+3.957 nuovi contagi e +651 pazienti deceduti, +952 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. In Lombardia +1.691 positivi in un giorno. L’opposizione compatta si appella al Quirinale. Confindustria: «Ricordare le esigenze prioritarie del mondo produttivo». Arcuri: «Da domani mascherine per medici in ogni regione»

Il decreto 22 marzo 2020

Governo.it | Il premier Giuseppe Conte firma il Dpcm 22 marzo 2020

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto che restringe ulteriormente le attività produttive consentite in Italia nella lotta alla diffusione del contagio di Coronavirus. Il decreto, annunciato ieri sera in diretta Facebook, sospende (dal 25 marzo) le attività produttive industriali e commerciali, ma non le attività professionali, e pubblica la lista di cosa resta aperto. Per tutto il resto, l’attività ,è consentita solo ed esclusivamente in modalità smartworking. Cgil, Cisl e Uil annunciano lo sciopero generale se ci saranno troppe fabbriche aperte.

Il testo del Dpcm 22 marzo 2020

L’elenco delle attività che restano aperte

Sindacati sul piede di guerra

Ansa | Il segretario della CGIL Maurizio Landini

Cgil, Cisl e Uil annunciano lo sciopero generale se ci saranno troppe fabbriche aperte. E in serata tuonano contro il nuovo decreto dell’esecutivo in una nota congiunta: «Riteniamo inaccettabile il metodo a cui si è giunti alla sua definizione». L’elenco delle categorie produttive sarebbe infatti alla fine più ampio di quanto concordato dall’esecutivo con le rappresentanze. Cgil, Cisl e Uil chiedono quindi «un incontro urgente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’economia e delle finanze finalizzato a modificare l’elenco di codici Ateco contenuti nell’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020».

Fontana: «Mai visto decreto, non c’è consenso»

Ansa | Il governatore della Lombardia Attilio Fontana

«Il provvedimento io non l’ho ancora ufficialmente visto e neppure mi è stato presentato». Non ci sta il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana. Il nuovo decreto firmato in serata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con un’ulteriore stretta alle attività produttive per bloccare l’epidemia di coronavirus nel paese? «Si dice che abbiamo preso questa decisione con il consenso delle Regioni», chiosa Fontana a Live – Non è la D’Urso. «Se c’è il consenso delle Regioni c’è di tutte le Regioni tranne che della Lombardia che non l’ha mai visto questo provvedimento».

Il governatore aveva emanato una sua ordinanza: «Ho cercato di aspettare il Governo ma non ce l’ho fatta. Ho tenuto duro ma arrivato a un certo punto ho dovuto cedere soprattutto al territorio, alle istanze che mi arrivavano dai sindaci, anche del Pd, questo per dire che il buonsenso è ovunque, al di là dell’appartenenza politica», aggiunge. «Ho riunito il tavolo con i sindacati e le categorie e tutti mi hanno detto, Presidente fai questi provvedimenti, vai avanti, stringi i bulloni perché non ce la facciamo più». I numeri di oggi «non ci rassicurano ma bisogna vedere anche le cose positive: oggi è stata una buona giornata, nonostante le difficoltà del Governo è arrivato un gruppo di medici da Cuba, abbiamo visto lo stato di avanzamento dell’ospedale in Fiera».

Gori: «Per ogni vittima di Covid in ospedale a Bergamo ce ne sono tre che muoiono a casa»

ANSA/TIZIANO MANZONI | Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori

L’allarme che arriva da Bergamo è, ancora una volta, drammatico: a lanciarlo è il sindaco, Giorgio Gori, durante una videochiamata con il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro: «Oggi qui non siamo in grado di portare tutti in ospedale e quindi succede che molte persone muoiono a casa, molte più di quante vengano contabilizzate ogni giorno per il virus». La proporzione è agghiacciante: «Il rapporto è di quattro a uno: per ogni persona che risulta deceduta con diagnosi di coronavirus ce ne sono altre tre per le quali questo non è accertato ma che muoiono di polmonite», dice Gori.

Campania, nuova stretta di De Luca

ANSA / CIRO FUSCO | Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca non si ferma e mette in campo per la sua regione nuove misure anti Covid 19. L’ordinanza è rivolta a arriva in Campania da altre regioni italiane o anche dall’estero: ha ora l’obbligo di isolamento per quattordici giorni e nessun contatto sociale. «Fermo restando quanto stabilito dall’ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020», che già ha bloccato gli spostamenti fuori comune su tutto il territorio nazionale, «a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in Regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:

di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;

di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione».

I numeri? «Attenti a non abbassare la guardia»

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «In Lombardia raggiunto il picco in 9 province su 12, ma Milano non frena» – La videointervista – Open

I numeri di oggi diffusi dalla Protezione Civile sono timidamente più confortanti rispetto a quelli dei giorni scorsi: calano le vittime, calano i contagi. La Lombardia che ieri, 21 marzo, registrava numero record di nuovi casi – oltre 3mila – oggi ne annovera meno di 1700. Nella regione 9 province su 12 hanno raggiunto il picco, secondo quanto ricostruisce a Open Giovanni Sebastiani, matematico del Cnr che sta lavorando allo sviluppo di modelli per prevedere l’andamento dei contagi. Il picco nazionale? «I contagi dovrebbero stabilizzarsi tra 25 marzo e metà aprile, ma attenti a non abbassare la guardia».

Puglia, 786 positivi. Lopalco: «Non cantiamo vittoria»

ANSA/CLAUDIO PERI | Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 786. 543 sono i tamponi effettuati, comunica la Regione. 111 sono i casi risultati positivi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 6160 test. 7 sono le persone che fino a ora sono guarite e 31 i decessi. «Moderata soddisfazione per il rallentamento della corsa, ma non si può cantare vittoria perché la battaglia sarà lunga», dice Pier Luigi Lopalco, Responsabile del Coordinamento Regione Puglia per le emergenze epidemiologiche. «Dipende tutto dal lavoro che si fa a livello locale per tenere sotto controllo la situazione. Questa epidemia è la somma di 100 epidemie locali, 100 incendi. Dobbiamo impedire che se ne accendano altri».

Intanto in Regione arriva anche il professor Marco Ranieri, dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna. «Rafforza da oggi la nostra squadra per affrontare l’emergenza Covid-19, con il compito di coordinare e integrare la rete delle terapie intensive», spiega il governatore Michele Emiliano. «La collaborazione del Prof. Ranieri sarà determinante anche per offrire alla Puglia l’esperienza che il medesimo sta facendo nel fronteggiare il Covid19 in Emilia Romagna potendo così anticipare le mosse che devono essere compiute nel nostro territorio».

Il bollettino della Protezione civile del 22 marzo

La Protezione Civile ha diffuso i dati aggiornati ad oggi (22 marzo), sugli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Italia. A comunicarli, come di consuetudine, il capo della Protezione Civile e responsabile dell’emergenza Angelo Borrelli. Il numero complessivo di persone attualmente positive è di 46.638 persone, di cui 19.846 ricoverate con sintomi, 3.009 in terapia intensiva e 23.783 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei pazienti dimessi/guariti che si attesta a 7.024 persone, mentre i morti sono 5.476. Complessivamente dall’inizio dell’epidemia sono stati svolti 258.402 tamponi, e i casi totali si attestano a 59.138 persone risultate positive sin dall’inizio della pandemia.

La situazione nelle regioni italiane

PROTEZIONE CIVILE | Il bollettino della Protezione Civile del 22 marzo 2020, relativo all’emergenza coronavirus in Italia

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa

Borrelli: «12 positivi nel Dipartimento della Protezione Civile»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli

Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha reso noto che 12 dipendenti del Dipartimento sono risultati positivi ai test del SARS-CoV-2. «Immediatamente dopo aver ricevuto la notizia del primo caso positivo – si legge in una nota ufficiale – il Dipartimento ha predisposto controlli sul personale considerato tra i contatti stretti del dipendente positivo. Da questo screening risultano, purtroppo, altri undici positivi. Il Capo del Dipartimento è negativo al tampone».

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, sui 12 contagiati al Dipartimento ha spiegato: «Sono due mesi che siamo qui e lavoriamo dalle 14 alle 15 ore al giorno senza soste. Ringrazio gli uomini e le donne del Dipartimento e le loro famiglie. I colleghi positivi al Covid continuano a lavorare dalla propria abitazione, non hanno particolari criticità. La struttura continuerà a gestire l’emergenza, voglio rassicurare. E’ il nostro lavori e ne andiamo fieri».

Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli durante la stessa conferenza stampa ha chiarito che «non ci sono persone morte né ricoverati in terapia intensiva con meno di 20 anni di età. E tra i morti, solo 1% aveva meno di 50 anni».

Lombardia, 361 morti e 1.691 positivi in più in un giorno

ANSA/ ALBERTO CATTANEO/ FOTOGRAMMA | Attilio Fontana, Giulio Gallera e Luigi Caiazzo

Il bollettino del 22 marzo

Il bollettino relativo all’epidemia di Coronavirus in Lombardia, conferma che la regione è ancora l’area del Paese che vive la situazione più drammatica. L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, ha comunicato che i nuovi casi sono 1.691, per un totale di 27.206 positivi. Il totale dei morti è arrivato a 3.456 persone, di cui 361 nelle ultime 24 ore. Il totale degli ospedalizzati si attesta su 9.439 (+1.181 rispetto a ieri). 5800 i guariti e dimessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.285.

La conferenza stampa

Gallera: «In arrivo medici cubani e russi»

L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha informato che «atterreranno tra 10 minuti a Malpensa 53 tra medici e infermieri cubani» che andranno a dare il loro contributo all’ospedale da campo di Crema, che sarà quindi operativo da martedì. Inoltre il dg dell’ospedale gli ha riferito che in questi ultimi 2 giorni «l’afflusso si è ridotto in maniera significativa». «Non possiamo gioire» ma «ci aggrappiamo a questi elementi positivi». Tra le buone notizie anche l’arrivo di medici militari russi «che starebbero per arrivare» e sarebbero destinati all’ospedale di Sondalo, dove la terapia intensiva è passata da 4 a 8 posti e potrebbe arrivare a 16, così come si potrebbero ampliare le degenze.

Fico: Conte in Parlamento la prossima settimana

ANSA/CESARE ABBATE | Il presidente della Camera Roberto Fico

«Ho chiesto un’informativa del presidente del Consiglio in Aula la prossima settimana. Ho appena parlato col presidente Conte che mi ha dato la sua piena e immediata disponibilità», dice il presidente della Camera Roberto Fico. Che sottolinea: «Il Parlamento non ha mai chiuso e non chiuderà. Lo ribadisco a chi continua a parlare di Camere ferme».

Il Parlamento non ha mai chiuso e non chiuderà. Lo ribadisco a chi continua a parlare di Camere ferme.Le Camere, da… Gepostet von Roberto Fico am Sonntag, 22. März 2020

Di Maio: «Atterrato il primo volo partito dalla Russia»

Ansa | Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

È arrivato poco dopo le 21 a Pratica di Mare il primo dei nove aerei dalla Russia che trasportano medici e materiale sanitario «per aiutare l’Italia». Ne dà notizia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio con un video sulla sua pagina Facebook.

È arrivato poco dopo le 21 a Pratica di Mare il primo dei nove aerei dalla Russia che trasportano medici e materiale sanitario «per aiutare l'Italia». Ne dà notizia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio con un video sulla sua pagina Facebook.

