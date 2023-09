Ita Airways, il giudice annulla il licenziamento del pilota che si addormentò sul volo New York-Roma

Nella notte tra il 29 e il 30 aprile 2022 il volo 609 di Ita Airways partito da New York e diretto a Fiumicino non ha dato segnali al centro radar di Marsiglia per dieci minuti. La mancata risposta ha dato il via all’allarme delle autorità transalpine, che hanno attivato le procedure antiterrorismo e fatto decollare due caccia per affiancare l’apparecchio. Secondo il vettore italiano però era semplicemente accaduto che i due piloti si erano addormentati in volo. E mentre uno dei due può dormire secondo il protocollo, l’altro deve essere per forza sveglio. Per questo Ita ha licenziato a fine maggio il comandante. Che aveva incolpato di tutto un’anomalia dei sistemi di bordo. Non rilevata, però, dagli esperti di Ita. Ma il giudice del lavoro di Roma ha cancellato la sanzione e disposto il reintegro del pilota. Che adesso avrà diritto al suo posto e agli stipendi arretrati. Compresi i contributi.

La procedura

Il tutto, racconta oggi Repubblica, a causa di un errore del vettore nella procedura di licenziamento. Il giudice Luca Redavid ha segnalato nella sentenza che Ita ha violato l’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori. Ovvero quello che descrive la procedura di licenziamento per giusta causa. Che deve necessariamente partire da una preventiva contestazione dell’addebito con una lettera scritta. Una volta trascorsi cinque giorni e dopo la valutazione dell’eventuale replica del lavoratore, il datore può procedere con il licenziamento. Ma Ita non lo ha fatto. Perché ha direttamente licenziato il dipendente, senza attendere i cinque giorni e le sue repliche. Per questo, spiega il giudice nella sentenza che risale al 21 luglio 2023, l’intera procedura di licenziamento è illecita. Anzi, «inesistente». Così come il fatto contestato, che «non esiste a priori».

La versione del comandante

All’epoca del licenziamento il comandante oggi reintegrato sostenne la tesi di un’avaria ai sistemi di comunicazione. Che non avrebbe segnalato l’interpello da Marsiglia, causando quindi l’equivoco dell’attacco terroristico in corso. I sindacati di piloti si schierarono con il collega parlando di turni massacranti e di poche risorse. L’esito delle investigazioni interne lo smentì. Ma intanto il giudice del lavoro gli ha dato ragione. Ora Ita ha due possibilità: ricominciare dall’inizio la procedura di licenziamento corretta con le regole spiegate dal giudice, oppure trovare un accordo per chiudere tutto.

Leggi anche: