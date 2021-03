Sanremo 2021, la classifica ufficiale della quarta serata vs la classifica di Open

Ermal Meta inamovibile. Alla vigilia della finalissima della 71esima edizione del Festival di Sanremo, dopo il voto della giuria demoscopica, dell’Orchestra e della sala stampa, Ermal regge in testa alla classifica generale. Clamoroso balzo in avanti per Willie Peyote che si piazza secondo, mentre il terzo posto è occupato da Arisa. Scende di due posizioni Annalisa, mentre al quinto posto balzano in avanti di 5 posizioni i Måneskin. Sesto Irama, settimi La Rappresentante di Lista, ottavi Colapesce e Dimartino, nona Malika Ayane e decima Noemi. In fondo alla classifica generale della quarta serata ci sono invece Bugo, Random e Aiello.

La classifica generale della quarta serata

Ermal Meta

Willie Peyote

Arisa

Annalisa

Måneskin

Irama

La Rappresentante di Lista

Colapesce e Dimartino

Malika Ayane

Noemi

Lo Stato Sociale

Orietta Berti

Extraliscio e Davide Toffolo

Max Gazzè

Fulminacci

Gaia

Francesca Michielin e Fedez

Madame

Fasma

Ghemon

Francesco Renga

Coma_Cose

Gio Evan

Bugo

Random

Aiello

La classifica di Open

Anche dopo la quarta serata la classifica di Open continua a subire una metamorfosi. Ancora fissi al primo posto i regaz de Lo Stato Sociale. Al secondo posto tornano i Måneskin, mentre resta fisso in terza posizione Willie Peyote. Quarto posto per La Rappresentante di Lista, quinti – rigorosamente – Colapesce e Dimartino, sesti gli Extraliscio e Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti e settima Orietta Berti. A chiudere la prima decina Fulminacci, Ermal Meta e i Coma_Cose. Fissi in fondo, ancora una volta, Renga, Random e Gio Evan.

Lo Stato Sociale

Måneskin

Willie Peyote

La Rappresente di Lista

Colapesce e Dimartino

Extraliscio e Davide Toffolo

Orietta Berti

Fulminacci

Ermal Meta

Come_cose

Madame

Francesca Michielin e Fedez

Annalisa

Ghemon

Bugo

Max Gazzè

Malika Ayane

Gaia

Noemi

Arisa

Irama

Fasma

Aiello

Francesco Renga

Random

Gio Evan

Grafiche: Vincenzo Monaco

I conduttori

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

