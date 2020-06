Per saperne di più:

Fase 3, a Milano 1.200 concessioni di suolo a bar e ristoranti per poter lavorare all’esterno

A Milano proseguono i lavori per agevolare l’ampliamento delle aree pubbliche utilizzabili dai commercianti e dai ristoratori – attraverso le procedure facilitate per l’occupazione di suolo pubblico – così da poter agevolare la ripresa delle attività dopo il lockdown nel rispetto delle misure per il contenimento del Coronavirus.

In città si è ormai arrivati a quasi 6.500 metri quadrati di aree pedonalizzate, poco meno di 45mila metri quadrati di suolo per un totale di 1.200 concessioni rilasciate a bar e ristoranti e 25 chilometri di strade con limite a 30 chilometri orari più altri 3 con limite a 15 chilometri orari. Anche i negozianti hanno chiesto all’amministrazione la possibilità di occupare porzioni di strada, rendendo quindi necessarie misure di contenimento del traffico. La giunta ha approvato la loro proposta e presto verrà sottoposta al consiglio comunale.

«Con gli uffici stiamo facendo un lavoro molto intenso e scrupoloso per consentire al maggior numero di attività commerciali di allargarsi all’esterno – hanno fatto sapere in una nota gli assessori all’Urbanistica Pierfrancesco Maran e alla Mobilità Marco Granelli -. Migliorare la fruibilità delle strade con provvedimenti di riduzione del traffico diventa un’opportunità per tutti: per i commercianti che possono incrementare il numero di coperti, per i cittadini che possono vivere in modo più sereno la socialità in questi mesi estivi».

In Piemonte, 140 guariti in 24 ore, ma anche 11 contagi e 3 vittime

Secondo i dati diffusi dalla Regione in Piemonte sono 140 i guariti dal Coronavirus nelle ultime 24 ore e ci sono 1.265 pazienti considerati in via di guarigione. Il numero dei contagi cresce di 11 positivi, con 10 casi asintomatici. Tre i decessi registrati oggi dall’Unità di crisi della Regione. Il numero complessivo delle vittime sale così a 4.080. I ricoverati in terapia intensiva sono 12 (-2 rispetto a ieri), negli altri reparti 303 (-4). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.188. I tamponi processati fino a questo momento sono in totale 408.836, di cui 224.151 risultati negativi.

L’assessore alla Salute dell’Emilia Romagna: «Focolaio Bartolini verso il contenimento»

ANSA/ Max Cavallari | Un camion Bartolini durante le consegne a Bologna

Dopo l’allarme innescato nei giorni scorsi dalla scoperta di un consistente numero di positivi al Coronavirus tra gli addetti, e loro familiari, del magazzino dell’azienda logistica Bartolini in zona Roveri a Bologna, ora la situazione si avvia ad essere «sotto controllo». Lo conferma anche Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute: «Il focolaio si avvia ad essere contenuto grazie alla rapida indagine di contac tracing».

Nello specifico, sono stati effettuati 328 tamponi che hanno portato a rintracciare 107 positivi, di cui 95 asintomatici e 12 sintomatici, soltanto 2 dei quali ricoverati. «Con l’arrivo degli ultimi 190 tamponi di oggi – prosegue Donini – riferiti al personale dell’azienda, di cui 11 positivi, possiamo affermare che, come anche rilevato dall’Organizzazione mondiale della sanità, in questa regione abbiamo la capacità di individuare e circoscrivere eventuali focolai. L’indagine in corso – conclude – ci rende ottimisti per quello che riguarda i focolai esistenti».

Nessun nuovo caso in Friuli Venezia Giulia, ma ancora oltre 100 positivi

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono calate a 106, vale a dire 6 in meno rispetto a ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 12. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale).

Oggi non sono stati rilevati nuovi casi di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia le persone risultate positive al virus restano 3.307: 1.393 a Trieste, 997 a Udine, 701 a Pordenone e 216 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.856 (6 più di ieri), i clinicamente guariti a 64 e le persone in isolamento domiciliare sono 30. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Focolaio a Feltre, attivato il contact tracing: 5 positivi tra i colleghi di un negozio

Ansa

Dopo due nuovi contagi da Coronavirus riscontrati in due colleghi di lavoro di un negozio di Feltre, in provincia di Belluno, è stato attivato, come da linee guida regionali, un contact tracing che ha portato a effettuare 25 tamponi sui contatti dei due casi indicati positivi che hanno portato a scoprire altri 3 contagiati, per un totale di 5. Fissati per domani nuovi accertamenti d’urgenza con tampone e con le decisioni conseguenti.

«Si tratta di un piccolo focolaio epidemico atteso in questa fase che, seppur impegnativo, rientra nella dinamica della coda pandemica registrata nel nostro territorio», spiega Sandro Cinquetti, direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Ulss Dolomiti. «Nessuno dei casi indicati – conclude – presenta sintomatologia grave, per tutti è stato disposto rigoroso isolamento domiciliare. Per la totalità degli altri contatti è stata attivata la quarantena».

Orlando (Pd): «Condividiamo obiettivi del recovery fund, sì anche al Mes»

Ansa | Andrea Orlando

«Penso che ci troviamo in una situazione in cui rischiamo di essere sconfitti a causa della nostra precedente vittoria. Siamo usciti molto bene dalla trattativa con l’Europa». Queste le parole del vicesegretario del Pd Andrea Orlando che ha partecipato oggi online alla Festa democratica provinciale di Vibo Valentia.

«All’inizio l’Ue aveva dato delle risposte abbastanza inquietanti, ora ha deciso di accollarsi il compito della ricostruzione nonostante non sia previsto dai trattati istitutivi. E lo fa seguendo la traccia migliore, con i filoni del Recovery Fund: innovazione tecnologica, sostenibilità e lotta alle diseguaglianze. Obiettivi corrispondenti a quelli del programma del Pd. A ciò si aggiunga il Mes, su cui è in corso una discussione».

In Sicilia mille posti letto per la terapia intensiva con un investimento da 130 milioni

ANSA / ETTORE FERRARI | Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci

La Regione Siciliana potenzia le terapie intensive e sub intensive nelle strutture ospedaliere. Questa la la misura prevista dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, che interviene sulla Rete ospedaliera in emergenza Covid adottata dal governo regionale. In totale si tratta di 1.070 nuovi posti letto: circa 200 nelle terapie intensive – che passano così dai 529 posti previsti dalla rete ospedaliera come da decreto assessoriale 22/2019, ai 720 del nuovo provvedimento – e altri 350 di terapia sub-intensiva, di cui la potrà essere subito convertita in cure intensive in caso di necessità a causa della pandemia da Coronavirus.

