano che indossa una mascherina sanitaria esce da un ufficio postale dopo il ritiro delle pensioni, Napoli, 27 Marzo 2020

L’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con la casa di produzione Clevercut, ha realizzato un video dedicato agli anziani, in particolare modo per ribadire l’importanza del distanziamento sociale per far fronte alla pandemia di Coronavirus. «In questi giorni è importante mantenere le distanze dalle persone anziane, per limitare il rischio di contagio e di gravi conseguenze sulla loro salute», ricorda l’Istituto Superiore di Sanità. «Vorremmo abbracciare i nostri cari e presto torneremo a farlo – assicura l’Iss – Ma ora proteggiamoli a distanza senza lasciarli soli: con le parole, un gesto o la spesa sulla soglia di casa. Nessuna distanza cancella l’amore».

Rinviati i Palii di Siena

ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI | Il palio dell’Assunta, 16 agosto 2019

A causa della pandemia di Coronavirus, il comune di Siena ha deciso di far slittare l’edizione 2020 del suoi storici Palii. Negli ultimi 8 secoli il Palio di Siena è stato cancellato solo durante le guerre o, come nel 1855, a causa dell’epidemia di colera. La corsa si svolge tradizionalmente a luglio (Palio di Provenzano) e ad agosto (Palio dell’Assunta), ma il sindaco Luigi De Mossi e la giunta comunale ha deciso di posticipare dal 2 luglio al 22 agosto il Palio di Provenzano, e lo slittamento dal 16 agosto al 26 settembre il Palio dell’Assunta. «La decisione finale riguardo all’effettivo svolgimento delle carriere nelle date sopra indicate – precisa De Mossi – verrà presa nell’arco temporale dal 10 al 15 maggio 2020, confrontandosi anche con tutte le istituzioni interessate (Prefettura e Questura)».

Conte sui problemi riscontrati dal sito dell’Inps: «Ho avuto rassicurazioni dal presidente. Sarà gestito attraverso fasce orarie»

ANSA | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Dopo la conferenza stampa delle 20.20 il premier Giuseppe Conte è intervenuto a Accordi & Disaccordi sul Nove, dove è tornato sulla questione del blocco del sito dell’Inps che non è riuscito a gestire l’alta quantità di domande ricevute per il bonus di 600 euro: «Nei giorni scorsi ci siamo raccomandati verso l’Inps perché tutto fosse pronto, consapevoli che sarebbe arrivata ondata richieste. Ho avuto rassicurazione da presidente dell’Inps che si riuscirà a gestire attraverso fasce orarie».

Intervenendo in trasmissione il premier ha anche raccontato quale è stato il momento più difficile per lui dall’inizio della crisi:«[…] quando abbiamo dovuto per la prima volta disporre la zona rossa nei comuni del lodigiano. Dieci comuni, 50mila abitanti», ha risposto. « E poi la lista dei decessi», ha aggiunto. «Quando ho dovuto confrontarmi coi primi decessi abbiamo toccato con una mano una ferita che si sarebbe aperta sempre più».

Gualtieri appoggia la proposta per una cassa integrazione europea: «Segno che la solidarietà è possibile»

ANSA/FILIPPO ATTILI | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

Il messaggio arriva sull’account Twitter del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: «La proposta annunciata dalla Commissione Ue è un passo importante nella giusta direzione. Bond europei per sostenere gli ammortizzatori sociali dei paesi colpiti da COVID19 senza condizionalità. Un’innovazione che l’Italia sostiene da tempo. Segno che la solidarietà è possibile».

L’Europa continua a lavorare su due filoni in vista del summit dei ministri delle finanze degli Stati dell’eurozona previsto per il 7 aprile: da una parte il Mes (il fondo salva stati) con condizionalità meno dure ancora da negoziare, dall’altra gli Eurobond. Nel frattempo, la Commissione europea guidata da Ursula von der Layen ha presentato un piano per finanziare un fondo anti-disoccupazione che potrebbe aiutare ad attenuare i costi sociali della crisi dovuta alla pandemia di Coronavirus.

Matteo Salvini difende Fontana dopo la lettera dei sindaci lombardi: «Gran signore e persona perbene, lanciò per primo l’allarme»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il leader della Lega Matteo Salvini

Nel pomeriggio i sindaci di diversi comuni lombardi – tra cui anche Milano e Bergamo – avevano alzato un appello via social al presidente della Regione chiedendo spiegazioni sul perché non fosse stato ancora autorizzato l’avvio della sperimentazione dei test sierologici come in Veneto e lamentando la mancata applicazione delle norme dell’Iss sui tamponi. Il leader della Lega Matteo Salvini si è così speso in una duplice difesa su Facebook del presidente leghista Fontana: «Mentre i sindaci lombardi del Pd cercano di infangare Regione Lombardia, noi preferiamo occuparci di problemi reali», ha scritto Salvini, facendo riferimento a una spedizione di mascherine sequestrate alla dogana di Bologna.

Al primo messaggio ne è seguito un altro in cui vengono esaltate le doti personali del governatore: «Attilio Fontana, lungimirante amministratore, che lanciò l’allarme prima di tutti gli altri e venne accusato di “razzismo”, gran signore e persona perbene: solo applausi!»

Da non perdere:

Conte ha firmato nuovo Dpcm: misure restrittive prorogate fino al 13 aprile. Nessuna garanzia su passaggio a fase due dopo il 14 aprile

Ansa | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Era già stato preannunciato ma adesso arriva la conferma da Palazzo Chigi: in conferenza stampa il premier Conte ha confermato che le misure restrittive predisposte finora per l’emergenza Coronavirus sono state prorogate fino al 13 aprile. Nel messaggio video il premier ha ringraziato i cittadini per gli sforzi fatti fino ad oggi, ricordando che sono previste sanzioni per chi trasgredisce alle regole: «C’è una sparuta minoranza di persone che non rispetta le regole: abbiamo disposto sanzioni severe e misure onerose. Non ci possiamo permettere che l’irresponsabilità di alcuni rechino danni a tutti», ha dichiarato Conte.

Il premier ha aperto, però, a un possibile allentamento delle misure nel caso di un miglioramento dei dati, aggiungendo che non è possibile garantire che accadrà dal 14 aprile. «Quanto gli esperti ce lo diranno, entreremo nella fase 2 di allentamento graduale per poi passare alla fase 3 di uscita dall’emergenza, della ricostruzione, del rilancio». Rispondendo a una domanda di un giornalista il premier ha definito il Mes, il fondo salva stati, «inadeguato a far fronte a questa emergenza», aggiungendo che aveva parlato chiaramente ai colleghi europei sulla necessità di mettere in campo altri strumenti per il dopo-emergenza.

Lombardia, è scontro tra Regione e Sindaci di centrosinistra su mascherine e tamponi

Mancano ancora i dispositivi di protezione, come le mascherine, necessarie per proteggere il personale sanitario e i pazienti e i sindaci lombardi di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano e Varese esigono risposte dalla Regione. «In una recente conferenza stampa il Presidente Fontana ha detto che la situazione “è sicuramente sotto controllo” e che “tanto i plurisintomatici che i monosintomatici verranno sottoposti al tamponamento”. È ciò che si sta realmente facendo?», scrivono nel loro appello social. «Perché la Regione Lombardia non ha ancora autorizzato l’avvio della sperimentazione dei test sierologici che altre regioni, come il Veneto e l’Emilia Romagna hanno invece attivato?».

E ancora: perché non vengono seguite «le direttive del ministero e dell’Istituto Superiore di Sanità che prescrivono di sottoporre a tampone i sintomatici e, qualora questi siano positivi, i loro familiari e i contatti recenti?». Per il momento l’unica risposta (parziale e indiretta) è arrivata da parte dell’assessore lombardo all’Ambiente Raffaele Cattaneo che ai microfoni di Tgcom24 ha passato la patata bollente all’Iss per quanto riguarda la fornitura di mascherine: «è in corso un confronto sia con l’Iss sia con i Governo e ci auguriamo che le procedure di certificazione vengano licenziate il prima possibile. A tal fine il presidente Fontana ha formalizzato oggi una richiesta al presidente del Consiglio Conte».

Le ipotesi sulla fine dei contagi in Italia

Quando arriveremo a zero nuovi casi positivi di Coronavirus al giorno in Italia? E quali saranno le prime Regioni a raggiungere il traguardo? Una proiezione dell’Agenzia di stampa Vista, basata sui dati della Protezione Civile relativi ai tamponi effettuati, ha messo in evidenza che se il trend dei dati non dovesse subire notevoli variazioni, la prima regione a raggiungere i zero nuovi casi positivi sarebbe il Trentino Alto Adige il prossimo sei aprile. A seguire ci sarebbero la Liguria, l’Umbria e la Basilicata il 7 aprile. Per la Lombardia bisognerà aspettare il 22 aprile, il 28 per l’Emilia Romagna. L’ultima sarebbe la Toscana, il 5 maggio.

Link utili

Il parere degli esperti:

Sullo stesso tema: