Arriva l’Esercito a sanificare le Rsa del Piemonte

ANSA | Gli Alpini del Battaglione Orta

Al via in Piemonte la sanificazione delle case di riposo più duramente colpite dal Coronavirus: ad occuparsene è l’Esercito con i nuclei di disinfettori della Brigata Alpina Taurinense. Le prime case di cura interessate si trovano a Casal Cermelli e Silvano d’Orba, in provincia di Alessandria. Nei prossimi giorni, invece, sono previsti altri interventi in circa trenta case di riposo.

«Siamo riconoscenti allo Stato Maggiore della Difesa – afferma il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus in Piemonte, Vincenzo Coccolo – per l’apporto che sta offrendo al Piemonte in questo difficile momento della sua storia. Il legame con le istituzioni militari è di grande conforto per chi si trova nell’emergenza, con la garanzia della massima affidabilità». Lo Stato Maggiore della Difesa ha messo a disposizione anche 25 infermieri militari per le Rsa della regione.

In Toscana 138 casi positivi in più nelle ultime 24 ore

Ansa | Operatori sanitari e medici di una Rsa di Pisa

La Regione Toscana ha diramato il bollettino quotidiano sull’emergenza Covid-19: risultano 138 casi in più rispetto a ieri, il totale è di 9.015 positivi al Coronavirus. I guariti crescono del 5,3% e raggiungono quota 2.109 (+107); sono 18 invece i nuovi decessi (il totale è di 760 morti). Si tratta di 11 uomini e 7 donne con un’età media di 78,7 anni. I tamponi eseguiti sono complessivamente 125.495, 4.159 in più rispetto a ieri, quelli analizzati nella giornata odierna 5.195. La città più colpita rimane Firenze con 2.924 (+75 rispetto a ieri) seguita da Lucca con 1.244 casi e Massa-Carrara con 977 casi. In isolamento domiciliare 5.293 persone, 16.369 quelle in sorveglianza attiva, 853 i ricoverati (-44) di cui 166 in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri).

Negativo un bimbo nato da madre positiva al Coronavirus

ANSA/ CIRO FUSCO | Una via di Napoli durante l’emergenza Covid-19

Succede a Napoli dove un bimbo, nato nella notte, da una madre positiva al Coronavirus, è risultato negativo. Il piccolo si trova nel reparto percorso nascita del Policlinico Federico II di Napoli, dove la madre era ricoverata. Un reparto che fa parte del Dipartimento Materno Infantile e che accoglie le mamme positive al Covid-19. «È stato davvero un evento eccezionale di grande gioia e speranza soprattutto in questi giorni» – ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca -. «Un evento che conferma un altro elemento di eccellenza e di qualità della sanità campana. Siamo davvero soddisfatti di aver creato un reparto ospedaliero alla Federico II interamente dedicato alle donne partorienti purtroppo contagiate dal Covid».

In Puglia 31 nuovi casi e 8 decessi

ANSA/CLAUDIO PERI | Il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano

2.156 test effettuati (il totale è di 54.628), 31 nuovi casi di Covid-19 e 8 decessi di cui 2 in provincia di Bari, 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat e 4 in provincia Foggia. Lo rende noto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nel bollettino epidemiologico odierno, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Nello specifico, i nuovi casi di Covid-19 sono così distribuiti: 6 nella provincia di Bari, 4 nella provincia Bat, 7 nella provincia di Brindisi, 9 nella provincia di Foggia, 4 nella Provincia di Lecce e 1 caso per un residente fuori regione. Zero nuovi casi nella provincia di Taranto. I pazienti guariti sono 602, quelli attualmente positivi, invece, 2.919. Il numero totale dei casi in Puglia sale a 3.912 con un picco nella provincia di Bari di 1.274 casi.

Chi abita al mare può fare il bagno

Ansa | Cala Mariolu (NU)

Il governo chiarisce che chi abita, ad esempio, in un luogo di mare, lago o fiume può fare un bagno senza il rischio di essere sanzionato. Una regola che viene estesa ovviamente anche a chi vive in montagna e, in questo caso, vuole soltanto passeggiare.

«Per coloro che abitano in luoghi montani, collinari, lacustri, fluviali o marini – e sempre che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità in quanto sottoposto alla misura della quarantena o risulti positivo al virus – è ammesso effettuare tale attività in detti luoghi (ivi compreso fare il bagno al mare/fiume/lago) purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Ciò in quanto i predetti non sono luoghi chiusi al pubblico, come invece lo sono, attualmente, i parchi e le aree verdi urbane, e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione» si legge sul sito del Governo.

In caso di controlli, servirà mostrare l’autocertificazione. Si precisa, infine, che non è comunque consentito allontanarsi dalla propria abitazione né quindi è permesso, per espletare queste attività, l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati, né significativi spostamenti.

In Liguria verso il sì alle passeggiate all’aria aperta. Ipotesi uscita dai comuni già da lunedì

ANSA/LUCA ZENNARO | Una veduta di via Sestri a Genova affollata di persone che fanno la spesa

In Liguria da lunedì 27 aprile riaprono i ristoranti (ma solo per il cibo da asporto), vendita di piante e calzature per bambini e i “saloni” per cani e gatti. Queste sono alcune delle novità attese nel decreto della Regione in base all’ultima bozza già visionata dall’Ansa che sta girando in queste ore tra amministratori e addetti ai lavori per le osservazioni del caso. Sarà possibile correre o andare in bici, ma da soli, praticare la pesca ma solo se lungo moli e banchine, e andare a passeggio in modo individuale o con conviventi, come andare in due sui motoveicoli, ma sempre tra conviventi.

Si precisa che la vendita di cibo da asporto sarà consentita previa ordinazione telefonica o online: gli ingressi per il ritiro dovranno essere ordinati, evitando ogni assembramento, così come chiesto dal governo italiano. Non sarà possibile consumare sul posto alimenti o bevande. Infine, già dal lunedì 27 aprile, filtra l’ipotesi – che al momento non è stata ancora inserita nella bozza circolata in queste ore – che per alcune attività venga consentito anche di uscire dai propri comuni, come per la pesca o per passeggiate a cavallo in bici oppure per la cura degli orti.

Mascherine sugli aerei e aiuti alle aziende di trasporti per il calo di passeggeri

EPA/STEPHANIE LECOCQ | La ministra dei Trasporti Paola De Micheli

Anche le compagnie aeree dovranno adeguarsi alle misure restrittive imposte dal governo italiano per contenere la pandemia del Coronavirus. «Prima di tutto il distanziamento sociale, e quindi una riduzione del numero di persone che potranno salire sul singolo mezzo. In secondo luogo le regole sono legate al tipo di mezzo: continuerà ad esserci l’obbligo della mascherina sugli aerei. Ci saranno nelle stazioni e aeroporti dei percorsi dedicati per senso di marcia e sui mezzi l’indicazione che da una porta si può solo salire e dall’altra si esce» ha detto la ministra ai Trasporti Paola De Micheli a RaiNews.

Verranno anticipate delle «risorse per incentivare le mobilità alternative» e ci saranno «modifiche al codice della strada per permettere ai comuni di costruire rapidamente nuove piste ciclabili». Previsto, infine, un aiuto alle aziende dei trasporti per il calo dei biglietti: «Lo Stato si farà carico di compensare una parte della mancata bigliettazione che le aziende hanno avuto sia nella fase acuta, quindi marzo e aprile, ma è evidente che avranno questo problema per tutto il periodo fino a quanto non torneremo ad una ragionevole normalità».

Sarà l’Abbott a fornire i test sierologici per 150mila persone

Sarà la Abbott l’azienda italiana che fornirà al governo italiano i 150mila test sierologici da effettuare già nelle prossime settimane su un campione della popolazione italiana. A renderlo noto è il decreto di aggiudicazione pubblicato sul sito del governo nella sezione dedicata al Commissario straordinario dell’emergenza Coronavirus. In totale sono 72 le aziende che hanno partecipato alla gara per garantire l’avvio dei test già a partire dal 4 maggio. A cosa serviranno? A sapere chi ha già contratto il virus, senza però riscontrare sintomi, così da scoprire se l’organismo del paziente è ormai immune al virus. A partecipare saranno ampie fasce della popolazione, distinte per categorie professionali, distribuzione geografica ed età.

Valentina è la partigiana più giovane d’Italia: l’intervista di Open

Parla a Open, nel giorno della Liberazione, Valentina Tagliabue, 22enne di Cesano Maderno, in Brianza, da due anni fa presidente di un circolo Anpi, l’associazione dei partigiani italiani. Lei è la più giovane partigiana d’Italia: «La memoria è importantissima. Dobbiamo ricordarci che quei ragazzi e quelle ragazze, proprio come chi popola oggi il nostro Paese, appartenevano a diverse culture, religioni, avevano diversi background». Ma che erano uniti da un unico ideale antifascista che si è rivelato indispensabile per «costruire un Paese libero, uguale e giusto».

L’appello dei sindaci torinesi: «Il Governo sostenga gli affitti»

Pixabay | Una veduta panoramica di Torino

«Per la fase 2 chiediamo al governo un contributo straordinario di sostegno all’affitto per le famiglie più in difficoltà». A metterlo nero su bianco, in una lettera ai presidenti dell’Anci nazionale e piemontese, Antonio Decaro e Andrea Corsaro, sono i sindaci dei Comuni di Beinasco, Airasca, Bruino, Chivasso, Collegno, Leini, Nichelino, None, Orbassano, Pianezza, Pinerolo, Rivalta, Rivoli, Settimo, Vinovo e Volvera. Secondo i primi cittadini in questo momento diventa «fondamentale mettere in campo tutti gli strumenti utili per gestire le tante e diverse situazioni di difficoltà economica e sociale presenti. Dobbiamo dare una risposta ai nostri concittadini e non lasciare indietro nessuno in questo momento difficile».

L’obiettivo, quindi, è quello di avere un «apposito stanziamento straordinario una tantum, anche attraverso il ruolo delle Regioni, finalizzato alla concessione di contributi in favore di conduttori di alloggi per sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata sia pubblica per l’anno 2020. Una misura, per sostenere tutte quelle famiglie che hanno avuto una riduzione importante del reddito complessivo per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19». Il problema degli affitti, come denunciato da Open, riguarda sia le famiglie che gli studenti fuorisede.

In Campania 341 vittime e 1.023 guariti

Facebook | Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante una diretta Facebook

Secondo il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania, il totale dei positivi è di 4.299 su un numero di tamponi effettuati pari a 64.521. I deceduti, invece, sono 341 a fronte di 1.023 guariti di cui 964 totalmente guariti e 59 clinicamente guariti. Ad avere più casi è la provincia di Napoli con 2.353 di cui 884 solo a Napoli città e 1.469 a Napoli provincia. 645 casi in provincia di Salerno, 436 ad Avellino, 414 a Caserta, 177 a Benevento e 274 in attesa di verifica da parte delle Asl.

Sì alla corsa all’alba e al tramonto ma con mascherine e distanze

ANSA / CIRO FUSCO | Il governatore della Campania Vincenzo De Luca

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, apre ai runner ponendo, però, diverse condizioni. Nell’ordinanza firmata oggi, infatti, si legge che dal 27 aprile 2020 al 3 maggio, «fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto» è consentito «svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona, salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente». Attività che, però, potrà essere svolta soltanto all’alba e al tramonto: le fasce orarie sono «ore 6,30-8,30 e ore 19,00-22,00».

Il “Bella ciao” degli specializzandi del Maggiore di Parma

Il miglior “Bella ciao” della giornata viene senza dubbio dall’ospedale Maggiore di Parma dove medici, infermieri e personale sanitario hanno voluto festeggiare con un video, pubblicato in rete da due specializzandi, il loro giorno della Liberazione. Immagini che fanno emozionare e che mostrano le frasi del canto partigiano impresse sulle tute di chi è in trincea contro il Coronavirus. «L’idea è nata come un gioco per cercare di festeggiare questo anniversario anche nelle attuali condizioni. Un modo anche per dare speranza a noi e divertire un po’ i tanti pazienti in difficoltà», ha spiegato a Open Luca Rotella, autore del video.

«Per ricordare quanto siano importanti resistenza e impegno in ogni epoca e contro ogni invasore con l’augurio che alla fine della pandemia, che speriamo giunga presto, la sanità pubblica non venga dimenticata. E soprattutto il ruolo ricoperto dai medici in formazione specialistica che, spesso non citati, sono stati parte fondamentale di quest’emergenza. Un’altra di quelle cose da non dimenticare più proprio come la “vera” resistenza».

In Piemonte ancora 499 casi di Covid-19

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio

In Piemonte, nelle ultime 24 ore, registrati +499 contagi da Coronavirus, dopo l’esito di altri 5402 tamponi. 298, invece, sono i nuovi guariti; 66 i decessi, come comunicato dall’Unità di crisi della Regione. I ricoverati in terapia intensiva sono 237 (-16), i ricoverati non in terapia intensiva 2.843 (-79). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.432 mentre i tamponi diagnostici finora eseguiti sono 132.510 di cui 70.298 negativi.

Bonafede: «Sulle scarcerazioni dei boss bisogna coinvolgere l’Antimafia»

ANSA / ETTORE FERRARI | Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione

Con un post su Facebook il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede interviene sulla polemica relativa alla scarcerazione dei boss per l’emergenza sanitaria del Coronavirus. «La lotta alle mafie è una cosa seria. Parlarne in maniera superficiale, gettare un tema così importante nella caciara quotidiana, mentire ai cittadini dicendo che c’è una legge (o addirittura una circolare) di questo governo che impone ai giudici di scarcerare i mafiosi, è gravissimo. Le decisioni sulle scarcerazioni per motivi di salute vengono adottate in piena autonomia e indipendenza dalla magistratura. Lo sanno tutti… o forse no, a giudicare da qualche video in rete. Ad ogni modo, ho avviato tutti gli accertamenti interni ed esterni, anche presso l’ispettorato, sulle varie scarcerazioni» ha scritto il Guardasigilli.

Inoltre, d’accordo con il Presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, ha annunciato di essere pronto «a intervenire a livello normativo» già nel prossimo decreto legge. «Tra queste proposte, merita maggiore approfondimento quella che mira a coinvolgere la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e le Direzioni Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo in tutte le decisioni relative ad istanze di scarcerazione di condannati per reati di mafia (ieri sera abbiamo emanato una circolare che va in questa direzione)» ha concluso.

Il Piemonte è la seconda regione d’Italia con più casi. Intervista all’assessore alla Sanità Icardi

A parlare a Open è Luigi Genesio Icardi, assessore alla Sanità in Piemonte, secondo cui «non esiste un caso Piemonte»: «Non siamo la feccia del mondo, abbiamo lavorato come gli altri». Ma i numeri del Piemonte continuano a preoccupare visto che, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, è seconda solo alla Lombardia. La Regione, secondo l’assessore, non avrebbe responsabilità nemmeno sui contagi nelle Rsa (dove si è consumata una strage silenziosa, in tutta Italia): «Abbiamo sto le indicazioni alle strutture ma il nostro compito di vigilanza è limitato».

I familiari dei pazienti del Trivulzio chiedono tamponi sui degenti in condizioni critiche

Ansa | L’ingresso del Pio Albergo Trivulzio a Milano

I figli, i nipoti, e più in generale i parenti dei degenti del Pio Albergo Trivulzio, finito nell’occhio del ciclone per la morte di quasi 150 ospiti, pretendono l’esecuzione dei «tamponi a tutti i degenti in condizioni critiche senza ulteriori ritardi» e chiedono un «incontro urgente con Fabrizio Pregliasco», il virologo più volte ospite della rubrica “Numeri in chiaro” di Open. A lanciare l’appello è Alessandro Azzoni, portavoce del Comitato Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio, secondo cui, da quando è stato costituito il Comitato (oggi rappresenta 100 familiari), «nessuno dalla direzione del PAT si è fatto vivo».

