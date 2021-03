Ibra-Miha, amici dopo una testata. Ibra: «Quando era malato era lui a darmi forza» – Il video

Si erano conosciuti in Seria A nel 2005, quando Sinisa Mihajlovic giocava nell’Inter e Zlatan Ibrahimovic alla Juventus. In quella stagione i due si confrontarono in un “testa a testa” letterale, in cui sfiorarono la rissa durante il Derby d’Italia. Da allora, però, i due calciatori sono diventati grandi amici, soprattutto durante la malattia di Mihajlovic, superando invidie e battaglie sportive, come hanno raccontato ad Amadeus nella terza puntata del Festival di Sanremo. «Quando l’ho saputo non avevo la forza di chiamarlo», ha raccontato Ibrahimovic, «non riuscivo a parlare». Lo svedese del Milan ha poi raccontato come fosse stato l’amico «a darmi forza, dicendo che sarebbe andato tutto bene», con Mihajlovic che confessa di averlo corteggiato per portarlo al Bologna. Quindi la chiusura in musica sulle note di ‘Io vagabondo’ dei Nomadi, con Amadeus e Fiorello che ribattezzano subito il gruppo ‘gli Abbadeus’.

Video: Rai

