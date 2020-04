Crescono i casi e i decessi nel Paese rispetto a ieri: +1.996 nuovi casi e +619 decessi nelle ultime 24 ore. Ancora in calo invece i ricoveri nelle terapie intensive: -116 rispetto a ieri, oggi sono 3.381. La Lombardia si conferma la regione più colpita: +1.544 nuovi casi positivi. Arcuri: «La fine è ancora lontana. Non fate sciocchezze». Mattarella: «Evitiamo il contagio del virus e accettiamo il contagio della solidarietà tra di noi». Conte incontra la task force per la fase 2. Gualtieri: «Il bonus di 600 euro verrà erogato entro la prossima settimana». Il Pontefice durante la Veglia di Pasqua: «Stanotte conquistiamo il diritto alla speranza»

Mattarella: «Molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me, ma intravediamo la possibilità di superare l’emergenza»

ANSA/Paolo Giandotti | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio alla Nazione per gli auguri pasquali, cercando di infondere fiducia agli italiani durante l’emergenza Coronavirus.

Coronavirus, gli auguri di Mattarella: «Anch'io da solo a Pasqua, non fermiamoci proprio adesso» – Il video

Il discorso integrale del Presidente Mattarella

Ci apprestiamo a vivere domani il giorno di Pasqua. È la ricorrenza di maggior significato per la cristianità ed è una festa tradizionale, importante per tutti. Quest’anno la vivremo in condizioni molto diverse dal consueto. Penseremo ai nostri numerosi concittadini morti per l’epidemia, tante storie spezzate, affetti strappati all’improvviso. Per i loro familiari e per le comunità di cui erano parte il vuoto che essi hanno lasciato renderà questa giornata particolarmente triste. Questo giorno sarà vissuto diversamente anche da tanti malati e dai molti medici e infermieri a cui si affidano e che si adoperano per la loro guarigione con generosità, mettendo a rischio se stessi. Sarà diverso per tutti. In molte lettere che ho ricevuto vengono narrate le storie di forzata solitudine Che tanti stanno vivendo anche in questi giorni abitualmente di festa condivisa. Comprendo bene il senso di privazione che questo produce. So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me. Ma in questi giorni intravediamo tuttavia anche la concreta possibilità di superare questa emergenza. I sacrifici che stiamo facendo da oltre un mese stanno producendo risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso. Vorrei dire evitiamo il contagio del virus e accettiamo piuttosto il contagio della solidarietà tra di noi. Non appena possibile, sulla base di valutazioni scientifiche e secondo le indicazioni che verranno stabilite, si potrà avviare una graduale graduale e progressiva ripresa con l’obiettivo finale di una ritrovata normalità. Fino a quel momento è indispensabile mantenere con rigore il rispetto delle misure di contenimento. Stiamo per vincere la lotta contro il virus, o quantomeno muovendo quella per ridurre al massimo la pericolosità. In attesa di farmaci specifici e di un vaccino che lo sconfigga del tutto. Coltiviamo speranza e fiducia. Nella condivisione che tutti avvertiamo in questo periodo per la nostra sorte comune, desidero esprimere a tutti voi la mia più grande vicinanza, con l’augurio di una Pasqua, per quanto possibile, serena.

Conte incontra la task force per la “Fase 2”: «Colao e gli altri esperti han dato massima disponibilità»

ANSA / Filippo Attili | Il Premier Giuseppe Conte al lavoro a Palazzo Chigi

Fonti di Palazzo Chigi hanno reso noto che «Oggi, 11 aprile, il presidente Conte si è collegato in video conferenza con il comitato di esperti in materia economica e sociale, istituito ieri. Nel breve periodo, ha chiesto al comitato di individuare, in stretto raccordo con il comitato tecnico-scientifico, le modalità più efficaci e innovative per uscire gradualmente dal lockdown, favorendo la ripresa delle attività produttive, anche attraverso l’elaborazione di modelli organizzativi che consentano la riapertura di fabbriche e aziende nelle condizioni di massima sicurezza per i lavoratori».