«Chiediamo il numero dei decessi – conclude Azzoni – e vogliamo garanzie sul fatto che alla Baggina i nostri cari ricevano tutte le cure necessarie per garantire la loro salute», anche perché «ormai tutti pensano alla ripartenza del Paese, in attesa del 4 maggio, auspicando una normalizzazione che, purtroppo, ancora non lontana per il Pio Albergo Trivulzio e per le altre Rsa della Lombardia, dove gli anziani continuano a morire, il personale sanitario è sotto organico e in molti casi, ancora oggi, i familiari sono tenuti all’oscuro sulla situazione di salute dei loro parenti».

Nessuno studio dice che il virus è trasportato dal particolato atmosferico

Il nuovo Coronavirus viaggia o può essere trasportato nel particolato atmosferico? Non è proprio così e non è corretto affermare che uno studio avrebbe ufficializzato questa notizia. Si tratta, in realtà, di una conclusione non ancora dimostrata secondo le regole del metodo scientifico, che sono particolarmente rigorose. In altre parole, non c’è alcuna prova che il virus possa viaggiare integro e per il tempo necessario alla diffusione, lasciandosi trasportare dal particolato atmosferico. I ricercatori di SIMA, tra l’altro, stanno effettuando degli studi e non hanno mai affermato che i loro risultati siano già ufficiali o confermati dalla scienza.

In Lombardia spiragli di ripresa: dati migliori degli ultimi 50 giorni

Ansa | Il governatore della Lombardia Attilio Fontana

La regione italiana più colpita dal diffondersi dell’epidemia da Coronavirus, la Lombardia, comincia a vedersi uno spiraglio di luce. I dati diffusi dal bollettino odierno registrano la miglior situazione degli ultimi 50 giorni. Era infatti dal 6 marzo che non si vedeva un numero cosi basso di nuovi casi in Lombardia. Secondo gli ultimi dati sono infatti 713 i nuovi casi totali su 12.642 tamponi effettuati. Mentre il 6 marzo erano stati 361 i positivi e il giorno dopo erano saliti a 808. Nei giorni successivi la curva è salita drasticamente facendo toccare più di duemila positivi al giorno.

Slitta a domani l’incontro tra Conte e gli enti locali sulla Fase 2

ANSA | Il Premier Giuseppe Conte al lavoro a Palazzo Chigi

Si terrà domani la cabina di regia tra il premier Giuseppe Conte e gli enti locali sulle misure per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. La riunione, prevista inizialmente per oggi, è stata spostata. Il presidente del Consiglio vuole prima visionare il documento del Comitato tecnico scientifico su alcuni nodi legati ai prossimi passi nella gestione delle graduali riaperture del 4 maggio. Continuano poi inoltre i contatti tra Conte e Vittorio Colao, il capo della task force incaricata di definire le linee guida per la Fase 2.

Esiste una correlazione tra vaccini antinfluenzali e Covid-19?

Open | Vaccini & Covid-19

Tra le teorie emerse in questi giorni, ultima in ordine di tempo è quella che riguarda una presunta correlazione tra i vaccini antinfluenzali e il Coronavirus. A diffondere tale ipotesi è il sito del No vax Robert F. Kennedy, Children’s Health Defense, dove il 16 aprile scorso pubblicava un articolo in cui veniva presentato uno«studio del Pentagono», nel quale si sosterrebbe che le vaccinazioni antinfluenzali incrementerebbero il rischio di essere infettati dal Coronavirus del 36%. Tuttavia, non ci sono evidenze di una interferenza virale intesa come la capacità di un vaccino, di favorire l’incremento diretto del rischio di contrarre altre infezioni virali.

Catalfo: congedi, voucher e ammortizzatori sociale nel dl aprile

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo

In vista del nuovo decreto sul sostegno a lavoratori e imprese la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha annunciato che «nei prossimi giorni, agli interventi che come Governo abbiamo già messo in campo si aggiungeranno quelli del decreto Aprile, con il quale non solo rinnoveremo le misure già previste nel “Cura Italia” – dagli ammortizzatori sociali ai congedi parentali e voucher babysitter per i genitori con figli – ma tuteleremo anche altre categorie come colf e badanti e introdurremo il Reddito di emergenza per dare un aiuto concreto a tutti i cittadini più in difficoltà”. Sul Facebook Catalfo ha ricordato che “in questa delicata fase” c’è stata una sinergia “assolutamente positiva” con “alcune delle principali realtà italiane».

In Italia le persone attualmente positive sono 105.847, 680 in meno rispetto a ieri

Open | Covid-19 in Italia

415 vittime nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei decessi legati a Covid-19 è arrivato così a 26.384. I numeri sono stati diffusi dal quotidiano bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus. Cala di 680 unità il numero dei pazienti attualmente positivi, per un totale di 105.847 (ieri erano 106.848). Il totale dei tamponi tocca oggi quota 1.707.743, di cui 1.186.526 casi testati.

I casi totali di contagio dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 195.351 (ieri erano 192.994), con un incremento di +2.357 in un giorno. I pazienti che hanno lasciato l’ospedale sono in totale 63.120 (+2.622 in un giorno). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 21.533 22.068 (-535 rispetto a ieri). Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva: sono 2.102 (-71 rispetto a ieri). Scendono a 82.212 le persone in isolamento domiciliare, contro i 82.286 di ieri.

La situazione nelle regioni italiane

Protezione civile | Covid-19 nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia: cala il numero dei pazienti in terapia intensiva, 163 decessi nelle ultime 24 ore

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro per la tutela dei cittadini durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Il bollettino del 25 aprile

Regione Lombardia | Covid-19 in Lombardia (25 aprile 2020)

La Regione Lombardia ha comunicato i consueti i aggiornamenti quotidiani sulla’andamento dell’epidemia Coronavirus. Il numero dei casi è in totale di 71.969: + 713 nelle ultime 24 ore. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati +163. In totale, le vittime in Lombardia sono ora 13.269, mentre ieri si attestavano a 13.106. I pazienti in terapia intensiva sono 724: -32 nelle ultime 24 ore. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono attualmente 8.489. Le persone guarite sono in tutto 24.227. Il numero dei tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia è di 326.940.

La situazione nelle province lombarde

Regione Lombardia | Covid-19 nelle province lombarde (25 aprile 2020)

Milano 17.909 (+219)

17.909 (+219) Bergamo 11.407 (+45)

11.407 (+45) Brescia 12.540 (+65)

12.540 (+65) Cremona 5.906 (+39)

5.906 (+39) Monza e Brianza 4.417 (+45)

4.417 (+45) Pavia 4.036 (+45)

4.036 (+45) Lodi 2.903 (+67)

2.903 (+67) Mantova 3.082 (+25)

3.082 (+25) Lecco 2.157 (+8)

2.157 (+8) Como 2.942 (+71)

2.942 (+71) Varese 2.407 (+31)

2.407 (+31) Sondrio 1.130 (+42)

Dagli Usa via libera al test sierologico per DiaSorin

EPA/DJORDJE SAVIC

L’azienda italiana DiaSorin annuncia di aver ricevuto l’Emergency Use Authorization (EUA) dalla Food and Drug Administration americana per il test LIAISON© SARS-CoV-2 S1/S2 IgG. Si tratta di test sierologici validati presso il Policlinico San Matteo a Pavia, uno dei centri di riferimento nazionali per la pandemia da COVID-19. Il test intende verificare la presenza di anticorpi nei pazienti che sono stati infettati da SARS-CoV-2 e sarà disponibile sulle 5.000 piattaforme LIAISON© XL installate in tutto il mondo, di cui 600 attualmente presenti nei laboratori ospedalieri e commerciali statunitensi, rende noto l’azienda.

Menarini: donate 100 tonnellate al mese di gel igienizzante

Menarini | Il gel igienizzante per le mani donato da Menarini

Dopo aver riconvertito parti del suo stabilimento per la produzione di gel disinfettante, l’azienda fiorentina Menarini è riuscita a portare la produzione da 20 a 100 tonnellate al mese. L’azienda farmaceutica ha inoltre donato 700.000 mascherine (400.000 N95/Ffp2 e 300.000 chirurgiche) alle federazioni e alle società scientifiche di medicina generale.

A queste, spiega l’azienda “si aggiungono più di 20.000 dispositivi tra tute, guanti, visiere e occhiali, oltre a un ecografo, ventilatori polmonari e importanti contributi diretti a sostenere strutture ospedaliere messe a dura prova per Covid-19 e a promuovere e accrescere le conoscenze e la condivisione di informazioni ed esperienze per migliorare l’operatività sul campo degli operatori sanitari”.

Protocollo per i cantieri: misurazione temperatura e presidi sanitari

Ansa | Un cantiere a Roma

Mentre si avvicina l’annuncio del governo sul piano per la fase 2 dell’emergenza Coronavirus, emergono nuovi dettagli su come sarà l’Italia del dopo lockdown. Per i cantieri sarà necessario misurare la temperatura prima dell’accesso al cantiere (che non sarà consentito con più di 37,5°). Saranno obbligatori presidi sanitari per i cantieri di grandi dimensioni (oltre 250 unità) con accesso agli spazi comuni (comprese mense e spogliatoi) contingentato, con ventilazione continua dei locali, tempo di sosta ridotto e distanza di 1 metro tra le persone. Tra le altre novità, inoltre, il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e aree comuni, sono previsti servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e altro personale esterno.

Decaro: «Prezzo fisso per le mascherine inevitabile»

ANSA/ANGELO CARCONI | Il presidente dell’Anci Antonio Decaro

«Un prezzo fisso per le mascherine è una misura indispensabile e non più rinviabile. Non si può disporre l’uso obbligatorio di un dispositivo a tutela della salute pubblica, e poi lasciare che ci possano essere speculazioni di mercato come purtroppo è accaduto in queste settimane. Siamo contenti che il commissario Arcuri abbia annunciato che sarà fissato prezzo e relativa aliquota fiscale». A dirlo è il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro dopo l’annuncio di Arcuri sul prezzo fisso per le mascherine. «Noi sindaci l’avevamo chiesto con forza al governo, così come abbiamo chiesto che un numero di mascherine siano a disposizione gratuita delle persone più fragili. Ora ci aspettiamo risposte anche sugli altri problemi che abbiamo sollevato: alla ripresa lavorino, con senso di responsabilità, tutte le istituzioni».

Emilia Romagna: a Piacenza rimane la zona arancione

ANSA | Un Pronto soccorso di Piacenza

Da lunedì al via qualche allentamento sulle restrizioni in Emilia Romagna. Ma Piacenza, la provincia più colpita della regione, continuerà a essere zona arancione. La Regione, d’intesa con i Comuni, ha valutato di non allentare ancora le limitazioni per consolidare la tendenza positiva. La provincia di Piacenza rimane l’unica zona arancione dell’Emilia-Romagna, visto che l’ordinanza di ieri sera ha equiparato le altre due (la provincia di Rimini e il Comune di Medicina) al resto del territorio, a partire da lunedì.

Viminale: 7mila persone sanzionate in un giorno

ANSA/LUCA ZENNARO | Controlli a Genova

Continuano in tutta Italia i controlli delle forze di polizia per il rispetto delle misure restrittive per combattere il contagio da Coronavirus. Sono 6.679 le persone sanzionate nella giornata di ieri, 95 sono state denunciate per falsa dichiarazione o attestazione e 12 per violazione dei divieti di allontanamento dall’abitazione legati alla quarantena. Nella sola giornata di ieri sono state controllate 287.579 e 98.590 esercizi e attività commerciali. Dall’11 marzo al 24 aprile il bilancio totale dei controlli è di 10.102.522 persone e 3.981.858 esercizi attività controllati.

I giovani che salvano gli anziani dall’isolamento: le loro storie

I più colpiti, i più fragili ed esposti a questa emergenza sanitaria sono gli anziani. Non vedono figli e nipoti da settimane, si sentono soli, abbandonati, hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, hanno bisogno di essere ascoltati. A pensare ci sono tanti volontari, alcuni giovanissimi.

C’è che a Open racconta: «Ogni volta che vado da loro mi fanno trovare un fiore preso dal loro giardino. Margherite o rose. Riesco a strappargli un sorriso, poi il resto della giornata restano da soli a piangere perché non possono più vedere i loro figli, i loro nipoti, perché non esiste più la domenica».

C’è poi la storia di Gabriele, volontario della Croce Rossa che a Open dice: «Si crea spesso un rapporto di amicizia, chiediamo loro “come stanno”, se vogliono parlare, noi siamo qui per ascoltarli. Sono preoccupati per i figli che vivono al Nord, si sentono soli. Gli 80enni, ad esempio, li monitoriamo sia per telefono che con visite a domicilio».

Il Piemonte sarà la prima regione a effettuare 10mila tamponi al giorno

ANSA/CESARE ABBATE

Da settimane i numeri del Coronavirus in Piemonte sono drammatici. La regione del Nord Italia non vede cali di contagi e la gestione della crisi da parte dell’amministrazione è sempre più messa in discussione. Ma, l’assessore all’Innovazione, Matteo Marnati, ha annunciato che il Piemonte «sarà la prima regione italiana a poter processare oltre 10.000 tamponi al giorno», fa sapere La Stampa.

«A febbraio – dice Marnati – avevamo due laboratori ed eravamo in grado di analizzare 200 tamponi, oggi ne abbiamo 21 e ne facciamo 7.300 con l’apertura di tre nuovi super laboratori, a La Loggia, nel torinese, a Biella e Novara, che saranno operativi tra tre-quattro settimane l’obiettivo è di arrivare a oltre 10 mila».

Fase 2 trasporti: obbligo mascherine e distanziamento sociale

2020ANSA/MASSIMO PERCOSSI |Un passeggero con mascherini alla stazione Termini di Roma

Si continua a lavorare sulle misure che tutti i passeggeri dovranno adottare per salire su autobus, treni e aerei per contenere il contagio da Coronavirus. Oltre alla presenza di termoscanner, non solo nelle grandi stazioni e negli hub aeroportuali, la task force dovrebbe prevedere anche l’obbligo dell’utilizzo di mascherine su tutti i mezzi di trasporto e del distanziamento sociale, due misure che quindi non saranno in alternativa.

L’Italia partecipa all’alleanza internazionale per la ricerca di un vaccino

Ansa | Analisi di laboratorio

Ci sarà anche l’Italia nella grande alleanza lanciata dall’Oms e dall’Onu a livello internazionale per trovare e produrre un vaccino contro il Coronavirus. «L’Italia è dall’inizio in prima linea in questa battaglia. Abbiamo imparato sulla nostra pelle che il virus non conosce confini», ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa virtuale per la presentazione dell’iniziativa, dedicando poi un pensiero «a chi a causa del virus ha perso la vita e ai nostri eroi, dottori e medici. Il loro sforzo – ha aggiunto Conte – non sarà vano».

Tra i senzatetto di Roma con la Croce Rossa, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales

Open | I senzatetto dormono sotto un cavalcavia a Roma

L’emergenza Coronavirus con l’obbligo di restare a casa ha colpito soprattutto chi una casa non ce l’ha. Tra i senzatetto di Roma aiutati dalla Croce Rossa si incontrano tante persone profondamente colpite dalla crisi sanitaria. «Queste mani sono magiche, so fare tutto. Ma non c’è più lavoro, e mica solo in Italia: nel mondo. E poi ora avete quel problema… il virus», dice Salvatore.

L’unità operativa del servizio assistenza ai “senza fissa dimora” – il SASFID della Croce Rossa Italiana – distribuisce ogni settimana pasti caldi e coperte, intimo, slip, calzini quando ci sono. «All’inizio dell’emergenza Coronavirus, quando le persone hanno cominciato a perdere il lavoro, molti sono finiti letteralmente per strada. Non avevano da mangiare, semplicemente», racconta ancora Giacomo.

