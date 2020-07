Sono oltre 538 mila le vittime da Covid-19 registrate in tutto il mondo. In Italia ancora ritardi per l’erogazione dei sussidi. Boeri: «La colpa per i ritardi non è dell’Inps». La Libia continua a crescere nel numero di casi

Sono oltre 11 milioni e mezzo i casi della pandemia di Coronavirus nel mondo. Nello specifico, stando ai dati riportati dalla Johns Hopkins University, sono 11.620.096 le persone risultate positive alla Covid-19. Il bilancio dei decessi, invece, è arrivato a quota 538.058. Il Paese più colpito sono ancora gli Stati Uniti, con quasi 3 milioni di casi e oltre 130mila decessi. Segue il Brasile con oltre 1,6 milioni e l’India con 719.664 casi. L’Italia, undicesimo paese al mondo per numero di contagi, conta 241.819 positivi e 34.869 decessi.

ITALIA

Ansa, Max Cavallari | Due operatori sulla Grimaldi Lines verso Olbia, 1 giugno 2020

Cassa integrazione, la aspettano ancora 2 milioni di lavoratori

Ansa, Max Cavallari | Zona industriale Roveri a Bologna, giugno 2020

Ancora nessun sussidio per almeno 2 milioni di lavoratori. Nonostante la pandemia da Coronavirus abbia colpito l’Italia ormai 5 mesi fa, molte tra le persone più colpite economicamente stanno facendo i conti con i ritardi sull’erogazione degli ammortizzatori sociali. La stragrande maggioranza del totale aspetta ancora i soldi di marzo o aprile – o anche di entrambi i mesi -, come sottolinea la Repubblica.

Circa 1,5 milioni del totale, inoltre, dipendono dall’Inps. Le domande pervenute già autorizzate dall’Istituto che non si sono mai concretizzate nei sussidi dovuti sono 17.574, mentre altri 322.707 hanno incassato solo marzo e aspettano ancora aprile. Al 25 giugno, inoltre, ci sono ancora 1,2 milioni di lavoratori che aspettano un riscontro sulle domande inoltrate.

Boeri: «I talenti, se serve, bisogna pagarli di più»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Tito Boeri

Tito Boeri, ex presidente dell’Inps e economista all’Università Bocconi di Milano, ha parlato della situazione in Italia per quanto riguarda l’occupazione giovanile. Un tema caldo che oggi, durante la coda della prima ondata da Coronavirus in Italia, ha bisogno di essere preso di petto. In un’intervista rilasciata a La Stampa, Boeri ha dichiarato che la pandemia da Covid-19 ha messo in luce come i precari e le piccole imprese siano le categorie più vulnerabili.

«Al concorso Inps ho visto gente delle migliori università», ha spiegato nell’intervista. «La garanzia della stabilità dell’impiego e la possibilità di servire i cittadini nei primi anni di carriera possono attrarre i migliori. Laddove non è possibile reclutare le persone di cui si ha bisogno, occorrerebbe pagarle meglio».

Secondo Boeri, inoltre, i ritardi nell’erogazione della cassa integrazione non sono dovuti alle inadempienze dell’Inps, ma all’incapacità della politica di prendere decisioni realistiche. «Se in Parlamento scrivi una norma che tenta di erogare in pochi giorni prestazioni che normalmente richiedono tre mesi – penso in particolare alla cassa in deroga – il pasticcio è sicuro».

LIBIA

Ansa / AFP, Mahmud TURKIA | Tripoli

Continuano a crescere i casi di contagio da Coronavirus registrati in Libia. Nelle ultime 24 ore, stando ai dati forniti dalle autorità, sono stati tracciati altri 71 nuovi casi, che portano così a 1.117 il totale dei casi confermati nel Paese nordafricano. A rendere pubblici i dati è stato il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie, che sulla propria pagina ufficiale Facebook ha precisato tra le altre cose che a salire sono anche i decessi: 34.

I guariti sono invece 269, mentre le persone attualmente positive sono passate da 753 a 814. La maggior parte dei casi è stata registrata nella regione meridionale del Paese. Da Tripoli si è così deciso di prorogare per altri 10 giorni il lockdown, deciso dalle 8 di sera alle 6 del mattino, con lo scopo di provare a limitare la diffusione della malattia. Intanto i confini restano chiusi (almeno formalmente), mentre sono consentite nelle moschee la prima preghiera del mattino e quella del venerdì, con le previste precauzioni sanitarie.

REGNO UNITO

Ben STANSALL / AFP

Royal Society, solo il 25% dei britannici ha indossato la mascherina ad aprile

Il presidente della Royal Society del Regno Unito, Venki Ramakrishnan, ha dichiarato che rifiutarsi di indossare la mascherina in pubblico dovrebbe essere socialmente inaccettabile come bere e guidare. L’affermazione arriva a seguito di due studi della Society, che hanno dimostrato da una parte come i cittadini britannici siano meno propensi degli altri a indossare le protezioni igieniche nella vita pubblica, e dall’altra come queste siano invece molto utili per il contenimento del virus.

Quest’ultimo è stato stilato dal gruppo DELVE (Data Evaluation and Learning for Viral Epidemics) della Royal Society, l’altro invece della task force sull’emergenza Covid-19 nel Regno Unito. «Indossare la mascherina non infastidisce gli italiani, i francesi o gli spagnoli”, ha detto Ramakishnan.

«Trattiamola come un altra parte del vestiario che rappresenta la nuova normalità». Ad aprile, stando ai report, solo il 25% dei britannici indossava la mascherina, contro l’83.4% degli italiani, il 65,8% degli statunitensi e il 63,8% degli spagnoli.

