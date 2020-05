Continua a calare il numero delle persone attualmente positive in Italia, che scende sotto le 92mila. I guariti raggiungono quota 85.231. In Lombardia 222 morti nelle ultime 24 ore. Papa Francesco sui braccianti agricoli: «C’è crisi per tutti, ma la dignità delle persone va sempre rispettata, anche nel lavoro». Lopalco: «Il virus è ancora in circolazione, dobbiamo prevenire la seconda ondata»

Le Regioni premono sulle riaperture. Bonaccini: «Riapertura anticipata di bar, negozi e parrucchieri»

Ansa, Giorgio Benvenuti | Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Stefano Bonaccini, ha convocato una seduta ordinaria per oggi, 7 maggio, alle ore 12, per discutere della tabella di marcia delle riaperture dopo la fine del lockdown da Coronavirus. «Se tutto andrà come ci auguriamo i tempi previsti, ad esempio il 1 giugno per bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, potranno essere anticipati», ha detto Bonaccini. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha fatto sapere di star lavorando «con il governo sull’ipotesi di poter avere un anticipo sulle riaperture rispetto alla data del 18 maggio». «Chiederemo che i singoli enti possano presentare

piani di riapertura», ha affermato Toti, presidente della Regione Liguria.

Digital divide, quei bambini che «si vergognano di non avere internet e non possono seguire le lezioni online»

EPA, OLAF KRAAK | Scuole chiuse al tempo del Coronavirus. Foto d’archivio

Sono circa 12mila gli studenti che, soltanto in Calabria, non riescono a seguire la didattica a distanza imposta dall’emergenza Coronavirus perché non dispongono della tecnologia necessaria per farlo. Una situazione di disagio che provoca anche imbarazzo nei più bisognosi. Carmen Aiello, docente all’Istituto Comprensivo Aldo Moro a Guardavalle in Provincia di Catanzaro, ha spiegato a Open che ancora oggi, a due mesi dalla chiusura delle scuole, ci sono bambini in difficoltà. «All’inizio alcuni si vergognavano di ammettere di non avere i mezzi per seguire le lezioni, e noi docenti abbiamo scoperto delle loro difficoltà grazie a chi gravitava attorno alle famiglie, ha detto. C’è stata vergogna nel chiedere aiuto anche da parte degli stessi genitori: uno non voleva fare nemmeno la richiesta del tablet, quasi che chiedere un aiuto esterno rappresentasse una macchia per l’intera famiglia».

I poteri forti e Facebook hanno oscurato i profili di De Donno?

Elaborazione grafica: David Puente

Ieri, 6 maggio, la pagina e gli account Facebook e Instagram del Dott. Giuseppe De Donno sono scomparsi. De Donno è pneumologo dell’ospedale Carlo Poma di Mantova ed è diventato noto al pubblico per la terapia sperimentale del plasma usata per curare i pazienti affetti dal nuovo Coronavirus Sars-cov-2. La pagina Lega Salvini Presidente del Consiglio ha incolpato i poteri forti legati a Bill Gates, ma, a quanto pare, l’account del pneumologo potrebbe essere stato disattivato dallo stesso proprietario, e non bloccato dal social per qualche motivo.

Il post della pagina Facebook Lega Salvini Presidente del Consiglio

Respiratori non conformi, il sequestro della Guardia di Finanza

Il blitz è stato portato a termine dagli uomini della Guardia di Finanza e coordinato dal pm Roberto Rossi. In un’azienda di Arezzo le Fiamme Gialle hanno sequestrato quattro respiratori privi della certificazione europea. I macchinari erano destinati agli ospedali del Lazio per l’emergenza Coronavirus. L’azienda aveva vinto un bando della regione Lazio per 320 respiratori. I primi quattro erano arrivati dalla Cina ma appena spediti un funzionario regionale aveva sollevato dubbi sulla loro conformità e aveva deciso di avvisare la Guardia di Finanza, così da dare il via alle indagini. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, non ci sarebbe stato dolo dall’azienda di Arezzo che avrebbe importato i macchinari in buona fede.

Le origini del Coronavirus potrebbero risalire anche a 300 milioni di anni fa

Il 17 marzo la rivista scientifica Nature aveva pubblicato uno studio ampio sull’origine del SARS-CoV2, il virus che ha scatenato la prima pandemia del terzo millenio. Ora una nuova ricerca cerca di indagare sulle origine del virus. Le prime tracce rilevate di membri della famiglia di Coronavirus risalirebbero al 1912. Più complesso invece capire a quando risalgono i primi esemplari, quelli apparsi in un pianeta dove non solo non c’erano le conoscenza per trovarli ma non c’erano nemmeno specie simili all’uomo. In questa ricostruzione su Open abbiamo riassunto i punti chiave dello studio.

Just Eat: «I dispositivi di protezione sono già disponibili per i rider»

Ansa/Matteo Bazzi | Un rider al lavoro durante il lockdown

Dopo l’ordinanza di un tribunale di Firenze che obbligava Just Eat a fornire i dispositivi di protezione individuale ai rider, l’azienda di delivery ha pubblicato una nota in cui spiega la sua posizione: «Da sempre, come Just Eat, prendiamo molto seriamente i temi della salute e della sicurezza. Dall’inizio dell’emergenza, abbiamo già provveduto a distribuire guanti, mascherine e gel disinfettante a tutti i rider che consegnano con noi. Una distribuzione che sta continuando e procederà anche nelle prossime settimane con ulteriori kit. A oggi sono state già distribuite oltre 10mila mascherine».

Alla ripresa degli allenamenti c’è Mihajlovic che corre in campo (da solo)

Con la Fase 2 sono ricominciati gli allenamenti per le squadre di calcio, tutti da portare avanti a debita distanza. Fra le formazioni che sono tornare in campo c’è anche il Bologna di Sinisa Mihajlovic, il tecnico serbo che negli scorsi mesi aveva scoperto di avere la leucemia. Mihajlovic non ha solo presenziato agli allenamenti ma ha anche deciso di inaugurare la ripresa con una corsa sul campo, a distanza di sicurezza dagli altri giocatori.

Campania, i nuovi positivi sono 9: il totale sale a 4.541

Ansa/Ciro Fusco | Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca

Numeri quasi vicini allo zero quelli diffusi dalla regione Campania sull’emergenza Coronavirus. Nella regione i nuovi positivi sono solamente 9, una cifra che porta il totale a 4.541. Questi nuovi casi derivano da quasi 5mila tamponi analizzati nelle ultime 24 ore: 4.477 per l’esattezza. In totale i testi fatti in Campania hanno superato i 100mila, arrivando a 101.025. A diffondere queste cifre è l’unità di crisi della regione.

Guido Bertolaso: «Ospedali Covid a Milano? Saranno più posti letto per il futuro»

Ansa/Telenews | Guido Bertolaso

Ospite alla trasmissione Porta a Porta Guido Bertolaso, l’uomo scelto dalla giunta regionale lombarda per costruire l’ospedale Covid di Fiera Milano ha rivendicato la scelta di costruire quella struttura. Nelle ultime settimane infatti sono state sollevate diverse critiche a tutta l’operazione, visto che i pazienti curati a Fiera Milano sono stati molti meno di quelli attesi.

«La realizzazione è stata assolutamente rapida comunque, ne sono convinto, saranno posti letto in più per il futuro.Nel nuovo ospedale di Milano il primo paziente è stato ricoverato dopo 17 giorni dal momento in cui abbiamo messo il primo bullone, ma stiamo ancora crescendo con il numero dei posti letto e attualmente ci sono circa 60 posti di rianimazione e arriveremo a 225 tra rianimazione e terapia intensiva non invasiva».

Trivulzio: ricoverato il medico che sollevò il caso della Rsa

Ansa | L’ingresso del Pio Albergo Trivulzio

Luigi Bergamaschini è il medico specializzato in geriatria che ha sollevato il caso del Pio Albergo Trivulzio, una delle Rsa al centro delle inchieste iniziate dalla Procura di Milano su come l’emergenza Coronavirus è stata gestita nelle case di cura. Al momento si trova al Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Milano, ricoverato per una polmonite. Non è ancora sicuro che si tratti di Coronavirus, al momento sono in corso gli accertamenti.

La rappresentante italiana all’Onu: «Le donne devono essere al centro della risposta per la Fase 2»

Mariangela Zappia, rappresentante permanente all’Onu, durante un seminario dell’International Gender Champions ha parlato del ruolo che hanno e dovranno avere le donne in Italia per l’emergenza Coronavirus: «Le donne sono in prima linea nella lotta al coronavirus e devono essere al centro della risposta se vogliamo una ripresa improntata ad una maggiore sostenibilità. L’Italia ha adottato una serie di misure per proteggere le donne durante la crisi e avanzare verso un futuro più inclusivo».

Il Governo è al lavoro per donare mascherine a chi ne ha bisogno

Mascherine gratis per chi non riesce a permettersele in questa emergenza Coronavirus. È questa l’anticipazione data dal premier Giuseppe Conte all’agenzia di stampa Agi: «Faremo in modo di distribuire un certo numero di mascherine gratuitamente alle famiglie più bisognose. Il commissario Arcuri sta lavorando senza tregua: la produzione delle mascherine è stata aumentata esponenzialmente in queste settimane e sono stati sottoscritti accordi con supermercati, grande distribuzione, farmacie e parafarmacie per rendere disponibili le mascherine al prezzo fissato».

Conte ha spiegato anche che il governo è al lavoro per trovare una linea comune che possa guidare la stesura del decreto legge di maggio: «Non è il momento di tergiversare o cercare di mettere bandierine: imprese e lavoratori si aspettano una grande iniezione di fiducia, un grande sforzo economico per sostenere il rilancio. Vogliamo anche guardare oltre l’emergenza, lavorando fianco a fianco con le imprese e siamo aperti a ricevere tutte le proposte utili e costruttive».

Il fisico Sestili: «Oggi dimesse più di 8mila persone, una cifra record. Mai così tanti guariti»

Rispetto a ieri il numero di pazienti positivi al Coronavirus in Italia è calato di 6.939 unità. Ma questo non è il dato più importante da guardare. Nella rubrica di Open Numeri in chiaro il fisico Giorgio Sestili ha spiegato che il vero record è quello dei guariti: «Oggi sono state dimesse più di 8mila persone, una cifra record, non c’erano mai stati così tanti guariti. Il trend, dunque, è in miglioramento ma non potrebbe essere diversamente visto che i dati si riferiscono alla situazione del lockdown».

Nessuna ripresa, i campionati di pallanuoto si fermano definitivamente

Ansa/Ciro Fusco | Una partita della nazionale italiana di pallanuoto

«Non è possibile immaginare una ripresa in tempi brevi». Sarebbero queste le ultime parole della Fin, la Federazione italiana nuoto, sui campionati di pallanuoto. Da qui la decisione di sospenderli definitivamente per l’emergenza Coronavirus, senza più ipotizzare una possibile ripresa. Ad anticipare questa decisione, che deve ancora essere ufficializzata, è l’agenzia stampa Ansa.

La conferma della Fin

Dopo le anticipazioni di Ansa, è arrivata anche la conferma della Federazione italiana di nuoto. La chiusura dei campionati è stata stabilita da un comunicato: «La Fin non essendo possibile garantire una ripresa in tempi brevi dello svolgimento regolare delle attività a causa dell’emergenza Covid-19, ha disposto la conclusione di tutti i campionati nazionali di pallanuoto 2019/2020 di serie A1, A2 e B, sia maschili che femminili».

Nessuno scudetto assegnato ma anche nessuna retrocessione: «Sono stati stabiliti la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia ed il blocco delle retrocessioni alle serie inferiori. Inoltre vengono bloccate le promozioni alle serie superiori prevedendo la ripartenza della prossima stagione secondo le formule della stagione appena dichiarata conclusa che prevedono per la serie A1, 14 e 10 squadre rispettivamente per il settore maschile e femminile».