Abruzzo, i dati: ad oggi 33 vittime

Ansa | Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio

Dall’inizio dell’emergenza sono stati registrati in Abruzzo 587 casi positivi: +58 in un giorno. Il numero include anche le 33 vittime. Secondo i dati diramati dalla Regione 218 pazienti sono ricoverati ma non sono in terapia intensiva, 49 sono in terapia intensiva e gli altri 272 sono in isolamento domiciliare.

Lazio: sale a 53 il bilancio dei morti

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti

Nella regione Lazio sono a oggi 1272 i casi di positività al coronavirus. Risultano 522 quelli in isolamento domiciliare, mentre sono 671 quelli ricoverati: di questi 79 in terapia intensiva. Il bilancio dei morti sale a 53, i guariti dall’inizio dell’epidemia sono 58.

Morti altri due medici: sono 17 dall’inizio del’emergenza

Ansa

Ci sono altre due vittime tra i medici morti a causa del Covid-19: si tratta di Vincenzo Leone, medico di famiglia e dirigente del sindacato Snami, di Bergamo, e Antonio Buonomo, medico legale di Napoli. A comunicarlo è la Federazione nazionale degli ordini dei medici (FNOMCeo). Le morti totali tra il personale medico salgono a 17.

Emilia Romagna: salgono a 816 i morti

ANSA/STRINGER | Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini

In Emilia-Romagna sono ad oggi 7.555 casi di positività al coronavirus, 850 in più di ieri a fronte di 28.022 i campioni refertati, con 3.402 test in più. Le persone in isolamento domestico risultano 3.226: hanno sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (363 in più rispetto a ieri). Aumentano i morti: da 715 a 816, su cui 36 donne e 65 uomini.

Il commissario per l’emergenza, Sergio Venturi ha commentato: «È positivo il fatto che, con gli ulteriori 850 casi positivi, abbiamo ‘consumato’ solo 4 posti letto in terapia intensiva in più significa che i casi sono meno gravi. Per i prossimi giorni ci aspettiamo dati più positivi. Anche oggi, purtroppo – ha aggiunto – c’è l’immenso dolore per i decessi: i numeri rispecchiano l’evoluzione della malattia, fotografano la situazione passata e non il presente, esattamente come i tamponi».

Il video complottista che accusa gli americani

Un video di quasi 20 minuti, diventato estremamente virale, in cui vengono snocciolate diverse teorie di complotto sull’origine del coronavirus al fine di insinuare la “manina americana” che avrebbe orchestrato l’emergenza che oggi stiamo affrontando. Abbiamo controllato i contenuti riscontrando una lunga serie di “coincidenze”, alcune traballanti e bizzarre, che non dimostrano nulla.

Cassa integrazione e assegni: le novità dall’Inps

Ansa | Una sede Inps

In arrivo dall’Inps le indicazioni operative per accedere alle misure previste dal decreto Marzo, il primo decreto Cura Italia, ovvero la cassa integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la cig in deroga, nonché per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati. Sono in arrivo dall’Inps, infatti, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.

L’appello del centrodestra unito: «Camere a oltranza e incontro con Mattarella»

Ansa | Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi

«È fondamentale restituire al Parlamento la sua centralità affinché eserciti appieno i poteri affidatigli dalla Costituzione, legiferare e controllare l’attività del Governo». È quanto richiesto in una nota congiunta dai leader dell’opposizione, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Le opposizioni richiedono la «convocazione immediata e a oltranza delle Camere e possibilità di essere ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei modi e nelle forme ritenute più opportune alla luce delle nuove regole».

Vietati gli spostamenti da un comune all’altro, se non per lavoro o motivi di salute

ANSA/ANGELO CARCONI | La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese

Il Ministero dell’Interno ha emanato oggi, 22 marzo, un’ordinanza contenente «ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale». Nell’ordinanza, firmata dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese dal ministro della Salute Roberto Speranza, «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVD-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi a spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».

Confindustria a Conte: «Contemperare la stretta con le esigenze prioritarie del mondo produttivo»

Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte, sollecitando un bilanciamento tra la chiusura delle fabbriche non essenziali, annunciata ieri, «con le esigenze prioritarie del mondo produttivo». Nella lettera vengono individuati diversi “accorgimenti”:

consentire la prosecuzione di attività non necessarie, ma funzionali alla continuità di quelle ritenute essenziali;

consentire la prosecuzione di attività che non possono essere interrotte per ragioni tecniche (ad esempio, quelle riguardanti gli impianti a ciclo continuo e a rischio incidente), pena altrimenti un pregiudizio alla funzionalità dei relativi impianti produttivi. Il tutto mettendo in atto una procedura amministrativa molto semplificata, che faccia leva su un’attestazione del richiedente e su meccanismi di controllo ex post da parte delle Autorità competenti;

consentire la prosecuzione delle attività di natura manutentiva (e le relative produzioni), legate a cicli produttivi e non, finalizzate a mantenere in efficienza macchinari e impianti;

fornire il tempo necessario alle attività sopracitate di concludere i lavori in corso;

garantire flessibilità nell’individuazione delle attività essenziali mediante il meccanismo dei Codici ATECO, poiché non si presta invece in modo efficace a definire i confini e le caratteristiche delle attività industriali, richiedendo di ampliare o precisare i codici esclusi dal blocco e di far riferimento non solo ai singoli codici ma alle macro-classi e alle note esplicative della tabella ATECO 2007, note nelle quali sono indicate con maggior dettaglio molte produzioni rilevanti;

sciogliere immediatamente il nodo del credito e più in generale della liquidità;

preservare l’operatività delle imprese che fanno parte delle filiere internazionali;

valutare i necessari provvedimenti relativi all’operatività della Borsa e del mercato finanziario per evitare impatti negativi sulle nostre società quotate.

Il commissario Arcuri: «Da domani mascherine per medici in ogni regione»

ANSA/LUCA ZENNARO | Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri

«Da domani (o martedì al massimo) tutte le regioni italiane avranno mascherine per medici, operatori sanitari e malati. A partire dalla settimana successiva contiamo di dare poi a tutti gli italiani i Dispositivi di protezione individuale». Ad annunciarlo è stato il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri, ospite della trasmissione Mezz’ora in più su Rai 3 con Lucia Annunziata.

«La scorsa settimana – spiega Arcuri – abbiamo distribuito 3 milioni di mascherine, nella prossima puntiamo a incrementare dotazione, abbiamo bisogno di 90 milioni di mascherine al mese». Arcuri ha poi spiegato che «da domani sarà operativo #CuraItalia gestito da Invitalia. A disposizione 50 milioni di euro alle aziende che vogliono riconvertirsi. Già 100 aziende pronte a partire». «Inoltre – prosegue Arcuri – 180 aziende della filiera della moda ci dicono che riusciranno a produrre due milioni di mascherine al giorno».

Salvini: «Vogliamo collaborare, ma ci viene impedito. Chiediamo incontro urgente a Mattarella»

Facebook | Matteo Salvini

«Meglio tardi, troppo tardi, che mai, ieri notte ci hanno dato retta, annunciando l’ennesimo decreto (che ancora non c’è), anche se mezza Italia si chiede se domani dovrà andare a lavorare o no. Non è questo il modo di agire e dare certezze agli italiani». A dirlo è il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video pubblicato su Facebook, in aperta polemica con la gestione del Governo Conte bis sull’emergenza Coronavirus. «Noi insistiamo – prosegue il segretario del Carroccio – su altre richieste fondamentali: mascherine e protezioni sanitarie per tutti, il 2020 Anno Bianco di pace fiscale senza tasse e cartelle per imprese e lavoratori e garanzia di copertura economica per tutti, una sveglia all’Europa che dorme, la riapertura immediata del Parlamento».

«Così non si può andare avanti: fra annunci di notte e confusione di giorno, fra sottovalutazione e improvvisazione, fra ministri che scherzano e morti che aumentano. Noi vogliamo con tutto il cuore aiutare, collaborare, migliorare, risolvere problemi: a oggi purtroppo non ci è permesso farlo». «Vi pare normale? – domanda il leader della Lega – Non possiamo stare zitti e assistere a un disastro, oggi sanitario e umano, domani sociale ed economico. Sarebbe un silenzio che i nostri figli non ci perdonerebbero. Non viviamo in un regime, siamo e vogliamo restare in democrazia. A questo punto, chiederemo tutti insieme al presidente Mattarella un incontro urgente perché tutti possano dare il loro contributo per aiutare gli Italiani, l’uomo solo (o la coppia sola) al comando non bastano per salvare il Paese».

Meloni: «Intollerabili i metodi di comunicazione da regime del Governo Conte»

ANSA/ETTORE FERRARI | La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni

Anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, va all’attacco del Governo, e in particolare del premier Conte. «Intollerabili i metodi di comunicazione da regime totalitario utilizzati dal governo: dichiarazioni trasmesse in orari improbabili, con continui ritardi e attraverso la pagina personale di Conte su Facebook, come se in Italia non esistessero le Istituzioni, la televisione di Stato e la stampa. Tutto questo non fa che peggiorare il senso di insicurezza, ansia e incomprensione da parte di tutti noi», ha twittato Meloni subito dopo il discorso del premier.

E oggi, la leader di FdI torna all’attacco: «Ennesimo decreto Conte mostra nuovamente l’incapacità del governo a gestire l’emergenza #COVIDー19. Chiediamo subito convocazione a oltranza del Parlamento: BASTA manie di protagonismo. Mettiamo insieme le migliori energie per affrontare questa complessa fase». «Aziende e lavoratori – prosegue Meloni – non sanno ancora se domani devono lavorare o stare a casa. Che bisogno c’era della diretta Facebook notturna del premier #Conte se ancora non c’è un decreto? Servono più atti e meno smania di protagonismo».

Berlusconi: «Governo non si confronta. Chiediamo al Colle di essere ascoltati»

ANSA/LUIGI SALSINI | Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi

A fare eco all’appello di Salvini al Colle, si è unito anche il leader di Forza Italia. «Forza Italia – si legge in un tweet del leader di FI Silvio Berlusconi – ha offerto collaborazione istituzionale ed è impegnata a dare il suo contributo al superamento della doppia emergenza, sanitaria ed economica. Il governo invece non ha sinora accettato un concreto confronto e non sembra voler tenere in considerazione le proposte moderate e approfondite del centrodestra. Come centrodestra chiediamo di essere ascoltati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella».

Fontana: «Siamo arrivati allo stremo. Dati di oggi in linea con quelli dei giorni scorsi»

ANSA/MARCO OTTICO | Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana

«Questa è l’ordinanza più restrittiva che si possa emanare nell’ambito delle competenze regionali, più di così non possiamo fare». A dirlo è il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana in conferenza stampa dal Palazzo della Regione. «L’abbiamo fatta convinti che fosse necessario farla – ha proseguito Fontana – l’unica strada è far capire alla gente che deve rimanere a casa, al di là dei singoli provvedimenti, è il principale messaggio che dobbiamo lanciare».

Circa il nuovo decreto annunciato dal premier Conte, Attilio Fontana ha commentato: «Il provvedimento non l’ho ancora avuto da Conte, ma penso possa andare bene. La prima parte va nella direzione del nostro provvedimento e la seconda relativa all’ambito produttivo è quello che auspicavamo. Poi quando lo leggerò magari è completamente diverso – ha precisato Fontana, – ma sulla base delle dichiarazioni del presidente Conte, penso possa andare bene».

«Siamo arrivati veramente allo stremo, anche da un punto di vista fisico del nostro personale sanitario, dobbiamo fare in modo che si riducano i numeri e il contagio si riduca, che la linea vada in discesa e non in salita». Circa i dati odierni relativi alla Lombardia sull’epidemia di coronavirus, il governatore ha preannunciato che «non sono definitivi, ma sono in linea con quelli dei giorni scorsi».

Oltre ai medici arrivati da Cuba «ci sono anche dei gruppi di medici, infermieri, interpreti in arrivo dalla Russia, come mi ha assicurato il ministro Boccia». «Alla chiamata rivolta in modo vibrante dalla Regione per la disponibilità di medici da altre Regioni hanno riposto in più di 1.500. Ci sentiremo con Boccia per iniziare a dare le nostre necessità», ha chiosato il governatore della Lombardia.

Patto trasversale per la Scienza diffida la Dott.ssa Gismondo

Ansa | La virologa Maria Rita Gismondo

La virologa Maria Rita Gismondo, direttrice del laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, ha ricevuto una lettera di diffida da parte dell’associazione Patto trasversale per la scienza (Pts). Nella lettera, la virologa viene diffidata «per le gravi affermazioni ed esternazioni pubbliche sul coronavirus, volte a minimizzare la gravità della situazione e non basate su evidenze scientifiche» (tra cui: “È una follia questa emergenza, si è scambiata un’infezione appena più seria di un’influenza per una pandemia letale” del 23 febbraio 2020, ndr), e viene invitata a «rettificare alcune sue affermazioni che possono indurre la popolazione a violare i precetti governativi, con nefaste ricadute in termini di salute pubblica, soprattutto perché provenienti da un medico con responsabilità istituzionali nella regione più colpita d’Italia».

La Dott.ssa Gismondo, dal canto suo, ha replicato a tale diffida, in un’intervista all’Adnkronos: «Ho la coscienza a posto e chi mi attacca è pietoso. Non torno indietro sulle mie dichiarazioni. Invece di perdere tempo in queste cose, perché non si uniscono al mio appello a lavorare tutti insieme? Diamo spazio alla scienza». «Se chiedono a me di fare un passo indietro sulle mie dichiarazioni – prosegue la virologa – devono farlo anche per quelle del virologo Pregliasco, di Ilaria Capua e del direttore dell’Oms».

Basilicata: divieto di entrata e uscita dalla regione sino al 3 aprile

Ansa | Il governatore della Basilicata Vito Bardi

Il governatore della Basilicata, Vito Bardi, ha firmato un’ordinanza contenente il divieto di spostamento delle persone in entrata e in uscita dalla Basilicata, ad eccezione dei servizi pubblici essenziali e per gravi motivi di salute. Chi violerà l’ordinanza, «dovrà sottoporsi all’obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario insieme a tutti i conviventi».

Di Maio: «In arrivo rinforzi medici e mascherine dal mondo»

«Stanno arrivando i rinforzi per i nostri medici, infermieri, operatori sociosanitari. Per tutte le donne e uomini che stanno faticando negli ospedali per salvare vite umane. Grazie al lavoro fatto nell’ultima settimana, da tutto il mondo stanno arrivando le mascherine che vi servivano». A scriverlo in un post su Facebook è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. «Solo oggi – prosegue Di Maio – (sono arrivate) 1,5 milioni dall’Egitto, 40.000 dall’India, 2,5 milioni dalla Cina e 2 milioni dal cuore dell’Europa». Aspettiamo gli aerei russi, un carico di 2,5 milioni dal Brasile e un altro carico cinese da un milione entro la notte», chiosa infine il ministro degli Esteri.

La lettera di Mattarella al presidente tedesco: «Il percorso doloroso dell’Italia sia utile all’Europa»

ANSA/UFFICIO STAMPA QUIRINALE/FRANCESCO AMMENDOLA | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato una lettera al presidente tedesco Frank-Walter Stenmeier, pubblicata poi integralmente sul sito del Quirinale. La lettera è arriva in risposta a quella inviata dallo stesso Stenmeier a nome del popolo tedesco, che ha espresso solidarietà ali italiani per la gravità dei contagi e dei decessi da coronavirus nel nostro Paese.

«Mi auguro fortemente che l’esperienza dell’Italia possa risultare utile per tutta Europa e a livello globale, e che alla Germania e agli altri Paesi sia risparmiato il doloroso percorso dell’Italia», ha scritto Mattarella. «Qui, in numerosi territori, con tante vittime, viene decimata la generazione più anziana, composta da persone che costituiscono per i più giovani punto di riferimento non soltanto negli affetti ma anche nella vita quotidiana».

«Abbiamo bisogno di uno spirito veramente europeo di concreta solidarietà», ha aggiunto il presidente, ringraziando la Germania per il supporto e per l’invio dalla Germania in Italia di forniture di dispositivi medici. «L’Unione Europea, con i suoi vertici, sta operando con serietà e determinazione di fronte a questa drammatica condizione, nuova e generale. Sono certo che continuerà a farlo: i nostri concittadini europei hanno bisogno di avvertire l’efficace vicinanza dell’azione dell’Unione. Grazie ancora, caro amico, con tanta cordialità».

De Luca chiama Conte: «Fermare esodo verso il Sud»

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha chiamato stamattina il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sollecitando «l’adozione di misure drastiche per bloccare il prevedibile flusso di cittadini di ritorno al Sud e in Campania per la chiusura di attività produttive». «Il premier Conte – si legge nella nota – ha rassicurato De Luca: il Governo sta affrontando questa problematica per le decisioni di merito».

Milano, requisito il primo albergo per la quarantena

L’Hotel Michelangelo di Milano, requisito per esser messo a disposizione per la quarantena da coronavirus

«Il Comune di Milano metterà a disposizione un hotel vicino alla Stazione Centrale per le persone che devono passare il periodo di isolamento dovuto al coronavirus». Ad annunciarlo, in una diretta Facebook il sindaco meneghino, Giuseppe Sala. «Molti milanesi conoscono l’Hotel Michelangelo, vicino alla stazione Centrale, ha circa 300 camere ed era un hotel già in chiusura prima del coronavirus. Ora noi lo prendiamo per metterlo a disposizione di prefettura e autorità sanitaria pensando che potrà servire per chi dovrà fare la quarantena – ha spiegato Sala nel suo discorso – Ma questo principio di trovare spazi e metterli a disposizione ci porterà a fare ulteriori azioni nei prossimi giorni. Anche perché io sono certo che usciremo da questa situazione che ci sta molto toccando ma sono abbastanza certo che sarà una maratona, andiamo avanti con senso di responsabilità».

11mila denunce in un giorno: nuovo record di persone che non rispettano le ordinanze

ANSA/Mourad Balti Touati | Agenti della Polizia di Stato presidiano per controlli piazza Duomo durante l’emergenza Coronavirus a Milano, 19 marzo 2020

Il Viminale ha reso noto, in un comunicato ufficiale, che solo nella giornata di ieri, 21 marzo, le Forze di Polizia hanno controllato 208.053 persone e 11.068 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 75.362, mentre gli esercenti denunciati sono stati 142 ed è stata sospesa l’attività di 20 esercizi commerciali. Complessivamente sono 1.858.697 le persone sottoposte a controllo sin dall’inizio delle operazioni di vigilanza, iniziate l’11 marzo. Di queste, 82.041 sono state denunciate per mancato rispetto degli ordini dell’autorità, mentre 1.943 persone sono state denunciate per false attestazioni. Inoltre, il Viminale ha comunicato che complessivamente sono stati controllati 910.023 esercizi commerciali, e 2.119 titolari denunciati per mancato rispetto delle ordinanze per il contenimento del contagio da coronavirus.

Roma, allo Spallanzani 219 pazienti positivi e 74 dimessi

ANSA/ANGELO CARCONI | I medici dell’Ospedale Spallanzani di Roma

Sono in totale 219 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Nel quotidiano bollettino medico è stato reso noto che di questi, 22 pazienti necessitano di un supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali per osservare il periodo di quarantena sono 74.

Piemonte, 28 decessi in un giorno: 4.420 contagiati e 283 morti dall’inizio dell’epidemia

ANSA/TINO ROMANO | Uno scorcio di Torino semideserta dopo il decreto del Governo per contenere la diffusione del Coronavirus – Torino, 15 marzo 2020.

Anche in Piemonte continua a aumentare il numero di persone contagiate dal SARS-CoV-2. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha dato conto dei nuovi numeri relativi all’epidemia di coronavirus. Rispetto a ieri si contano 28 decessi in più (per un totale di 283 morti): 11 ad Alessandria, 3 a Biella, 1 a Cuneo, 7 a Novara, 4 a Torino, 1 a Vercelli, e 1 residente fuori regione, ma morto in regione. Aumenta il numero di persone positive al test: complessivamente i contagiati in Piemonte sono 4.420. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 308, mentre 1.701 si trovano in isolamento domiciliare.

Santelli: «La Calabria resterà chiusa fino al 3 aprile»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | La governatrice della Calabria, Jole Santelli

La presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ha deciso di impedire gli ingressi e le uscite non necessarie dal territorio fino al 3 aprile, nella speranza di poter frenare la curva dei contagi da coronavirus. «Ho appena firmato una ordinanza che prevede, con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020, il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale», ha reso noto con un post su Facebook.

«Si potrà entrare o uscire dalla Calabria solo per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all’offerta di servizi essenziali oppure per gravi motivi di salute». «Ai trasgressori – ha aggiunto – si applica la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni».

Il sindaco di Bergamo: «Intere generazioni sono state cancellate»

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori| ANSA/TIZIANO MANZONI

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, in un’intervista a La Stampa, ha parlato della drammatica situazione nella provincia più colpita dal coronavirus. «Siamo in mezzo alla guerra. È giusto chiudere tutto», ha detto. «La nostra provincia in questi giorni sta vedendo morire tanti uomini e donne e cancellare intere generazioni, senza nemmeno poter dare loro un degno saluto».

Gori aveva già inviato nella giornata di ieri, insieme agli altri sindaci lombardi, una lettera di sfogo al governatore Attilio Fontana e al premier Giuseppe Conte. «Il problema- ha dichiarato oggi Gori – capire quali fili si possono tagliare e quali no. E poi naturalmente bisogna già pensare a ripartire quando finalmente questa tragedia sarà finita. I segnali dall’Europa sono molto importanti».

«Sono contento, anzi orgoglioso della risposta dei bergamaschi – ha aggiunto il sindaco – ci sono più di seicento volontari che aiutano chi ha bisogno, infinite manifestazioni di solidarietà, imprese che si sono messe a produrre mascherine e le hanno regalate». Tra i gesti che lo hanno commosso, «le impiegate delle biblioteche comunali, che sono ovviamente chiuse. Si sono inventate di leggere le favole, poi postano i video su facebook. È la vita che va avanti».

Il viceministro Sileri: «Più tamponi e più controllo del rispetto delle regole»

ANSA | Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri

Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ha rilasciato un’intervista a Repubblica, nella quale ha affermato la necessità di fare più tamponi allo scopo di contenere la diffusione del coronavirus. Secondo Sileri, c’è anche bisogno di un controllo più serrato del rispetto delle regole. «Se tutti lo facessimo, sono certo che non servirebbero misure aggiuntive», ha dichiarato. «I luoghi di lavoro dove non si può o comunque non viene rispettata la distanza di sicurezza vanno chiusi». Se le strade non sono vuote, «ben vengano i militari».

«Dobbiamo capire che è ancora prematuro valutare l’impatto delle misure prese – ha detto- servono 14 giorni pieni per capire quanto le restrizioni imposte hanno limitato il contagio. Dalla prossima settimana, dovremo osservare una diminuzione del numero dei contagi». Sileri ha sottolineato che la prospettiva di diminuzione dovrà comunque fare i conti con «il problema di chi si è spostato al sud e magari non si è messo in quarantena». «Ci sarà il problema dei contagi familiari – ha osservato – che non rispondono al distanziamento sociale. Ma il calo dovrà esserci».

Veneto, superati i 5mila contagi

ANSA / Veneto Region Press Office| Il governatore del Veneto Luca Zaia durante un incontro con la Protezione Civile

I contagiati in Veneto superano quota 5 mila, con 313 casi in più rispetto a ieri pomeriggio, per un totale di 5.122. Leggero calo per i pazienti in terapia intensiva, due in meno di ieri e ora a 255. Mentre cresce il numero delle vittime, cinque in più nella notte, per un totale di 169. Secondo gli ultimi dati della Regione Veneto, i soggetti in isolamento domiciliare sono 14.268, i ricoverati sono 1.113, con un aumento di 29 pazienti. I guariti finora sono stati 309.

I misteri e i ritardi nella gara sulle mascherine anti-coronavirus

La Consip ha indetto una gara per la realizzazione delle mascherine chirurgiche essenziali alla lotta al coronavirus, ma la prima vincitrice è risultata Biocrea, un’azienda agricola che non ha a che fare con la produzione del materiale sanitario. Ora, nella pagina in cui si parla dei vincitori, non c’è più traccia di Biocrea, mentre restano elencate tutte le altre vincitrici. Potrebbe essere un errata corrige? Open ha provato a ricostruire l’accaduto.

La ricercatrice Colaiori: «Il dato importante è quello relativo ai tamponi»

I numeri dei contagi e delle morti per coronavirus in Lombardia continuano a crescere. Per Francesca Colaiori, ricercatrice dell’Istituto dei sistemi complessi del Cnr, il dato non va guardato però nel complesso giorno per giorno: «Il dato della Lombardia va guardato nel tempo, va guardato il tasso di incremento dei nuovi casi che negli ultimi tempi sta rallentando in termini percentuali», ha detto a Open. Secondo Colaiori, il vero dato importante – e poisitivo – va visto nel numero dei tamponi: «Il campione oggi (21 marzo, ndr) è passato da poco più di 4mila a 9mila e si è abbassata la percentuale dei positivi: dal 60% al 33%. Questo è un dato positivo, perché significa che la regione sta riuscendo a mantenere il controllo».

Il fronte dei supermercati

Le lunghe file fuori da un supermercato di Milano | ANSA/SERGIO PONTORIERI

Gli ultimi giorni hanno visto nuove code fuori dai supermercati presi d’assalto da cittadini che temono la crisi nell’approvvigionamento di beni alimentari, nonostante le rassicurazioni da parte del Governo e delle associazioni di categoria che la filiera alimentare sarà sempre protetta e garantita. File e assembramenti che creano non poche preoccupazioni anche ai commessi dei supermercati che sono costretti ad entrare in contatto con centinaia di persone ogni giorno. «Non è che abbiamo paura, siamo terrorizzati. Quando si ha paura è per qualcosa che si conosce. Noi non siamo abituati a lavorare sette ore con la mascherina, non sappiamo a cosa andiamo incontro, non siamo medici non sappiamo riconoscere i sintomi», racconta un commesso di un supermercato di Linate a Open. Con un numero crescente di colleghi in malattia, il lavoro non si ferma, anzi, e aumentano le preoccupazioni legate al comportamento dei clienti ma anche alle precauzioni aziendali considerate insufficienti, tra la carenze di mascherine e la mancata sanificazione degli spogliatoi ed altri spazi comuni.

Il sindaco di Sesto San Giovanni: «Fermiamo tutto»

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni

Non c’è più tempo da perdere, «bisogna fermare tutto per 10 giorni, una serrata totale con l’Esercito sulle strade a bloccare uno per uno tutti quelli che passano. Stop anche al trasporto pubblico che è diventato un connettore di trasmissione del virus». A dirlo è Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, nell’hinterland settentrionale di Milano, che a Open mostra forte preoccupazione per i suoi concittadini: «Molti di loro sono over 65, hanno lavorato in fabbrica, sono stati esposti all’amianto e dunque soffrono di problemi respiratori. Sono i più esposti al virus».

Il primo cittadino, poi, se la prende sia con il governo sia con chi continua a non rispettare le regole: «La “stretta” del governo è arrivata con due settimane di ritardo, mi stupisco non sia stata fatta prima. Adesso bisogna far capire alla gente che questo non è un gioco, non è un telefilm. Basta usare la spesa come pretesto per andare in giro per le città. Dovete stare a casa».

Al vaglio le candidature per la task force

Sono state quasi 8 mila le candidature per la formazione di una task force di 300 medici, chiamati ad aiutare gli ospedali pi colpiti dall’emergenza coronavirus. Alla scadenza del bando, ieri 21 marzo alle 20, si sono proposte 7.923 persone. Ora parte l’esame dei curriculum, con i primi medici che potrebbero prendere servizio già domani in Lombardia e in Emilia, a Piacenza. «Ringraziamo tutti i medici che su base volontaria hanno aderito all’iniziativa», ha commentato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, che aveva lanciato l’appello.

NUMERO DEFINITIVO DEI MEDICI CHE HANNO RISPOSTO ALL'APPELLO: 7923. GRAZIE! Siamo stati travolti dall’Italia… Gepostet von Francesco Boccia am Sonntag, 22. März 2020

Renzi contro Conte: «È una pandemia, non il Grande Fratello»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi

Duro attacco dal leader di Italia viva, Matteo Renzi, contro palazzo Chigi, dopo l’intervento di ieri sera del premier Giuseppe Conte in diretta Facebook sulle nuove restrizioni per l’emergenza Coronavirus. Una diretta senza contraddittorio e domande da parte dei giornalisti: «Ci aspettano ancora giorni difficili – ha scritto Renzi su Twitter – Noi rispettiamo le regole del governo sulla quarantena. Ma il governo rispetti le regole della democrazia. Si riunisca il Parlamento – incalza il senatore – E si facciano conferenze stampa, non show su Facebook: questa è una pandemia, non il Grande Fratello».

Le attività che restano aperte da lunedì 23 marzo

Foto di Michael Gaida da Pixabay

Il nuovo Dpcm annunciato ieri in tarda serata dal premier Giuseppe Conte con la nuova stretta per contenere i contagi di coronavirus dovrebbe arrivare in giornata, con un elenco definito delle attività non ritenute essenziali e che dovranno quindi fermarsi da lunedì 23 marzo fino ad almeno il 3 aprile. In base a una lista provvisoria, sulla quale lavora il governo, è prevista una riduzione dei servizi della pubblica amministrazione tranne che per gli esercizi legati a sanità, difesa e istruzione. Dovrebbero restare aperti anche i servizi di assistenza sociale residenziale e non residenziale. Tra gli esercizi commerciali rimarranno aperte le edicole e i tabaccai. Garantito anche il diritto all’informazione: non chiuderanno giornali e i servizi d’informazione. Continuerà a operare il trasporto pubblico urbano, suburbano e interurbano, come anche il trasporto ferroviario di merci, i taxi e gli Ncc, gli autotrasportatori, il trasporto marittimo e quello aereo. Rimangono in funzione i servizi bancari, quelli postali, assicurativi e finanziari.

🟥Chiuse attività produttive non essenziali o strategiche

✅Aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e servizi essenziali



Le nuove misure annunciate ieri dal Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT ⤵https://t.co/RLzihlFe2a#COVID19italia #iorestoacasa pic.twitter.com/x08XqxU97i — Ministero Salute (@MinisteroSalute) March 22, 2020

Nell’ambito industriale, rimarranno in attività tutte le filiere ritenute essenziali, legate al settore alimentare, farmaceutico e biomedicale, oltre ai trasporti, e le attività di riparazione a loro collegate. Rimarrà aperta anche l’industria delle bevande, l’industria zootecnica, l’industria tessile – ma solo legata agli indumenti di lavoro (quindi escluse le case di moda) – le industrie produttrici di gomma, materie plastiche e prodotti chimici, la fabbricazione della carta e le raffinerie petrolifere, le attività legate all’idraulica e all’installazione di impianti elettrici di riscaldamento o di condizionatori, e la fabbricazione di forniture mediche e dentistiche. Infine, dovrebbero rimanere aperti anche i servizi veterinari, i call center e i servizi di vigilanza privata oltre alle attività di pulizia e lavaggio delle aree pubbliche. Il Dcmp durerà fino al 3 aprile

Conte: «È la sfida più difficile dal dopoguerra»

Ansa | Il premier Giuseppe Conte

Misure ancora più rigorose. Dopo la riunione in teleconferenza con i rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, è stato trovato un accordo per la chiusura di tutte le fabbriche, tranne quelle strategiche per il sistema Paese. Le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sui nuovi provvedimenti per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

«La decisione assunta dal governo è quella di chiudere, nell’intero territorio nazionale, ogni attività produttiva non strettamente necessaria a garantirci i beni e i servizi essenziali». Questo l’annuncio che il premier Giuseppe Conte ha fatto in tarda serata durante una diretta su Facebook. Chiuse dunque fino al 3 aprile tutte le attività produttive non essenziali, verrà consentito solo il lavoro in smart working. Nessuna restrizione prevista per:

farmacie;

supermercati;

servizi bancari, assicurativi, postali e finanziari;

i trasporti e tutte le attività funzionali a quelle indispensabili.

Positivo il sindaco di Cremona

Il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti | ANSA / MATTEO BAZZI

Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona, ha comunicato di essere risultato positivo al coronavirus. Impegnato in uno dei fronti più caldi dell’emergenza, Galimberti ha spiegato di avere febbre, tosse e un po’ di raffreddore. Il sindaco dovrà restare in isolamento in casa, separato dalla sua famiglia: «Devo rallentare i ritmi perché non sono in forma», ha ammesso. E ha poi lanciato un appello: «Dobbiamo avere speranza, forza e coraggio».

⚠️ CORONAVIRUS – SONO POSITIVO E IN QUARANTENA. IL LAVORO PER LA CITTÀ CONTINUA – AGGIORNAMENTO ORE 9Ho il… Gepostet von Gianluca Galimberti am Sonntag, 22. März 2020

L’appello dell’Iss: «Senza il rispetto delle misure il virus non si fermerà»

ISS | Infografica giornaliera “Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia”

‘Istituto superiore di sanità rinnova il suo appello a osservare scrupolosamente le disposizioni normative del governo. Il rispetto delle misure «è tassativo e questo è un segnale forte per dire che non abbiamo ancora preso sufficientemente sul serio il pericolo», ha detto Silvio Brusaferro, direttore dell’Iss.

«Le scappatoie danneggiano noi stessi e i nostri cari – ha spiegato il professore – e le persone più fragili sono gli anziani. Servono meccanismi di rispetto sistematico delle misure: senza non saremo in grado di allentare la diffusione del virus». «Il distanziamento – conclude Brusaferro – è l’unico elemento chiave, si possono fare altre riflessioni ma ribadisco che ci può essere un impatto attenuato con comportamenti consapevoli».

Pensioni, le Poste Italiane scaglionano i pagamenti: le date ufficiali

ANSA | Persone in fila alla Posta

Al fine di garantire la sicurezza di clienti e lavoratori, le Poste Italiane hanno adottato nuove misure per l’erogazione delle pensioni durante l’emergenza coronavirus. Le pensioni di aprile verranno accreditate il 26 marzo e potranno essere ritirate dagli oltre 7.000 Postamat attivi su tutto il territorio nazionale. «I contanti si potranno quindi prelevare da oltre settemila Postamat senza doversi recare allo sportello – si legge nel comunicato ufficiale delle Poste Italiane – Nel caso in cui il cliente debba necessariamente recarsi presso gli uffici postali, è fondamentale presentarsi rispettando la turnazione alfabetica secondo il seguente calendario: i cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo; dalla C alla D venerdì 27 marzo; dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo; dalla L alla O lunedì 30 marzo; dalla P alla R martedì 31 marzo; dalla S alla Z mercoledì 1 aprile».

Supermercati chiusi la domenica? In quali regioni restano chiusi e i nuovi orari ufficiali

ANSA/Andrea Canali | Una coda al supermercato Esselunga a San Donato Milanese, 20 Marzo 2020

Continua lo scontro tra governo e regioni per lasciare o meno i supermercati aperti nel fine settimana durante l’epidemia di coronavirus. Alcune regioni come la Sicilia, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia, l’Emilia-Romagna, la Campania e la Calabria hanno predisposto la chiusura degli esercizi commerciali per le prossime due domenica. In tutte le altre regioni resteranno invece aperti. Tuttavia, cambiano gli orari di apertura al pubblico, a seconda della catena del supermercato. A questo link è possibile trovare tutti i nuovi orari, catena per catena.

La lettera di un’infermiera a Conte: «Non li voglio i 100 euro. Il mio lavoro vale molto di più»

MICHELA VENTURI / FACEBOOK | L’infermiera Michela Venturi, operante presso il reparto dedicato ai malati di Covid19 dell’Ospedale di Senigallia

Michela Venturi è un’infermiera di 39 anni attualmente in prima linea per assistere i pazienti contagiati dal SARS-CoV- (Coronavirus) presso l’Ospedale di Senigallia, in provincia di Ancona, nelle Marche. In una lunga lettera indirizzata al premier Giuseppe Conte, la professionista ha descritto il calvario che il personale sanitario italiano (medici, infermieri e OoS) sta attraversando. «Non bevo e non mangio perché ho paura – scrive l’infermiera – che con un solo gesto sbagliato e fatto in un piccolo momento di distrazione, io possa infettarmi e di conseguenza infettare altre persone di questa nazione. E allora ogni tanto ho un calo di zuccheri e di pressione ma rimango comunque in piedi a fare il mio lavoro e non mollo». L’infermiera, dopo aver descritto il proprio lavoro quotidiano, si rivolge al premier: «Signor Presidente Conte io La ringrazio davvero della sua proposta ma rinuncio volentieri ai miei 100 euro e le dico di tenerseli, non per essere maleducata ma perché vorrei che lei, portandomi veramente rispetto, usasse quei soldi per farmi una promessa, vorrei che Lei, dall’alto del suo ruolo che io rispetto e che credo lei stia ricoprendo con onore e dedizione, mi dicesse: “FINITO TUTTO QUESTO, NON CI SCORDEREMO DI VOI COME SPESSO ACCADE”».

LETTERA AL SIGNOR PRESIDENTE CONTE: SPERIAMO CHE CE LA CAVIAMO!Buongiorno Signor Presidente… Gepostet von NurseTimes am Freitag, 20. März 2020

Il confronto tra Hubei e la Lombardia

YouTrend ha eseguito un raffronto tra la provincia cinese dell’Hubei, primo focolaio dell’epidemia del coronavirus, con la Lombardia, ovvero la regione italiana più colpita dai contagi e dalle vittime. Quella che, adesso, rischia il collasso del sistema sanitario.

Come possono cambiare gli esami di Maturità e terza media

FRANCO SILVI/ANSA/JI | Un momento dell’ esame di maturita’ in una scuola di Pontedera (PI)

La chiusura delle scuole è prevista per il momento almeno fino ai primi di maggio, ma potrebbe essere rimandata. Nel caso le scuole dovessero rimanere chiuse gli studenti potrebbero essere ammessi agli esami anche se hanno delle insufficienze. Con la didattica a distanza gli studenti continueranno a ricevere voti e le assenze verranno segnate. Ma in attesa di vedere come si evolverà l’epidemia si pensa anche a un esame di maturità “light“, con una commissione d’esame interna e con la tesina al posto dell’esame orale. Lo stesso vale per la terza media: si parla per esempio di limitarlo al tema più la tesina, eliminando le altre prove.

Nuova ordinanza del Governo: chiusi parchi e giardini, sport da soli e vicino casa

Nuova ordinanza da parte del Governo per contenere il contagio da Coronavirus. Secondo il nuovo provvedimento, valido sull’intero territorio italiano, verranno immediatamente attivate le seguenti misure:

è vietato accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree di gioco e ai giardini pubblici;

non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno 1 m da ogni altra persona;

sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, poste all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 m;

nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

A firmare la nuova ordinanza è il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha commentato: «È necessario fare ancora di più per contenere il contagio. Garantire un efficace distanziamento sociale è fondamentale per combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia».

Il testo dell’ordinanza del 20 marzo

Iss: «Su 355 vittime lo 0,8% non aveva patologie pregresse»

ISS / Il report “Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia”

Nel nuovo report curato dell’Istituto Superiore di Sanità, emergono nuovi dettagli sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi al coronavirus. Nel nuovo rapporto viene evidenziato come solo lo 0,8% delle vittime non aveva patologie pregresse: il 25% ne aveva una, un altro 25% due e il 48% tre. Inoltre, solo il 10% aveva meno di 60 anni. «Il dato che fotografa bene la realtà – spiega il dottor Roberto Bernabei, membro del comitato tecnico scientifico dell’Iss – è che il fattore di rischio vero è quello di avere un’età geriatrica e patologie concomitanti (ipertensione, cardiopatia ischemica, diabete soprattutto) che trovano terreno fertile. È questo che spiega l’eccesso di mortalità».

Nel rapporto viene ribadito come il SARS-CoV-2 non colpisca solo gli anziani, ma anche i più giovani. Ad oggi, infatti, «sono 36 dei 3200 (1.1%) pazienti deceduti COVID-19 positivi di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 9 di questi avevano meno di 40 ed erano 8 persone di sesso maschile ed 1 di sesso femminile con età compresa tra i 31 ed i 39 anni». Sette di questi pazienti presentavano patologie pre-esistenti (cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità).

I dati di contagio si ribaltano però quando si parla di operatrici e operatori sanitari. L’età media dei contagiati è infatti molto più bassa (49 anni invece di 63 anni). Inoltre, il SARS-CoV-2 colpisce maggiormente le professioniste in corsia. Tra gli operatori medico-sanitari contagiati risulta infatti il 64,2% dei casi positivi sia di sesso femminile.



Il commissario Arcuri: «Requisito farmaco che stava per essere esportato all’estero»

ANSA/LUCA ZENNARO | Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus in Italia, Domenico Arcuri

«Il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, d’accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, appresa la notizia che un’azienda italiana produttrice in Lombardia di un farmaco ritenuto essenziale nell’affrontare l’emergenza Covid-19, e in particolare per mantenere sedati i pazienti intubati in terapia intensiva, ha disposto con un’ordinanza la requisizione, che gli è permessa per legge, del quantitativo che stava per essere esportato». Lo si legge in una nota ufficiale.

Il commissario Arcuri ha successivamente commentato: «La profondità e le dimensioni dell’emergenza richiedono infatti la partecipazione di tutta l’industria farmaceutica italiana e l’utilizzo della totalità delle opzioni disponibili nell’interesse dei pazienti, con il fine primario che tutti dobbiamo condividere, di fare ogni sforzo per la loro guarigione. Desidero esprimere il mio ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per la tempestività e l’efficacia dell’intervento. Il farmaco sarà immediatamente distribuito agli ospedali che ne hanno bisogno».

Il fisico Sestili: «Il picco non è dietro l’angolo»

Il divulgatore scientifico esperto di analisi dei dati, Giulio Sestili, ha commentato gli ultimi dati diramati dalla Protezione Civile: «Il picco non è dietro l’angolo. Le migliori previsioni dicevano che avremmo riscontrato il picco epidemico verso la fine di marzo». «È più probabile – spiega Sestili – che il picco di contagi si avrà tra il 10 e il 15 aprile».

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Il picco? A metà aprile. E l’inquinamento facilita il contagio» – La videointervista – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

I consigli dell’Istituto Superiore di Sanità per l’esercizio fisico dei bambini

Foto di Kelly Sikkema su Unsplash

L’Istituto Superiore di Sanità ha creato una nuova sezione dedicata agli stili di vita sani da mantenere anche durante l’emergenza coronavirus. La prima scheda d’approfondimento è dedicata ai bambini da 0 a 11 anni, «e riguarda l’importanza di svolgere attività fisica in questo tempo in cui i bambini sono costretti a restare in casa» a causa del coronavirus. I consigli sono suddivisi indifese principali fasce d’età: 0-6 mesi, 6-12 mesi, 12-24 mesi, 24-36 mesi, 3-4 anni, 5-7 anni, 8-11 anni. Un valido aiuto per aiutare tutti i genitori o chiunque si prenda cura dei più piccoli, in questo momento di difficoltà.

Dobbiamo chiudere tutto?

Si continua a dibattere riguardo alla possibilità di inasprire le misure prese per arginare l’epidemia. Molti in Italia sono gli irresponsabili che violano le limitazioni dell’ultimo Decreto governativo. Forse sarebbe meglio migliorare la comunicazione tra Istituzioni e cittadini, i quali non devono restare passivi, ma sentirsi invece coinvolti nell’impresa comune. Un recente articolo del Washington Post, mostra inoltre che non è possibile avere un controllo totale, senza rinunciare ai diritti garantiti dalle Costituzioni democratiche.

Per il fisico Sestili «bisogna aumentare il numero di tamponi»

«Servirà parecchio tempo per raggiungere i risultati cinesi. La comunità scientifica italiana che sta studiando l’emergenza è concorde sul fatto che il numero dei casi positivi è nettamente più alto dei dati registrati. Questo perché i tamponi vengono effettuati ancora a chi ha dei sintomi abbastanza gravi». A parlare a Open è Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico.

Attenzione alla salute mentale durante l’emergenza coronavirus

Abbiamo redatto una guida su come affrontare questo periodo difficile, tra stress e ansia. Anzitutto dedicando del tempo allo svago, non saltando i pasti, rispettando gli orari di lavoro da casa, riducendo l’auto-esposizione alle notizie e pulendo casa così da prendersi cura il più possibile degli ambienti chiusi in cui si vive o lavora.

Non si ferma il servizio anti violenza sulle donne

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | La manifestazione nazionale Non una di meno contro la violenza sulle donne, Roma, 23 novembre 2019

Continua a essere operativo il numero 1522, messo a disposizione dalla Presidenza del Consiglio-Dipartimento Pari Opportunità e dedicato alle donne vittima di violenza e stalking. Il servizio è regolarmente operativo h24. Le donne che si trovano in una situazione di emergenza, determinata da episodi di violenza, possano comunque uscire di casa e recarsi presso un centro antiviolenza. Si tratta di un caso di necessità, riconosciuto dal decreto.

Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per chi li assiste

Dall’Istituto Superiore di Sanità arriva una guida con semplici ma importanti indicazioni pratiche per tutti coloro che si trovano in isolamento domiciliare, dopo aver contratto il Covid-19, e per coloro che li assistono. Ecco alcune raccomandazioni da seguire con attenzione:

Chi ha contratto il virus (o ha una sospetta infezione) deve stare in un stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite. L’obiettivo è quello di stare isolati il più possibile e dunque evitare ogni contatto non necessario;

Chi assiste la persona malata deve essere in buona salute e non deve avere malattie che possano metterla a rischio in caso di contagio. L’importante, poi, è che si indossi sempre la mascherina da sostituire nel caso in cui fosse bagnata o sporca;

I membri della famiglia, o chiunque si trovi in casa con la persona affetta dal virus, deve mantenere una distanza di almeno un metro, così come richiesto dal decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, deve soggiornare in altre stanze e comunque dormire in un letto diverso;

Le mani – come è stato ripetuto più volte – essendo vettore del virus, vanno lavate spesso con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato. Utilizzare asciugamani di carta usa e getto o comunque asciugamani riservati (da non condividere mai con la persona malata) da sostituire quando risultano bagnati;

Coprire sempre la bocca e il naso quando si tossisce o starnutisce utilizzando, se possibile, fazzoletti monouso e tenendo il gomito piegato;

Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare secrezioni orali o respiratorie, feci e urine, del malato;

Mettere la biancheria contaminata in un sacchetto dedicato alla biancheria sporca indossando i guanti e non agitando mai i panni sporchi. Indossare la mascherina quando si cambiano le lenzuola del malato. Vestiti, lenzuola e asciugamani, inoltre, vanno lavati a 60-90 gradi in lavatrice;

Non condividere con la persona malata spazzolini da denti, sigarette, utensili da cucina, asciugamani e biancheria da letto;

Usare, se possibile, contenitori con apertura a pedale dotati di doppio sacchetto per gettare guanti, fazzoletti, mascherine e altri rifiuti;

Sospendere la raccolta differenziata, nel caso di isolamento domiciliare, per evitare l’accumulo di materiali potenzialmente pericolosi per la salute del malato;

L’allattamento al seno è consentito ma la madre deve indossare una mascherina;

Disinfettare sempre le superfici degli ambienti in cui si trova la persona che ha contratto il covid-19. Usare sempre disinfettante domestico o prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%;

Nel caso in cui un membro della famiglia dovesse mostrare i primi sintomi di un’infezione respiratoria acuta, quindi febbre, tosse, mal di gola o difficoltà respiratoria, contattare subito il medico di base, la guardia medica o i numeri regionali. Per raggiungere le strutture sanitarie evitare il trasporto pubblico: chiamare, invece, un’ambulanza o utilizzare, se possibile, un’auto privata. Il malato dovrà indossare la mascherina e mantenere comunque la distanza di un metro dalle altre persone.

Spiegare il coronavirus ai bambini: i consigli dell’Unicef

Pxhere | Bambini che giocano

Raccontare il coronavirus ai bambini. Come fare. In queste lunghe giornate passate in casa con i vostri figli ci si chiede come spiegare le ragioni della chisura delle scuole, di questa situazione straordinaria. L’unicef ha messo a disposizione per tutti i genitori un vademecum su come raccontare ai bambini cosa sta succedendo. Fateli parlare. Sì, cercate di capire quanto già sanno e assecondateli. Spiegategli le cose in modo comprensibile, perchè i bambini hanno diritto a essere informati su tutto. Mostrategli come proteggere se stessi e i loro amici. Tante le immagini angoscianti alla tv, quindi rassicurateli. Raccontategli di chi lotta contro il virus, dei medici, degli infermieri, di tutte le persone in prima linea per sconfiggere questa malattia.

Autocertificazione: serve un modello cartaceo l’app non è valida

ANSA/MARCO OTTICO | I controlli dei Carabinieri a Milano

Nelle ultimi giorni sono state pubblicate da sviluppatore indipendenti diverse app per consentire di scrivere dei moduli online per l’autocertificazione. App che ora la Polizia Postale ha chiarito non essere valide: per spostarsi serve comunque il modulo cartaceo. Qui la spiegazione completa: «Seppur motivate da esigenze di apparente semplificazione e velocizzazione delle procedure, si pongono in contrasto con le prescrizioni attualmente vigenti». L’autocertificazione infatti deve sempre essere firmata quando si viene fermati per l’identificazione dalla Polizia. Oltre a questo il modello cartaceo permette di essere rintracciato quando nelle verifiche successive dovessero emergere delle irregolarità nelle motivazioni che hanno giustificato lo spostamento.

Le medicine alternative contro il Covid-19 e altre fake news

Un video pubblicato sul canale YouTube la CURA ha diffuso le tesi di Alberto Zaccagna, medico iscritto all’Ordine dei medici della provincia di Torino che sostiene tesi sulla cura dell’infezione da coronavirus basate sulla medicina alternativa. Il canale YouTube la CURA fa riferimento al Comitato per la libertà di cura e guarigione, portale che pubblica informazioni su pseudo-scienze conclamate come naturopatia, idroterapia del colon, ozonoterapia e autoemoterapia. Con questa analisi abbiamo affrontato, e smontato, le tesi proposte dal dottor Zaccagna.

Sempre in tema di fake news, Rosario Marcianò ha pubblicato su Facebook un video che ha superato le 25mila visualizzazioni in cui avanza teorie complottiste a tema coronavirus. In particolare nel video accusa il Governo di essere a conoscenza dell’arrivo dell’epidemia ben prima che ne hanno dato notizia le fonti ufficiali. Tanto che l’esecutivo avrebbe già a gennaio dichiarato lo Stato di emergenza. Rosario Marcianò è già noto per altre teorie del complotto, come quelle sul crollo del ponte Morandi o sui funerali di Valeria Solesin.

10 cose che ci siamo dimenticati del primo mese di coronavirus in Italia. E una fake news

Open | Grafica di Vincenzo Monaco

Il nome della prima vittima italiana. Il dottor Li, prima accusato di allarmismo dalle autorità cinesi e poi morto per le conseguenze dell’infezione da coronavirus. La visita di Sergio Mattarella alla scuola con alta percentuale di cinesi e i balconi di Wuhan come quelli italiani. È passato un mese da quando il coronavirus è arrivato in Italia. Era la notte tra il 19 e il 20 febbraio quando i medici dell’ospedale di Codogno hanno capito che nel loro Pronto Soccorso era arrivato il primo paziente italiano contagiato dal coronavirus. In questo articolo Open ha ripercorso tutto quello che ci siamo dimenticati da quando la prima pandemia del terzo millennio ha avuto inizio.

Il ruolo dell’open source e delle stampanti 3D nella lotta contro il coronavirus

PixaUna stampante 3D

Giuseppe Walter Antonucci è il presidente di Aitasit, l’Associazione italiana amministratori di sistema e telemedicina spiega in un’intervista a Open come le stampanti 3D potrebbero aiutare chi ne ha bisogno a ritrovare delle mascherine, ormai sempre più difficili da reperire sul mercato. I membri di Aitasit in questi giorni stanno rilasciando sul loro sito una serie di progetti open source che permettono a chiunque abbia una stampante 3D di fabbricarsi una mascherina in casa, un po’ più efficace dei tranci di stoffa che si trovano sul mercato.

Il fisico Sestili: «Impennata dei decessi inaspettata»

Il divulgatore scientifico esperto di analisi dei dati ha evidenziato una fluttuazione – questo il termine tecnico – nelle curve che rappresentano la diffusione dell’epidemia in Italia: «Non è una giornata positiva, dobbiamo essere onesti: ci aspettavamo numeri migliori, la verità è che l’impennata dei decessi era inaspettata perché arriva dopo giorni in cui il dato si era stabilizzato». Il fisico Giorgio Sestili ha sottolineato che «l’alto numero di decessi, proprio perché riscontrati in gran parte nelle province di Brescia e Bergamo, potrebbe essere un sintomo che le strutture ospedaliere sono particolarmente sotto stress».

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Impennata dei decessi inaspettata» – La videointervista – Open

Una quarantena senza supermercato: le alternative sostenibili per fare la spesa

L’emergenza coronavirus ha reso anche quella che era la nostra esperienza più abituale un’impresa non scontata. Ma viste le file agli ingressi dei supermercati e l’assalto agli scaffali, può essere un buon momento per scoprire le frontiere del consumo consapevole. Nella maggior parte delle città d’Italia è possibile aderire ai gruppi di acquisto sostenibile per comprare i prodotti direttamente dai produttori locali. Come? Basta fare affidamento alle cooperative che organizzano i gruppi d’acquisto e le distribuzioni.

Fuorimercato e L’Alveare che dice sì! sono solo due di queste, e, durante la quarantena, stanno organizzando anche le consegne a domicilio per i vari acquirenti. «Un’agricoltura locale come la nostra è una risorsa preziosa», dice a Open Giacomo della cooperativa agricola “Coraggio” di Roma. «Se i supermercati dovessero chiudere e se le merci non riuscissero più a spostarsi, questo tipo di presidi ambientali e lavorativi risulteranno sempre più necessari».

Il gruppo sanguigno può determinare la probabilità di essere infettati?

I risultati di uno studio lanciato dal South China Morning Post, pubblicato nel portale di studi preprint medRxiv, sembrerebbero suggerire che la suscettibilità al coronavirus può essere legata anche al gruppo sanguigno. Si tratta però di estratti di ricerche non ancora sottoposte a verifica. Lo studio è stato condotto sulla base di 2173 pazienti affetti da Covid-19, distribuiti in tre ospedali di Wuhan e Shenzhen, in Cina, confrontandoli con altri 3694 negativi al virus. I risultati, però, non sono conclusivi, e non può essere data una risposta definitiva.

Geolocalizzare i positivi in Italia: è giusto?

Ansa | Alcuni cittadini nella metropolitana di Milano

Il costante aumento del numero dei contagi alimenta il dibattito sul “modello Corea del Sud”, e cioè sulla legittimità o meno dell’utilizzo dei dati di tracciabilità degli spostamenti delle persone (rilevati attraverso la geolocalizzazione del loro smartphone e attraverso l’analisi delle celle telefoniche). Oltre alla Corea del Sud, anche la Germania e Israele stanno facendo passi in questo senso. In Italia, gli unici rappresentati istituzionale a menzionare l’utilizzo dell’analisi dei dati di geolocalizzazione sono stati l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera e l’assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione della Lombardia, Fabrizio Sala. Ma gli interrogativi rimangono molti.

«Questa è una guerra non convenzionale, ma dobbiamo far capire ai cittadini che qui stiamo in una giungla e stiamo aprendo un nuovo percorso con il machete – ha dichiarato Zaia a Radio24 – Abbiamo solo una bussola, che sono i modelli matematici, abbiamo delle indicazioni, abbiamo grandi professionisti della sanità, ma non abbiamo il ‘libretto di uso e manutenzione” come aiuto».

Riciclare i rifuti in quarantena. Le indicazioni dell’Iss

Con la quarantena stanno cambiando le nostre abitudini sociali. Ma anche quelle domestiche. Se siete positivi o in quarantena obbligatoria l’Iss ha preparato un vademecum per la raccolta rifiuti. In caso siate malati, ovvero risultati positivi al coronavirus, o siate obbligatoriamente a casa, non dovete più differenziare i rifiuti. Plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata vanno gettati nello stesso contenitore, indossando guanti monouso per chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani.