«È la dimostrazione che non abbassiamo la guardia – commenta il presidente della Regione, Nello Musumeci -. Si tratta del prosieguo di un’azione più articolata avviata fin da subito per contrastare il virus. In Sicilia i medici non sono mai stati sul punto di scegliere quale vita salvare: durante questa emergenza, nei nostri ospedali c’è sempre stato un letto per chi ne avesse bisogno. Ovviamente – conclude il governatore – ci auguriamo di non dovere mai adoperare nessuno di questi nuovi posti, ma in caso di necessità saremo pronti anche stavolta». Intanto, in Sicilia persiste l’obbligo di indossare a mascherina.

Fase 3, virale “La quarantena enigmistica” sui muri di Jesi

Ansa | Il manifesto “Quarantena enigmistica” a Jesi

Sta facendo il giro del web il manifesto 70×100 centimetri della “Quarantena Enigmistica”, un cruciverbone a tema lockdown per “risate a denti stretti” che il giornalista e creativo di Chiaravalle Matteo Belluti, con il collettivo di artisti “Nerto“, ha prodotto per il progetto City Post, iniziativa di pubbliche affissioni di manifesti artistici a Jesi (Ancona). Nei giorni della fase 2, il poster delle “parole crociate sanificate” è stato affisso anche a Senigallia, Chiaravalle, Castelferretti e Ancona.

Al centro del maxi cruciverba c’è l’immagine di Roberto Burioni con una striscia rossa sugli occhi, come a voler celarne l’identità; i passanti sono invitati a scoprire di chi si tratti. La definizione è: «il leader di The Virologi». Lo stesso Burioni ha apprezzato la divertente iniziativa e ha chiesto agli organizzatori di averne una copia per il suo ufficio, mentre la redazione della Settimana Enigmistica ne ha voluta una per l’archivio.

In Sardegna zero decessi e un nuovo contagio

Sono 1.363 i casi totali di Coronavirus accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registra un nuovo caso nella Città metropolitana di Cagliari per un cittadino straniero extracomunitario risultato positivo al test e attualmente in isolamento domiciliare. In totale, nell’Isola sono stati eseguiti 81.351 tamponi.

I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 6, nessuno in terapia intensiva, mentre 7 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.199 pazienti guariti, più altri 19 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime, 132 in tutto. Sul territorio, dei 1.363 casi positivi complessivamente accertati, 252 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 99 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro, 873 a Sassari.

«Torniamo ad abbracciarci»: a Roma l’evento no vax degli ex esponenti M5s

Ansa | Sara Cunial e un manifestante no vax il 21 giugno a Firenze

«Torniamo ad abbracciarci, al distanziamento rispondiamo con la vicinanza e la relazione». È fissato per il 30 giugno e il primo luglio alla Città dell’altra economia nel quartiere Testaccio a Roma l’appuntamento con il nuovo movimento “R2020”, in cui spiccano i nomi degli ex pentastellati Sara Cunial (deputata) e Davide Barillari (consigliere in Regione Lazio), conosciuti per le loro posizioni fortemente critiche nei confronti della pratica del vaccino. A causa delle misure per il contenimento del contagio da Coronavirus, l’evento non potrà ospitare più di mille persone.

Fase 3, a Milano la protesta dei praticanti avvocati che chiedono l’esame di Stato: «In 20mila nel limbo»

piazza della Scala, Milano

Un presidio di praticanti avvocati ha protestato in piazza della Scala a Milano con striscioni – mantenendo le distanze anticontagio – per chiedere di poter svolgere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, bloccato dal lockdown. «Da tre mesi a questa parte, oltre 20mila giovani praticanti avvocati hanno chiesto al Governo e alle istituzioni un intervento per regolamentare le problematiche connesse alle sessioni 2019 e 2020 – lamentano i manifestanti».

«Mentre per tutte le altre categorie di professionisti sono state disposte modalità di abilitazione alternative attraverso il superamento di prove orali da remoto, l’unico intervento a sostegno della categoria dei praticanti avvocati emanato è contenuto nel ‘Decreto Rilancio‘, il quale ha disposto la sola ripresa delle correzioni degli elaborati scritti sostenuti nel dicembre del 2019 senza alcun riferimento a tempistiche e modalità certe di correzione».

Fase 3, imprenditori alberghieri in piazza a Firenze: «Abbandonati dalle istituzioni»

Ansa | Piazza della Signoria, Firenze

È fissata per lunedì 29 giugno alle 11.30 la manifestazione degli imprenditori alberghieri ed extralberghieri in piazza della Signoria a Firenze. Lo slogan che unisce i manifestanti sarà: «Riapre l’Italia ma le imprese turistiche muoiono» per protestare contro contro le istituzioni «che hanno abbandonato il settore dell’ospitalità».

L’iniziativa è organizzata da Airca, Associazione imprese ricettive extra-alberghiere e alberghiere. L’appuntamento, spiegano gli organizzatori, sarà una «protesta pacifica per lanciare un grido di allarme sulla crisi delle imprese del settore ricettivo, hotel e strutture extra-alberghiere, in assoluto il più colpito anche dopo il termine del lockdown».

L’Ausl di Bologna: «Al via gli screening Covid al centro accoglienza migranti»

Facebook | Azienda Usl Bologna

Scatta lo screening con 200 tamponi per il Coronavirus nell’hub per migranti di via Mattei a Bologna dopo l’accertamento di due casi positivi tra gli ospiti della struttura, magazzinieri per l’azienda di logistica Bartolini, attuale preoccupante focolaio. Lo riferisce Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl di Bologna, che però precisa all’Ansa: «Attenzione ad attribuire l’origine del contagio a Bartolini».

«Siamo già sul piede di guerra – spiega Pandolfi – Sto organizzando per domani tamponi per tutti coloro che sono in quella struttura, quasi 200 persone. Facciamo una cosa mega in poco tempo». «Se dovesse venire fuori qualche caso – prosegue il direttore del dipartimento – a quel punto, occorrerà stare molto attenti a dire che l’origine è sia proveniente dal cluster Bartolini».

Ansa | Hub Regionale Emilia Romagna

Pandolfi spiega che al centro di accoglienza il contesto è familiare, non un contesto lavorativo. «È un contesto comunitario – spiega – un particolare che condiziona, eventualmente, l’evoluzione del contagio». L’Ausl di Bologna è in contatto con la Prefettura e la cooperativa che gestisce la struttura e non esclude la chiusura dell’hub nel peggiore dei casi. Il responso arriverà nelle prossime 24 ore.

Pierpaolo Sileri: «No allo scetticismo sui test sierologici e sull’app Immuni»

Ansa | Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri

Sgombra il campo da dubbi e scetticismi rispetto ai test sierologici e al download dell’applicazione Immuni il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. «Molti dicono di “no” perché se poi risultassero positivi non vogliono fare la quarantena ma in realtà – sostiene Sileri nel corso di un’intervista – la quarantena la fai se sei positivo al tampone, non al test sierologico».

«La stessa cosa vale per l’app Immuni – prosegue il viceministro -. C’è un grosso pregiudizio legato alla privacy, invece è veramente sicura, è un aiuto che ci permette di riprendere la nostra vita prima e meglio». E conclude con una considerazione sulle tempistiche per accertare la positività o meno al Coronavirus: «Oggi il tampone è garantito quasi subito nella stragrande maggioranza dei casi: in 24-48 ore hai il responso del tampone».

In Emilia Romagna oggi nessun morto, ma 42 nuovi casi di contagio

Ansa | Mascherine protettive

Nessuna vittima legata al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. A confermarlo è il bollettino della regione nel quale si registrano 42 nuovi casi di contagio, di cui 19 in provincia di Bologna. Le nuove guarigioni sono 45 per un totale di 23.142. Continuano a diminuire i “casi attivi”, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.041 (-3 rispetto a ieri). In calo anche i malati più gravi, vale a dire i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 11, uno in meno rispetto a ieri. Negli altri reparti Covid ci sono invece ancora 106 pazienti (3 in meno di ieri).

Nuovi positivi nel focolaio Bartolini, 107 i contagi in totale. L’Ausl: «È stato fatto il possibile»

ANSA/ MAX CAVALLARI | La sede di Bartolini a Bologna |

Sono 107 i casi di contagio da Coronavirus registrati in totale alla Bartolini di Bologna: 79 sono i dipendenti trovati positivi, 28 sono familiari o conoscenti. A confermarlo è il direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’azienda Usl di Bologna Paolo Pandolfi in un punto sul focolaio scoperto nell’azienda di logistica bolognese. «A questo punto possiamo dire di avere fatto tutti i controlli – ha detto Pandolfi – sugli ultimi 109 tamponi eseguiti tra personale amministrativo e autisti, ne abbiamo trovati 12 positivi».

«Tutto quello che si doveva fare è stato fatto – ha proseguito il direttore del dipartimento -. Abbiamo preparato una relazione, fatto un sopralluogo ieri con i carabinieri e abbiamo visto che quello che avevamo indicato da fare è stato fatto. La società ha fatto una serie di cose indicate. Verifichiamo ancora un pochino, ma l’azienda ha fatto quello che doveva: l’ambiente è pronto a continuare». Ne consegue dunque che la sede bolognese dell’azienda di logistica non sospenderà ma continuerà la sua attività osservando ovviamente tutte le precauzioni del caso.

Oltre 800 tamponi per il cluster di Fiumicino. E l’indagine epidemiologica sarà estesa all’ambasciata del Bangladesh

Ansa | Il drive-in della Asl Roma 3

«Sono già stati eseguiti oltre 800 tamponi al drive-in della Asl Roma 3 a Casal Bernocchi che è stato potenziato con il contributo delle unità mobili – ha fatto sapere l’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio -. A questo punto si andrà avanti ininterrottamente anche nella giornata di domani per tracciare e testare tutti i contatti che hanno avuto a che fare con le due strutture di ristorazione a Fiumicino che sono state chiuse».

L’indagine epidemiologica verrà estesa anche all’Ambasciata del Bangladesh di Roma perché il 22 giugno il dipendente ora ricoverato allo Spallanzani è andato negli uffici dell’ambasciata per motivi amministrativi.

De Luca: «A Mondragone non ci sono più positivi e in Campania zero nuovi contagi»

Palazzine ex Cirio di Mondragone

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha scritto un post Facebook rassicurante in merito al focolaio da Coronavirus di Mondragone. «Nelle cinque palazzine messe in quarantena – ha detto – oggi non vi è più nessun abitante positivo dopo che quelli già rilevati sono stati trasferiti in strutture sanitarie». Poi ha fatto sapere che continuerà nei prossimi giorni lo screening per gli abitanti nelle aree circostanti.

«Fino ad ora – ha aggiunto De Luca – sui 400 tamponi processati dei circa mille cui si sono sottoposti volontariamente i cittadini, nessun caso positivo». Quanto ai dati riguardante l’intera Regione, la Campania ha registrato nelle ultime 24 ore zero contagi, zero decessi, zero ricoveri in terapia intensiva, a fronte di 3.151 tamponi.

I residenti delle cinque palazzine ex Cirio resteranno in quarantena fino al completamento dei 14 giorni. Al termine della quarantena, ha assicurato il governatore, si ripeteranno i tamponi su tutti i 750 residenti «per avere e dare il massimo delle garanzie di sicurezza».

«Sono state create con misure tempestive e rigorose le condizioni per spegnere immediatamente il focolaio – ha evidenziato il presidente della Regione – anche grazie all’intervento massiccio delle forze dell’ordine e dell’esercito da me richiesto già lunedì scorso».

Un nuovo positivo e due ricoverati in Trentino

Piccolo aumento nel numero dei contagiati da Coronavirus in Trentino Alto Adige. Le attività di monitoraggio hanno permesso di individuare 1 nuovo caso positivo, e non nelle residenze sanitarie. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha fatto sapere poi che sono salite a 2 le persone ricoverate in ospedale per Covid. Sempre a 0 il dato sui nuovi decessi. Alto è invece il numero relativo ai tamponi: un totale di 1.638 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi in Trentino sono 138.

In Italia 8 i decessi e +969 guariti in 24 ore

Il bollettino della Protezione Civile del 27 giugno 2020

L’ultimo bollettino della Protezione Civile è all’insegna di un dato che è fonte di ottimismo: si muore meno per Covid in Italia. Oggi sono 8 le morti, contro 34 di ieri. Diminuisce di 84 unità anche il numero di casi totali: oggi sono +175 (240.136 in totale), ieri erano +259. Questo a fronte di un numero maggiore di tamponi, +61.351 in 24 ore (per un totale di 3.198.83799) quando ieri erano stati +52.768. Oggi è boom anche di guariti +969 (per un totale di 188.584), in aumento rispetto a ieri quando erano +890. I ricoverati in terapia intensiva oggi sono 97 in totale (ieri erano 105) e i ricoverati 1.260 quando ieri erano 1.356.

La diffusione del Covid-19 nelle regioni italiane

I positivi al Coronavirus Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia, 77 nuovi casi e 2 decessi

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro a Milano per la tutela della salute dei cittadini durante l’emergenza Covid-19

Il bollettino del 27 giugno 2020

Scendono i nuovi casi in di Coronavirus in Lombardia ma scendono anche i tamponi: rispettivamente sono +77 i positivi (ieri erano 156) e +9.568 i tamponi (ieri erano 14.101) stando al bollettino di oggi. Come ieri, circa la metà sono classificati, secondo la nuova dicitura, “debolmente positivi” (32 su 77). Rispetto al giorno precedenti, quando i nuovi decessi erano stati +16, si muore di meno per Covid: +2 nelle ultime 24 ore. Buoni i dati sulle persone in terapia intensiva: -4, per un totale di 43. Come ieri inoltre è Bergamo e non Milano a registrare il maggior numero di contagi.

La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Milano (+4) di cui +1 a Milano città

(+4) di cui +1 a Milano città Bergamo (+22)

(+22) Brescia (+14)

(+14) Como (+5)

(+5) Cremona (+5)

(+5) Monza e Brianza (+5)

e (+5) Pavia (+4)

(+4) Varese (+10)

(+10) Lodi (+0)

(+0) Mantova (+6)

(+6) Lecco (+1)

(+1) Sondrio (+0)

Il Miur garantisce che tutte le strutture scolastiche saranno pronte a settembre

All’indomani della presentazione delle linee guida per il ritorno a scuola in presenza in epoca Coronavirus, il Miur torna a chiarire e a rassicurare su alcuni punti. A partire dalla disponibilità degli spazi e delle aule: il ministero insiste infatti che tutti gli studenti avranno accesso a un aula. In queste settimane il Ministero avrebbe messo a punto un software che consente di incrociare, scuola per scuola, il dato degli alunni con quello degli spazi e con il distanziamento indicato dal Comitato tecnico-scientifico.

Uno strumento che permette di verificare la disponibilità delle aule e identificare gli interventi più urgenti da fare, che riguarderanno, secondo le stime del ministero, circa il 15% della popolazione studentesca – fatta eccezione per la scuola dell’infanzia. In totale sono circa 3 mila gli edifici scolastici dismessi a causa del calo demografico che possono essere ripristinati.

Conte: «Multilateralismo per sconfiggere il virus»

Ansa/Roberto Monaldo/LaPresse/POOL

«Se c’è una lezione da apprendere dalla crisi del Covid-19 è il valore della solidarietà». Così il premier Giuseppe Conte intervenendo alla maratona per la raccolta fondi per vaccini, test e trattamenti contro il coronavirus è tornato a mettere l’enfasi sulla cooperazione tra paesi e il multilateralismo per sconfiggere il virus. E sulla velocità d’azione. Questa maratona «è per la vita, insieme dobbiamo correre veloce», ha aggiunto.

Lazio, +18 casi in 24 ore e 1 decesso

ANSA

Aumentano ancora i casi di positività al Coronavirus registrati nella regione Lazio: sono 18 nelle ultime 24 ore, +5 rispetto a ieri quando erano stati 13. Stando ai dati forniti dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, è stato registrato un decesso. Sui 18 casi totali, 5 sono a Roma. Negli ultimi giorni sono stati scoperti due mini-focolai che hanno portato alla chiusura di 2 ristoranti a Fiumicino. D’Amato ha chiesto a tutti i ristoratori di rispettare «l’ordinanza che prevede che venga richiesto per ogni tavolo almeno un recapito telefonico» in modo tale da facilitare il tracciamento delle persone potenzialmente contagiate.

In totale in regione sono 827 le persone attualmente positive al Covid. Sono 185 i pazienti ricoverati, 13 le persone in terapia intensive (come ieri) e 629 le persone in isolamento domiciliare. I guariti aumentano a quota 6.418, +6 rispetto a ieri quando erano 6.412.

Padova, fugge da un reparto Covid. Trovato in stazione

ANSA

È successo venerdì pomeriggio: un paziente di 28 anni è fuggito dal reparto degli Infettivi dell’ospedale di Padova, dove era stato ricoverato, calandosi da una finestra. La fuga è durata poco meno di un giorno: l’uomo – denunciato dalla polizia per delitto colposo contro la salute – è stato ritrovato stamane alla stazione ferroviaria, mentre cercava di prendere un treno ed è stato prontamente riportato in reparto.

Stando alla ricostruzione degli agenti di polizia all’origine della fuga ci sarebbe una discussione avvenuta in reparto a causa di un carica batterie negato. Si stanno ora rintracciando le persone con cui è entrato in contatto, per sottoporle al tampone.

Piemonte, nuove linee guida per i rifugi alpini

ANSA / CAI

Sparisce l’obbligo di usare il sacco pelo e la distanza interpersonale scende a un metro. Cambiano le linee guida approvate dalla giunta regionale, su proposta degli assessori alla Sanità Luigi Icardi e alla Montagna Fabio Carosso, Le disposizioni nazionali «non tenevano conto della specificità dei rifugi d’alta quota e non ne garantivano l’operatività» spiega l’assessore alla Montagna Fabio Carosso.

«In Piemonte – aggiunge l’assessore – i rifugi rappresentano un punto di riferimento fondamentale, non solo a livello turistico ma come garanzia di sicurezza, un luogo in cui dare soccorso e riparo a chi è in situazione di pericolo». Sono più di 200 i rifugi escursionistici e alpini in regione, per un totale di circa 6.000 posti letto e centinaia di posti di lavoro.

Viminale, 71 sanzioni e 8 denunce in 24 ore. Chiuse 4 attività

ANSA/MATTEO CORNER

Stando all’ultimo bollettino del Viminale sono 71 le persone sanzionate e 8 le persone denunciate nelle ultime 24 ore per aver violato la quarantena loro imposta perché positivi al Coronavirus. Questi i dati a fronte di controlli su 63.437 persone e 11.729 attività o esercizi commerciali. Un dato in crescita rispetto a ieri quando erano state 22 le sanzioni e 4 le denunce (su 63.795 persone e 12.589 attività o esercizi commerciali controllati). Inoltre, stando ai dati di oggi sono stati sanzionati 9 titolari e chiuse 4 attività (ieri, il totale era, rispettivamente, 6 e 4).

