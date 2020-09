Il secondo Paese più popoloso al mondo ha anche il maggior numero di pazienti guariti: sono 5 milioni. In Francia non si ferma la crescita dei contagi nonostante le nuove chiusure. All’aeroporto di Napoli test obbligatori per chi rientra dall’estero

Ultimi bollettini:

Per saperne di più:

INDIA

EPA/JAIPAL SINGH | Jammu, India

Il Paese vicino a superare gli Stati Uniti per numero di casi positivi

Nel giro di poche settimane l’India ha visto una crescita esponenziale dei nuovi contagi superando nelle ultime 24 ore quota 6 milioni. Con questo bilancio il Paese è ancora dietro agli Stati Uniti per numero di casi, ma la diffusione del virus va sempre più veloce. I casi di positività segnalati nelle ultime 24 ore sono 82.170 per un totale di 6.074.703. I decessi sono stati 1.039 per un bilancio complessivo di 95.542.

Il secondo Paese più popoloso del mondo dovrebbe diventare diventare in breve tempo quello più colpito dalle pandemie nelle prossime settimane, superando gli Stati Uniti, dove sono stati segnalati più di 7 milioni di infezioni. Anche se le infezioni aumentano, l’India ha però il maggior numero di pazienti guariti al mondo: +5 milioni. E il tasso di recupero è dell’82%, secondo il ministero della Salute.

FRANCIA

EPA/IAN LANGSDON | Parigi, Francia

Cresce il tasso di positività e aumentano le terapie intensive

Lockdown parziali, stretta sulla vita sociale e norme più rigide. Per ora la Francia continua a vedere un aumento costante e significativo nel numero dei contagi giornalieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 11.123 i casi di positività registrati, rispetto ai 16 mila individuati qualche giorno prima. Un calo che – fanno notare le autorità sanitarie – è dovuto ai conteggi del weekend.

Tuttavia, il tasso di positività ha raggiunto il 7,4% contro il 5,7% di sette giorni fa. In aumento è anche il numero dei ricoveri che nell’ultima giornata è incrementato di 102 unità. Mentre sono state ben 786 le persone portate in rianimazione, +23 rispetto a sabato.

ITALIA

ANSA / CIRO FUSCO | Piazza del Plebiscito, Napoli

In Campania test obbligatori all’aeroporto per chi rientra dall’estero

Dopo l’ordinanza sull’obbligatorietà delle mascherine, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha disposto ieri test obbligatori all’aeroporto di Napoli per chi rientra dall’estero. «Avendo riscontrato che nei giorni scorsi dagli aerei provenienti dall’estero atterrati a Capodichino (in particolare da Parigi, Lione, Barcellona, Francoforte) pochissimi passeggeri su diverse centinaia, si sono sottoposti al tampone volontario, nelle more che il Governo provveda al potenziamento delle strutture Usmaf di competenza del ministero della Salute, viene fatto obbligo con l’ordinanza a tutti i passeggeri di sottoporsi a test molecolare o antigenico», si legge in una nota.

«È necessario – dice De Luca – attivare controlli rigorosissimi per chi rientra dall’estero e in particolare dai paesi dove si sta registrando un notevole incremento di casi di positività. Non dovrà più ripetersi quanto si è verificato nel corso della scorsa settimana».

Link utili:

Leggi anche: