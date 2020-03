Coronavirus, ultime notizie – Oltre 1.000 nuovi contagi, 154 morti in Lombardia. Al vaglio nuove misure di contenimento: Nord in quarantena. Ma è caos bozze decreti

Secondo l’ultimo bollettino sono stati registrati in un giorno 1.247 nuovi casi, 36 morti e 66 guariti. Allo studio di palazzo Chigi ci sono due decreti: uno sulle zone rosse e uno contenente disposizioni per tutta Italia

Il nuovo decreto che fa (quasi) di tutto il Nord Italia una zona rossa

Secondo quanto si evince dalla bozza del nuovo Decreto che è attualmente al vaglio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in materia di «misure urgenti di contenimento del contagio» di coronavirus, il Governo Conte II si appresta ad adottare misure estremamente drastiche per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Le nuove misure saranno valide sino al 4 aprile.

La misura più drastica riguarda l’evitamento o l’assoluto spostamento in entrata e in uscita da determinate zone del Nord Italia. Inoltre è prevista la chiusura di musei, cinema, teatri, palestre, piscine e centri di aggregazione. Ogni manifestazione è vietata. I centri commerciali resteranno aperti solo dal lunedì al venerdì. Chi non dovesse rispettare le nuove ordinanze nelle zone interessate può esser punito con l’arresto fino a 3 mesi e fino a 206 euro di multa.

Le zone interessate sono:

l’intera Lombardia

Modena e provincia (Emilia-Romagna)

Parma e provincia (Emilia-Romagna)

Piacenza e provincia (Emilia-Romagna)

Reggio Emilia e provincia (Emilia-Romagna)

Rimini e provincia (Emilia-Romagna)

Pesaro e provincia (Marche)

Urbino e provincia (Marche)

Padova e provincia (Veneto)

Treviso e provincia (Veneto)

Asti e provincia (Piemonte)

Alessandria e provincia (Piemonte)

La bozza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di «misure urgenti di contenimento del contagio» di coronavirus

Mobilità limitata in tutta Italia: le nuove disposizioni in un secondo decreto

Allo studio di palazzo Chigi ci sono due Dpcm: uno sulle zone rosse in Lombardia e altre 11 province, e un altro per le disposizioni in tutta Italia. In questa seconda bozza si ipotizzano per il momento misure restrittive che potranno avere un impatto sugli spostamenti in tutto il territorio nazionale e per limitare il più possibile assembramenti di persone. In questo caso si tratterebbe più di raccomandazioni che di disposizioni con eventuali sanzioni. Si capirà meglio nelle prossime ore.

Lombardia, Fontana: «Direzione giusta, ma la bozza è a dir poco pasticciata»

La bozza del provvedimento del governo che ho ricevuto solo in serata sembra andare nella direzione del contenimento della diffusione del virus, invitando, con misure più incisive, i cittadini alla prudenza. A dirlo è il governatore della Lombardia Attilio Fontana, a seguito della lettura della bozza del decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Tuttavia Fontana osserva: «Non posso non evidenziare che la bozza del decreto del presidente del Consiglio è, a dir poco, pasticciata».

Emilia-Romagna, Bonaccini: «Cerchiamo soluzioni più coerenti e condivise»

Perplessità anche in Emilia-Romagna. Anche il governatore Stefano Bonaccini ha espresso perplessità circa i contenuti contenuti nella bozza del decreto del presidente del Consiglio dei ministri: «Ho chiesto al presidente Conte e al ministro Speranza, in una logica di leale collaborazione, di poter lavorare ancora alcune ore per addivenire alle soluzioni più coerenti e condivise».

Abbiamo ricevuto solo tre ore fa dal Ministero della Salute la bozza dei due nuovi Dpcm con le misure ulteriormente… Gepostet von Stefano Bonaccini am Samstag, 7. März 2020

Veneto, Zaia: «Impossibile confermare il decreto in così breve tempo. Presenteremo provvedimenti»

Forti perplessità anche sul fronte veneto. Il governatore Luca Zaia ha dichiarato all’Ansa: «Se il decreto venisse approvato così noi comunque presenteremmo un provvedimento da parte del nostro comitato scientifico di supporto all’unità di crisi per argomentare rispetto alla creazione delle tre zone in Veneto, Venezia, Padova e Treviso».

«A noi sta a cuore prima di tutto la salute dei cittadini – ha proseguito Zaia – ma per applicare un decreto bisogna che le norme siano chiare. Abbiamo visto questo provvedimento all’ultimo minuto, non abbiamo partecipato alla redazione preventiva e ci chiedono di confermarlo nel giro di breve: è letteralmente impossibile».

Il bollettino della Protezione Civile: 1.247 nuovi casi, 36 morti, 66 guariti

Continua ad aumentare il numero di persone positive al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi oggi, 7 marzo, dal commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli, complessivamente il numero di pazienti attualmente positivi è di 5.061 persone. I guariti sono 589, mentre i pazienti morti sono 233.

Dai numeri della protezione civile, emerge che i pazienti attualmente positivi al di Covid-19 sono:

Nicola Zingaretti positivo ai test del coronavirus

Anche il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, è risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo è lui stesso con un video su Facebook: «Anche io ho il coronavirus. Seguirò tutti i protocolli previsti in questi casi. Niente panico, combattiamo». L’annuncio con cui Zingaretti ha reso nota la sua positività al coronavirus arriva a poco più di una settimana da una visita del segretario Pd a Milano. Giovedì 27 febbraio è infatti stato nel capoluogo lombardo per partecipare a un aperitivo sui Navigli con i giovani del suo partito, proprio nella prima serata in cui per i locali era caduto il divieto, durato qualche giorno, di restare aperti oltre le 18.

A seguito dell’annuncio non sono mancati messaggi d’odio e di insulti nei confronti del presidente della Regione Lazio e segretario Pd. Dai «Devi morire» al «Te lo meriti», sino a coinvolgere anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Gallera: «154 morti in Lombardia»

«La regione sta facendo cose che neanche noi potevamo immaginare si potessero fare in poco tempo. Il sistema è solido ma il momento di tensione è grande», dice l’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera nel quotidiano aggiornamento sui dati della regione più colpita dall’epidemia. I casi positivi sono ad oggi 3.420, 800 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati sono 1661, di cui 359 in terapia intensiva (50 in più di ieri), e 722 in isolamento domiciliare. Sono invece 524 i guariti e dimessi, mentre 154 sono le persone decedute.

#Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia – www.lombardianotizie.online – CONDIVIDETE PER INFORMARE IL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE POSSIBILE #FERMIAMOLOINSIEME #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia – www.lombardianotizie.online – CONDIVIDETE PER INFORMARE IL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE POSSIBILE #FERMIAMOLOINSIEMEIn caso di sovraccarichi refresha la pagina oppure collegati a Twitter @reglombardia, Youtube Regione Lombardia o https://mediaportal.regione.lombardia.it/portal/home #FERMIAMOLOINSIEME Gepostet von Giulio Gallera am Samstag, 7. März 2020

Il grido d’allarme per la terapia intensiva in Lombardia

Una «disastrosa calamità sanitaria»: è quella che si rischia secondo l’allarme lanciato dal ‘Coordinamento delle terapie intensive della Lombardia’, che ha inviato una lettera al governatore Attilio Fontana per chiedergli di portare le istanze lombarde all’attenzione del governo e al commissario per l’emergenza coronavirus, il capo della protezione civile Angelo Borrelli.

Campania, l’appello ai giovani di De Luca: «Cancellate comportamenti irresponsabili»

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha lanciato un appello alla cittadinanza, in particolare ai più giovani, affinché non si sottovaluti il pericolo del coronavirus. De Luca spiega: «Credo sia giusto spiegare cosa statentando di fare il Governo nazionale. Misure straordinarie per cercare di alzare, se possibile, una barriera contro la diffusione incontrollata del contagio».

«Per raggiungere questo obiettivo serve ricorrere a misure rigorose per 2-3 settimane almeno. È evidente che si è chiesto un sacrificio a tutti. Ma la posta in gioco è altissima. Se fallisce il tentativo di bloccare il dilagare del contagio, la situazione diventa davvero drammatica. Questa è la semplice verità».

«Per questo motivo devono essere cancellati comportamenti inconsapevoli o irresponsabili. È sabato sera. Mi permetto di fare un appello accorato ai ragazzi ragazze, alle loro famiglie, perché la consuetudine della mobilità del fine settimana, dell’incontro di centinaia e centinaia di ragazzi che si radunano nei locali a contatto diretto, sono assolutamente da evitare, per la tutela della salute dei ragazzi e per la tutela delle nostre comunità. Mi aspetto da tutti un aiuto in termini di consapevolezza e responsabilità».

Sicilia, il governatore Musumeci in quarantena

Anche il governatore della Sicilia Nello Musumeci si è sottoposto alla quarantena volontaria dopo aver appreso la positività al test del coronavirus del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Il presidente della Regione, infatti, durante il vertice del 4 marzo a Palazzo Chigi, sedeva proprio a fianco del presidente della Regione Lazio.

Il vertice a Palazzo Chigi del 4 marzo

«Non ho alcun sintomo e sono in ottima salute, ma ho deciso di rimanere in isolamento volontario a casa. Dovrò controllare la temperatura corporea due volte al giorno ed effettuare un tampone mercoledì prossimo. È una scelta di prudenza doverosa verso gli altri prima ancora che verso me stesso – prosegue il governatore – Continuerò a coordinare l’attività del governo regionale e della macchina amministrativa da casa mediante il contatto telefonico. Non ci possiamo fermare neppure per un giorno!».

La notizia della positività del presidente Nicola Zingaretti mi ha indotto a contattare subito i sanitari, come… Gepostet von Nello Musumeci am Samstag, 7. März 2020

Il sindaco di Firenze Dario Nardella in quarantena

«Non ho sintomi e sto bene, ma visto che ho incontrato di recente Nicola Zingaretti, per precauzione resto anche io a casa due settimane. Lavoro da qui e vi tengo aggiornati su tutto». È con queste parole che il sindaco di Firenze Dario Nardella ha comunicato ai cittadini di aver deciso di sottoporsi alla quarantena in via del tutto precauzionale dato l’incontro recente con il segretario dem Zingaretti, risultato oggi positivo ai test per il coronavirus.

Il nuovo tentativo di Spadafora per far trasmettere in chiaro le partite di Serie A

«Continuo a pensare che, in questo momento, sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa a causa del coronavirus. C’è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega di A. Per questo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino. Attendiamo risposta». A riferirlo è il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, che dopo aver incassato il no della Lega di Serie A per la trasmissione in chiaro delle partite di calcio del campionato italiano, è tornato all’attacco e ora attende la decisione dei vertici di Sky.

Pozzecco: «Nel decreto incongruenze impressionanti. Fermate tutto il basket»

«C’è un decreto del governo che impone di stare a un metro di distanza, io però se vedo i miei ragazzi a un metro dagli avversari mi inca..o clamorosamente. Per me è assurdo. Ci sono delle incongruenze impressionanti. Bisognerebbe fermare tutto e andare uniti e decisi nella stessa direzione». A dirlo è l’allenatore del Sassari Gianmarco Pozzecco, commentando la decisione di far giocare le gare di basket a porte chiuse.

Figc, Gravina: «Rischio stop serie A se giocatore è positivo»

in una intervista a Dribbling sulla Rai, il presidente della Figc Gabriele Gravina sulla possibilità che si verifichi un caso di coronavirus per un calciatore della Serie A ha dichiarato: «Dobbiamo essere realisti, c’è anche la possibilità, il rischio reale che qualcosa di questo tipo esiste. Adotteremo in quelle circostante tutti i provvedimenti necessari per garantire prima la tutela dei nostri atleti e poi capire che cosa si può fare e che impatto può avere sulla competizione sportiva».

Alla domanda se si sta prendendo in esame eventualmente anche l’ipotesi di sospendere il Campionato, Gravina ha risposto: «Non possiamo escludere nulla né possiamo azzardare ipotesi che oggi non riusciamo ancora a prevedere».

Portogruaro, muore anestesista 57enne

È morta all’età i 57 anni Chiara Filipponi, dottoressa anestesista presso l’Ospedale di Portogruaro. La dottoressa era affetta da tempo da una grave malattia ed era ricoverata all’Ospedale di Mestre. Inizialmente l’annuncio della sua morte era stato correlato a un peggioramento della sua condizione clinica legato al contagio da coronavirus.

Ma in una nota diffusa dell’Ulss 4 i medici precisano: «Riguardo al decesso dell’anestesista Chiara Filipponi, 57 anni, in servizio da qualche anno all’ospedale di Portogruaro (Venezia), si comunica che è avvenuto ieri sera all’ospedale dell’Angelo di Mestre per cause non determinate dal contagio da COVID-19». «La collega – prosegue la nota – era ricoverata da tempo in ospedale ed è deceduta al termine di una lunga ed inguaribile malattia neoplastica».

Lazio, morta donna all’ospedale di Formia

Secondo morto nel Lazio per il coronavirus. Una donna di 80 anni, positiva al Covid-19, è morta all’ospedale di Formia. Lo si apprende dagli account social dell’assessorato alla Salute della Regione Lazio. La donna, viene precisato, «era affetta da pluripatologie preesistenti». All’ospedale di Fondi invece è morta una donna di 93 anni. Dopo il decesso è stato effettuato il test e si è in attesa del responso. Da quanto si apprende aveva un link epidemiologico con la festa di Carnevale a Fondi che avrebbe favorito il contagio di circa otto persone.

+++ #Coronavirus: Latina, decesso donna di 80 anni all'Ospedale di #Formia positiva al #COVID19. La donna era affetta da pluripatologie preesistenti +++Ministero della Salute Regione Lazio Gepostet von Salute Lazio am Samstag, 7. März 2020

Di Maio: «Ricorderemo chi ci ha discriminati»

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio va all’attacco di chi sta chiudendo le frontiere all’Italia per l’emergenza coronavirus: «Ci sono navi da crociera che vengono indirizzate verso altri porti solo perché hanno italiani a bordo e nostri connazionali a cui non viene permesso di accedere a determinati servizi da parte di privati, solo perché italiani – scrive Di Maio su Facebook – L’Italia uscirà da questa crisi, perché gli italiani sono un grande popolo. E oltre ad avere una grande forza di volontà, avremo buona memoria di chi ci è stato vicino. Ci ricorderemo di chi in questa fase è stato amico degli italiani».

In questo momento ci sono diversi cittadini italiani nel mondo che stanno avendo difficoltà a causa del Coronavirus. Ci… Gepostet von Luigi Di Maio am Samstag, 7. März 2020

Zaia, no a “zone rosse” in Veneto

«Non usiamo un termine improprio. La nostra è una zona che conosce il virus in tutte le province, punto. Affrontiamo la partita, ma il concetto di “zona rossa” non paga dal punto di vista del sentiment pubblico». Lo ha precisato il presidente del Veneto, Luca Zaia, parlando con i giornalisti a margina della riunione del comitato di crisi regionale per il coronavirus, a Marghera. «La cura – ha proseguito Zaia – la fai uguale anche se non la chiami zona rossa. Potremmo chiamarla zona della speranza o robe del genere. Non sono contrario alle zone in sé, ma dico che il Veneto è il Veneto, punto e basta. Noi non chiediamo di avere identificazioni di particolari aree. Siamo convinti che c’è l’epidemia, perché tale oggi è», ha concluso.

Ceccardi, probabile rinvio elezioni Toscana

Susanna Ceccardi, candidata governatore per la Lega alle regionali in Toscana, in diretta Facebook sottolinea che l’emergenza coronavirus «rende difficile la campagna elettorale, come si fa a parlare di campagna elettorale quando c’è questo problema che sovrasta tutto. Probabilmente le elezioni verranno rimandate, verranno spostate però noi crediamo che il popolo toscano supererà questo momento di crisi e di difficoltà come ha sempre saputo fare, ed è per questo che noi dobbiamo guardare al futuro e alle proposte per i prossimi anni».

Piemonte chiede misure più restrittive

Il governatore Alberto Cirio ha scritto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle misure di contenimento in atto in Piemonte chiedendo di valutarne di più restrittive. «Alla luce dell’evolversi del contagio in Piemonte e delle osservazioni che mi sono state espresse dall’Unità di crisi, ho chiesto al premier Conte e al Ministro della Salute di valutare un maggiore irrigidimento delle misure decise dal Governo per la nostra regione. La crescita maggiore dei casi di contagio nelle ultime 48 ore, ci fa pensare che il contenimento in atto non sia sufficiente».

«Abbiamo chiesto, pertanto, – ha aggiunto Cirio – di valutare con estrema urgenza, anche attraverso l’analisi del Comitato Scientifico Nazionale, la possibilità di misure più restrittive che possano proteggere la popolazione e contenere maggiormente l’espansione del virus».

Le persone risultate positive al coronavirus, stando ai dati aggiornati alle 14 di oggi, sono 207. L’incremento è stato di 32 casi rispetto al bollettino emesso dalla Regione nella mattinata. I pazienti ricoverati in ospedali sono 148, di cui 38 in terapia intensiva. Altre 54 persone sono in isolamento domiciliare. Cinque i decessi. Finora sono 1046 i tamponi eseguiti complessivamente in Piemonte, 713 dei quali risultati negativi.

Calcio, Serie C: partite in chiaro

Le partite di calcio della Serie C da oggi e fino al 3 aprile saranno disponibili in chiaro sulla piattaforma di Eleven Sports. Il presidente Francesco Ghirelli ed Eleven Sports Italia hanno infatti firmato oggi un accordo che dà la possibilità agli italiani di assistere gratuitamente e in diretta streaming alle partite di calcio delle 60 squadre di Serie C.

La Rai, che trasmette in diretta televisiva le partite di Serie C del posticipo del lunedì sera, ha dato la sua piena disponibilità all’operazione. Nella nota ufficiale la Lega Pro sottolinea che «le porte degli stadi della Serie C si aprono almeno virtualmente a 17 milioni di tifosi, dopo le decisioni prese del Governo, di sospendere l’accesso al pubblico fino al 3 aprile».

Papa: Angelus e udienza generale solo in diretta video

La Sala Stampa della Santa Sede comunica che «relativamente agli eventi dei prossimi giorni, la preghiera dell’Angelus del Santo Padre di domenica 8 marzo avverrà dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico e non in piazza, dalla finestra. La preghiera sarà trasmessa in diretta streaming da Vatican News e sugli schermi in piazza San Pietro e distribuita da Vatican Media ai media che ne faranno richiesta, in modo da consentire la partecipazione dei fedeli». Anche «l’Udienza Generale di mercoledì» di Papa Francesco «11 marzo avverrà secondo le medesime modalità».

«Tali scelte – si legge ancora nel comunicato – si rendono necessarie per evitare rischi di diffusione del COVID-19 dovuti ad assembramenti nel corso dei controlli di sicurezza per l’accesso alla piazza, come richiesto anche dalle autorità italiane. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano – conclude la nota -, fino a domenica 15 marzo sarà sospesa la partecipazione dei fedeli ospiti alle Messe a Santa Marta. Il Santo Padre celebrerà privatamente l’Eucarestia».

21 ricoverati a Napoli, quattro in rianimazione

Salgono a 21 i pazienti ricoverati nell’ospedale di Cotugno di Napoli perché affetti da coronavirus. Le loro condizioni sono tendenzialmente stabili. Di questo 21, 4 pazienti ricoverati sono in Rianimazioni e sono “stabili nella loro criticità”. 3 persone sono invece in attesa dell’esito del tampone.

Unità Crisi segue caso italiani a bordo delle due navi

L’Unità di Crisi della Farnesina segue con la massima attenzione il caso dei cittadini italiani a bordo delle due navi da crociera a cui è stato negato l’attracco rispettivamente a Penang, in Malesia, e a San Francisco. Ci sono 32 italiani a bordo della nave da crociera Grand Princess bloccata al largo della California dal 4 marzo. 31 sono membri dell’equipaggio, uno è un passeggero. Nessuno dei connazionali risulta tra i 21 contagiati dal coronavirus.

Di Maio: 523 guariti ci danno forza

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio con un post su Facebook rassicura sull’emergenza: «In questi giorni rimbalzano sui media i numeri del coronavirus. Ma ce n’è uno che merita maggiore attenzione: 523. Si tratta delle persone che ad oggi sono guarite, un numero in continua crescita che deve trasmetterci forza e speranza. Ci stiamo impegnando – scrive ancora l’ex capo politico del Movimento 5 Stelle – con tutte le nostre forze per aiutare con gli strumenti utili i nostri cittadini e stanotte il Cdm ha approvato un nuovo decreto contenente importanti misure. Continuiamo a lavorare senza sosta, monitoriamo h24 i fatti aggiornandovi sempre con la massima trasparenza».

In questi giorni rimbalzano sui media i numeri del coronavirus. Ma ce n’è uno che merita maggiore attenzione: 523. Si… Gepostet von Luigi Di Maio am Samstag, 7. März 2020

Spallanzani, 37 positivi ricoverati

Sono 71 i pazienti ricoverati allo Spallanzani. I positivi al coronavirus sono 37: «Quelli dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del coronavirus, sono 252». In osservazione, invece, ci sono 26 persone. «Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili a eccezione di otto che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio» si legge sul bollettino medico di oggi dell’ospedale Spallanzani di Roma. «Il quadro clinico di alcuni di loro è stabile o in netto miglioramento» viene evidenziato aggiungendo che «in giornata sono previste diverse dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici».

175 casi in Piemonte

Sono 175 i casi in Piemonte, 36 in terapia intensiva, secondo quanto comunicato dalla Regione. I pazienti ricoverati sono 118, di cui 36 in terapia intensiva: 7 ad Asti, 6 a Vercelli, 6 a Tortona, 4 al Giovanni Bosco, 4 al San Luigi di Orbassano, 3 alle Molinette di Torino, 1 al Alessandria, 1 al Maria Vittoria di Torino, 1 a Biella, 1 al Martini, 1 a Cuneo, 1 al Mauriziano di Torino. Altre 52 persone sono in isolamento domiciliare. Cinque i decessi. In totale sono 918 i tamponi eseguiti in Piemonte, 644 dei quali risultati negativi.

543 casi in Veneto

Salgono a 543 i casi di persone risultate positive al coronavirus in Veneto (+32 casi). Secondo l’ultimo report della Regione, sono 13 i pazienti deceduti, a seguito della morte di un altro paziente a Padova. Salgono a 164 il numero dei ricoverati (+9), a 41 (+2) quelli in terapia intensiva.

Positiva sanitaria del Sant’Anna di Como

Chiusura temporanea delle sale operatorie del Sant’Anna di Como, secondo quanto scrive la Provincia di Como, dopo che un’operatrice sanitaria, che lavora nel blocco chirurgie, è risultata positiva al test sul Covid-19. Lunedì sarà fatto il tampone al personale, che è tornato a casa con la raccomandazione di indossare la mascherina chirurgica. Como al momento risulta una delle province meno colpite dal virus, con 11 casi.

Medici non positivi possono rientrare a lavoro

Passa la linea del governatore veneto Luca Zaia che aveva chiesto al governo la possibilità il rientro a lavoro dei medici posti in sorveglianza, ma non positivi al coronavirus. A renderlo noto è la Regione Veneto, illustrando le disposizioni dell’art.11 del nuovo decreto. La norma, comunque, «non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza», aggiungendo che questi «sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo al Covid-19».

202 casi positivi nelle Marche

Nelle Marche salgono a 202 i tamponi positivi al test sul coronavirus su un totale di 796 testati fino a oggi dalla Sod Virologia dell’ospedale di Torrette di Ancona. Lo rende noto la Regione.

Intanto il vice presidente del Consiglio regionale delle Marche Renato Claudio Minardi ha deciso di auto-isolarsi, in via precauzionale e volontariamente, appresa la notizia di una persona risultata positiva al tampone del coronavirus con cui ha avuto un contatto, seppur minimo, martedì 3 marzo.

«Sto bene e non presento alcun sintomo ma è assolutamente necessario seguire regole semplici di prevenzione per contenere la diffusione del contagio, al fine di tutelare la salute di ognuno. Coloro che sono stati in contatto con me negli ultimi giorni non dovranno sottoporsi ad alcuna misura precauzionale. Lo dovrebbero fare volontariamente anche le altre persone che si trovano nella mia stessa situazione» ha spiegato.

Carabiniere positivo a Palermo

È risultato positivo al coronavirus un carabiniere del comando provinciale di Palermo. Stando a una prima ricostruzione, il militare, di ritorno da una settimana bianca in Trentino, con scalo aereo a Verona, si è sentito male e si è rivolto ai sanitari. Sottoposto al test del Covid-19, è risultato positivo. Ora è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Civico di Palermo.

Per questo motivo il comando provinciale è stato sottoposto alla sanificazione e sono stati messi in quarantena tutti coloro che sono venuti a contatto con il carabiniere da quando è rientrato a Palermo.

Chiudere tutta la Regione Lombardia: ipotesi estrema

Nelle prossime ore il presidente del Consiglio Giuseppe Conte potrebbe firmare un nuovo Dpcm, per fronteggiare l’emergenza coronavirus, con ulteriori indicazioni sulle nuove zone rosse. Fonti autorevoli, citate da Repubblica, fanno sapere che il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana avrebbe parlato di situazione «molto grave», convocando nel pomeriggio di ieri, 6 marzo, i capigruppo di maggioranza e opposizione e annunciando di essere disposto a chiedere al governo misure drastiche, compresa la chiusura di tutto il territorio per un mese.

La Malesia nega lo sbarco a Costa Fortuna

Negato l’attracco alla nave Costa Fortuna dalle autorità della Malesia. Lo rende noto la stessa compagnia spiegando che «a causa delle restrizioni imposte nelle ultime ore dal governo all’arrivo di viaggiatori di nazionalità italiana, la Costa Fortuna non è stata autorizzata ad entrare nel porto di Penang come da itinerario programmato». Adesso la nave sta facendo rotta verso Singapore.

Stessa sorte in Thailandia dove le autorità avevano negato alla nave l’attracco a Phuket, nonostante «la situazione sanitaria a bordo – precisa Costa in una nota – non presenta alcuna criticità e non ci sono casi sospetti fra gli ospiti italiani o di altre nazionalità. Costa Crociere è ovviamente rammaricata per questa decisione inattesa che richiede una ulteriore modifica all’itinerario della nave». E infine: «In uno scenario in continua evoluzione, la tutela della salute e della sicurezza dei propri ospiti è una priorità assoluta».

Maldive chiudono a chi arriva dall’Italia

Divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall’Italia alle Maldive, questo hanno deciso le autorità locali a partire dalla mezzanotte di sabato 7 marzo, come si legge sul sito “Viaggiare sicuri” della Farnesina. Sospeso temporaneamente l’ingresso nel Paese anche per i cittadini stranieri che risultino aver soggiornato, o anche solo transitato, nella Repubblica Popolare Cinese. Tale misura viene applicata anche a coloro che risultino aver soggiornato nella Repubblica Popolare Cinese e che siano transitati successivamente in altri Paesi prima di arrivare alle Maldive.

Sospeso l’ingresso alle Maldive per i viaggiatori provenienti o in transito da Iran e Corea del Sud limitatamente alle aree colpite dalla diffusione del coronavirus. Disposto, infine, il divieto di sbarco per le navi da crociera. I cittadini delle Maldive in rientro da aree affette dal coronavirus saranno invitati a osservare un periodo di quarantena all’arrivo.

«Nessuna prova che il virus sparisca in estate»

«Non c’è alcun segnale» che il Covid-19 possa sparire «in estate come una normale influenza». A comunicarlo è Mike Ryan, direttore esecutivo dell’Oms nel consueto aggiornamento con la stampa sull’emergenza sanitaria del coronavirus. L’Oms «continua a raccomandare a tutti i Paesi di fare del contenimento la massima priorità chiedendo inoltre di trovare, testare, isolare e curare ogni caso e rintracciare ogni contatto».

Il Cdm della notte

Nella notte tra il 6 e il 7 marzo, il Consiglio dei ministri ha varato una serie di misure per contenere l’epidemia da coronavirus, e che prevedono novità per la sanità e il settore giudiziario dove sono previste limitazioni alle attività fino al 31 maggio.

Ospedali: previste 20mila nuove assunzioni a tempo indeterminato, divise in 4.800 medici, 10mila infermieri e oltre 5mila operatori socio-sanitari. Ci saranno anche interventi mirati ad aumentare il numero di posti in terapia intensiva

Tribunali: si potranno celebrare i processi a porte chiuse o con un numero limitato di accessi, e le udienze potranno essere rinviate (escluse quelle che riguardano il diritto dei minori, dei richiedenti asilo e gli abusi in famiglia)

Famiglia e imprese: il provvedimento è stato rimandato alla prossima settimana

Il bollettino della Protezione civile: 51 morti, 778 nuovi contagi e 523 pazienti guariti

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha diffuso i numeri dell’emergenza coronavirus in Italia. Dai dati emerge che i pazienti malati di Covid-19 sono:

I pazienti con sintomi ricoverati presso le strutture ospedaliere sono 2394, di cui 462 in terapia intensiva. 1060 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutto il Paese. Effettuati 36359 tamponi in rapporto ai 3916 contagiati.

Positivo un poliziotto della scorta di Matteo Salvini

Un poliziotto della scorta del leader della Lega Matteo Salvini è risultato positivo ai test del coronavirus. L’agente, secondo quanto appreso da fonti dell’Adnkronos, non ha avuto stretti contatti potenzialmente contagiosi con il leader del Carroccio. I colleghi del poliziotto sono stati messi in quarantena, in linea con il protocollo ministeriale. Il leader della Lega, attraverso i suoi canali social, ha dichiarato: «Sto bene, non sono mai stato a contatto col ragazzo della Polizia che potrebbe essere positivo, e ovviamente farò tutto quello che le Autorità sanitarie mi chiederanno di fare, come ogni altro cittadino».

Gli esperti cinesi: nuovi contagi da coronavirus azzerati entro fine marzo

Stando a quanto annunciato da Zhang Boli, un esperto della commissione nazionale che sta gestendo l’emergenza, entro la fine del mese in Cina i nuovi casi di positività dovrebbero raggiungere quota zero. Previsione che riguarda anche Wuhan e la provincia dell’Hubei, epicentro mondiale dell’epidemia.

Lombardia: salgono a 2161 i contagiati, 135 i decessi

Nella regione Lombardia sono saliti a 2612 i positivi al coronavirus: il numero dei decessi è arrivato a 135. l’assessore al Welfare Giulio Gallera nella consueta conferenza stampa ha inoltre informato si registrano 61 ricoverati in più per un totale di 1622 a cui vanno aggiunti 309 in terapia intensiva: in un solo giorno 65 persone in più. Crescono i dimessi che sono ora 469. «In 15 giorni la diffusione del virus è avvenuta con velocità fulminea», ha detto l’assessore, mostrando alcune slide in cui era raffigurato graficamente l’allargamento del contagio nelle ultime due settimane.

Chiusura delle scuole, disagi su oltre 5 milioni di lavoratori

La chiusura delle scuole, per ora fino al 15 marzo, si riflette negativamente sull’organizzazione delle famiglie. Tutto sulle spalle di 5 milioni e 139mila lavoratori (dipendenti e autonomi). Di questi 2 milioni e 697mila sono donne. A stimarlo è la Fondazione studi dei consulenti del lavoro.

Le misure per le famiglie

Congedi e bonus babysitter, queste alcune le misure per le famiglie della ministra Bonetti per fronteggiare il coronavirus. Infatti, con la chiusura delle scuole, le famiglie hanno dovuto riorganizzarsi e in alcuni casi assumere lavoratori che potessero prendersi cura dei figli, che altrimenti sarebbero rimasti da soli a casa. Previsti anche congedi speciali dal lavoro oltre a una serie di incentivi economici. Senza dimenticare la parità di genere.

Boom di spostamenti in montagna

Sono molti gli italiani delle zone colpite dall’emergenza sanitaria che in questi giorni si stanno rifugiando nell’area montana del Piemonte, da Sestriere a Claviere, da Sauze d’Oulx a San Sicario, da Cesana a Pragelato. Il motivo? «Psicologicamente i monti danno rassicurazione, assumono l’aspetto di luogo protetto, incontaminato, cosa fondamentale per alcuni», spiegano a Open dai consorzi turistici. A Sestriere e Sauze d’Oulx, ad esempio, sono fuggiti tutti quelli che «hanno la seconda casa di proprietà».

La gioconda con la maschera arriva a Milano

Intanto a Milano, in piazza Cordusio, è stata esposta una tela con la gioconda che indossa la maschera antigas e i guanti blu. A realizzarlo è l’artista di strada Oseré, brasiliano, che da anni vive e lavora nel capoluogo lombardo. Un’opera che ricorda quella di Tvboy che ha realizzato una Monna Lisa con mascherina intenta a farsi un selfie allo specchio con lo smartphone.

I post-it «tutto andrà bene»

Un cuoricino e la scritta «tutto andrà bene»: questi i post-it comparsi sui citofoni di alcune abitazioni in una zona periferica di Piacenza. Sarebbero stati affissi da una o più persone sconosciute. Piacenza è la provincia emiliano-romagnola più colpita dall’epidemia: degli 870 casi positivi registrati, 426 sono solo nel Piacentino, e di questi circa la metà sono persone in isolamento nella propria abitazione.

Forse esistono due tipi di SARS-CoV2

Secondo un recente studio, pubblicato dalla National science review (rivista della Oxford Academic), esisterebbero due tipi di coronavirus: quello L, quello S, uno più aggressivo, l’altro più lieve. Per questa ricerca sono stati studiati 103 genomi del nuovo coronavirus, trovando questo genere di mutazioni in 149 punti diversi.

Misure a sostegno di lavoratori e imprese

Assicurare un supporto economico ai cittadini e a tutte le imprese duramente colpite dall’emergenza del coronavirus in Italia. Questo l’obiettivo del decreto legge n.9/2020 con il quale sono stati stanziati i primi finanziamenti a favore delle aziende e dei lavoratori messi a dura prova in queste settimane.

Il governo sta predisponendo anche un nuovo provvedimento che prevede di estendere l’efficacia delle misure adottate a tutto il territorio nazionale utilizzando, ad esempio, la cassa integrazione in deroga, il fondo di integrazione salariale, il sostegno ai lavoratori autonomi e l’implementazione degli strumenti conseguenti la chiusura delle scuole, come i congedi straordinari per i genitori e i voucher per pagare i servizi di baby sitting.