Veneto: 129 persone in terapia intensiva e 9.342 casi positivi

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il presidente del Veneto Luca Zaia

Sono saliti a 17.391 i contagi totali di Coronavirus in Veneto, 162 rispetto ai dati precedenti. I casi attualmente positivi sono 9.342. I pazienti in terapia intensiva sono scesi a 129. Più 27 invece nel bilancio dei decessi, che salgono a 1.053. I pazienti in area non critica sono 1.105 (54 in meno), mentre i casi di negativizzati virologici 6.671.

Zaia: «Non firmo ordinanze alla carlona»

«Non si dica che qui c’è qualcuno di irresponsabile che firma ordinanze alla carlona: lo spartiacque è il dpcm del 4 aprile che scioglie la chiusura totale». A dirlo è il presidente del Veneto Luca Zaia durante il consueto punto stampa giornaliero. Zaia risponde alle polemiche sulle concessioni contenute nell’ordinanza emessa ieri e chiarisce: «Sono tutte in scia e rispettose dei dpcm». «Se oggi io volessi dire ai cittadini “andate a fare una passeggiata” – sottolinea – non potrei farlo perché il dpcm dice che non si possono fare distanti da casa».

La dedica del Milan al Paese: «Cara Italia, insieme ce la faremo»

ANSA/Mourad Balti Touati | Un soldato dell’Esercito italiano in piazza Duomo a Milano

La squadra rossonera ha condiviso sui propri canali social un video in omaggio a chi è impegnato nella lotta contro il Coronavirus, un messaggio per il futuro. Dal Duomo di Milano, deserto, alle ambulanze a sirene spiegate, i negozi chiusi e la voce narrante di un bambino che racconta questi mesi, questa emergenza e la lotta di milioni di persone.

«Torneremo a giocare – racconta la voce di un giovane giocatore del vivaio rossonero -, vinceremo questa partita così difficile. Sta soffrendo tutto il mondo e ma la mia Italia sta mostrando come si combatte, sei bellissima, forte e generosa, fatta da persone che ammiro e amo. Mai nessun virus potrà sconfiggerci, ti stringo forte Italia e ti dico che non sei sola. Insieme ce la faremo». Un impegno pratico: la raccolta fondi di Fondazione Milan ha già superato i 600mila euro.

Il presidente della Croce Rossa: «Siamo tutti fratelli»

ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Un volontario della Croce Rossa

È tempo di bilanci. Con l’Italia che si avvia verso la Fase, a due mesi dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono tante le associazioni e gli operatori in prima linea che in queste settimane non si sono risparmiati.«Nessuno di noi sarà al sicuro finché ognuno di noi non sarà al sicuro. Dobbiamo essere solidali e parlare con una sola voce». Parla così Francesco Rocca, presidente della Federazione internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, in un’intervista a Famiglia Cristiana. «In Italia purtroppo ho perso dei volontari, ho perso membri del nostro staff. Al momento abbiamo più di 250 volontari sottoposti a isolamento perché risultati positivi al Covid19, sei di loro si trovano in terapia intensiva».

Conte per il 25 aprile: «Viva l’Italia. L’Italia che resiste»

EPA | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

«Viva l’Italia. L’Italia liberata L’Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l’Italia, l’Italia che non ha paura. L’Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l’Italia. L’Italia che resiste». Dopo il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a causa del Coronavirus si è recato da solo all’Altare della Patria, è arrivato anche il pensiero sul 25 aprile del premier Giuseppe Conte. Sui suoi canali social il presidente del Consiglio ha ricordato la Festa della Liberazione e citato alcuni versi del brano celebre di Francesco De Gregori Viva l’Italia.

L’indagine sulla Rsa Palazzolo Don Gnocchi: «Ordinate 64mila mascherine, ma mai arrivate»

Ansa | Mascherine

Tra il 24 febbraio, un giorno dopo la scoperta del paziente 1 a Codogno, e il 10 marzo, il Palazzolo Don Gnocchi, Rsa al centro di un’indagine, ha dovuto rinunciare a quasi 64mila mascherine, ordinate ma mai arrivate. La difesa ha sottolineato come, a fronte di tutti gli ordini dei fornitori, sia chiaro come la struttura avesse provveduto al rifornimento dei dispositivi. I pochi dispositivi «reperibili sul mercato», scrive l’avvocato Stefano Toniolo in una memoria, «erano stati (comprensibilmente) raccolti dalla Protezione civile italiana e convogliati alla strutture sanitarie impegnate».

Una situazione che ha «finito col generare una penuria di mascherine per tutte le Rsa». Tanto che, ad esempio, il 7 marzo il capo della Protezione civile Angelo Borrelli rispondeva così ad un commissario che, per conto delle case di riposo, aveva segnalato il grave problema: «Stiamo facendo di tutto, come il collega Cajazzo (dg Welfare, ndr) di Regione Lombardia, per acquistare le mascherine».

Reggio Emilia: l’omaggio dei musicisti per il 25 aprile

Comune di Reggio Emilia, sala del Tricolore

Dalla sua pagina Facebook, il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi condivide il video del comune della città emiliana realizzato in occasione della Festa della Liberazione. Piazze, strade e teatri vuoti e le note di Bella Ciao che riecheggiano nella città del tricolore per un 25 aprile senza manifestazioni, né cerimonie.

Arcuri: «Il virus è indebolito, ma non ancora sconfitto. Il 4 maggio al via i test sierologici»

ANSA/LUCA ZENNARO | Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri

«Il Coronavirus è indebolito ma non è ancora sconfitto. Non abbiamo vinto, oggi è la festa della Liberazione ma, che tutti lo capiscano, non ci siamo ancora liberati dal virus, noi non siamo ancora arrivati al 25 aprile nella guerra con questo nemico. Non abbiamo conquistato tutte le nostre libertà e componenti normali della vita tutti noi». A dirlo in conferenza stampa presso la Protezione Civile è il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri. I

l commissario per l’emergenza ha altresì comunicato che il 4 maggio inizieranno i test sierologici su scala nazionale su un campione di 150mila persone. «Questa mattina abbiamo concluso la gara – ha spiegato Arcuri – 4 giorni prima del tempo e solo 9 giorni dopo la richiesta del governo». «Abbiamo scelto l’azienda che attualmente offre la migliore soluzione oggi esistente sul mercato», tra le 72 che hanno partecipato alla call.

Arcuri: «Fisseremo prezzo massimo per le mascherine e le distribuiremo anche nelle Rsa»

Durante il punto stampa, Arcuri ha sottolineato che il numero di mascherine acquistato dall’Italia sarà sufficiente per affrontare la Fase 2, annunciando che la Protezione Civile è pronta «a distribuire tutte le mascherine che serviranno». Allo stato attuale, ha puntualizzato Arcuri, sono stati distribuiti 138 milioni di dispositivi di protezione individuale e le diverse Regioni sono state dotate di circa 47 milioni di mascherine.

Ma il problema delle mascherine, molto spesso, riguarda i prezzi di vendita e l’idoneità ed efficacia. E così Arcuri ha annunciato che verrà presto fissato un prezzo massimo oltre il quale le mascherine non potranno essere vendute, a seconda della tipologia. «Questo verrà fatto sia in riferimento al prezzo, sia in riferimento al prezzo che con aliquota fiscale connessa è allo stesso. Ne distribuiamo un numero sufficiente per le regioni affinché ne mettano da parte una quota». Inoltre, il commissario straordinario ha anche comunicato che si è al lavoro per ridurre l’importazione di mascherine dall’estero, sopperendo alla richiesta su base nazionale con produzioni italiane.

Quanto alla distribuzione, la Protezione Civile distribuirà «le mascherine anche alla pubblica amministrazione, ai trasporti pubblici, alle forze dell’ordine e a tutti i componenti del sistema pubblico che ricominceranno a vivere dal 4 maggio», assicura Arcuri. I dpi verranno altresì distribuiti nelle Rsa, «siano essere pubbliche, poche, o private, molte: è un gesto necessario di solidarietà, vicinanza e sostegno a dei luoghi che sono sempre più l’epicentro di questa grave crisi», ha sottolineato Arcuri.

Roma, allo Spallanzani 114 pazienti positivi e 20 terapia intensiva. Aumentano ancora le dimissioni

EPA/GIUSEPPE LAMI | Un ingresso dell’Ospedale Spallanzani a Roma

L’Istituto Nazionale per le Malattie infettive di Roma Lazzaro Spallanzani ha diffuso il quotidiano bollettino sulla situazione Coronavirus all’interno della struttura. I pazienti positivi ricoverati sono in totale 114, uno in meno rispetto a ieri, 24 aprile. Di questi, 20 sono in terapia intensiva (numero stabile rispetto alla giornata precedente). I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio (o presso altre strutture territoriali) sono invece aumentati a 358, contro i 351 di ieri. Come di consuetudine, l’Istituto rende noto che «in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici».

Il Presidente Mattarella: sale all’Altare della Patria da solo con la mascherina

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sale all’Altare della Patria da solo con la mascherina

Da solo e con la mascherina. È così che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita all’altare della Patria, a Roma, per deporre una corona d’alloro, in occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile. Mattarella, senza nessuno al seguito, ha salito la scalinata per rendere omaggio al milite ignoto, in una piazza svuotata dalla pandemia da Coronavirus.

Durante la deposizione della corona in cima all’Altare della Patria, dove erano presenti due corazzieri e due membri dell’arma che hanno suonato il silenzio, si è scostato la mascherina, per poi riporsela addosso e scendere la scalinata e tornare al Quirinale.

25 aprile, Mattarella: «Rinasceremo uniti anche oggi»

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la mascherina, scende dall’Altare della Patria dopo aver deposto la corona d’alloro

«L’Italia superò ostacoli insormontabili con tenacia, con spirito di sacrificio e senso di appartenenza alla comunità nazionale. Quelle energie che portarono alla rinascita ci accompagnino anche oggi» durante la pandemia di Coronavirus. A dirlo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio per il 75esimo anniversario della Liberazione dal fascismo. «Cari concittadini – prosegue il Capo dello Stato – la nostra peculiarità nel saper superare le avversità deve accompagnarci anche oggi, nella dura prova di una malattia che ha spezzato tante vite».

«Dobbiamo dedicarci al recupero di una piena sicurezza per la salute e a una azione di rilancio e di rinnovata capacità di progettazione economica e sociale. A questa impresa siamo chiamati tutti – esorta Mattarella – istituzioni e cittadini, forze politiche, forze sociali ed economiche, professionisti, intellettuali, operatori di ogni settore». E infine, il Capo dello Stato lancia un incoraggiamento a tutte e tutti: «Insieme possiamo farcela e lo stiamo dimostrando».

Oms: «Non esiste ancora nessuna prova che l’infezione dia l’immunità»

EPA/SALVATORE DI NOLFI | Il direttore generale dell’Oms, il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus

«Molti degli studi hanno mostrato che le persone che sono guarite dall’infezione hanno gli anticorpi per il virus. Tuttavia alcuni di questi hanno livelli estremamente bassi di anticorpi neutralizzanti nel sangue», scrive l’Organizzazione Mondiale della Sanità in un nuovo documento. Secondo gli scienziati dell’Oms «non ci sono abbastanza evidenze sull’efficacia dell’immunità data dagli anticorpi per garantire l’accuratezza di un “passaporto di immunità” o un “certificato di libertà dal rischio”». «Al 24 aprile 2020 nessuno studio ha valutato se la presenza degli anticorpi da Sars-CoV-2 possa dare immunità a una successiva infezione nell’uomo», chiosa la nota dell’Oms.

La Società Italiana Sistema 118 richiede di rendere obbligatoria la “visiera paraschizzi”

EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT | Esempio di “visiera paraschizzi”

«È fondamentale, a nostro parere, che oltre alla mascherina chirurgica ed ai guanti, si aggiunga, per ciascuno, l’obbligo di indossare una visiera paraschizzi che riduce del 95% la possibilità di contagio». A spiegarlo in una nota ufficiale è la Società italiana sistema 118, spiegando: «Le visiere paraschizzi sono facilissime da indossare, sono molto leggere e costano pochissimo, andrebbero indossate sempre ogni qualvolta si esca da casa e il Governo dovrebbe pensare a introdurre l’obbligo come per le mascherine». «La visiera paraschizzi – si legge ancora nella comunicazione degli operatori Sis 118 – utilizzata dagli operatori del Sistema 118 nazionale e di Area Critica ospedaliera, offre – in aggiunta alla mascherina che va comunque indossata – una fondamentale protezione dalla inalazione del COVID, perché agisce da scudo assai ampio ed assolutamente impermeabile, ad efficace protezione del naso della bocca e degli occhi».

Tridico assicura: «Gestiremo anche il Reddito di emergenza per un milione di famiglie»

ANSA/FABIO FRUSTACI | Pasquale Tridico, presidente dell’Inps

«Abbiamo gestito quello di cittadinanza, che oggi va a 1,1 milioni di famiglie per 2,5 milioni di persone. Non ci credeva nessuno. Gestiremo anche il Reddito di emergenza». A dirlo è Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, in un’intervista al Corriere della Sera. Quanto alle modalità di richiesta ed erogazione del reddito di emergenza il presidente dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ribadisce che «la decisione spetta al Governo». «Io credo si possa pensare a uno strumento temporaneo, per 2-3 mesi, per dare sostegno a quelle famiglie che non hanno accesso al Reddito di cittadinanza perché con Isee superiore a 9.360 euro», spiega Tridico. Esemplificando la possibile platea di beneficiari, il presidente dell’Inps spiega che potrebbero rientrarvi famiglie con Isee «fino a 15 mila euro, a patto però che non siano beneficiarie di alcuna prestazione pensionistica, né abbiano redditi da lavoro o sussidi. Insomma, i poveri aggiuntivi da Coronavirus».

Le novità per la Fase 2: stop all’autodichiarazione, obbligo mascherine e meno restrizioni sulle cene in famiglia

ANSA/LUCA ZENNARO | Una donna a Genova durante il lockdown, 21 aprile 2020

Come sarà la “nuova normalità”? Quali saranno le misure che verranno attivate nella “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus? Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dovrebbe darne conto domani, domenica 26 aprile, ma già oggi, 25 aprile, dopo la riunione con il Comitato tecnico-scientifico, potrebbe essere dato il via libera alle nuove misure per la ripartenza, nel rispetto delle norme anti-contagio da Coronavirus. I nodi da sciogliere sono ancora molteplici, ma i punti principali riguardano prevalentemente gli spostamenti (e la relativa autocertificazione), l’uso delle mascherine, l’attività motoria, le passeggiate con i bambini o sui generis e, immancabilmente, le riaperture. Questi i punti fondamentali della nuova Fase 2 (ovviamente soggetti a modifiche sino alle comunicazioni ufficiali del Governo, ndr):

Spostamenti in Regione : dal 4 maggio potrebbe ritornare la possibilità di spostarsi all’interno della propria regione, anche per raggiungere le seconde case; resta tuttavia l’incognita dello spostamento tra Regioni limitrofe.

