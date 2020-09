L’India ha registrato 90mila contagi in una sola giornata. In Australia il calo lento dei contagi ha spinto le autorità a prolungare il lockdown

Nel mondo sono 26.982.547 i casi totali da Coronavirus registrati fino ad oggi, secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University. E 879.760 le vittime. Negli Stati Uniti, dove non si ferma la diffusione del virus, il numero di contagi registrati dall’inizio dell’emergenza è di 6.245.866 e 188.538 decessi. Numeri alti anche in Brasile e in India che vedono rispettivamente 4.123.000 e 4.113.811 casi.

INDIA

EPA/JAGADEESH NV | Bangalore, India

Più di 90mila contagi in un giorno: record più alto mai registrato al mondo.

Con 90mila nuovi contagi, l’India segna il più alto incremento di casi da Coronavirus mai registrato al mondo. Il bilancio nel Paese è salito a 4.113.811 casi. E «il peggio deve ancora venire», secondo il dottor SP Kalantri, intervistato da Al Jazeera. Il medico del Maharashtra rurale, lo stato più colpito dall’emergenza con 863mila e 25mila morti, ha affermato che le misure di prevenzione come l’uso della mascherina e il lavaggio continuo delle mani sono state abbandonate.

«C’è una stanchezza comportamentale in questo momento», Kalantri che dirige un ospedale nel villaggio di Sevagram. Nelle ultime settimane il virus si è spostato dalle città ai villaggi: Non c’è luce in fondo al tunnel. L’india, con quasi 1,35 miliardi di abitanti, è il secondo Paese più popoloso al mondo. I ritardi nell’imporre il lockdown e le già difficili condizioni di povertà hanno messo ancora più sotto stress un sistema sanitario già fragile.

AUSTRALIA

EPA/JAMES ROSS | Melbourne, Australia

Lo Stato di Victoria prolunga di due settimane il lockdown

A causa di un calo dei contagi troppo lento, lo stato di Victoria, in Australia, ha deciso di prolungare per altre due settimane il blocco nella sua capitale, Melbourne. Le infezioni sono diminuite molto più lentamente di quanto le autorità sperassero.

Il premier dello Stato, Daniel Andrews, ha esteso un severo lockdown, in vigore dal 2 agosto, fino al 28 settembre, e ha pianificato un graduale allentamento delle restrizioni nei prossimi due mesi. Le restrizioni della fase 4 di Melbourne, che sarebbero dovute terminare il 13 settembre, hanno portato a chiusure della maggior parte delle attività economiche, limitato i movimenti delle persone a un raggio di 5 km intorno alle loro case per un’ora al giorno e imposto un coprifuoco notturno.

ITALIA

ANSA/ANDREA MEROLA

Venezia, il candidato sindaco Baretta esce dall’isolamento

Paolo Baretta, sottosegretario all’Economia e candidato sindaco della città di Venezia per il centrosinistra, uscirà dall’isolamento. Baretta aveva fatto il tampone dopo aver partecipato ad alcuni eventi elettorali con il candidato presidente della Regione Arturo Lorenzoni, quest’ultimo invece risultato positivo. Barretta – con tampone negativo – ha dovuto comunque sottoporsi al periodo di isolamento. Attesa per oggi una conferenza stampa con il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

Mattia, il paziente 1, in campo a Codogno

ANSA/Mourad Balti Touati | Mattia Maestri (a sinistra) con il sindaco di Codogno Francesco Passerini

Il paziente 1, Mattia Maestri, ovvero il primo caso di Coronavirus in Italia torna a giocare a calcetto. Lui, che il 21 febbraio era risultato positivo al virus e la cui diagnosi aveva fatto scattare la zona rossa nel lodigiano torna in campo. L’occasione è stata un triangolare di calcio tra nazionale dei sindaci, e una squadra di volontari della protezione civile e della croce rossa locale.

Il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, ha spiegato così il motivo dell’evento: «Il senso di questa giornata – ha spiegato Passerini – è stare tutti assieme adesso che si riprende. Siamo di fronte a una prova del fuoco con la riapertura delle scuole e si ricomincia con il lavoro. Si cerca di guardare avanti di buttarci alle spalle quello che è stato il passato. Speriamo che quello che abbiamo vissuto sia solo un ricordo e che ci serva per guardare al futuro».

STATI UNITI

EPA/DAN HIMBRECHTS | Un laboratorio della compagnia farmaceutica AstraZeneca a Sydney (Australia)

La guerra di spie ora si combatte sul vaccino

La corsa al vaccino è diventato il maggior campo di ricerca dei servizi di spionaggio di tutto il mondo. Ognuno sta cercando di capire cosa fanno gli altri Paesi per lo sviluppo di un vaccino. Secondo gli agenti dell’intelligence statunitense – scrive il New York Times – Cina, Russia e Iran hanno tentato di rubare la ricerca di alcune delle migliori aziende e università degli Stati Uniti. L’intelligence britannica ha invece raccolto prove di spionaggio russo sulla ricerca statunitense, canadese e britannica.

Washington e la NATO hanno entrambe raddoppiato gli sforzi per proteggere le informazioni raccolte finora. «Sarebbe sorprendente se non stessero cercando di rubare la ricerca biomedica più preziosa in corso in questo momento», ha detto il mese scorso John C. Demers, un alto funzionario del Dipartimento di Giustizia, a proposito della Cina durante un evento organizzato dal Center for Strategic and International Studies.

REGNO UNITO

AFP / Tolga AKMEN | Londra, Inghilterra

Più di 1.000 medici vogliono lasciare il servizio sanitario nazionale a causa della gestione della pandemia

Praticare medicina nel Regno Unito? No, grazie. Dopo la prima ondata di Coronavirus circa mille medici inglesi vogliono dimettersi dal servizio sanitario nazionale (NHS) dopo una gestione deludente della pandemia e a causa di una frustrazione generale per i loro stipendi e il loro trattamento.

I medici preferiscono trasferirsi all’estero, passare a ospedali privati o prendere una pausa dalla loro carriera. «I medici del NHS sono usciti da questa pandemia maltrattati, contusi e bruciati», ha detto la dottoressa Samantha Batt-Rawden, presidente della Doctors ‘Association UK , che ha intrapreso la ricerca.

Il gran numero di medici che affermano che lasceranno il NHS entro tre anni è «un’accusa scioccante per il fallimento del governo nel valutare i medici della nostra nazione», ha aggiunto. «Questi sono professionisti dedicati che hanno messo la loro vita in gioco più e più volte per mantenere i pazienti al sicuro nel NHS, e potremmo essere sul punto di perderli». Nel sondaggio 7 medici su 10 hanno affermato di avere intenzione di lasciare l’NHS.

Foto copertina: EPA/JAGADEESH NV