Operatori sanitari contagiati: percentuale più che doppia rispetto alla Cina

ANSA/FRANCO SILVI | Un medico con uno stetoscopio in una foto d’archivio

Sono saliti a 2.629, ovvero l’8,3% dei casi totali, gli operatori sanitari contagiati dal nuovo coronavirus. Sono i dati dell’Iss rielaborati dalla Fondazione Gimber. Lo rende noto in un tweet il presidente Gimbe Nino Cartabellotta. Il «numero di operatori sanitari infetti – afferma all’ANSA – è enorme. L’8,3% dei casi totali è una percentuale più che doppia rispetto alla coorte cinese».

Il toto-previsioni sul picco dei contagi ha senso? Chiediamoci prima come «appiattire la curva»

Wikimedia Commons | Flatten the curve

No, non è possibile pronosticare una data del picco. Contro chi chiede e sventola pronostici si è espresso anche l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco in un’intervista a Wired. La domanda giusta sembra piuttosto essere non “quando”, ma “come” potremo «appiattire la curva» dei contagi. Il sistema sanitario può influire nell’appiattire la curva, nella misura in cui, maggiore è il numero dei guariti, tanto più basse saranno le probabilità che avvengano nuovi contagi. Quando la curva supera la capacità di gestire tempestivamente tutti i casi, occorre fare qualcosa per limitare gli spostamenti delle persone.

Iss: in media 8 giorni tra sintomi e decesso, terapia antibiotica la più utilizzata

EPA/Jeffrey Arguedas

Nell’83% dei casi la terapia antibiotica è stata la più utilizzata. E’ uno dei dati che emerge dall’ultimo comunicato diramato dall’istituto Superiore di Sanità. Il documento mostra anche i tempi che trascorrono tra l’insorgenza dei sintomi e il decesso, con un periodo medio di 8 giorni. Dall’insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale sono invece 4 giorni e dal ricovero in ospedale al decesso altri 4 giorni.

«Complessivamente – continua il report – 3 pazienti, e non 12 come era stato indicato in precedenza per un refuso, presentavano 0 patologie (0,8% del campione), 89 (25,1%) presentavano 1 patologia, 91 presentavano 2 patologie (25.6%) e 172 (48,5%) presentavano 3 o più patologie».

Il medico italiano al New York Times: «Mai visto niente di simile»

ANSA/NICOLA FOSSELLA | Operatori sanitari al lavoro

Marco Pavesi è medico anestesista del Policlinico San Donato di Milano. La sua testimonanzia sulla pandemia che è arrivata in Italia è stata pubblicata nella sezione Opinion del New York Times: «Pensiamo sempre alla calamità come qualcosa che accadrà lontano da noi, ad altri molto lontani, in un’altra parte del mondo. È una specie di superstizione. Ma non questa volta. Questa volta è successo qui, a noi – ai nostri cari, ai nostri vicini, ai nostri colleghi». Pavesi spiega anche come secondo lui è destinata ad evolversi l’ondata dei contagi: «Già in tutto il nord Italia i sistemi sanitari sono sottoposti a enormi stress. Gli operatori sanitari sono sfiniti. Man mano che il virus si diffonde, altre regioni si troveranno presto nella stessa situazione».

L’Oms chiede più test. Quando è applicabile il modello Corea del Sud tra tamponi e Big Data?

In motorino per le strade deserte di Roma – Il timelapse

Da nord a sud, dalle immagini aeree a quelle su strada. La realtà è solo una: strade e piazze deserte. A Roma le auto ancora in viaggio sono pochissime. Da Via Cavour al Colosseo non c’è quasi nessuno per strada, un silenzio surreale immortalato da un time-lapse che segue la vita romana in questi giorni di emergenza.

Come andare a un concerto senza rischiare il contagio da coronavirus

Fra i tanti professionisti che in questo momento in Italia hanno dovuto fermare il loro lavoro, ci sono anche tutti quelli che lavorano nel settore della musica dal vivo. Musicisti, organizzatori di eventi, fonici, tecnici delle luci ma anche buttafuori, baristi e promoter. KeepOn Live, l’associazione di categoria dei Live Club e Festival italiani, ha organizzato il progetto #StayOn, un unico palco virtuale che tiene vicini gli amanti della musica ai loro locali abituali. «È come una staffetta in cui ci si passa il plettro», spiega Federico Rasetti, presidente di KeepOn.

«Non mettete il pigiama e non fate pause da quattro ore». Consigli (leggeri) dell’Unione europea per lo smart working

L’Unione europea sceglie un tono leggero per spiegare ai suoi dipendenti come lavorare al meglio in smart working: «Vestiti per lavoro: sì, lavorare da casa con i tuoi pigiami può essere bello, ma solo per un breve periodo. Nel tempo, ti renderai conto che questa è una cattiva abitudine e non ti aiuterà a distinguere tra lavoro e vita privata. Nessuno dice di mettersi la cravatta, ma solo di pensare al lavoro, non a dormire …Proprio come faresti in un ufficio, riposati quando ne hai bisogno. Naturalmente, non estenderlo più del necessario solo perché sei a casa. Un pisolino di 4 ore non è una “piccola pausa”». Suggerimenti anche per la dieta: «Non mangiate arrosto alle 4 del mattino».

La strana storia dell’azienda agricola scelta per fabbricare le mascherine anti coronavirus

Open ha analizzato le aziende che hanno vinto gli appalti per la produzione di nuove mascherine. Fra queste una, vincitrice di un lotto per la produzione di oltre 32 milioni di mascherine con un valore complessivo di 12 milioni di euro, non sembra avere molta esperienza in campo sanitario. L’azienda di chiama Biocrea società agricola e dai documenti della Camera di commercio di Milano e Monza sembra proprio questo: una società agricola.

Ibuprofene e coronavirus: ecco cosa dice l’OMS

Il Ministro della Salute francese, Olivier Veran scrive su Twitter che l’assunzione di farmaci antinfiammatori potrebbe aggravare l’infezione nei malati di coronavirus: meglio, per chi ha la febbre, prendere piuttosto il paracetamolo. Secondo un portavoce dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Christian Lindmeier, non ci sono studi al merito: il consiglio ai pazienti è di non assumere l’ibuprofene senza aver chiesto il parere del proprio medico, confermando l’invito di Veran di prediligere il paracetamolo.

Coronavirus, i numeri in chiaro. La ricercatrice Colaiori: «Rallenta la richiesta di terapie intensive»

Open | Francesca Colaiori

L’Italia «è il primo Paese al mondo per numero di casi positivi per milione di abitanti, più di 400 ogni milione, la Cina ne ha 60 ogni milione. Ma se confrontiamo i dati di Lombardia e Veneto con quelli delle altre regioni italiane, notiamo un evidente rallentamento nella diffusione dell’epidemia», dice a Open Francesca Colaiori, ricercatrice dell’Istituto dei sistemi complessi del Cnr. Le misure di contenimento stanno funzionando, dice. «Le zone dove è stato applicato prima il lockdown mostrano una flessione più accentuata nel numero di contagi». E le previsioni più fosche sulla carenza dei posti in terapia intensiva «sono state scongiurate perché il contagio ha rallentato. Solo le regioni più colpite hanno quasi raggiunto la saturazione».

Codogno, l’infermiera dei giorni più bui: «Aspetto ancora l’esito del tampone»

Ansa | Operatori sanitari in un ospedale della Lombardia

Michela Gargiulo è un’infermiera che lavora all’ospedale di Codogno, il comune in provincia di Lodi, ritenuto focolaio dell’epidemia di coronavirus in Italia. Era accorsa nel lodigiano per aiutare i colleghi in prima linea cui nessuno voleva dare il cambio: «Sono felice di aver dato una mano al mio Paese ma sono arrabbiata perché nessuno, a distanza di settimane, mi ha comunicato l’esito del mio tampone», racconta a Open.

Donne e quarantena

La quarantena in casa – scrive il New York Times – ha (ancora una volta) una ricaduta particolarmente significativa sulle donne, soprattutto se di reddito medio-basso. In tutto il mondo sono ancora le maggiori responsabili della cura dei figli». Lavorare da casa e lavorare in casa vuol dire lavorare praticamente 24 ore su 24, sottolinea Non una di meno. E la problematica viene trattata anche dal decreto “Cura Italia” che mette sul piatto 1,2 miliardi per il voucher baby sitter o, in alternativa, un congedo parentale (per mamme e papà) per le assenze straordinarie di questa fase, pari al 50% della retribuzione.

Il nuovo modulo per l’autocertificazione

Ministero dell’Interno | Un controllo della Polizia di Stato alla stazione Centrale di Milano

C’è un nuovo modulo da compilare per chi deve uscire di casa in questi giorni di emergenza Coronavirus, con una voce che si aggiunge a quelle già esistenti. Il nuovo modello per l’autocertificazione è stato pubblicato sul sito del ministero dell’Interno e oltre a tutte le informazioni richieste in quello precedente bisogna anche di dichiarare di non essere soggetti agli obblighi a cui devono sottostare le persone risultate positive al tampone per il coronavirus. Chi viene trovato fuori casa nonostante sia sotto quarantena per il tampone positivo rischia infatti fino a 12 anni di carcere per concorso colposo in epidemia.

Diminuiti i posti in terapia intensiva? I dati del ministero della Salute dicono altro

In piena emergenza coronavirus uno dei temi più caldi e delicati è quello dei posti in terapia intensiva. Secondo Alessandro Meluzzi, intervenuto a RadioRai, nel 1997 i posti di rianimazione erano quattro volte quelli di oggi. Ma i dati del ministero della Salute sembrano smentire l’affermazione. Si riscontra piuttosto un aumento degli stessi con percentuali di utilizzo in diminuzione.

Le immagini dell’Italia vista dall’alto: un drone cattura le strade svuotate

Un’Italia in lockdown. Strade e autostrade deserte. Immagini che parlano chiaro quelle realizzate tramite un drone e condivise da SkyNews. Con gli italiani costretti in casa, bar, ristoranti e attività chiuse le strade della Penisola vivono in un silenzio surreale.

Cos’è l’area Schengen e cosa cambia ora per chi vive in Europa

Epa/Clemens Bilan | Ursula von der Leyen

Lunedì 16 marzo la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato la sospensione del Trattato di Schengen, con il blocco di 30 giorni ai viaggi non improrogabili: «Con i governi europei abbiamo deciso una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali nell’Unione. Lo facciamo per non far ulteriormente diffondere il virus dentro e fuori il continente e per non avere potenziali ulteriori pazienti che pesano sul sistema sanitario Ue». E ora? Cosa cambia di fatto per chi vuole, o si deve, ancora spostare nei Paesi coinvolti in questo trattato? La nostra guida all’Europa senza Schengen.

I numeri del contagio in chiaro. Il fisico Sestili: «La crescita esponenziale è finita»

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «La crescita esponenziale è finita» – La videointervista – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico, rileva che i dati sul contagio diffusi oggi dalla Protezione Civile che «la crescita esponenziale, sia a livello nazionale sia in Lombardia, la regione che sta trainando il trend di tutto il Paese, pare essere finita. È da quattro giorni che stiamo notando il discostamento dalla curva esponenziale». «Bisognerà continuare a mantenere il lockdown – continua Sestili in una video intervista a Open -, e non solo al Nord. Perché se guardiamo i grafici delle singole province, notiamo che i migliori risultati di contenimento provengono dalle prime zone rosse. Questi segnali positivi ancora non li vediamo nelle regioni del Centro-Sud: le misure di contenimento hanno bisogno di un po’ di tempo per funzionare».

Le misure del governo a sostegno del lavoro

Ansa, Angelo Carconi | La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo

Ecco tutte le misure prese del governo a sostegno del lavoro per gestire l’emergenza coronavirus:

trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;

cassa integrazione in deroga;

congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi;

indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Mascherine fai da te: sono una buona idea?

