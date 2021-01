I giuramenti, gli abbracci, Lady Gaga e le muffole di Sanders: l’insediamento Biden-Harris in foto

Joe Biden ha giurato sulla vecchia Bibbia di famiglia, promettendo di essere «il presidente di tutti gli americani», e ha lanciato un appello all’unità per affrontare le sfide del suo tempo: la pandemia di Coronavirus, la recessione economica, la crisi climatica, le diseguaglianze, il razzismo e quelli che ha definito «gli attacchi alla democrazia e alla verità». Con lui ha giurato Kamala Harris, prima vice presidente donna della storia degli Stati Uniti. Sul palco si sono esibite Lady Gaga e Jennifer Lopez. Poi, al termine della cerimonia, il presidente e la vice presidente hanno passato in rassegna le truppe e hanno reso omaggio alla tomba del milite ignoto. Quindi il primo ingresso alla Casa Bianca accolti dal maggiordomo capo, ultimo sgarbo di Donald Trump, volato in Florida per non dover incontrare il suo successore. Ecco un racconto per immagini della giornata a Washington.

Doug Emhoff, Kamala Harris, Jill Biden e Joe Biden arrivano alla cerimonia di insediamento L’applauso della vice presidente Kamala Harris per il nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden Lady Gaga canta l’inno nazionale durante la cerimonia di insediamento L’esibizione di Jennifer Lopez durante la cerimonia di insediamento Kamala Harris, con al fianco il marito Doug Emhoff, giura da vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris festeggia con Joe Biden dopo aver giurato da vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris saluta il pubblico che ha preso parte alla cerimonia di insediamento al Campidoglio Bernie Sanders ha partecipato con le muffole alla cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris Un primo piano delle muffole indossate da Bernie Sanders alla cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris Bernie Sanders alla cerimonia di insediamento di Joe Biden e Kamala Harris La soddisfazione di Joe Biden durante la cerimonia di insediamento come 46esimo presidente degli Stati Uniti Joe Biden giura da presidente degli Stati Uniti nelle mani del presidente della Corte suprema, John Roberts, mentre sua moglie Jill Biden regge la Bibbia Joe Biden abbraccia la moglie Jill e il figlio Hunter dopo aver prestato giuramento Joe Biden inizia il suo primo discorso da presidente in carica degli Stati Uniti Una coppia di ragazzi guarda il discorso di insediamento di Joe Biden dallo smartphone US Presidential inauguration Dopo il discorso di Biden, la poetessa afroamericana Amanda Gorman, 23 anni, ha declamato la sua poesia “The Hill We Climb” Joe Biden e Kamala Harris rendono omaggio alla tomba del milite ignoto Michelle Obama, Barack Obama, Laura Bush, George W. Bush, Hillary Clinton e Bill Clinton hanno assistito all’omaggio reso da Joe BIden e Kamala Harris alla tomba del milite ignoto Joe Biden e Jill Biden camminano verso la Casa Bianca inaugurazione-biden-harris-20-1 L’ingresso di Joe Biden e Jill Biden alla Casa Bianca Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden firma i primi atti di nomina del suo gabinetto alla Casa Bianca

Foto nella gallery: Ansa Foto