Emilia-Romagna, si accelera sui test sierologici per aziende e cittadini

Ansa/Giorgio Benvenuti | Il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Dopo il Lazio, anche l’Emilia-Romagna accelera sui test sierologici per aziende e cittadini. Dalla prossima settimana le imprese potranno avviare i test per i propri lavoratori. I tamponi in ogni caso potranno essere analizzati solo nei laboratori autorizzati, in tutto i centri nella regione sono 25. Anche i cittadini che vorranno fare il test per il Coronavirus potranno procedere: basterà una prescrizione fatta dal medico di fiducia.

Il governatore Fontana scrive al premier Conte: «Nuovi orari di lavoro e smart working in vista di ulteriori aperture»

Ansa/Matteo Bazzi | Il governatore della Lombardia Attilio Fontana

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha scritto una lettera per la Fase 2 al presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul tema del trasporto pubblico. «I una nota ufficiale della regione, si rende noto che i punti affrontati nel documento sono tre: evitare il sovraffollamento sui mezzi di trasporto attraverso il cambiamento degli orari di ingresso negli uffici; garantire controlli efficaci sulla salita nei mezzi pubblici e sul distanziamento tra i viaggiatori e aiutare le famiglie che hanno figli in età scolare».

Lazio, al via «la più grande indagine di sieroprevalenza a livello nazionale»

Ansa | Una strada di Roma durante il lockdown

L’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato ha spiegato che sta per partire nella regione una campagna di test sierologici mai vista prima di questo momento in Italia: «Si sono concluse le procedure della gara ad evidenza pubblica e da lunedì partiranno i 300 mila test sierologici per effettuare l’indagine di sieroprevalenza su tutti gli operatori sanitari, compresi i medici di medicina generale, pediatri e farmacisti, per una platea di oltre 100 mila soggetti e per le Forze dell’Ordine (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Esercito – ‘Strade Sicure’, Guardia Costiera, Polizia Penitenziaria) per un totale di oltre 60 mila operatori inoltre per tutte le RSA sia gli ospiti che i dipendenti».

Lo sforzo logistico non sarà da poco, visto che si tratta di processare circa 10mila test al giorno: «La capacità di processo laboratoristico dei test sierologici è di almeno 10 mila test al giorno. Contiamo di avere i primi risultati intorno alla data del 25 di maggio. È la più grande indagine di sieroprevalenza che si svolge in Italia, fatta attraverso il prelievo venoso e non attraverso l’utilizzo di card che hanno dimostrato una non piena affidabilità».

200 milioni di euro in arrivo per i comuni delle zone rosse

Ansa | Strada chiusa a Codogno, provincia di Lodi

Ad anticiparlo è l’agenzia stampa Ansa: nel decreto legge di maggio sarebbero previsti anche 200 milioni per i comuni delle zone rosse, quelli che sono stati più colpiti dalle misure preventive rese necessarie dall’epidemia di Coronavirus. Queste risorse non saranno le uniche inviate in questi territori ma si aggiungeranno a quelle già predisposte per comuni e province.

Iss: disturbi alimentari aumentano rischio contagio e ricadute

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Un ricovero Covid-19 all’ospedale San Paolo di Civitavecchia (Roma)

Secondo uno studio condotto dall’Istituto superiore di Sanità per chi soffre di bulimia e anoressia c’è «un aumentato rischio di contrarre un’infezione da Covid-19». La pandemia può inoltre «aumentare il rischio di ricadute e peggioramento dei disturbi dell’alimentazione o, addirittura, far insorgere un disturbo di dipendenza ex novo».

A mettere in guardia è Roberta Pacifici, direttore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di sanità (Iss) che, in un approfondimento pubblicato sul portale, sottolinea come «in questo contesto di emergenza diventi ancora più importante identificare le strutture di cura» per chi soffre di tali problemi, incluso il binge eating, ovvero le abbuffate incontrollate di cibo.

Problema trasversale e in crescita, i disturbi dell’alimentazione sono associati spesso a comorbidità che possono essere, sottolinea Pacifici, «fattori di rischio ulteriori per l’infezione» da coronavirus. Inoltre, «a causa dell’emergenza, vi è una difficoltà a mantenere e incrementare l’offerta di trattamenti psicologici e psichiatrici».

Juventus, Dybala è guarito dal Covid

Instagram | Paulo Dybala

Dopo più di 40 giorni, il giocatore della Juventus Paulo Dybala è guarito dal Coronavirus. A renderlo noto è il club bianconero: «Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il Covid 19 – si legge sui profili social -. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare».

Napoli, imprenditore si toglie la vita

Ansa | Una veduta panoramica di Napoli

La crisi da Coronavirus ha colpito con forza il mondo imprenditoriale. Una crisi che oggi ha portato un piccolo imprenditore di 57 anni a togliersi la vita. E’ successo nei capannoni della sua azienda alla periferia est di Napoli. A detta dei familiari e amici era oppresso dalle conseguenze della crisi economica. Ieri l’uomo è rientrato a casa e i familiari hanno dato l’allarme. Oggi le forze dell’ordine hanno scoperto il cadavere. L’uomo avrebbe lasciato una lettera d’addio.

In Italia ancora 369 deceduti. I nuovi casi positivi sono 1.444

Il bollettino della Protezione Civile del 6 maggio

Il bollettino quotidiano della Protezione Civile conferma l’andamento degli ultimi giorni: il numero delle persone attualmente positive al Covid-19 continua a calare. Nelle ultime 24 ore, infatti, il dato è diminuito di 6.939 unità. Il bilancio degli attualmente positivi è ora di 91.528 (ieri erano 98.467). Il numero dei decessi nell’ultima giornata è di 369 persone, mentre ieri erano stati registrati 236 morti.