Littizzetto in piazza a Torino per i lavoratori dello spettacolo

Facebook – Il flash mob di oggi

«Siamo attori, registi, musicisti, scenografi, ballerini, costumisti, circensi, organizzatori di eventi, poeti, saltimbanchi, insomma tutto il mondo dello spettacolo, precario per definizione. Stiamo subendo un duro colpo, il nostro settore è in ginocchio».

Le parole sono di Luciana Littizzetto, scesa in piazza Carignano a Torino oggi, davanti al Teatro Stabile, dove ha avuto luogo un flashmob intitolato “Gli invisibili” promosso da Lavoratrici e Lavoratori dello Spettacolo Piemonte, in concomitanza e in sostegno della manifestazione nazionale di oggi a Roma, per chiedere maggior sostegno ai lavoratori e le lavoratrici del settore.

«Vogliamo essere riconosciuti come lavoratori perché questo siamo, vogliamo i nostri diritti e la nostra dignità, ammortizzatori seri, tutele e regolamentazioni del settore e anche risposte dall’Inps sul bonus di aprile e maggio che per chi non ha partita Iva non è mai arrivato».

In Toscana crescono i positivi: +12 in 24 ore

ANSA

Tornano ad aumentare i casi di positività al Covid in Toscana: +12 nelle ultime 24 ore ma senza alcun decesso in più rispetto a ieri quando ne erano stati registrati 2. Così l’ultimo report della Regione, che riporta anche 8 guarigioni in più. Il numero dei morti resta fermo a 1.103 dunque mentre i casi totali di positivi salgono a 10.238. I guariti raggiungono quota 8.817 (295 clinici, tutti gli altri , 8.522, virali).

In totale sono 318 le persone attualmente positive al Coronavirus in regine, +1,3% rispetto a ieri. Di questi, 298 sono in isolamento a casa (+11 rispetto a ieri, più 3,8%), mentre 20 sono i ricoverati in ospedale (-7 su ieri) tra i quali 6 in terapia intensiva (stabili). È il punto più basso raggiunto dal 4 marzo per i ricoveri totali. Ci sono inoltre 2.275 persone isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

Orlando (Pd): «Regioni troppo protagoniste, gestiscono male la sanità»

/RICCARDO ANTIMIANI

«La nostra gestione della sanità è affidata alle Regioni, e questo è un problema. I tre obiettivi fissati dall’Ue potrebbero essere gestiti male a livello istituzionale. I presidenti di Regione, dopo il protagonismo di questi mesi, sarà difficile riportarli ad una visione unitaria». Intervenendo in videoconferenza alla Festa Democratica provinciale di Vibo Valentia, il vice segretario del Partito democratico, Andrea Orlando, senza fare nomi di singoli presidenti di regione, ha criticato duramente la gestione dell’emergenza Coronavirus da parte di questi ultimi.

«Nel Ricovery Found – continua Orlando – vengono dati tre temi di base: innovazione tecnologica, green e social (lotta alle disuguaglianze). Sono filoni mutuati dall’obiettivo del millennio dell’Onu, il massimo della cultura progressista. Poi c’è il Mes, che è l’occasione di riqualificare il nostro sistema sanitario. Abbiamo strumenti che vanno oltre le nostre aspettative e corrispondono ai nostri obiettivi. I giocatori della partita, e Stato e imprese sono quelli principali, rischiano di non essere adeguati e allenati».

Sea Watch, tutto l’equipaggio negativo al Covid

Tutto l’equipaggio della Sea Watch è “Covid-free”. Ieri i componenti dell’equipaggio si sono sottoposti al test dopo che fossero risultati positivi 28 dei migranti salvati dall’imbarcazione della Ong tedesca e imbarcati sulla nave-quarantena Moby Zazà in rada a Porto Empedocle in Sicilia.

È stata la stessa Ong a richiedere l’esame ieri mattina a un laboratorio privato, il cui esito è stato comunicato poche ore fa. Sempre ieri, il cuoco della Sea Watch aveva riportato un po’ di febbre ma anche lui è risultato negativo al tampone.

Il viceministro Sileri: «I numeri non vanno comunicati giorno per giorno»

ANSA/LUCA ZENNARO | Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri

Sui contagi da Covid-19 «i numeri non vanno comunicati giorno per giorno in questa fase, perché questo porta a fluttuazioni importanti». Così il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri in un’intervista a Fanpage, è tornato a parlare anche della Fase 3 e su una possibile seconda ondata: «Quando si parla di seconda ondata uno pensa a 1.000 morti al giorno, a terapie intensive piene e ospedali che non riescono ad accettare tutti i pazienti che anno bisogno. Oggi questa evenienza appare poco probabile, oggi il virus circola molto poco. Mantenendo queste procedure di difesa il virus circola molto meno».

Sileri: «Il virus c’è ancora. Non è mutato»

In un’intervista al Corriere della Sera Sileri mette in guardia su una seconda ondata di Covid19: «Dovremo usare il buon senso, indossando la mascherina quando andiamo a cena fuori, ma all’aperto possiamo toglierla, se distanziati. Però al minimo segnale d’allarme, ad esempio un colpo di tosse con febbre, restiamo a casa e chiamiamo il medico».

Sui nuovi focolai Sileri dice che «il contagio zero non ci sarà mai, fino all’arrivo del vaccino. Vincere la battaglia col virus non significa eliminarlo completamente». Il ministro chiarisce poi che «il virus c’è ancora, non è mutato, non si è attenuato, ma circola meno».

Confindustria Lombardia: «Una parte della politica alimenta il clima d’odio contro gli imprenditori»

ANSA/MOURAD BALTI|Marco Bonometti

In un comunicato stampa Confindustria Lombardia esprime la sua solidarietà al presidente Marco Bonometti, oggetto di minacce negli ultimi giorni e attualmente sotto scorta. Il comunicato stampa diffuso oggi avvalora la tesi secondo cui le minacce sarebbero legate alla mancata istituzione di una zona rossa nel bergamasco a febbraio 2020, prima del lockdown nazionale a causa del Coronavirus.

«Confindustria Lombardia si è prodigata fin dal principio dell’emergenza per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, sostenendo e promuovendo il protocollo siglato da tutte le parti sociali a livello nazionale affinché le aziende potessero continuare a lavorare garantendo il massimo rispetto delle norme anti-Covid e invitando tutte quelle imprese che non fossero state in grado di rispettare tale regolamentazione a interrompere le attività», si legge nella nota.

