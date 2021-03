Si intitolo Bianca Luce Nera il brano portato sul palco dell’Ariston per la 71esima edizione di Sanremo dalla band romagnola Extraliscio che saranno accompagnati, per l’occasione, dal fumettista, cantante, chitarrista e frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Davide Toffolo. «Il ballo è vietato, noi siamo fuorilegge e il Festival sarà la nostra balera. Andiamo a divertirci e a portare un modo extra di pensare. Siamo consci di essere fuori moda ma anche unici e non siamo nemmeno in gara, abbiamo già vinto salendo su quel palco. Come i Blues Brothers siamo in missione per conto del liscio, che deve riaccendere tutto e ripartire. Anche le nuove generazioni dovranno continuare a danzare, il brano è un invito al ballo», hanno detto durante la presentazione del loro brano.

Il testo di Bianca luce nera degli Extraliscio e Davide Toffolo