Aumentano i guariti raggiungono quota 93.245, con un incremento di 8.014 persone. Cala il numero delle terapie intensive che passa da 1.427 a 1.333 pazienti ricoverati. Il totale dei casi sin dall’inizio della pandemia è invece arrivato a 214.457 persone. Si conferma, anche oggi, il calo generale dei ricoveri: i pazienti in strutture ospedaliere sono al momento 15.769 (ieri erano 16.270), mentre le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia sono in questo momento 91.528.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia: nelle ultime 24 ore 222 vittime, calano le terapie intensive e aumentano i guariti

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro a Milano per la tutela della salute dei cittadini durante l’emergenza Covid-19

Il bollettino del 6 maggio 2020

Sono 222 le nuove vittime da Coronavirus in Lombardia, per un totale di 14.611 decessi. I nuovi positivi sono diminuiti di 5.339 unità, per un bilancio complessivo che è arrivato a 31.753. La regione Lombardia precisa tuttavia che l’alto calo degli attualmente positivi è dovuto a un aggiornamento del dato e fa riferimento a guariti nelle giornate precedenti e non solo a ieri. Il totale dei casi, sin dall’inizio della pandemia, è invece di 79.369, con un incremento nelle ultime 24 ore di +764. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 480 pazienti, in diminuzione di 29 unità rispetto a ieri, quando erano 509. I ricoverati totali sono 6.079. Le persone dimesse sono complessivamente 33.005.

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 11.587 (+37)

: 11.587 (+37) Brescia : 13.267 (+99)

: 13.267 (+99) Como : 3.401 (+37)

: 3.401 (+37) Cremona : 6.151 (+21)

: 6.151 (+21) Lecco : 2.381 (+10)

: 2.381 (+10) Lodi : 3.155 (+41)

: 3.155 (+41) Monza e Brianza : 4.893 (+12)

: 4.893 (+12) Milano : 20.711 (+243) di cui 8.680 (+37) a Milano città

: 20.711 (+243) di cui 8.680 (+37) a Milano città Mantova : 3.217 (+2)

: 3.217 (+2) Pavia : 4.621 (+70)

: 4.621 (+70) Sondrio : 1.1230 (+7)

: 1.1230 (+7) Varese: 3.018 (+67)

La diretta da Palazzo Lombardia

Boccia: riapertura anticipata per alcune regioni il 18 maggio

ANSA / MATTEO BAZZI | Il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia

Secondo fonti vicine al ministro Boccia, come riporta la Repubblica, parrucchieri, bar e ristoranti potrebbero riaprire in alcune Regioni già il 18 maggio. «Sono uno dei simboli di un certo modo di essere italiani: noi, come governo, ci siamo, stiamo lavorando per metterli in sicurezza e consentire loro di riaprire senza rischi. Le misure che abbiamo messo in campo negli ultimi 35-40 giorni» dice Boccia.

«Sono un’assoluta novità per il nostro Paese. Il Paese con tantissimi sacrifici sta cercando di superare una grave emergenza sanitaria e oggi i dati sono rincuoranti, per questo serve ancora tanto senso di responsabilità. Ora stiamo lavorando su bar, ristoranti e parrucchieri, ma bisogna aspettare le linee guida dell’Inail per consentire loro di operare in sicurezza, perché sono attività a rischio di contatto fisico».

Fase 2: a Milano il +30% di traffico rispetto a lockdown

ANSA/PAOLO SALMOIRAGO | Il teatro alla Scala chiuso a Milano

Lunedì 4 maggio, con l’uscita dell’Italia dal lockdown totale, il traffico a Milano ha visto un aumento di circa il 30% rispetto alle settimane di chiusura totale. Si tratta però del 66-67% in meno del traffico che c’era in città prima dell’emergenza. A comunicarlo è l’assessore alla Mobilità del Comune di Milano Marco Granelli, in commissione consiliare riunita in videoconferenza. Per quanto riguarda le telecamere di Area B, la zona a traffico limitato che comprende quasi tutta la città, hanno registrato un aumento dell’80% rispetto alle settimane di lockdown. “Siamo a metà del traffico del periodo pre Coronavirus“, ha aggiunto Granelli.

Viminale: controllate 257.574 persone

Nel secondo giorno di Fase 2 dell’emergenza Covid-19, sono state 3.219 le persone sanzionate per i divieti di spostamento, 32 sono state denunciate per falsa attestazione e 3 per violazione della quarantena. I cittadini controllati dalle forze dell’ordine sono stati 257.574. Più di 100mila le verifiche sugli esercizi commerciali. Di questi ultimi, per 56 è stata disposta la chiusura; 149 i titolari denunciati.

Regolarizzazione dei braccianti: i dettagli della proposta di Bellanova

EPA/JAIPAL SINGH

Regolarizzare i lavoratori agricoli. L’ultimo tema di scontro nell’esecutivo è quella relativo ai braccianti. A proporre un quadro in cui regolarizzare migliaia di lavoratori stranieri è la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova con il sostegno della ministra dell’interno Luciana Lamorgese. Ma si tratta di una riflessione unicamente economico-sanitaria. La proposta di Bellanova è quella di «concedere un permesso di soggiorno temporaneo per sei mesi, rinnovabile per altri sei».

I dettagli sono ancora in studio, ma, a quanto si apprende, per individuare gli irregolari bisognerà fare affidamento sui datori di lavoro: saranno loro a dichiarare di voler regolarizzare i dipendenti e, in cambio, riceveranno degli aiuti economici dallo Stato («ma senza esagerare», ha detto la ministra).

Copasir lavora a relazione su App

ANSA/ETTORE FERRARI

Nei prossimi giorni il Copasir procederà alle ultimi audizioni per avere un quadro completo sulla realizzazione dell’App e i suoi contenuti in merito agli aspetti inerenti alla sicurezza nazionale. In questo momento particolare per il Paese, ha detto il presidente del Copasir Raffaele Volpi, il Comitato «apprezza tutti i leali contributi degli attori istituzionali che guardano verso lo stesso obiettivo dell’interesse nazionale e che traguardano con comunione di intenti alla prospettiva di rinascita dell’Italia».

Azzolina: «Prova di maturità sarà in presenza»

La prova di maturità per l’anno in corso prevederà una discussione di un elaborato sulle discipline di indirizzo, la discussione di un breve testo, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il V anno; analisi del materiale scelto dalla commissione. Il tutto avverrà in presenza per la durata massima di un’ora. A comunicarlo è la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che ha esposto le modalità della maturità vista l’emergenza Coronavirus. Solo nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza.

Spadafora: «Non c’è una data per la ripresa del campionato»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI/Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora

«Dobbiamo verificare curva contagi in prossime due settimane». Così il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora parla della possibilità di riprendere il campionato di calcio. «Auspichiamo tutti che i campionati possano riprendere regolarmente, allo stresso tempo oggi è impossibile dare una data certa della ripresa. Dobbiamo almeno verificare l’andamento della curva delle prossime due settimane».

Rispondendo al questione time alla Camera sulla ripresa del campionato di calcio, Spadafora ha inoltre dichiarato: «Abbiamo sempre avuto un contatto con la federazione gioco calcio. Al momento fanno testo quei paesi che hanno deciso di interrompere in maniera definitiva i campionati”. Così il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, durante il question time alla Camera sulla ripresa delle attività sportive».

Boss mafioso agli arresti domiciliari: fu condannato per il sequestro e l’omicidio di un bambino

Dal 28 aprile Cataldo Franco, ergastolano, si trova agli arresti domiciliari. Franco era stato condannato per il sequestro e l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo nel 1996. L’uomo, che era detenuto al carcere di Opera, a Milano, si trova ora nella sua casa in Sicilia. Il suo nome figura, insieme a quello di altri 376 detenuti, nell’elenco di coloro che hanno beneficiato della scarcerazione per motivi di salute. Il suo capannone venne usato nel 1994 dal clan dei Corleonesi per il sequestro di Giovanni Brusca.

In Toscana i test sierologici prescritti dal medico di base

Con l’avvio di test sierologici in tutta Italia, la Regione Toscana ha deciso che saranno i medici di famiglia a poter decidere se prescrivere o meno ai loro pazienti i test per rilevare l’eventuale contagio da Covid19. A comunicarlo il governatore della Regione Enrico Rossi. «Il medico – ha detto- può decidere di usarlo come verifica di post-malattia, ordinandolo come fa con qualsiasi altra prescrizione di prelievo del sangue. Bisogna andare agli uffici che fanno il prelievo: in 10 minuti si ha l’esito».

La Fase 2 riparte dai territori, ma ai medici di base mancano ancora i dispositivi di protezione individuali

Nella Fase 2 la parola chiave sarà territorialità. Ma gli operatori sanitari in prima linea nella gestione dell’emergenza locale, i medici di base, sono ancora privi di dispositivi di protezione individuali. «Siamo ancora alle prese con la scarsità di tute, mascherine, guanti, occhiali, copriscarpe», ha detto a Il Giorno Claudio Cricelli, presidente della Società italiana di medicina generale. Secondo i calcoli del commissario Domenico Arcuri, all’Italia servono almeno 40 milioni di dispositivi al mese. «Calcolando che i medici sono 46mila – ha detto Cricelli (che per inciso ha 69 anni) – direi che a noi ne servono 5 milioni».

Spallanzani: 88 pazienti positivi

ANSA / FABIO FRUSTACI/L’ospedale Spallanzani

Nel suo bollettino quotidiano l’ospedale Spallanzani di Roma ha comunicato i dati relativi all’epidemia Coronavirus. Nell’Istituto si trovano al meno ricoverati 134 pazienti, di questi 88 sono positivi mentre altri 46 sono sottoposti a indagine. Necessitano invece di supporto respiratorio 14 pazienti. Il numero delle persone dimesse o trasferite in altre strutture sul territorio sono 403.

Ministero della Salute: «Terapia del plasma non consolidata»

«L’uso del plasma da convalescenti come terapia per il Covid-19 è attualmente oggetto di studio in diversi paesi del mondo, Italia compresa. Questo tipo di trattamento non è da considerarsi al momento ancora consolidato perché non sono ancora disponibili evidenze scientifiche robuste sulla sua efficacia e sicurezza, che potranno essere fornite dai risultati dei protocolli sperimentali in corso». A chiarirlo è il ministero della Salute sul portale Donailsangue.

La terapia con plasma da convalescenti, spiega il sito, prevede il prelievo del plasma da persone guarite dal Covid-19 e la sua successiva somministrazione (dopo una serie di test di laboratorio, anche per quantizzare i livelli di anticorpi “neutralizzanti”, e procedure volte a garantirne il più elevato livello di sicurezza per il ricevente) a pazienti affetti da Covid-19 come mezzo per trasferire questi anticorpi anti-SARS-Cov-2, sviluppati dai pazienti guariti, a quelli con infezione in atto.

Veneto: 1.568 decessi, 90 persone in terapia intensiva

Continuano a calare i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Veneto. Sono 36 i casi in più registrati nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi è di 18.479. A comunicarlo è il presidente della Regione Luca Zaia nel punto stampa quotidiano. I casi attualmente positivi sono 6.789. Le persone negativizzate hanno raggiunto quota 10.122, mentre i soggetti in isolamento domiciliare sono 6.175. I decessi totali sono 1.568, quelli avvenuti in ospedale 1.223, 7 in più rispetto a ieri pomeriggio. I ricoverati in ospedale sono 902, 10 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 90, invariati.

Regione Veneto | La diffusione del Covid-19 in Veneto (6 maggio 2020)

Trivulzio: 300 morti tra gennaio e aprile

Ansa | L’ingresso del Pio Albergo Trivulzio a Milano

Nella Rsa milanese al centro di un’inchiesta per la gestione dell’emergenza Coronavirus, sarebbero stati 300 i morti tra gennaio ed aprile rispetto ai «186 decessi medi dello stesso periodo tra il 2015 e il 2019». A comunicarlo è il supervisore della struttura il dottor Fabrizio Pregliasco in una videoconferenza stampa.

In particolare, tra marzo aprile ci sono state 200 vittime, 133 ad aprile e 70 a marzo. Il virologo ha poi spiegato che tra febbraio e marzo c’è stato un «incremento del 29%» delle morti rispetto agli stessi periodi, si è passati «da 89 decessi medi a 115». Tuttavia, se si considera tutto il periodo gennaio-aprile, rispetto al «quadriennio precedente», l’incremento è stato molto maggiore, «da 186 a 300 decessi».

