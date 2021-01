La festa al Senato per la fiducia alla faccia della Covid, il grillino Licheri bacia e abbraccia tutti – Video

Al termine del suo intervento in Aula, il pentastellato si è lanciato tra le braccia dei suoi colleghi con un gesto sconsiderato che non è sfuggito all’occhio dei cronisti parlamentari

Mentre il governo di Giuseppe Conte lottava per sopravvivere a Palazzo Madama, il senatore Ettore Licheri del M5s è stato protagonista di un gesto sconsiderato che non è sfuggito all’occhio dei cronisti parlamentari. Al termine del suo intervento, dopo aver detto che «fino a qualche mese fa Matteo Salvini pensava che il Covid-19 fosse poco più che un’influenza o un pretesto per applicare qualche Dpcm», il pentastellato ha infatti pensato bene di abbracciare e baciare i suoi colleghi, ignorando le più elementari regole sul distanziamento sociale che tutti i cittadini hanno imparato a rispettare a causa della pandemia. E che naturalmente devono essere applicate, anche e soprattutto, dai loro rappresentanti democraticamente eletti.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