«Il Presidente – si legge – ha quindi chiesto al comitato di elaborare proposte da offrire al Governo per il progressivo e graduale ritorno alla normalità con riguardo alle più generali relazioni di comunità. Occorrerà valutare, al riguardo, tutti i molteplici profili coinvolti, sociali, economici, psicologici, culturali». In tutta risposta, proseguono le fonti di Palazzo Chigi «il presidente Colao e i membri intervenuti hanno mostrato la massima disponibilità a perseguire gli obiettivi indicati: Colao ha assicurato che sarà dato massimo impulso all’attività del comitato, in coerenza con l’esigenza, manifestata dal presidente Conte, di individuare soluzioni urgenti e efficaci».

Colao, Giovannini, Mazzucato, Moretti e gli altri: ecco i nomi della task force che aiuterà il governo per la fase due

Come annunciato a margine della conferenza stampa di ieri, 10 aprile, dal premier Conte, il Governo italiano ha creato una nuova task force di specialiste e specialisti afferenti a «varie professionalità» e specializzazioni che si confronteranno con il Governo e il comitato tecnico-scientifico per dare il via alla “Fase 2” dell’emergenza Covid-19. Il gruppo di esperti, guidato dal manager Vittorio Colao, avrà il compito di progettare nuovi modelli organizzativi sia sul fronte del lavoro, sia sul fronte della socialità, «che tengano comunque conto della qualità della vita dell’individuo», oltre che della sua salute. Oltre a Colao, vi saranno altre 16 eccellenze italiane a formare il gruppo.

Papa Francesco durante la Veglia di Pasqua: «Questa notte conquistiamo il diritto alla speranza»

ANSA/VATICAN MEDIA | Papa Francesco durante la Veglia di Pasqua, 11 aprile 2020

«Coraggio, non arrendiamoci, Dio non ci ha lasciato soli. Non cedere alla rassegnazione possiamo sperare. Con Dio nulla è perduto». Sono le parole recitate durante l’omelia della veglia pasquale a San Pietro da Papa Francesco. «Dio non ci ha lasciato soli, oggi vuole raggiungere gli angoli più bui della vita – ha proseguito il Pontefice – è venuto in ogni nostra situazione, nel dolore, nell’angoscia, nella morte. La sua luce ha illuminato l’oscurità del sepolcro: oggi vuole raggiungere gli angoli più bui della vita». Durante l’omelia, Papa Francesco ha altresì sollecitato i fedeli a privilegiare la vita: «Mettiamo a tacere le grida di morte, basta guerre! Si fermino la produzione e il commercio delle armi, perché di pane e non di fucili abbiamo bisogno. Cessino gli aborti, che uccidono la vita innocente. Si aprano i cuori di chi ha, per riempire le mani vuote di chi è privo del necessari».

In chiusura dell’omelia, Papa Francesco ha affermato: «Stanotte conquistiamo un diritto fondamentale, che non ci sarà tolto: il diritto alla speranza. È una speranza nuova, viva, che viene da Dio. Non è mero ottimismo, non è una pacca sulle spalle o un incoraggiamento di circostanza. È un dono del Cielo, che non potevamo procurarci da soli». «Tutto andrà bene, diciamo con tenacia in queste settimane, aggrappandoci alla bellezza della nostra umanità e facendo salire dal cuore parole di incoraggiamento. Ma, con l’andare dei giorni e il crescere dei timori, anche la speranza più audace può evaporare. La speranza di Gesù è diversa. Immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita», ha chiosato il Pontefice.

Gualtieri: «Il bonus di 600 euro verrà erogato entro la prossima settimana»

ANSA / ETTORE FERRARI | Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato ai microfoni del Tg3, ha voluto rassicurare gli italiani che nei giorni scorsi han fatto richiesta di bonus e sussidi attraverso il portale dell’Inps, per richiedere misure di sostegno economico durante l’emergenza Covid-19. «L’Inps sta lavorando – rassicura Gualtieri – si stanno erogando i 600 euro che dovrebbero essere erogati tutti entro la prossima settimana». Quanto alla seconda tranche del mese di aprile, il titolare del Mef assicura: «Sarà erogata più rapidamente e sarà più consistente».

Gualtieri: «La Sace potrà essere attivata entro fine mese»

Quanto alla situazione delle imprese, Gualtieri ha dichiarato che «entro la settimana prossima le banche avranno le regole di ingaggio di Sace per la garanzia sulle aziende più grandi, che potranno essere attivate entro fine mese».

Gualtieri: «Non abbiamo bisogno del Mes»

Infine Gualtieri ha affrontato il tanto discusso, quanto divisorio, capitolo Mes e Eurobond. «Noi abbiamo sempre detto che il Mes non ha la dimensione adeguata per mettere in campo le risorse necessarie, stiamo parlando di un trilione, un trilione e mezzo. Quindi ci stiamo concentrando sugli Eurobond e sul fondo per la rinascita». «Abbiamo detto che non abbiamo bisogno del Mes – sottolinea Gualtieri – ma ci siamo impegnati al fine di offrire a tutti i Paesi dell’Unione Europea che ne faranno richiesta risorse senza condizionalità».

Gualtieri: «L’Italia punta sugli Eurobond e la proposta raccogliendo consenso crescente»

Quanto agli Eurobond (o “Coronabond”) il ministro precisa: «Riteniamo che emettere titoli comuni per finanziare spese comuni che servono a mettere tutta l’economia europea in grado di affrontare questa crisi senza precedenti sia la cosa più saggia». «La proposta italiana sta raccogliendo consenso crescente, è tra le proposte sottoposte ai leader del Consiglio Europeo e lavoreremo intensamente affinché questo fondo per la rinascita dell’Ue veda la luce».

I consigli del governatore De Luca: «Per Pasqua state a casa e fate la pastiera»

ANSA / CIRO FUSCO | Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca

Sarà una Pasqua particolare per tutti, tra persone ricoverate negli ospedali, medici, infermieri e operatori sanitari al lavoro per salvare vite umane e al contempo persone chiuse in casa a celebrare la festività cristiana. «Quella di quest’anno sarà una Pasqua che ricorderemo tutti quanti – ha commentato il governatore campano, Vincenzo De Luca – Inutile nascondere che saranno giorni complicati, ma dobbiamo stringere i denti ed evitare atti di irresponsabilità: andare in giro è vietato, fatta eccezione che per le attività essenziali e le prime necessità». De Luca, per tentare di alleggerire un po’ gli animi, ha invitato i campani a rimanere a casa, così «magari imparate a fare pranzi e dolci. Fate le pastiere, ma non uscite». Certo, «Non dico di mangiarle dopo – ha ironizzato il “governatorissimo” – almeno le prime saranno una sozzeria, ma dopo i primi esperimenti impareremo. L’importante è che rimaniate in casa».

Salvini ipotizza la creazione di Buoni del Tesoro straordinari da far acquistare ai risparmiatori italiani

ANSA/ANGELO CARCONI | Il segretario della Lega, Matteo Salvini

Torna a tuonare contro l’Europa il leader della Lega, Matteo Salvini. Intervenendo durante la trasmissione Stasera Italia su Rete 4, il leader del Carroccio ha dichiarato: «fosse per me ritornerei alla Comunità europea,

pre Maastricht, senza le regole astruse di bilancio». Eravamo in

Europa – prosegue Salvini – stavamo bene, noi italiani non eravamo secondi a nessuno. Poi si sono inventati queste regole su misura dei tedeschi che adesso sui giornali ci danno dei mafiosi, ha aggiunto l’ex vicepremier. Quanto alle soluzioni avanzate dalla Lega per risolvere i problemi economici degli italiani e risollevare l’economia italiana, Salvini ipotizza la realizzazione di «Buoni del Tesoro Straordinari da far acquistare ai risparmiatori italiani, che magari hanno qualche risparmio in banca, a condizioni economiche e vantaggiose»

Piemonte: 16.109 positivi, 1.689 decessi e 2.205 guariti

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Area di isolamento presso l’ospedale Amedeo di Savoia di Torino

Anche in Piemonte continua a aumentare il numero di persone contagiate dal Coronavirus. Secondo i dati odierni dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte sono complessivamente 16.109 le persone positive al SARS-CoV-2 nella regione sin dall’inizio dell’epidemia. I casi positivi registrati complessivamente sono così suddivisi per provincia (numero che include anche guariti e deceduti e persone attualmente positive,ndr):

Alessandria 2.210;

2.210; Asti 764;

764; Biella 656;

656; Cuneo 1.370;

1.370; Novara 1.542;

1.542; Torino 7.642;

7.642; Vercelli 791;

791; Verbano-Cusio-Ossola 859;

859; Fuori regione 199;

199; In elaborazione 76.

Sin dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 1.689, mentre i guariti 2.205, di cui 1.180 virologicamente negativi, mentre altre 1.075 persone risultano asintomatiche ma non ancora negativizzate. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive della Regione sono 381. In Piemonte sono stati svolti 65.391 test sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

Toscana: 6.958 positivi, 467 decessi e 499 guariti

ANSA / AFP / CARLO BRESSAN| Uno scorcio di Ponte Vecchio a Firenze, 10 marzo 2020

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 231 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 e 13 nuovi decessi, portando così il numero dei contagi complessivamente a quota 6.958 e le morti per Covid-19 a 467. I casi attualmente positivi sono 5.822. Tra questi 1.234 persone si trovano ricoverate negli ospedali della regione: 237 con sintomatologia, mentre 237 pazienti sono in terapia intensiva e 4.758 si trovano in isolamento domiciliare. Quanto alle guarigioni, sin dall’inizio della pandemia, in Toscana si son contate complessivamente 499 guarigioni. Dal primo febbraio a oggi, 10 aprile, in Toscana sono stati effettuati 75.756 tamponi.

Liguria: 5.273 positivi, 734 decessi e 1.309 guariti

ANSA/LUCA ZENNARO | I carruggi genovesi tra vicoli deserti e negozi chiusi dove solo poche persone sono uscite di casa per fare la spesa. Genova, 19 Marzo 2020

Sono 82 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, portando così il numero di contagi complessivi sin dall’inizio della pandemia a 5.273 casi. I pazienti attualmente positivi sono 4.256: 2.182 persone si trovano in quarantena domiciliare, 1.149 in ospedale con sintomatologia Covid-19 e 151 persone in terapia intensiva. Aumenta il numero di pazienti clinicamente guariti (non più sintomatici) che sale a 925, così come quello dei guariti che non sono più positivi al virus, che sono 384. Aumentano di 25 unità i pazienti deceduti, portando il numero totale dei decessi nella regione a 734. Complessivamente la regione Liguria, dall’inizio della pandemia, ha svolto 20.888 tamponi.

Emilia-Romagna: 19.635 positivi, 2.481 decessi e 3.659 guariti

ANSA / PRESS OFFICE | Il personale medico dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, 27 marzo 2020

Sono saliti a 13.495 i casi di pazienti attualmente positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, 507 più di ieri, per un totale di 19.635 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia. Il numero di pazienti guariti, secondo il bollettino ufficiale della Regione, è salito di 278 unità, per un totale di 3.659 guarigioni: 1.934 sono clinicamente guarite (ossia asintomatiche, ma non negativi ai test), mentre 1.725 sono i negativizzati, ovverosia guariti a tutti gli effetti. I decessi salgono a 2.481, 84 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 341 (-8 rispetto a ieri). 9.624 sono i pazienti in isolamento domiciliare. Complessivamente dall’inizio della pandemia nella regione sono stati svolti 91.759 test. Il numero dei casi complessivi è così ripartito nelle province della Regione:

Reggio Emilia 3.765 (+135)

3.765 (+135) Piacenza 3.063 (+14)

3.063 (+14) Modena 2.738 (+81)

2.738 (+81) Bologna 2.621 (+91)

2.621 (+91) Parma 2.512 (+39)

2.512 (+39) Rimini 1.677 (+26)

1.677 (+26) Ravenna 789 (+13)

789 (+13) Forlì 642 (+34)

642 (+34) Cesena 521 (+30)

521 (+30) Ferrara 580 (+14)

580 (+14) Imola 337 (+4)

Campania: 3.517 positivi, 238 decessi e 277 guariti

ANSA / CIRO FUSCO| Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca (D) con Ciro Verdoliva (S) responsabile dell’Asl Napoli 1 durante un sopralluogo presso la struttura in costruzione “Ospedale del Mare” per i pazienti Covid, 7 aprile 2020

Secondo quanto riferito dai dati ufficiali rilasciati dalla regione Campania nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 75, cifra che porta a 3.517 il totale dei positivi rilevati nella Regione. Dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono registrati in tutto 238 decessi e 277 guarigioni, di cui 205 totalmente guariti e 72 clinicamente guariti. Sin dall’inizio della pandemia nella regione sono stati svolti 33.781 tamponi. Nel dettaglio i casi sono così ripartiti secondo le province:

Napoli : 1.809 (di cui 762 a Napoli Città e 1.047 nella provincia di Napoli);

: 1.809 (di cui 762 a Napoli Città e 1.047 nella provincia di Napoli); Salerno : 533;

: 533; Avellino : 399;

: 399; Caserta : 368;

: 368; Benevento : 152;

: 152; Altri in fase di verifica Asl: 256.