Ansa

Abbiamo intervistato Alice Ravizza, del Politecnico di Torino, ingegnera biomedica ed esperta delle relative normative e certificazioni, la quale ci conferma che il loro utilizzo ha senso per chi è già malato. Se invece si volessero comunque utilizzare, magari presumendo di essere asintomatici, è bene ricordare che quelle regolamentari sono le più indicate.

Galli, il primario di malattie infettive dell’ospedale Sacco: «Un unico caso in Germania ci ha infettato»

Ansa | Il primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano Massimo Galli.

Massimo Galli, primario del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano ha spiegato a Cento Città su Radio1 come l’epidemia si è diffusa in Italia: «Un agghiacciante unico caso di una persona che si è infettata a Monaco di Baviera da una signora cinese. È questa la sventura che ha colpito tutta la cosiddetta prima zona rossa. Tutta l’epidemia viene da lì». A nulla quindi sono servite le misure prese dal Governo: «Questo ha consentito al virus di espandersi in 4 settimane. Nonostante siamo stati i primi a chiudere i voli dalla Cina, siamo stati presi alle spalle da un contagiato tedesco».

L’appello degli scienziati: restrizioni e divieti dovranno proseguire oltre il 3 aprile

«Fine del problema in Italia tra maggio e giugno». Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano prevede in un’intervista a Il Messaggero che in Italia l’emergenza coronavirus continuerà ad andare avanti, ben oltre quel limite del 3 aprile che è stato definito nel decreto che ha trasformato tutta Italia in una zona rossa. E con lui sono d’accordo molti altri scienziati, pareri che l’Huffington Post ha riportato in un articolo. D’accordo con Pregliasco sono anche Silvio Garattini, fondatore dell’istituto Mario Negri: «Tutto dipenderà da noi, dalla nostra capacità di evitare il contagio. Atteniamoci alle disposizioni».

La mamma medico: «Non vedo mio figlio da settimane, stiamo crollando»

Ansa, Matteo Bazzi | Foto scattata all’Ospedale Sacco di Milano

«Quando sei stanchissimo e vedi arrivare tante ambulanze, sai che i posti sono a limite, cominci a cedere». Federica Pizzaretti ha 37 anni ed è un medico dell’ospedale di Cremona. In un’intervista a la Repubblica spiega che la situazione del personale sanitario sta diventando sempre più difficile da gestire. I turni sfiancati, il carico di lavoro eccessivo e l’impossibilità di vedere i parenti comincia davvero a segnare le giornate di medici e infermieri: «Stiamo crollando. Ora abbiamo bisogno di un aiuto psicologico. Il bacio a mio figlio lo mando con il pensiero, ma è difficile. C’è un neurochirurgo che non vede i figli da tre settimane. È tutto cambiato»

Le preghiere di Papa Francesco alla Basilica di Santa Maria Maggiore e a San Marcello al Corso

Ufficio Stampa Vaticana | Papa Francesco percorre Via del Corso a Roma a piedi

Nel pomeriggio Papa Francesco ha lasciato San Pietro per recarsi in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha rivolto una preghiera all’icona della Vergine Salus populi romani. Successivamente il Pontefice ha percorso a piedi un tratto di Via del Corso, come pellegrinaggio, raggiungendo la Chiesa di San Marcello al Corso. Qui il Pontefice ha pregato per la fine della pandemia di coronavirus dinanzi al Crocefisso portato in processione dai romani durante la peste del 1522. A renderlo noto è il direttore della Stampa Vaticana Matteo Bruni.

Prof. Galli: «Prepariamoci alla battaglia di Milano»

Il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano

«La battaglia si vince sul campo, si vincerà anche negli ospedali nella misura in cui riusciremo a fermare la marea sul campo. Questo è un punto fondamentale e avremo una battaglia di Milano». A dirlo è il professor Massimo Galli, responsabile di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, intervenendo a Che Tempo Che Fa. «Sto parlando dell’area metropolitana dove le avvisaglie di infezione sono sempre più evidenti – prosegue il professor Galli – È inutile illuderci: dobbiamo cercare di contenere il problema a Milano e di essere molto preparati a combattere questa cosa con il massimo dell’efficienza». «Dobbiamo trovare una maniera per stare vicino alla gente. Noi come sistema sanitario, noi come Paese», chiosa infine il responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco.

Il Coronavirus sopravvive 9 giorni sull’asfalto? – Il falso messaggio audio che circola su WhatsApp

WhatsApp & Asfalto.

Circola su WhatsApp un messaggio audio in cui un presunto medico consiglia di usare un solo paio di scarpe per uscire di casa, poiché uno studio avrebbe dimostrato che SARS-CoV2 potrebbe «sopravvivere» fino a nove giorni sull’asfalto. Tuttavia la persistenza del virus nell’asfalto è pressoché irrilevante, dal momento che difficilmente potrà avvenire un contagio dalla suola delle scarpe. Attualmente non risultano né evidenze né prove scientifiche che diano fondamento a tale ipotesi. Tuttavia, resta valido il consiglio di lavarsi le mani spesso, di non toccarsi bocca/naso/occhi con le mani sporche e, più in generale, di osservare elevate norme di igiene personale e pubblica.

Dieci videogiochi da recuperare assolutamente durante la quarantena

Libri, musica, serie tv, sport, ma anche videogiochi. La quarantena per contenere la diffusione del coronavirus può essere un buon momento per scoprire o per rispolverare vecchi videogiochi, sia per pc, sia per console, sia per smartphone. Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età: noi di Open ne abbiamo scelti dieci per tenervi compagnia durante queste interminabili giornate.

Ricciardi: «Evento che cambierà il mondo»

Ansa, Ciro Fusco | Un primo piano di Walter Ricciardi.

«Ad economisti che in tutto il mondo si preoccupano per il ‘dopo’, direi che bisogna occuparsi dell’immediato perché in questa pandemia si ammalano tutti, inclusi i giovani e gli operatori sanitari, e muoiono molti, questo è un evento che cambierà il mondo, necessari nuovi schemi»: lo scrive in un tweet Walter Ricciardi, membro dell’esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e consulente del ministero della Salute.

“Le parole del Coronavirus”: i vocaboli cruciali per comprendere il coronavirus scelte da Treccani in collaborazione con l’Iss

L’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’enciclopedia Treccani, ha presentato oggi il progetto “Le parole del Coronavirus”. Un vocabolario dell’epidemia a disposizione di docenti e studenti «per comprendere l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della Covid-19 (Coronavirus disease 2019). Per ciascuna di essa è fornita la definizione del Vocabolario on line Treccani». Tra i vocaboli presenti: batterio, contagio, paziente zero, epidemia, letalità, pandemia, quarantena, infodemia, stress e, ovviamente, virus.

Dieci esercizi da fare per allenarvi in casa durante la quarantena

Palestre chiuse, parchi chiusi, corsette vietate, così come le semplici passeggiate. La quarantena per contenere la diffusione del coronavirus rischia di colpire non solo gli amanti del fitness, ma tutte le persone. Esistono tuttavia diversi esercizi non solo per tenersi in forma, ma anche per preservare la postura corretta, buoni livelli di circolazione sanguigna e, perché no, far passare un po’ di tempo durante queste interminabili giornate. Abbiamo raccolto dieci esercizi molto semplici, alla portata di (quasi) tutti. Per chi non è abituato a svolgere attività fisica è consigliabile eseguirli in modo progressivo, facendo massima attenzione a non ottenere l’effetto contrario, ossia il farsi male. Non è il assolutamente momento adatto.

Tirocini extra curriculari ai tempi del coronavirus: cosa succede?

Chiuse scuole e università, sospesi gli stage curriculari, cosa ne sarà dei tirocini extra-curriculari interrotti dall’epidemia di coronavirus? Attualmente la scelta è delegata alle singole Regioni e, in parte, alle singole aziende. Attualmente i tirocini extra-curriculari sono sospesi in Puglia, Sardegna, Sicilia e Campania. Il loro proseguimento resta discrezionale in regioni come la Valle d’Aosta, il Veneto o la Lombardia, attualmente il principale focolaio dell’epidemia. In questi casi la scelta è ulteriormente delegata alle singole aziende che possono richiedere di applicare la sospensione dei tirocini nei periodi di chiusura aziendale di almeno 15 giorni, o possono fare ricorso allo smart working, o al lavoro agile o da remoto.

Cosa dice davvero la “profezia di Bill Gates”

Sui social in questi giorni si sta diffondendo parecchio il video dell’intervento di Bill Gates al format di conferenze TED del 2015. Poco più di otto minuti in cui il fondatore di Microsoft spiega che la prossima minaccia per il mondo non sarà una bomba atomica ma un pandemia. Il video ha fatto fiorire diverse teorie del complotto. Teorie che abbiamo noi di Open abbiamo smontato in questo fact checking.

Brusaferro (Iss): «I pazienti morti hanno una media di 80,3 anni. 1/4 sono donne»

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha dato altresì conto dell’età media dei pazienti deceduti in Italia. «I dati sulla mortalità si vanno approfondendo con le cartelle cliniche dei deceduti – ha spiegato il presidente Brusaferro – i pazienti morti con il coronavirus hanno una media di oltre 80 anni: 80,3: le donne sono il 25,8%. L’età media dei deceduti è molto più alta degli altri positivi. Il picco di mortalità è tra gli 80 e gli 89 anni. La letalità, ossia il numero di morti tra gli ammalati, è più elevata tra gli over 80».



Esa, il blocco ha ridotto l’inquinamento nel Nord Italia

ESA | Le immagini satellitari che rilevano l’abbassamento delle emissioni di

Le immagini satellitari dell’Agenzia spaziale europea (Esa) non lasciano dubbi. Così come accaduto in Cina, dove si è rilevata una marcata riduzione dei livelli di inquinamento atmosferici dopo le misure adottate dalla Repubblica Popolare per contenere il contagio da coronavirus, anche sull’Italia settentrionale si sta profilando una situazione simile. L’Esa ha infatti dichiarato in una nota ufficiale di aver osservato un calo particolarmente marcato delle emissioni di biossido di azoto (un gas nocivo emesso da centrali elettriche, automobili e fabbriche) nella regione della Pianura Padana nel Nord Italia.

«Anche se potrebbero esserci lievi variazioni nei dati dovute alla copertura nuvolosa e al cambiamento meteorologico, siamo molto fiduciosi che la riduzione delle emissioni che possiamo vedere coincida con il blocco in Italia causando meno traffico e attività industriali», ha osservato Claus Zehner, responsabile della missione Copernicus Sentinel-5P dell’Agenzia spaziale europea.

Dieci serie tv da vedere durante la quarantena

In queste giornate di quarantena in casa a causa del coronavirus c’è chi lavora, chi studia, chi legge, chi si intrattiene ascoltando musica, cucinando, guardando film e serie tv. Per far fronte a questa routine scombussolata oggi Open ha selezionato 10 serie tv per intrattenervi durante queste giornate e serate.

“La mia quarantena”: i racconti e le foto inviate a Open da lettori e lettrici

Leggendo, studiando, ascoltando la musica, cucinando, guardando vecchi film, dipingendo: è così che state trascorrendo le vostre giornate di “quarantena” in casa, per evitare il diffondersi del coronavirus e l’aumento dei contagi. Open ha raccolto le vostre testimonianze, così da poter condividere le proprie “strategie di sopravvivenza” con tutti gli altri.

