Sanremo 2021, Emma a sorpresa sul palco con Alessandra Amoroso. Barbara Palombelli alle ragazze: «Fate rumore, ribellatevi»

Nella quarta serata del Festival di Sanremo per la prima volta tutti i 26 Campioni in gara si esibiranno sul palco dell’Ariston fino alla conclusione della puntata. A votare questa sera saranno i giornalisti della sala stampa. Con Amadeus non mancheranno ovviamente Fiorello e Zlatan Ibrahimovic. A unirsi a loro saranno si avvicenderanno Barbara Palombelli, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Mahmood e Matilde Gioli. Attesa per l’esibizione di Achille Lauro, che stasera torna affiancato da Boss Doms e da un ospite tutto da scoprire.

Il duetto di Alessandra Amoroso con Emma Marrone

La super ospite della serata è stata Alessandra Amoroso, che ha duettato su Pezzo di cuore con l’amica Emma Marrone. Nel pomeriggio la cantante aveva annunciato la propria presenza al Festival: «Ci siamo! Poche ore e sarò al teatro Ariston. ⁣⁣⁣Il palco di Sanremo mi fa sempre un po’ paura ma questa volta non sarò sola, porterò con me un pezzetto della mia “famiglia itinerante”, quella formata dalle persone che ho scelto in questa vita fatta di musica, di note, di cuori che battono, voci che urlano, sudore che scende e sacrifici. In questo momento in cui le luci di (quasi) tutti i palchi sono spente le accenderemo proprio su di loro e per loro, per questa famiglia che rende il mio sogno il mestiere più bello del mondo attraverso la sua professionalità. ⁣⁣⁣Mi chiamo Alessandra Amoroso e nella vita faccio la cantante».

Amadeus e Fiorello omaggiano Jo Squillo e Sabrina Salerno

Come preannunciato nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021, Fiorello e Amadeus hanno omaggiato Sabrina Salerno e Jo Squillo. intonando Siamo donne, a 30 anni dall’esibizione del duo sul palco dell’Ariston. Si classificarono 13esime, ma l’inno resta. Dopo l’esibizione di Ama e Fiore salgono sul palco i Coma_Cose, con la loro Fiamme negli occhi.

Achille Lauro è il punk rock

ANSA/ETTORE FERRARI | Achille Lauro e Boss Doms

Quarto quadro per Achille Lauro. Prima il bacio con Boss Doms, lo storico chitarrista con cui il cantante celebra un nuovo matrimonio sul palco dell’Ariston prima di interpretare Me ne frego. Poi, il duetto con Fiorello, con una corona di spine, tunica nera, rossetto nero sulle note di Rolls Royce. “Fiore” chiude il quadro con qualche problema: «Non posso parlare, non riesco a muovermi. Sono una parte del quadro di Achille Lauro», finché non viene portato via di peso come fosse una statua. Dopo l’esibizione di Acille Lauro è il turno de La Rappresentante di Lista con Amare, poi quello di Madame con Voce e infine Arisa con Potevi fare di più.

Max Gazzè stasera è Salvador Dalì

ANSA/ETTORE FERRARI | Max Gazzè

Dopo un breve scambio con i conduttori, Barbara Palombelli ha annunciato l’esibizione di Noemi che con grazia ha portato sul palco la sua Glicine. Subito dopo è stato il turno di Orietta Berti, con il suo appassionato canto d’amore al suo Osvaldo: Quando ti sei innamorato. Dopo l’usignolo di Cavirago, è tornato sul palco dell’Ariston Ibra, che ha scherzato con Amadeus su come ha fatto a convincere il motociclista che ieri l’ha accompagnato verso l’Ariston, dopo esser rimasto bloccato in autostrada: «È stato facile: gli ho detto o mi porti a Sanremo o Amadeus fa il Festival anche il prossimo anno». Dopo la gag è stato il turno di Max Gazzè, questa sera nelle vesti di Salvador Dalì (dopo la mise della prima serata da Leonardo Da Vinci), con il suo brano Il farmacista. Seguono in rapida successione Willie Peyote con Mai dire mai (La locura) e Malika Ayane con Ti piaci così.

Barbara Palombelli: «Spero che Sanremo sia la ripartenza per gli spettacoli dal vivo»

Subito dopo la proclamazione del vincitore della sezione Nuove proposte ha preso il via la gara dei 26 Campioni in gara. La prima a salire sul palco è stata Annalisa, che con il brano Dieci celebra «la manifestazione della voglia di non mollare» e la propria libertà. A seguire Aiello con Ora, e i Måneskin con Zitti e buoni, un inno che nasce dal «disagio e dalle ingiustizie, e porta alle vere rivoluzioni». Subito dopo l’esibizione della rockband è arrivata sul palco dell’Ariston la giornalista Barbara Palombelli, che affiancherà Amadeus e Fiorello nella conduzione per tutta la serata. Palombelli spera che questo Festival possa essere «un segnale di ripartenza per tutto il mondo dello spettacolo dal vivo».

Gaudiano vince la sezione Nuove Proposte

Gaudiano è il vincitore della categoria Nuove Proposte della 71esima edizione di Sanremo. Luca Gaudiano, foggiano, classe 1991, ha guadagnato la vittoria grazie al brano Polvere da sparo, dedicando la vittoria al padre, mancato due anni fa. Il vincitore della categoria Nuove Proposte è stato premiato dalla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi e dal governatore della Liguria, Giovanni Toti. Secondo classificato Davide Shorty con Regina, vincitore anche del Premio della Sala stampa Lucio Dalla. Terzo classificato Folcast con Scopriti, e quarto Wrongonyou con il brano Lezioni di volo, che ha vinto anche il Premio della Critica Mia Martini.

La scaletta della quarta serata del Festival

Davide Shorty

Folcast

Gaudiano

Wrongonyou

Annalisa

Aiello

Måneskin

Noemi

Orietta Berti

Colapesce e Dimartino

Max Gazzè

Willie Peyote

Malika Ayane

La rappresentante di lista

Madame

Arisa

Coma_Cose

Fasma

Lo stato sociale

Francesca Michielin e Fedez

Irama

Extraliscio

Ghemon

Renga

Gio Evan

Ermal Meta

Bugo

Fulminacci

Gaia

Random

Speciale Sanremo 2021

I conduttori

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

Leggi anche: