«Lavorare non è una fortuna». L’appello di Matilde Gioli e Alessandra Amoroso a Sanremo per i lavoratori dello spettacolo – Il video

Nell’edizione del Festival con le poltrone rosse vuote, Alessandra Amoroso e Matilde Gioli hanno dedicato un appello per sensibilizzare sulla condizione dei lavoratori dello spettacolo, fortemente colpiti dalle chiusure dettate dalla pandemia. «Mi chiamo Alessandra e nella vita faccio la cantante», «Mi chiamo Matilde e nella vita faccio l’attrice», hanno esordito le due artiste. «Il nostro lavoro», aggiungono completando una la frase dell’altra, «ha bisogno di tante donne e tanti uomini che ci permettono di fare quello che amiamo e di essere quello che siamo. Ma ora che tutto si è fermato, le loro vite più delle nostre sono sospese in una ripartenza difficile da immaginare e in un aiuto che non è mai arrivato».

Prima della fine del discorso, una rappresentanza di lavoratori si è unita con le due donne sul palco dell’Ariston, mentre scorreva un video da remoto con applausi di diversi artisti e attori, da Diodato a Marco Giallini, «Non hanno perso la speranza della dignità del loro lavoro. Sono quelli che rimangono nell’ombra quando le luci si accendono. Ma il lavoro è un diritto di tutti e non un colpo di fortuna».

Video: Rai

Speciale Sanremo 2021

I conduttori

Aiello – Ora | Annalisa – Dieci | Arisa – Potevi fare di più | Bugo – E invece sì | Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima | Coma Cose – Fiamme negli occhi | Ermal Meta – Un milione di cose da dirti | Extraliscio e Davide Toffolo – Bianca Luce Nera | Fasma – Parlami | Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome | Francesco Renga – Quando trovo te | Fulminacci – Santa Marinella | Gaia – Cuore Amaro | Ghemon – Momento perfetto | Gio Evan – Arnica | Irama – La genesi del tuo colore | La Rappresentante di Lista – Amare | Lo Stato Sociale – Combat Pop | Madame – Voce | Malika Ayane – Ti piaci così | Maneskin – Zitti e buoni | Max Gazzè e Trifluoperazina Monstery Band – Il Farmacista | Noemi – Glicine | Orietta Berti – Quando ti sei innamorato | Random – Torno a Te | Willie Peyote – Mai dire mai

Avincola – Goal! | Davide Shorty – Regina | Dellai – Io sono Luca | Elena Faggi – Che ne so | Folcast – Scopriti | Gaudiano – Polvere da sparo | Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te | Wrongonyou – Lezioni di volo

