Secondo l’Oms, c’è il rischio che questa settimana ci siano ulteriori peggioramenti nei numeri dei contagi. Nello Stato di Victoria, in Australia, sono state annunciate nuove misure restrittive per controllare l’evoluzione della pandemia

Johns Hopkins University (JHU) | Mappa COVID-19 (3 agosto 2020)

I contagi da Coronavirus registrati ufficialmente in tutto il mondo sono oltre 18 milioni. Stando ai dati forniti dalla Johns Hopkins Unversity, si tratta per la precisione di 18.082.307 casi. Oltre la metà del totale è stata individuata negli Stati Uniti, in America Latina e nei Caraibi. Solo nella giornata di ieri, gli Usa hanno contato un aumento di 47.500 casi su 4.667.955 totali. Un dato elevato ma in calo rispetto ai 5 giorni precedenti, quando l’incremento era stato di oltre 60 mila contagi ogni 24 ore. In Brasile, secondo Paese più colpito dalla pandemia, i decessi sono ormai quasi 95 mila. L’India, al terzo posto, ha raggiunto i 1.803.695 casi.

ITALIA

ANSA/ CESARE ABBATE | Napoli, Italia, 8 marzo 2020

Toti: «L’ordinanza sui treni crea solo allarmismo»

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, è dell’idea che l’ordinanza sul distanziamento sui treni non serva a nulla e rappresenti un affronto diretto del governo alle Regioni, che non sono state coinvolte nella decisione. Il provvedimento, che va a modificare la parte sui trasporti pubblici del decreto del 14 luglio, è stato firmato dal ministro della Sanità Roberto Speranza il 1° agosto.

«Questa ordinanza non sta in piedi, crea allarme ingiustificato in merito al Coronavirus, è sbagliata», ha detto Toti in un’intervista al Corriere della Sera. «Non c’è nessuna emergenza né in Liguria né nel Paese. Il Cts – che ha raccomandato il provvedimento, ndr – fa il suo mestiere e deve ribadire la sua esistenza in vita», ha detto. «La politica dovrebbe mediare tra le esigenze di controllo del virus e quelle del Pil».

OMS

EPA/JAIPAL SINGH | Jammu, India, 16 luglio 2020. L’India è il terzo Paese al mondo per numero di contagi

Luglio è stato il peggior mese per la pandemia nel mondo

Per molti Paesi nel mondo, il mese di luglio è stato il peggiore dal punto di vista dell’esplosione epidemica da Coronavirus. In tutto, sono stati registrati quasi 8 milioni di casi: una cifra che equivale a circa la somma dei primi sei mesi dell’epidemia messi insieme. A pubblicare l’analisi dei dati è stato il Guardian. L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha avvertito che nel corso della settimana la situazione potrebbe addirittura peggiorare, visto che ogni 6 settimane si ha un raddoppio dei casi totali.

Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno registrato un record di 1,87 milioni di casi a luglio, secondo il tracker della Johns Hopkins University. Una cifra che corrisponde a più del doppio rispetto al mese record precedente, quello di aprile, quando erano stati segnalati 860.000 nuovi casi. L’India, con il terzo numero più alto di casi in tutto il mondo, ha anche registrato la stragrande maggioranza dei casi totale a luglio, con 1,1 milioni nuovi positivi su un totale di 1,75 milioni di infezioni segnalate nelle ultime quattro settimane.

AUSTRALIA

EPA/ERIK ANDERSON AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT | Coprifuoco a Melbourne, Australia, 02 agosto 2020

Nuove restrizioni nello stato del Victoria

Lo stato del Victoria, in Australia, continua a fare i conti con i numeri della pandemia da Coronavirus. Le autorità hanno dichiarato che nelle ultime 24 ore, su 25 mila tamponi, sono stati individuati altri 429 casi positivi. I decessi legati al Covid-19 sono stati 13 – tutti dai 60 anni in su. Il bilancio delle vittime nella regione è di 136. Dei 429 nuovi casi, 36 sono riconducibili a dei focolai già individuati.

Il premier dello stato Daniel Andrews ha annunciato in mattinata che nei prossimi giorni verranno prese ulteriori misure restrittive, soprattutto riguardo la gestione delle varie attività commerciali nelle città. Nel Victoria sono già in vigore restrizioni per quanto riguarda lo shopping, l’esercizio fisico all’aperto e il coprifuoco dalle 20:00 alle 5:00 di mattina, a meno che non si sia fuori per lavoro.