Marche: 5.211 positivi, 689 decessi e 1.291 guariti

ANSA/CROCE GIALLA | Gli operatori sanitari della Croce gialla ad Ancona, 16 marzo 2020

Salgono a 5.211 i casi di positività al Coronavirus nelle Marche. Attualmente, secondo l’ultimo bollettino della Regione Marche, i pazienti ricoverati con sintomatologia Covid-19 sono 732, i pazienti in terapia intensiva sono 118, mentre i contagiati ricoverati in area post critica sono 228, per un totale di 1.087 persone complessivamente ricoverate. Un dato che evidenzia una tendenza, già presente nei giorni scorsi, circa la diminuzione dei ricoveri. Aumenta anche il numero dei pazienti dimessi e guariti, che divengono 1.291. Sono invece 2.153 le persone in isolamento domiciliare. I deceduti, invece, sono complessivamente 689 sin dall’inizio dell’epidemia.

Abruzzo: 2.120 positivi, 206 decessi e 190 guariti

ANSA | Sala parto e triage dell’ospedale di Pescara per le persone sospette con Covid-19

Con un aumento di 106 casi nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di persone contagiate dal SARS-CoV-2 in Abruzzo si attesta a 2.120 casi complessivi sin dall’inizio della pandemia. Secondo il bollettino regionale ufficiale della Regione, 315 persone sono ricoverate negli ospedali abruzzesi con sintomatologia, 54 in terapia intensiva, mentre 1.355 positivi sono in isolamento domiciliare. 206 i pazienti deceduti e 190 i guariti (di cui 157 ormai privi di sintomatologia e 33 negativizzati). Dall’inizio dell’emergenza, in Abruzzo sono stati svolti 19.441 test.

Lazio: 4.723 positivi, 273 decessi e 720 guariti

ANSA/ANGELO CARCONI | Uno scorcio di Roma durante il lockdown per Coronavirus, 28 marzo 2020

Con 154 nuove diagnosi, salgono a 4.583 i pazienti positivi al Coronavirus nella regione Lazio. Di questi, 3.730 sono attualmente positivi. I ricoverati con sintomatologia presso le strutture della Regione sono 1.2364 mentre 203 pazienti si trovano in terapia intensiva. 2.263 sono le persone positive al SARS-CoV-2 in isolamento domiciliare. Sin dall’inizio della pandemia il numero dei decessi è salito a 273 persone, mentre i guariti sono in totale 720. Scendendo nel dettaglio, i nuovi positivi sono così ripartiti:

25 nell’Asl Roma 1;

38 nell’Asl Roma 2;

11 nell’Asl Roma 3;

4 nell’Asl Roma 4;

9 nell’Asl Roma 5;

36 nell’Asl Roma 6;

8 nell’Asl di Frosinone;

3 nell’Asl di Latina;

2 nell’Asl di Rieti;

4 nell’Asl di Viterbo.

Attualmente all’Ospedale pediatrico Bambin Gesù si trovano ricoverati 9 bambini positivi e 6 mamme contagiate, tutti in condizioni stabili. In giornata verranno accolti nella struttura 3 minori provenienti da un centro di accoglienza.

Il bollettino dell’Ospedale Spallanzani dell’11 aprile

Ansa, Fabio Frustaci | Striscione davanti allo Spallanzani

L’ospedale Spallanzani di Roma ha diramato il bollettino che aggiorna sulla situazione dei suoi pazienti affetti da Covid-19. I ricoverati positivi al virus sono 165. Di questi, 23 hanno bisogno di supporto respiratorio. I pazienti dimessi dall’ospedale invece sono in tutto 252.

Basilicata: 312 positivi, 17 decessi e 14 guariti

ANSA/TONY VECE | Tamponi sul personale medico presso l’Ospedale San Carlo di Potenza, 23 Marzo 2020

Sale a 312 il numero di persone positive al Coronavirus in Basilicata. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino ufficiale della Regione, sono stati registrati 4 nuovi casi positivi, per un totale di 281 casi attualmente positivi. 17 i pazienti deceduti e 14 i guariti sin dall’inizio della pandemia. I pazienti ricoverati presso gli ospedali della regione sono 72: 60 pazienti sono in osservazione con sintomi, mentre 12 si trovano in terapia intensiva. I lucani che si trovano attualmente in isolamento domiciliare sono 209.

Il presidente della Basilicata, Vito Bardi, ha mandato un messaggio ai cittadini lucani: «I dati sanitari di questi giorni ci dicono che in Basilicata il virus ha subito un rallentamento. Complessivamente siamo tra le regioni italiane che hanno ancora un numero basso di contagiati, ma è presto però per dire che siamo usciti dal tunnel». «Stiamo assistendo ad un lungo periodo di ristrettezze e ci apprestiamo a vivere una nuova fase – ha proseguito il presidente – Dobbiamo però essere ancora cauti, innanzitutto perché il morbo non è stato ancora sconfitto». «Manca infatti il vaccino che possa mandare definitivamente questo virus in soffitta. E poi perché anche quando l’emergenza finirà, dal punto di vista sanitario, rimarrà quella economica», ha chiosato Bardi.

Calabria: 915 positivi, 66 decessi e 57 guariti

ANSA/CARMELO IMBESI | Passeggeri arrivati da Reggio Calabria a bordo degli aliscafi delle Ferrovie dello Stato in attesa di controlli da parte delle Forze dell’Ordine e del personale sanitario, Messina, 14 marzo 2020

Sono saliti a 915 (+14) i casi di positività al Coronavirus registrati nel bollettino ufficiale della Regione Calabria, di cui 792 attualmente positivi. Il numero di pazienti guariti è pari a 57 persone, mentre i decessi sono complessivamente 66 sin dall’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 15, quelli ricoverati con sintomatologia sono 169, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 608. Sin dall’inizio dell’epidemia son stati effettuati 17.493 tamponi.

Sestili: «Troppi morti, record di tamponi ma a Pasqua state a casa, il virus è ancora tra noi»

In Italia sono stati superati i 100mila casi di Coronavirus sin dall’inizio della pandemia. Nella giornata di oggi sono tornati ad aumentare i numeri di morti e quelli dei contagi (anche legato all’aumento del numero di tamponi) e si è registrata una minore pressione sulle strutture sanitarie, dove si è registrata una diminuzione dei ricoveri. Secondo Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico, questi dati sono ancora troppo alti e pertanto risulta indispensabile mantenere alta la guardia. «Sarebbe troppo rischioso e decisamente prematuro aprire tutto adesso, aspettiamo almeno il mese di maggio – commenta a Open Sestili – Nelle prossime settimane, invece, ci aspettiamo di vedere un calo, con 500 casi al giorno che, dopo il 10 maggio, potrebbero diventare 100».

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Troppi morti, record di tamponi ma a Pasqua state a casa, il virus è ancora tra noi»

Il bollettino della Protezione civile dell’11 aprile 2020: superata quota 100mila casi positivi in Italia, i decessi sono +619 da ieri

Con 619 decessi da Coronavirus in più rispetto a ieri, aumentano a quota 19.468 i morti dall’inizio della pandemia. Secondo i dati odierni della Protezione Civile diffusi da Angelo Borrelli il totale dei positivi aggiornato è di 100.269 casi positivi, ovvero +1.996 rispetto a ieri. Sono 32.534 invece le guarigioni, +2.079 nelle ultime 24 ore. Aumentano dunque le guarigioni (ieri erano +1.985), come anche i decessi (+570 ieri) e i nuovi positivi (+1.396). La Lombardia si conferma la regione più colpita con +1.544 casi rispetto a ieri, seguita dall’Emilia Romagna (+507 casi da ieri, 19.635 in totale e 2.481 i decessi) e dal Piemonte (+966 casi in più da ieri, ma 16.008 casi positivi in totale con 1.633 decessi).