L’obiettivo di Confindustria sarebbe stato quindi quello di garantire che le attività considerate essenziali potessero continuare a lavorare per il bene di tutti i cittadini. «Le recenti vicende di cronaca – lamenta Confindustria Lombardia – confermano la presenza di un clima di odio verso l’impresa e gli imprenditori, alimentato da importanti attori del dibattito pubblico nazionale». Da qui l’invito a un «rasserenamento dei toni e il riconoscimento dell’impresa come attore fondamentale per la tenuta sociale del Paese e la creazione di benessere e ricchezza».

Lettere con proiettili al presidente di Confindustria Lombardia Bonometti

Il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, è sotto scorta dopo aver ricevuto due lettere contenenti un proiettile. Secondo il Giornale di Brescia, che ha diffuso la notizia, Bonometti è già sotto scorta da lunedì. Le minacce sarebbero legate alla mancata istituzione della zona rossa nella provincia Bergamasca lo scorso febbraio. Bonometti era stato ascoltato dalla Procura di Bergamo come persona informata sui fatti in merito alla gestione iniziale dell’emergenza Covid19 a Bergamo.

Zingaretti paragona le Rsa ai manicomi

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

«Basaglia diceva “basta manicomi“, noi diciamo “basta rsa” perché dobbiamo prenderci cura delle persone a prescindere dalla condizione di censo, dall’età e del genere». Così il segretario dem Nicola Zingaretti nel corso del suo intervento alla Conferenza delle donne democratiche in corso a Roma, torna a parlare delle residenze sanitarie assistenziali, tra i protagonisti in negativo dell’epidemia di Coronavirus per le tanti morti tra i residenti e le mancate misure di precauzioni. «Quindi no al parcheggio delle persone in un luogo in attesa che muoiano perché nessuno ti prende in carico – continua Zingaretti – Questo non è assistenzialismo, è un investimento sulla società».

Focolaio Mondragone, i pediatri invitano a scaricare l’app immuni

ANSA/CIRO FUSCO

Sul focolaio di Coronavirus scoperto tra le palazzine ex-Cirio a Mondragone (Caserta in Campania), intervengono anche i pediatri di famiglia per manifestare la loro preoccupazione per lo «scarsissimo numero» di cittadini che a Napoli hanno scelto di scaricare e usare l’app Immuni.

«Persiste la convinzione che usare l’app – dice il vice presidente nazionale Fimp Antonio D’Avino – possa in qualche modo creare problemi di privacy, la verità è che con l’app situazioni come quelle di Mondragone sarebbero ben più gestibili e se i cittadini la scaricassero potremmo avviarci alla ripresa di settembre con maggiore serenità e certamente più preparati». L’app Immuni, disponibile ufficialmente dal primo giugno, in poco meno di un mese è stata scaricata soltanto da quattro milioni di italiani.

Ecobonus, rischio slittamento a fine luglio

L’arrivo dell’Ecobonus al 110%, previsto per il primo di luglio, potrebbe slittare. Stando a quanto scrive Il Messaggero, il governo vorrebbe aspettare la conversione in legge del decreto Rilancio – ideato per far ripartire l’economia colpita dall’epidemia di Coronavirus – tenendo poi conto delle eventuali modifiche apportate in Parlamento alla misura, prima di emanare i decreti attuativi, in modo tale da non dover rivedere le linee guida in un secondo motivo. Secondo Il Messaggero mancherebbero anche i fondi necessari. Così l’ecobonus potrebbe slittare di almeno un paio di settimane, alla seconda metà di luglio.

Focolai romani, chiuso anche il secondo ristorante a Fiumicino

ANSA/FABIO FRUSTACI – Un’ambulanza esce dall’IRCCS San Raffaele alla Pisana

Continua a creare allarme la situazione Covid nel Lazio dove da giorni l’indice di contagio (Rt) rimane sopra a quota 1. Dopo i focolai del San Raffaele Pisana e dell’altro istituto religioso il Teresianum adesso preoccupa il caso di due ristoranti a Fiumicino. Nella giornata di venerdì un dipendente del ristorante Indispensa Bistrot è stato trovato positivo al Coronavirus.

Oggi l’Asl di Roma 3 invece ha disposto la chiusura di un secondo ristorante a Fiumicino a causa della positività del titolare. «Dei 400 tamponi eseguiti ieri al drive-in di Casal Bernocchi, 8 sono risultati positivi», ha comunicato l’Unità di Crisi Covid della regione Lazio. Si tratta dei «2 titolari del locale, 2 dipendenti e 4 conviventi del paziente del Bangladesh ricoverato ieri allo Spallanzani».

Lopalco sulle linee guida per la scuola: «Meglio prevedere diversi scenari»

Per Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all’Università di Pisa, le linee guida del Governo per la ripresa della scuola in presenza a settembre non lasciano abbastnza margine per scenari imprevisti. «Oggi nessuno può prevedere cosa accadrà a settembre e ottobre», dichiara Lopalco.

«Sarebbe stato meglio prevedere più opzioni, basate sui diversi scenari. A partire da quello più drammatico, di una seconda ondata, e quindi di chiusura, fino a quello più roseo di una completa normalità e quindi di ripartenza totale». Anche perché ogni valutazione della eventuale efficacia di queste misure dovrà essere rapportata «alla valutazione del rischio», ovvero «della circolazione del virus», dato di cui non disponiamo attualmente.

Basilicata: ancora zero contagi dopo 16 giorni

ANSA/TONY VECE|Potenza, Basilicata

Per il 16esimo giorno consecutivo la Basilicata non registra nuovi casi di Coronavirus. Su 311 tamponi analizzati nessuna persona è risultata positiva. Fermo anche il numero degli attualmente positivi (367) non essendoci nuove guarigioni. Dall’inizio dell’emergenza le vittime sono state 27 (l’ultima il 9 maggio scorso) e sono stati analizzati 39.001 tamponi, di cui 38.582 risultati negativi.

Fase 3, Lamorgese: «I giovani devono avere grande responsabilità»

ANSA/ANGELO CARCONI|La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese

«Comprendo che i ragazzi, dopo tre mesi di fermo, abbiamo l’esigenza di rincontrarsi, di stare insieme, ma siamo in una fase delicata, dobbiamo stare ancora più attenti ai nostri comportamenti ed avere grande senso di responsabilità». A dirlo è la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, intervistata nel programma Settegiorni di Rai Parlamento.

Il capo del Viminale ha parlato anche di immigrazione e del rapporto con l’Europa dopo questa epidemia. «Vorremmo che si partisse dal protocollo di Malta che ha dato ottimi risultati, da lì non si torna indietro, anzi, dobbiamo ampliare la platea dei Paesi che vengono incontro alle esigenze di Italia, Malta, degli Stati di primo approdo della migrazione».

Salvini: «Non ne posso più di questa distanza sociale»

ANSA/LUCA ZENNARO|Il leader della Lega Matteo Salvini

«Se devo dare una mia idea, fortunatamente il virus di oggi non è quello di 4 mesi fa», dice il segretario della Lega Matteo Salvini dalle Marche. «E quindi prima ci permettono di tornare a vivere – aggiunge – a lavorare, a studiare, e ad abbracciarci in maniera normale meglio è per tutti perché di questa distanza sociale io non ne posso più». Sulla scuola il senatore si augura che« i ragazzi possano andare a scuola senza mascherine e senza plexiglas».

Roma, allo Spallanzani 47 pazienti positivi

ANSA / FABIO FRUSTACI | L’ospedale Spallanzani, Roma

L’Istituto Spallanzani di Roma comunica che sono 106 i pazienti ricoverati presso l’ospedale. Di questi 47 sono positivi e altri 59 sono stati sottoposti a indagine. Sono 4 le persone in terapia intensiva, mentre 490 quelle trasferite a domicilio o dimesse perché guarite.

In Alto Adige 2 positivi su 594 tamponi

ANSA/ Bolzano

Il bilancio dei contagi in Alto Adige è di 2.636 a seguito dei due tamponi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 594 test effettuati. Ad oggi la Regione ha effettuato in totale 83.040 tamponi su 40.235 persone. Sono inoltre 10 le persone ospitate come casi sospetti nelle strutture dell’Azienda sanitaria. Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali sale a 175 persone. Quello nelle case di riposo è di 117 persone. Si attestano quindi complessivamente a 292 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19.

In Veneto non sale il numero delle vittime

ANSA/ALESSANDRO DI MEO|Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia

Nella regione Veneto sono due i nuovi contagi da Covid19. Nelle ultime 24 ore la Regione non ha registrato nessuna nuova vittima. I contagiati totali salgono a 19.264, mentre il numero dei morti resta fermo a 2.007. Scendono di una unità i ricoverati nei reparti Covid (186). Il numero dei pazienti nelle terapia intensive rimane fermo a 11. Gli attuali positivi sono 482 (-5), mentre i guariti dall’inizio della pandemia sono 16.775.

Fase 3, dai bagagli alle mascherine: ecco come si viaggerà in aereo

Ryanair e easyjet

Dal 15 giugno sono ripartiti i volti all’interno dell’Unione europea. E anche sugli aerei sono state predisposte misure per prevenire la diffusione dei contagi da Coronavirus. Il governo ha però rimosso l’obbligo di distanziamento a bordo. Tuttavia, i passeggeri dovranno indossare le mascherine e presentare un’autocertificazione sul loro stato di salute prima dell’imbarco. Rimane il controllo della temperatura che non dovrà superare i 37,5 gradi. Niente più trolley a bordo di grandi dimensioni. Sarà vietato stipare i bagagli nelle cappelliere. I bagagli di piccole dimensioni dovranno essere riposti sotto al sedile davanti.

App Immuni, Pisano: «4 milioni di download. L’app funziona»

Open | La ministra dell’Innovazione Paola Pisano

Quattro milioni di download. Per la ministra dell’Innovazione Paola Pisano i numeri sul download di “Immuni” dimostrano che «l’app tecnologicamente e tecnicamente sta funzionando». Adesso «il pilota è il ministero della Salute, insieme alle Regioni», spiega la ministra. A riguardo, sottolinea, l’applicazione «si sta integrando bene con il sistema sanitario, non più sotto pressione come prima: dialoghiamo settimanalmente con tutte le Regioni». Sulle altre app regionali Pisano sottolinea come ci sia l«a necessità di un’app unica, altrimenti non si ha il controllo dei dati e non si riescono a individuare focolai di ammalati».

Lavorare da casa non è smartworking: le condizioni che definiscono il “lavoro agile”

In questi mesi di pandemia ci siamo abituati a definire il lavoro casalingo smartworking. Ma questa etichetta è un errore. Nonostante il lavoro si sia spostato tra le mura domestiche, quello svolto da molti italiani non è associabile alle caratteristiche contenute nella nozione di lavoro agile nella legge sullo smart working (81/2017).

In particolare, alcune delle disposizioni della legge precisano come fare smart working non significhi passare dalla scrivania al tavolo di casa. Il lavoro agile prevede la libertà di scegliere dove e come lavorare, privilegiando orari flessibili e turni definiti. L’obbligatorietà di stare a casa imposta dall’epidemia ha portato molti dipendenti a più del dovuto, negando ai lavoratori il diritto alla disconnessione.

Guterres (Onu): «Per affrontare la pandemia serve una strategia globale»

EPA/SALVATORE DI NOLFI|Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres

Sono passati 75 anni dalla firma, il 26 giugno del 1945, dello Statuto delle Nazioni Unite. E in occasione di questo anniversario il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, in un’intervista pubblicata da Repubblica e realizzata insieme all’alleanza di otto giornali europei (Lena) traccia un bilancio dell’Organizzazione e della gestione dell’emergenza Coronavirus.

«Metà degli aiuti umanitari nel mondo passa attraverso l’Onu. In questo momento, durante la pandemia di Coronavirus, stiamo aiutando 110 milioni di persone in 64 Paesi». C’è bisogno «di una leadership globale – osserva il segretario – altrimenti non potremo rispondere efficacemente a sfide come una pandemia». Sull’origine del virus Guterres ammette che prima o poi servirà un’indagine: «Forse sono stati fatti errori, ma non penso che l’Oms abbia cercato di aiutare la Cina a nascondere la realtà».

Comune di Bergamo, test sierologici: 38% della popolazione positivo

I risultati del test sierologico effettuato nel comune di San Giovanni Bianco, in provincia di Bergamo, mostra come il 38,8% dei cittadini sia risultato positivo (660 persone su 1700) al Covid. La ricerca, pubblicata da L’ Eco di Bergamo, mostra come la media dell’età è di 51 anni, la mortalità è stata invece del 2%. Circa il 70% delle persone contagiate hanno detto di aver avuto sintomi para influenzali conducibili a quelli legati al Covid.

Galli: «Seconda ondata come la Spagnola? Non siamo nel 1918»

Ansa/Andrea Canali|Il professor Massimo Galli

Ci sarà una seconda ondata. Su questo sono d’accordo sia Massimo Galli che il direttore aggiunto dell’Oms Ranieri Guerra. Ma per il direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano il prossimo autunno non sarà paragonabile a quello della Spagnola. Ieri era stato Guerra a mettere in guardia sulle manifestazioni dei prossimi contagi. Galli ha chiarito che i casi potrebbero riprendere a settembre: «Ma non necessariamente con una seconda ondata e con le conseguenze della Spagnola, non siamo nel 1918».

Merkel: «Recovery Fund non può risolvere tutti i problemi. Ma era necessario averlo»

EPA/CHRISTIAN MARQUARDT | La cancelliera tedesca Angela Merkel

Inizia in una fase turbolenta e delicata il semestre della Germania alla guida dell’Unione europea. La pandemia di Coronavirus, lo scontro a Bruxelles con i Paesi frugali per la concessione di aiuti economici e la crisi di solidarietà e unità che l’Europa viva ormai da anni. «È nell’interesse tedesco avere un forte mercato interno e che l’Unione Europea cresca insieme e non si sfaldi».

Lo dice Angela Merkel in una rara intervista concessa ai media europei e anticipata dal giornale tedesco Sueddeutsche Zeitung. «Ciò che è buono per l’Europa, era ed è buono anche per noi». Baluardo della solidità europea Merkel è chiara sul Fondo da 750 miliardi di euro per far ripartire l’economia dei Paesi dopo la crisi. Non potrà risolvere tutti i problemi ma non averlo «significherebbe aggravarli. Una disoccupazione troppo forte in un Paese può avere un effetto esplosivo. I pericoli per la democrazia sarebbero a quel punto maggiori». E aggiunge: «Non abbiamo messo a disposizione tutte queste risorse perché restino inutilizzate».

E su questo si scontra con la visione dei Paesi frugali che preferirebbero concedere prestiti, invece di contributi. La Cancelliera assicura che sta lavorando per cambiare la loro posizione ma non assicura risultati. Per Merkel è quindi necessario che «tutti noi facciamo buona politica per l’economia e aumentiamo la convergenza nella Ue».

Scuola, Boccia: «Le linee guida non sono intoccabili»

ANSA/ANGELO CARCONI | Il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia

«Le linee guida non sono intoccabili e niente è imposto: saranno loro, sul campo, a dirci se qualcosa va cambiato, e lo aggiusteremo». Così in un’intervista a La Stampa il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia prova a placare le polemiche sulle linee guida tardive arrivate dal ministero dell’Istruzione dopo l’accordo tra Stato e Regioni. «Con i ministri Speranza e Azzolina abbiamo concordato che due settimane prima dell’inizio della scuola faremo una ulteriore valutazione», aggiunge Boccia.

Sulla riapertura anticipata degli altri Paesi europei Boccia non fa passi indietro: «Non si poteva se non mettendo a rischio la salute di ragazzi e docenti. Ricordo che altri Paesi che hanno aperto prima hanno poi dovuto fare retromarcia».

Il ministro assicura che la scuola è sempre stata la priorità numero uno: «Saremo giudicati rispetto alle risorse che arriveranno e a come cambierà la scuola a settembre e lungo tutto il prossimo anno. La sperimentazione degli esami di Stato, intanto – e lo dico da papà di un maturato –ha funzionato bene».

Il commento di un preside: «Studenti staranno in spazi più stretti. Dobbiamo riorganizzarci»

Franco Francavilla, dirigente scolastico del liceo classico Massimo D’Azeglio di Torino, è uno dei migliaia di presidi che a due mesi dall’inizio della scuola dovranno riorganizzare gli spazi per la didattica. «Abbiamo programmato la didattica del prossimo anno considerando i due metri quadrati per studente», dice Francavilla a La Repubblica.

«Solo oggi ci dicono che potremo stare in spazi più stretti. Non penso che modificheremo i nostri piani comunque. Perché i ragazzi si sposteranno, si alzeranno per andare alla lavagna. E il metro da uno all’altro dovrà essere garantito sempre». Per il ritorno in classe il preside prevede «più connessione, nuovi arredi compatibili con il bisogno di spazi, il potenziamento ben selezionato degli organici con docenti ad hoc. Come didattologi o informatici. E personale ausiliario»

Rezza: «Situazione Rt buona. Manteniamo comportamenti adeguati»

ANSA/ANGELO CARCONI | Giovanni Rezza

Secondo Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, la situazione epidemiologica in Italia «continua a essere buona, e l’Rt» – l’indice di contagiosità – «sotto allo zero su scala nazionale». Commentando i dati settimanali sulla diffusione del virus nel Paese, il professore ha aggiunto come «la criticità è bassa, ma in alcune zone i casi sono in aumento e i focolai indicano che il virus è in grado di circolare anche rapidamente. Persistono differenze nell’incidenza da regione a regione, e resta la necessità di mantenere comportamenti adeguati».

L’Italia riparte dal suo patrimonio. Franceschini: 50 milioni per musei e luoghi della cultura

Ansa | La Galleria degli Uffizi a Firenze

Arriva l’estate e l’Italia, dopo mesi di lockdown, è pronta a puntare sul turismo e il suo patrimonio per ripartire. Il ministro per i Bene e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha annunciato la messa a disposizione di 50 milioni di euro per i musei e i luoghi della cultura in difficoltà. Si tratta di risorse che vengono dal fondo emergenza imprese culturali creato con il decreto Rilancio varato dall’esecutivo.

«Lo Stato interviene in aiuto delle tante realtà culturali diffuse sul territorio che, insieme ai musei del Mibact, costituiscono il sistema museale nazionale, custode del patrimonio culturale italiano e potente attrattore di turismo di qualità. Si tratta di realtà culturali che stanno vivendo un momento molto difficile e devono trovare il massimo sostegno da parte delle istituzioni».

Disturbi neurologici: uno studio rivela come il virus colpisca anche il cervello

ANSA / Andrea Fasani

Il Covid-19 non colpirebbe solo l’apparato respiratorio. Uno studio apparso su European Journal of Neurology condotto dalla Clinica Neurologica III dell’Ospedale San Paolo – ASST Santi Paolo e Carlo – e dal Centro di ricerca Aldo Ravelli dell’Università Statale di Milano, ha dimostrato come il Coronavirus porti sintomi anche neurologici. I principali disturbi riscontrati dai tre quarti dei 2.300 questionari effettuati, andavano dalla cefalea a mialgie all’encefalopatia.

Alberto Priori, direttore della Clinica Neurologica III dell’Ospedale San Paolo e Professore del dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Milano, fra gli autori dello studio, sostiene che «i meccanismi responsabili dell’interessamento neurologico sono molteplici. Essi possono essere diretti per effetto della diffusione del virus nel tessuto nervoso».

