Sanremo 2021, il divertente pronostico di Colapesce e Dimartino sulla classifica – Il video

Un video a sorpresa, forse per stemperare la tensione in vista di Sanremo 2021. I cantanti Colapesce e Dimartino, in concorso all’Ariston nella categoria BIG con il brano Musica leggerrissima, hanno pubblicato un video dove ironizzano sulla classifica finale della kermesse dal titolo I mortali – Sanremo 2021, citando il loro ultimo album uscito lo scorso giugno. «Arriviamo quinti», profetizzano i due autori siciliani. «Premio alla critica? Ultimo classificato?», chiede Dimartino: «Aiello e Renga», risponde Colapesce. Nel video i due artisti offrono tanta ironia e parecchie citazioni, partendo da quelle cinematografiche, evocando Quentin Tarantino, fino a battute che coinvolgono il deep web, impersonificato da un uomo vestito di nero. E c’è spazio anche per un cameo di un vincitore di una passata edizione del festival: Diodato.