I nodi da sciogliere durante l’incontro Governo – Confindustria

Al tavolo saranno presenti il Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte (con il ministro Gualtieri, ndr), che sino alla tarda serata di ieri, 5 maggio, ha incontrato i sindacati.

Il nodo da sciogliere riguarda i 55 miliardi che dovrebbero entrare nella prossima manovra di maggio, e che prevede il rinnovo della cassa-integrazione, della cassa in deroga per ulteriori 9 settimane, il rinnovo del bonus per le partite Iva e sostegni per altre tipologie di lavoratori e lavoratrici, come colf e badanti.

L’idea, condivisa principalmente dai sindacati, sarebbe quella di diminuire il numero di ore lavorate settimanalmente dal singolo dipendente, pur mantenendo la medesima busta paga. Mentre Confindustria propone di «ridefinire dal basso turni, orari di lavoro, numero giorni di lavoro settimanale e di settimane in questo 2020».

Nel 2020 in Italia «profonda recessione» e Pil -9,5%: peggio di noi solo la Grecia. Le stime della Commissione Ue

EPA/OLIVIER HOSLET | L’esterno della Commissione Europea

La Commissione Europa ha stimato un fortissimo calo del Pil nel 2020 sull’intero territorio Europeo, con «distorsioni gravi» e possibilità che si inneschino «radicate divergenze economiche, finanziarie e sociali tra i Paesi della zona euro». «Mentre la ricaduta immediata sarà molto più grave per l’economia globale rispetto alla crisi finanziaria, la profondità dell’impatto dipenderà dall’evoluzione della pandemia, dalla nostra capacità di riavviare in modo sicuro l’attività economica e di rimbalzare in seguito», ha spiegato il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis.

Per quanto concerne l’Italia, secondo la Commissione Ue, sia a causa dell’elevato debito pubblico, sia a causa di «un possibile aumento dei crediti in sofferenza», si «potrebbero avere impatti negativi sulle condizioni di finanziamento», e «i rischi per la crescita sono al ribasso», tant’è che il saldo dell’Italia potrebbe essere negativo, tant’è che le stime lo vedono al -9,5%. Penultimi, solo dopo la Grecia (-9,7%).

Ok della Camera per la ripresa delle messe, dopo l’accordo con la CEI

EPA/SASCHA STEINBACH | Una messa celebrata in Germania durante il lockdown per Coronavirus

La Camera dei Deputati ha approvato un emendamento che permette la ripresa delle Messe dopo un accordo con la Cei sulla sicurezza durante le celebrazioni religiose nel periodo della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il decreto introduce la sospensione delle «cerimonie civili e religiose tra le attività che il governo può decidere per contrastare il Coronavirus», anche se al contempo pone in previsione che il Governo «debba procedere anche all’adozione di protocolli sanitari, adottati di intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza».

L’ultimatum della ministra Bellanova: «Senza regolarizzazioni dei lavoratori in nero mi dimetto»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | La ministra delle Politiche Agricole e Forestali, Teresa Bellanova

«Non sono qui a fare da tappezzeria, la questione delle regolarizzazioni non è una battaglia strumentale per il consenso. Queste persone non votano. Se non passa, sarà un motivo di riflessione sulla mia permanenza al Governo. A dirlo è la ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, intervenendo ai microfoni di Radio Anch’io, commentando il tema delle regolarizzazioni dei lavoratori in nero che, a causa della pandemia di Corovonavirus, sono rimasti completamente privi di supporto economico e di lavoro.

Bellanova: «Ripartire da lavoratori nei campi e dalle badanti»

«Tra le persone c’è diffidenza perché per anni si è fatta passare l’idea che i diversi sono i nemici e che gli immigrati vengono qui a toglierci il lavoro – ha spiegato la ministra Bellanova di Italia Viva – Sono invece fondamentali per portare avanti alcune attività, non solo in agricoltura, dove rischiamo sperperi enormi per la mancata raccolta, ma anche le badanti che assistono tante persone anziane». Quanto alle misure di regolarizzazione di questi lavoratori, «puntiamo a concedere un permesso di soggiorno temporaneo per sei mesi, rinnovabile per altri sei, per le aziende e le famiglie che vogliono regolarizzare», ha precisato la ministra.

«Ci sarà anche un contributo per lo Stato, anche se non bisogna esagerare – sottolinea Bellanova – si tratta di persone sfruttate per 3 euro l’ora facendo concorrenza sleale alle imprese che rispettano le regole». Secondo le stime, il provvedimento riguarderebbe circa 600mila persone, ma su questo la ministra ha dichiarato di non essere in grado di confermarle, poiché «potrebbero avere un contratto». Infine, chiosando, Bellanova ha rilanciato: «Partiamo dai lavoratori nei campi, altrimenti qualcuno si dovrà assumere la responsabilità di far marcire i prodotti nei campi, e dalle badanti».

Papa Francesco sui braccianti agricoli: «C’è crisi per tutti, ma la dignità delle persone va sempre rispettata, anche nel lavoro»

ANSA/VATICAN MEDIA | Papa Francesco durante una celebrazione a Casa Santa Marta, dove risiede sin dall’inizio della pandemia di Coronavirus

Anche Papa Francesco, al termine dell’udienza generale del mercoledì, si è espresso sulla situazione dei lavoratori in nero, in particolar modo su quella dei braccianti agricoli, dai quali avrebbe ricevuto «diversi messaggi legati al lavoro». Il Pontefice si è detto colpito in particolare modo da quelle inviate dai «braccianti agricoli, tra cui molti immigrati, che lavorano nelle campagne, spesso duramente sfruttati». «C’è crisi per tutti – ha proseguito Papa Bergoglio – ma la dignità delle persone va sempre rispettata: pertanto accolgo l’appello di questi lavoratori e invito a fare della crisi l’occasione per rimettere al centro la dignità della persona e del lavoro».

Crimi: «M5s favorevole all’emersione del lavoro in nero, non alle sanatorie: il rischio è che queste persone vengano ancora sfruttate»

ANSA | Il capo politico del M5s, Vito Crimi

«Emersione del lavoro nero e lotta al caporalato sono sempre stati i nostri cavalli di battaglia e continueremo a fare tutto ciò che serve ed è utile in questo senso, che siano italiani o stranieri: il tema non è la regolarizzazione degli immigrati irregolari ma l’emersione del lavoro nero. Se su quello vogliamo lavorare, e una parte dei testi che ho letto vanno in quella direzione, ok». A dirlo è il capo politico del M5s, Vito Crimi, intervenendo Sul tema della regolarizzazione dei lavoratori in nero ai microfoni di Radio 24.

«Ma – sottolinea il capo politico del M5s – se c’è anche una parte di testo di intenzioni di fare una sanatoria modello Maroni, noi non ci stiamo». Il M5s, quindi, è contrario all’ipotesi di prolungamento permessi di soggiorno temporanei proposti dalla ministra Bellanova, poiché consentirebbero «a queste persone di continuare a svolgere lavoro nero e di essere oggetto di sfruttamento». L’alternativa proposta dai pentastellati è invece quella di «consentire a chi percepisce reddito di cittadinanza, Naspi e altre forme di andare a svolgere questi lavori, senza perdere il diritto a quel reddito».

Lamorgese: «Nel Governo sembra esserci condivisione di fondo su regolarizzazione dei lavoratori in nero»

ANSA/ANGELO CARCONI | La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese

L’emergenza Coronavirus ha scoperchiato il vaso di Pandora su diversi aspetti nefasti dell’ormai “vecchia quotidianità”. Tra questi l’alto tasso di lavoratori in nero. Una questione che «riguarda tanti italiani, ma anche molti stranieri», così come sottolineato dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intervenuta ai microfoni di Radio Anch’io.

«C’è la necessità di far emergere questi lavoratori non solo per garantire i diritti delle persone – ha sottolineato la titolare del Viminale – ma anche per esigenze di sicurezza sanitaria che in questo momento sono necessarie. Stiamo lavorando e spero che nelle prossime ore si riesca ad arrivare ad un testo definito». E su questo punto nel Governo sembra esserci una condivisione di fondo», anche se manca un accordo tra le varie parti del governo sulle modalità per tali regolarizzazioni.

Sala: «La Regione chiarisca a chi fare test e tamponi»

FACEBOOK / BEPPE SALA | Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala

«È chiaro che la responsabilità dei test e dei tamponi spetta alla regione Lombardia, noi non vogliamo fare nessuna fuga in avanti, vogliamo dare il nostro contributo aiutando lo studio portato avanti dal professore Massimo Galli, all’Università Studi di Milano».

A dirlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la quotidiana diretta, con a fianco il professor Galli, primario di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano. «Alla Regione Lombardia chiediamo chiarezza, dopo che l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha dichiarato testualmente che i test sierologici non hanno nessun valore diagnostico e che li ritiene inutili».

Sileri: «Nel decreto maggio previste assunzioni per la medicina territoriale e un aumento delle borse di studio per la formazione specialistica»

ANSA | Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri

«Le linee guida prevedono che venga svolto 1 tampone ogni 10mila abitanti, ma questo servizio di prevenzione e di rilevazione è stato l’anello mancante in alcuni servizi territoriali». A dirlo intervenendo ai microfoni di Agorà è il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri.

E per la Fase 2 «nel decreto maggio – annuncia Sileri – è previsto un piano straordinario per rafforzare il nostro servizio sanitario nazionale, in cui sono previste assunzioni, incluse quelle per i servizi territoriali». «È previsto anche – prosegue il viceministro – un aumento delle borse di studio per la formazione specialistica, nonché un incremento stabile e strutturale dei posti letto negli ospedali».

Sileri: «Dobbiamo capire quando è arrivato il virus in Italia: sono in attesa dei dati sulle polmoniti tra dicembre e gennaio»

«Quando si parla di mortalità correlata al Covid-19, anche al netto dei dati dell’Istat, i dati potrebbero essere leggermente sottostimati», afferma il viceministro alla Salute. «Leggendo i dati Istat sono preoccupato anche dal numero dei morti non Covid che sono morti, per esempio, per malattie cardiovascolari, perché non si sono recati in ospedale per timore di contrarre il virus», ha sottolineato Sileri.

«Sono anche un po’ curioso, ma sto aspettando di valutare completamente i dati – ha proseguito – Nei dati erano presenti gennaio e febbraio insieme e poi marzo, ma io vorrei andare anche un po’ a ritroso anche per dirimere questo dubbio che tutti abbiamo: “Da quanto tempo il virus circola in Italia?”».

«Io chiesi circa due mesi fa i dati delle polmoniti del Nord Italia della fine del 2019 e di gennaio e sono ancora in attesa di averli – ha proseguito il viceministro Sileri – e spero arrivino in tempi rapidi, perché è chiaro che anche sapere quando abbiamo iniziato a combattere contro questo nemico invisibile e magari scoprire che era tra noi qualche settimana prima può essere d’aiuto per l’analisi epidemiologica».

Prof. Richeldi: «Servono un paio di settimane per capire come sta andando la Fase 2»

Il professor Luca Richeldi, direttore di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico

Per valutare l’andamento della “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, «il punto sulla situazione deve essere rifatto, a parte quotidianamente, anche ogni 2 settimane circa». A dirlo, intervenendo ai microfoni di Agorà, è il professor Luca Richeldi, direttore di Pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico. «Sono tre gli elementi da monitorare, anche se il ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità hanno pubblicato un documento nella quale ci sono 28 indicatori che dovranno essere considerati per allentare o stringere queste misure», spiega il professor Richeldi.

«Ma i tre principali – prosegue – sono l’indice di trasmissione, che deve rimanere sotto l’1 e deve essere il più basso possibile, la segnalazione di eventuali focolai dove si registrano aumenti anomali dei numeri di casi e infine monitorare l’andamento degli ospedali Covid, che ci diranno se il numero dei casi continua a calare, come abbiamo visto nelle ultime settimane, o se dobbiamo allarmarci perché questo numero di casi o non continua a calare come dovrebbe, o addirittura, come non speriamo, dovesse aumentare».

Conte: «Lavoriamo per anticipare la riapertura in alcune regioni e a un piano estivo per i bambini»

ANSA | Il premier Giuseppe Conte

«Riaperture anticipate nelle Regioni? Siccome ora ci sono soglie definite di allarme, siamo in condizione di studiare un’eventuale anticipazione delle aperture per ulteriori attività con differenziazioni geografiche. In presenza di un protocollo di sicurezza per spazi, ambienti e attività, si potrà decidere di anticipare le aperture di centri estetici, parrucchieri, ma anche teatri».

A dirlo in un’intervista a Il Fatto Quotidiano è il premier Giuseppe Conte, intervenendo sulle misure della “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus che, in base ai dati e al parere del comitato tecnico-scientifico, potrebbero subire variazioni. A subire variazioni potrebbero essere anche le date delle elezioni amministrative e regionali (che, allo stato attuale, si dovrebbero tenere in autunno, ndr), ma potrebbero essere anticipate a luglio e agosto.

Conte: «Per le imprese stiamo valutando diverse tipologie di aiuto»

Quanto alle misure contenute nel decreto Maggio (anche detto “decreto Aprile/Maggio”, o ancora “Cura Italia bis”, ndr), il primo ministro italiano spiega che potrebbero essere introdotti dei «fondi per la ristrutturazione degli immobili a tasso zero», nonché un piano straordinario per l’edilizia scolastica e a un “piano estivo” per i bambini.

Su uno dei nodi su cui è bloccato il Governo, ossia sui prestiti alle aziende e sul ruolo che debba ricoprire lo Stato in questo frangente, Conte dichiara che «le banche temono di essere coinvolte un domani nel concorso in reati collegati alla bancarotta. In pratica di aver contribuito a tenere artificiosamente in vita aziende già decotte. Il Governo lavorerà per trovare una soluzione equa».

Molte imprese «non verranno nazionalizzate», assicura Conte, ma verranno valutate le diverse tipologie di aiuti presenti nel ventaglio dei sostegni alle imprese, «in alcuni casi anche attraverso capitale, finanziando direttamente l’impresa per facilitare investimenti produttivi e consentire il consolidamento dell’organismo societario».

Decreto Maggio: nella maggioranza manca l’intesa su reddito di emergenza e su sostegno a fondo perduto alle imprese

ANSA FABIO FRUSTACI | Il premier Conte a colloquio con il ministro dell’Economia Gualtieri

Dovrebbe essere varato entro la settimana il decreto Aprile/Maggio, o anche detto “Cura Italia bis” contenente 55 miliardi di aiuti economici per far fronte alla crisi economico-finanziaria innescatasi con la pandemia di Coronavirus. E se su alcuni punti (sostegni alle imprese e sblocco Pubblica amministrazione, ndr), il Governo risulta essere compatto, sono ancora molti gli altri nodi da sciogliere, soprattutto sul ruolo dello Stato nel sostegno alle imprese, sugli aiuti alle famiglie, sulla regolarizzazione o meno dei migranti irregolari, nonché sul trasporto pubblico e sugli incentivi per l’acquisto di bici e monopattini, elettrici e non.

Manfredi: «In arrivo 25 milioni per colmare il “digital divide”»

OPEN |Il ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi

Durante la pandemia di Coronavirus, il mondo dell’università è pressoché scomparso dal dibattito politico e pubblico. Ma come per la scuola, il ritorno negli atenei sembra essere ancora lontano. Al contempo continuano i corsi e gli esami online, così come procede la preparazione degli studenti ai concorsi nazionali e gli esami di ammissione all’università, che potranno svolgersi in parte online (i secondi) e in parte in presenza (i primi).

E se già per la sessione estiva i diversi atenei italiani iniziano singolarmente a decidere se svolgere gli esami di laurea in sede o meno, il problema del digital divide affligge all’incirca 100mila universitari italiani. E per colmare questo gap, il ministro per l’Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi, intervistato da Open, spiega come il ministero intenda «intervenire partendo dal decreto di maggio con un sostegno a questi studenti». «Stiamo valutando quale possa essere lo strumento migliore – spiega il ministro Manfredi – se un voucher o una forma di contributo finanziario, anche d’accordo con quelli che sono i grandi gestori italiani», per un investimento complessivo di circa 25 milioni di euro.

In qualsiasi caso, guardando al mondo dell’Università e della Ricerca, a detta del ministro Manfredi, «l’emergenza ci ha fatto capire quanto sia importante la ricerca, la formazione, le competenze nella nostra società. Credo che questa opinione debba essere condivisa da tutti. Dobbiamo anche capire che ci sono state delle innovazioni – l’uso del digitale, la possibilità di semplificare molte procedure – che vanno sfruttate. Quindi l’università post-Covid deve mantenere i suoi principi e le sue tradizioni, ma deve anche essere in grado di intercettare il cambiamento».

Il nuovo modulo per l’autocertificazione

Nuova fase, nuovo modulo di autocertificazione. Sul sito del Viminale è ora disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile da domani, 4 maggio, giorno dell’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Come sempre, l’autodichiarazione sarà in possesso degli agenti di polizia e anche stavolta è possibile compilarla al momento del controllo.

Come specificano le autorità, comunque, il “vecchio” modello è ancora valido: basterà barrare le voci non più attuali. o barrando le voci non più attuali.

Fase 2, Viminale: le regole per lo sport all’aperto e per il rientro a casa

ANSA, Riccardo Antimiani | Villa Doria Pamphilj, Roma, 2 maggio 2020

Inizia a sbloccarsi il nodo sullo sport. Come specificato dal Viminale, a partire dall’inizio della Fase 2 da Coronavirus, sarà permesso fare attività sportiva da soli o in coppia, sempre risputando la distanza fisica di almeno due metri. Via libera anche agli allenamenti per tutti gli sport, che però dovranno svolgersi a porte chiuse ed evitando assembramenti.

Concesse anche le passeggiate nei parchi e giardini pubblici nel rispetto delle distanze di almeno un metro. Per quanto riguarda gli spostamenti interregionali per raggiungere congiunti o domicili, il Ministero ha specificato che una volta arrivati «non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova».

