Sanremo 2021, positivo il Biondo degli Extraliscio. Gara a rischio: per il gruppo scatta l’obbligo di quarantena

Primo caso di positività al Coronavirus nel cast di Sanremo 2021. A meno di due settimane dall’inizio del Festival della Canzone italiana, Moreno Conficconi, “il Biondo” degli Extraliscio, è risultato positivo al tampone antigenico a cui si è sottoposto prima di entrare all’Ariston per la sessione di prove, nel rispetto del protocollo sanitario anti-Covid da osservare al Festival. Per l’artista e per i membri della band è scattato l’obbligo di quarantena immediato, in attesa del tampone molecolare di conferma della positività. Al contempo verrà effettuato il tracciamento e il monitoraggio di tutti i casi di persone entrate in contatto con Conficconi negli ultimi giorni.

Cosa succederà adesso?

Gli Extraliscio e Davide Toffolo dei Tre Ragazzi Morti, che concorrono nella categoria Campioni con il brano Bianca Luce Nera, dovranno anzitutto rispettare i 10 giorni di quarantena fiduciaria e sperare, prima che inizi il Festival, che il tampone risulti negativo. Qualora il test dovesse risultare ancora positivo, o altri membri della band o dello staff dovessero risultare positivi durante i giorni del festival (dal 2 al 6 marzo), il regolamento e il protocollo anti-Covid della Rai prevedono che gli artisti abbandonino la competizione, non potendo partecipare fisicamente alla gara all’Ariston per evidenti ragioni di sicurezza.

Leggi anche: