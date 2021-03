Ibra in ritardo, arriva con un passaggio in moto: «Venite da me a Milano. Achille Lauro? In garage a spaventare i ladri» – Il video

«Ho chiesto a un motociclista di accompagnarmi a Sanremo, meno male che era milanista!». Zlatan Ibrahimovic arriva al terzo appuntamento come ospite del Festival di Sanremo in modo rocambolesco, a causa di un incidente sull’autostrada da Milano che lo ha bloccato nel traffico. Solo grazie all’aiuto di un motociclista, che lo ha accompagnato all’Ariston, lo svedese è potuto salire sul palco dopo le 23.

«Dopo tre ore fermi in macchina, ho chiesto all’autista di farmi scendere. Ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di accompagnarmi», ha raccontato il calciatore ad Amadeus, mostrando il video del viaggio in autostop. «L’ho fatto per salvare mio festival non tuo», ha sottolineato Ibrahimovic, «se non riuscivo dovevate venire tutti da me ieri perché se Zlatan non va a festival, festival va a Zlatan». Quindi l’organizzazione con Amadeus della kermesse in casa sua, con battuta su Achille Lauro: «Orchestra in corridoio, artisti in sala, tu in cucina che prepari caffè. E Lauro in garage che controlla le macchine, così ladri non entrano e non rubano perché hanno paura».

Video: Rai