: dal 4 maggio potrebbe ritornare la possibilità di spostarsi all’interno della propria regione, anche per raggiungere le seconde case; resta tuttavia l’incognita dello spostamento tra Regioni limitrofe. Uso dell’autocertificazione : l’uso dell’autocertificazione per tutte le tipologie di spostamento, sia urbano sia extra-urbano, dovrebbe essere mantenuto per almeno altri 15 giorni, a partire dal 4 maggio;

: l’uso dell’autocertificazione per tutte le tipologie di spostamento, sia urbano sia extra-urbano, dovrebbe essere mantenuto per almeno altri 15 giorni, a partire dal 4 maggio; Obbligo mascherine : l’obbligo di utilizzo del dispositivo di protezione individuale potrebbe venir meno, ma non sui mezzi pubblici o sui luoghi di lavoro, anche a causa della carenza della reperibilità delle mascherine;

: l’obbligo di utilizzo del dispositivo di protezione individuale potrebbe venir meno, ma non sui mezzi pubblici o sui luoghi di lavoro, anche a causa della carenza della reperibilità delle mascherine; Sport all’aperto : potrebbe venir meno l’obbligo di fare sport nel raggio di 200 metri dalla propria abitazione. Tuttavia sussisterà l’obbligo di evitare assembramenti;

: potrebbe venir meno l’obbligo di fare sport nel raggio di 200 metri dalla propria abitazione. Tuttavia sussisterà l’obbligo di evitare assembramenti; Uscite e passeggiate per due persone : potrebbero esser permesse le uscite e le passeggiate per massimo due persone per volta e non dovrebbe essere più necessario che sussistano comparati motivi per gli incontri delle suddette persone (amici, familiari, conoscenti, colleghi, ecc). Dovrebbe restare il divieto di organizzare cene affollate e feste;

: potrebbero esser permesse le uscite e le passeggiate per massimo due persone per volta e non dovrebbe essere più necessario che sussistano comparati motivi per gli incontri delle suddette persone (amici, familiari, conoscenti, colleghi, ecc). Dovrebbe restare il divieto di organizzare cene affollate e feste; Mobilità sui mezzi pubblici : sarà obbligatorio mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro rispetto agli altri passeggeri, sarà obbligatorio indossare le mascherine, e sarà obbligatorio l’uso dei gel igienizzanti. Dovrebbe essere introdotto l’uso dei termoscanner per misurare la febbre dei passeggeri (nel caso di treni e aerei). Quanto ai mezzi urbani come autobus e tram sarà possibile salire solo dalle porte posteriori, mentre in metro saranno predisposti percorsi differenziati per l’ingresso e l’uscita dei passeggeri. I biglietti potrebbero non essere più acquistabili in contanti;

: sarà obbligatorio mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro rispetto agli altri passeggeri, sarà obbligatorio indossare le mascherine, e sarà obbligatorio l’uso dei gel igienizzanti. Dovrebbe essere introdotto l’uso dei termoscanner per misurare la febbre dei passeggeri (nel caso di treni e aerei). Quanto ai mezzi urbani come autobus e tram sarà possibile salire solo dalle porte posteriori, mentre in metro saranno predisposti percorsi differenziati per l’ingresso e l’uscita dei passeggeri. I biglietti potrebbero non essere più acquistabili in contanti; Riaperture di aziende, industrie e negozi, quattro date per la ripartenza dopo il lockdown. Ecco il calendario delle riaperture : Il Governo sta ultimando il calendario con le date per la ripartenza dopo il lockdown. Date che tuttavia potrebbero subire variazioni a livello regionale. Questo perché, come riferito dal ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia, «più un territorio è sicuro, più le misure potranno essere allentante. Ma al contempo, più il contagio sale, più scatteranno nuove restrizioni. Non bisogna abbassare la guardia». Le riaperture a livello nazionale, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, dovrebbero essere così ripartite: 27 aprile : riapertura delle fabbriche per la produzione di macchine agricole (mentre resta aperta l’ipotesi di far ripartire anche i cantieri nautici); 4 maggio : riapertura dei cantieri edili, ripresa dei lavori in ambito manifatturiero, in particolare nel settore del tessile e della moda, nonché del gioco del Lotto; 11 maggio : riapertura dei negozi di abbigliamento e calzature, ma potrebbero essere previste riaperture anche per altre tipologie di esercizi commerciali; 18 maggio : riapertura di bar e ristoranti e parrucchieri: in questi casi saranno da monitorare costantemente le distanze tra clienti, nel rispetto del distanziamento sociale per evitare il contagio.

: Il Governo sta ultimando il calendario con le date per la ripartenza dopo il lockdown. Date che tuttavia potrebbero subire variazioni a livello regionale. Questo perché, come riferito dal ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia, «più un territorio è sicuro, più le misure potranno essere allentante. Ma al contempo, più il contagio sale, più scatteranno nuove restrizioni. Non bisogna abbassare la guardia». Le riaperture a livello nazionale, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, dovrebbero essere così ripartite:

Il 25 Aprile oltre la quarantena, come si sta celebrando la Liberazione. E alle 15 “Bella ciao” da tutti i balconi

#BellaCiaoInOgniCasa. Così l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) ha deciso di celebrare il giorno della Liberazione malgrado il lockdown da Coronavirus. L’Anpi ha invitato tutte e tutti ad affacciarsi ai balconi o alle finestre e intonare in coro Bella Ciao. E le iniziative per celebrare il 25 aprile sono presenti in tutte le città d’Italia, malgrado le persone non possano scendere in piazza. E così, si moltiplicano da Nord a Sud le iniziative per celebrare i valori della Resistenza, della Liberazione e dell’antifascismo.

Franceschini: «I primi musei riapriranno a maggio». Tempi lunghi per cinema e teatri e no al plexiglass in spiaggia

MAURIZIO BRAMBATTI/ANSA | Il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini

«A maggio, non dal 4 ma più avanti, potranno riaprire quei musei e siti archeologici in grado di rispettare le prescrizioni di sicurezza indicate dal comitato scientifico». A dirlo è il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, in un’intervista a La Repubblica. I primi a ripartire potrebbero essere i grandi musei e i grandi spazi archeologici, che permetterebbero il distanziamento sociale. Tuttavia, assicura Franceschini, «nessun verrà lasciato solo», in particolare i professionisti delle attività culturali che si svolgono in luoghi chiusi come cinema e teatri, così come per i concerti, sia all’aperto sia al chiuso.

Quanto all’estate italiana, secondo il progetto “Viaggio in Italia”, interamente incentrata sul turismo nel Bel Paese, il ministro si è mostrato possibilista circa la possibilità di andare in spiaggia, ma non con i divisori in plexiglass. Franceschini ha infatti richiesto al Comitato tecnico-scientifico di «indicare prescrizioni per le spiagge, distanze tra ombrelloni, sanificazione, per dare agli stabilimenti balenari il tempo di organizzarsi». E infine il bonus vacanze, per permettere a persone con figli a carico e con reddito medio-basso di andare in vacanza. Quanto agli operatori del turismo e della cultura, il ministro Franceschini ha anticipato che nel prossimo decreto potrebbero esserci stanziamenti specifici per aiutare le imprese del settore.

Il sindaco di Cremona può riabbracciare la famiglia: guarito dopo un mese di isolamento

«Dopo oltre un mese di isolamento, sono negativo». Ad annunciarlo è Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona, risultato positivo ai test del SARS-CoV-2 lo scorso 21 marzo. «Il sapore così atteso e intenso e speciale di questa piccola grande libertà!», ha raccontato Galimberti in un post su Facebook. «Grazie alla mia famiglia, a tutti quelli che in questo periodo mi hanno sostenuto. Il lavoro non è mai cessato e continua. Sarà dura e sarà diverso ma ce la faremo!», ha chiosato infine il primo cittadino di Cremona.

Ospedale Fiera Milano, dopo un mese solo 10 pazienti e 250 sanitari. Tutto quel che non torna nella «grande opera lombarda» contro il Coronavirus

Giada Ferraglioni per OPEN | Modulo 4 dell’Ospedale di Fiera Milano

Sono passati quasi 30 giorni da quando nell’Ospedale di Fiera Milano, voluto dalla giunta Fontana per la lotta al Coronavirus in Lombardia, sono finiti i lavori per della prima parte della struttura. Oggi, 25 aprile, i letti pronti sono 53. A questi se ne sono aggiunti altri 104 in fase finale di collaudo, che fanno parte della seconda fase dell’opera. Ma mentre anche la terza fase si avvia alla sua fine, i pazienti in terapia intensiva ospitati sono solo 10 e sanitari a lavoro sono quasi 300 (su 1000 promessi a regime). Tra ritardi e incognite sul futuro, i dubbi attorno alla struttura di Portello si moltiplicano. Soprattutto in rapporto con quella che poteva essere la sua alternativa: gli edifici dell’ospedale di Legnano.

L’apertura di Di Maio al Mes: «È possibile trattare: per noi questa è la partita della vita». Ma il M5s si spacca

ANSA/ MASSIMO PERCOSSI | Da sinistra: Beppe Grillo, Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio apre al Mes, il Meccanismo europeo di Stabilità, detto anche Fondo salva-Stati, quale strumento di risposta alla crisi sanitaria ed economica innescatasi con la pandemia di Covid-19. Di Maio, in un’intervista a La Stampa, puntualizza: «Si tratta di un finanziamento “a fondo perduto”, non significa “soldi regalati”. Significa entrare in un circuito in cui le risorse finanziarie della Commissione vanno comunque restituite». Un’apertura nel nome del «pragmatismo», anche perché, a detta dell’ex capo politico del M5s «questa è la partita della vita per noi. E non è ancora finita. Anzi, è appena iniziata». Ma questa apertura non è gradita a una parte del Movimento 5 Stelle, a partire da Alessandro Di Battista, a cui fa eco Max Bugani, che più volte ha ribadito come tale misura dovesse essere rigettata. E a mediare tra i due fronti è dovuto intervenire il fondatore del MoVimento, Beppe Grillo, per placare gli animi tra la fronda no-Mes del M5s e l’apertura scelta dal Governo M5s-Pd.

Giorgio, il proprietario della libreria più antica d’Italia: «La situazione è tragica. In due mesi persi 70mila euro»

LAPRESSE | Giorgio, il proprietario della libreria Bocca di Milano

Per Giorgio, proprietario della libreria Bocca di Milano, nata nel 1775 e tra le più antiche d’Europa, nonché la libreria più antica d’Italia, la crisi innescatasi con la pandemia di Covid-19 ha creato una «situazione tragica». «È problematico – spiega Giorgio ai microfoni di LaPresse – perché poi la libreria vive molto di attività culturali, di eventi, di promozioni, di presentazioni di libri, di sinergie, di presenze di persone, quindi pensando al futuro, oggi come oggi, la vedo nera». «Bloccando l’attività commerciale – spiega il titolare della libreria Bocca – non ci sono più entrate, mentre sul fronte delle uscite ogni giorno ci sono le solite scadenze. Oggi la situazione è tragica».

Quanto al supporto delle istituzioni, Giorgio parla di «uno spillo in un oceano», poiché «con un’attività chiusa non incassi». E in due mesi di chiusura Giorgio stima di aver perso un giro d’affari di circa 60-70mila euro. «Anche darmi 600 euro va bene – prosegue Giorgio – è sempre meglio che niente. Però non basta neanche per la spesa di tutti i giorni, soprattutto in determinate situazioni». Tra le misure a sostegno delle piccole attività, come quella di Giorgio, il proprietario della libreria indica anzitutto la necessità di liquidità. «A gestire la libreria siamo io e mia sorella. Io adesso non prendo uno stipendio, però poi a casa devi far la spesa, pagare le bollette, pagare le spese condominiali e quindi prendi giusto quei soldi che ti servono per tappare qualche buco».

Salvini ancora all’attacco del Governo: «Ascoltino il nostro piano o basta concordia nazionale»

ANSA | Il leader della Lega, Matteo Salvini

Annuncia battaglia il leader della Lega ed ex vicepremier, Matteo Salvini. In una intervista al Corriere della Sera, il leader del Carroccio tuona: «Le mie idee sul Cura Italia sono state tutte bocciate», e pertanto a partire dal 1 maggio «presenteremo il progetto di ricostruzione» che prevede, tra le altre cose, «bonus alle famiglie italiane che faranno vacanze in Italia, l’abbassamento dell’Iva sulle strutture turistiche, un anno di pace fiscale per tutti imprenditori e lavoratori del turismo, nonché lo stop alla burocrazia e l’azzeramento delle cartelle esattoriali». «Vedremo se a Palazzo Chigi ci sarà una serietà diversa», chiosa Salvini.

Il modello (in revisione) sui tre fattori che possono aggravare lo stato di salute dei contagiati di Covid-19, portandoli al decesso

ISS | Modello Teorico Scientifico di Covid-19

Esposizione elevata al virus (come negli ambienti ospedalieri, o nelle Rsa o nelle abitazioni private medio-piccole, ndr), debolezza immunitaria o assente nel caso di pazienti con difetti genetici, e sforzo fisico intenso e prolungato nei giorni di incubazione precedenti all’esordio della malattia (come nel caso del 38enne Mattia, il paziente 1 di Codogno, ndr). Sono questi i tre fattori individuati da tre ricercatori italiani – Paolo Maria Matricardi (Charité Universitätsmedizin Berlino, Germania), Roberto Walter Dal Negro (National Centre of Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology – Verona – Italia) e Roberto Nisini (Reparto Immunologia, Istituto Superiore di Sanità) – quali elementi che sarebbero in grado di prevedere l’esito del Coronavirus nelle prime due settimane dal contagio.

Se il SARS-CoV-2 supera questi 3 fattori è altamente probabile che provochi un effetto a cascata sui corpi delle persone contagiate, portando a complicazioni di varia natura (principalmente respiratorie, da cui deriva la necessità di intubare i pazienti e dei supporti ventilatori per la respirazione, ndr) e, in alcuni pazienti, al decesso. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità il modello creato dai tre ricercatori, mettendo insieme diverse tessere di un puzzle, «offre ai medici, ai ricercatori, agli amministratori il primo “navigatore” per meglio orientarsi nella prevenzione, diagnosi, sorveglianza e provvedimenti di salute pubblica». La pubblicazione The first, comprehensive immunological model of COVID-19: implications for prevention, diagnosis, and public health measures è attualmente in fase di revisione ed è stata proposta per la pubblicazione sulla rivista Pediatric Allergy and Immunology.

Raggiunta intesa tra Governo e sindacati per il protocollo di sicurezza sul lavoro per la Fase 2. Catalfo: «Rafforzata sicurezza e salute dei lavoratori»

ANSA / CLAUDIO PERI | Una fase del test di creazione di mascherine in Alcantara. L’azienda ha riaperto dopo il lockdown imposto nelle misure previste dal Dpcm per arginare la diffusione del Coronavirus, 15 aprile 2020

Si è concluso dopo un lungo confronto l’incontro tra Governo e sindacati incentrato sul protocollo di sicurezza da mettere in atto sui luoghi e ambienti di lavoro per la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus. La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, al termine dell’incontro ha dichiarato: «Si è concluso in modo proficuo e positivo. Un confronto dal quale, in vista dell’avvio della “Fase 2”, la tutela della salute di tutti i lavoratori, la bussola che ci ha sempre guidati, esce ulteriormente rafforzata».

Durante l’incontro sono state infatti implementate e aggiornate le misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo scorso. Secondo quanto riferito da Ansa, il nuovo protocollo prevede:

certificazione medica di avvenuta negativizzazione del lavoratore che in precedenza è risultato positivo al Covid-19;

utilizzo di mascherine chirurgiche negli spazi comuni per tutti i lavoratori;

riprogettazione degli spazi di lavoro e rimodulazione delle postazioni e degli orari di lavoro, al fine di diminuire il personale in loco nel rispetto del distanziamento sociale;

santificazione straordinaria degli ambienti di lavoro;

favorire il ricorso allo smart working ove possibile.

Il testo del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro“

Furlan (Cisl): «Trovata sintesi equilibrata e responsabile»

ANSA/Mourad Balti Touati | La Segretaria Generale della CISL Annamaria Furlan

Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, a seguito del nuovo accordo, definito «equilibrato e responsabile», ha dichiarato: «Abbiamo completato nel corso di una intensa giornata e notte di lavoro il protocollo nazionale sulla sicurezza e salute che dovrà essere applicato ora in tutti i luoghi di lavoro per garantire la ripartenza in sicurezza delle attività produttive».