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa (11 aprile)

Borrelli: «Non abbiamo sconfitto il virus»

Durante il punto stampa quotidiano per fare il punto sull’emergenza Covid-19 in Italia, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, è stato netto: «Non abbiamo sconfitto il virus». «Abbiamo alcune regioni più colpite di altre – ha aggiunto – Ma i dati ci inducono a dire di non abbassare assolutamente la guardia. Dobbiamo tenere questi comportamenti e non a caso sono state allungate le misure del governo. Non abbiamo sconfitto il virus».

Borrelli: «Raccolte donazioni per 116,9 milioni di euro. 25 milioni già spesi per Dpi e ventilatori»

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha poi voluto ringraziare le persone che in quest’ultimo periodo hanno effettuato una donazione alla Protezione Civile, dando conto di quanto raccolto sino a oggi. «Sul conto corrente della Protezione Civile sono state raccolte, a oggi, donazioni per 116.995.123 euro, dei quali quasi 25 milioni già spesi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori», ha specificato il capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Borrelli: «Un paziente di 94 anni è guarito: è il miglior messaggio per Pasqua»

Durante il punto stampa, Borrelli ha poi voluto mandare un messaggio di speranza a tutta la popolazione, menzionando l’esempio di un paziente di 94 anni che è guarito dal Coronavirus. «Abbiamo notizie alle porte di Roma di un paziente di 94 anni guarito – ha dichiarato Borrelli – è il messaggio più bello per fare gli auguri di buona Pasqua e ringraziare chi dà il proprio contributo quotidiano nella lotta al virus».

Villani: «Il 7% dei bambini viene ricoverato ma non si trova in area critica»

Durante la conferenza stampa è altresì intervenuto il dottor Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria e membro del Comitato tecnico-scientifico. «Sono state fatte 2.000 diagnosi e le ospedalizzazioni sono state veramente poche – ha spiegato il dottor Villani – 44 casi tra 0 e un anno, 20-30 casi per le altre età. Questo avviene in Italia perché è il risultato dell’eccellente gestione che si è avuta restando a casa». «Circa il 7% delle persone in età pediatrica – ha aggiunto – viene ricoverato e viene confermato che non ci sono pazienti critici».

Villani: «Sarà fondamentale vaccinarsi in autunno»

Il dottor Villani è poi tornato sul tema delle vaccinazioni: «Prepariamoci per l’autunno – ha esordito il professor Villani – tutti coloro che si devono vaccinare per l’autunno lo facciano. Mai come quest’anno sarò molto importante vaccinarsi». Quanto alla vaccinazione specifica per il Covid-19, il dottor Villani ha spiegato che «normalmente per arrivare a un vaccino da commercializzare il tempo medio è di 2-3 anni». «In quest’occasione – ha proseguito – penso che i tempi saranno molto molto più brevi e sicuramente non saranno quelli abituali per un vaccino».

Sorveglianza Integrata Covid-19 in Italia (11 aprile)

ISS / EPICENTRO | Sorveglianza Integrata Covid-19 in Italia (11 aprile)

Lombardia, +273 decessi e +1.544 positivi al Covid-19

ANSA / MATTEO BAZZI | L’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera

Il bollettino dell’11 aprile 2020

Rimangono sostanzialmente stabili i casi e decessi di Coronavirus nella Regione più colpita d’Italia. Durante la quotidiana conferenza stampa l’assessore al welfare lombardo Giulio Gallera ha annunciato che le ultime 24 ore hanno visto +273 decessi e +1.544 casi positivi. Ieri erano stati +216 i decessi e +1.246 i casi positivi. Il totale adesso è di 10.511 decessi in regione e 57.592 casi positivi. Aumentano i ricoverati, ma diminuiscono i pazienti in terapia intensiva, -28 rispetto a ieri: un segno, secondo Gallera, che il virus si sta indebolendo. Milano rimane la provincia più colpita con +520 casi positivi da ieri, seguita da Brescia con +230.

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Milano 13.268 (+520)

13.268 (+520) Bergamo 10.258 (+107)

10.258 (+107) Brescia 10.599 (+230)

10.599 (+230) Cremona 4.658 (+96)

4.658 (+96) Monza e Brianza 3.575 (+151)

3.575 (+151) Pavia 3.049 (+86)

3.049 (+86) Lodi 2.472 (+53)

2.472 (+53) Mantova 2.411 (+56)

2.411 (+56) Lecco 1.860 (+22)

1.860 (+22) Como 1.825 (+139)

1.825 (+139) Varese 1.633 (+44)

1.633 (+44) Sondrio 684 (+23)

La diretta da Palazzo Lombardia

Gallera: «Non è finita»

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro per la tutela dei cittadini durante l’emergenza Coronavirus a Milano

«Non è assolutamente finita, non dobbiamo abbassare in nessun modo la guardia, non dobbiamo pensare che il peggio sia passato», ha dichiarato Giulio Gallera dopo aver annunciato che nelle scorse 24 ore hanno visto +273 decessi, +1.544 positivi al Coronavirus in Lombardia, leggermente di più rispetto a ieri. «I dati ci dicono che veramente non è finita, non rilassatevi, è vero che il trend è migliore di settimana scorsa ma non ci fa ancora stare tranquilli», ha ribadito, invitando nuovamente a stare a casa ed esprimendo preoccupazione per l’alta mobilità tra i residenti della regione registrata il 10 aprile: un nuovo record in negativo, 41%. Infine Gallera ha rivolto un monito speciale ai residenti di Milano, che a suo dire «merita sempre la maggiore attenzione» visto i dati che scendono più lentamente che altrove, +520 casi positivi da ieri.

Dramma a Brescia: morte 22 donne in una residenza sanitaria per disabili psichici

L’Istituto Bassano Cremonesini di Pontevico, in provincia di Brescia

22 pazienti su 320 presenti nella residenza sanitaria per disabili psichici dell’Istituto Bassano Cremonesini di Pontevico, in provincia di Brescia, sono morte questa settimana a causa del contagio da Covid-19. Nella stessa struttura, secondo quanto confermato dagli stessi dirigenti, sono stati altresì registrati 70 contagi tra il personale sanitario della struttura su 300 dipendenti, tant’è che a curare i pazienti sono rimasti solo il 25% dei medici, infermieri e del personale Oos.

Il ministro Speranza, solo con un vaccino si potrà tornare alla normalità

ANSA/ANGELO CARCONI | Il ministro della Salute Roberto Speranza

«Fino a quando non avremo un vaccino il distanziamento sociale è l’unica arma che abbiamo». Così ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza mentre presentava l’hub della terapia intensiva promosso dalla Regione Emilia Romagna. La vera normalità potrà tornare solo allora, secondo Speranza. Ieri, 10 aprile, ha preso il via la fase avanzata per cinque candidati vaccinali, già entrati in fase di studi clinici, e che in futuro saranno sperimentati sull’uomo. Nel frattempo va avanti il lavoro del Governo «per riportare famiglie, imprese e persone a ricominciare a vivere pienamente le proprie esistenze», ha aggiunto il ministro che su Twitter ha fatto gli auguri a tutti i cittadini per una buona Pasqua.

La protesta delle piccole librerie dopo il Dpcm

Nonostante l’annuncio del 10 aprile da parte del premier Giuseppe Conte riguardo la riapertura delle librerie durante il lockdown, 150 librai indipendenti di tutta Italia, da Roma a Catania passando per Torino e Genova, non riapriranno. Come hanno raccontato alcuni librai indipendenti a Open, il nuovo Dpcm rischia di «aiutare i colossi».

Secondo Alice Pisu della libreria “Diari di bordo” di Parma, così «si favoriscono le grandi librerie, i grandi editori che, con altri mezzi e con maggiori tutele economiche, riapriranno regolarmente martedì prossimo. La nostra clientela, poi, finirà per comprare da loro e così i nostri sforzi saranno vanificati. Temo, quindi, che noi librai indipendenti spariremo, che non riapriremo mai più. Il governo, a questo punto, dovrebbe venirci incontro con un piano di liquidità, magari con un contributo per l’affitto che non riusciamo più a sostenere».

Viminale, oltre 10mila sanzioni per due giorni consecutivi

ANSA/Mourad Balti Touati | Agenti della Polizia di Stato presidiano per controlli piazza Duomo durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Sono di nuovo poco più di diecimila gli italiani sanzionati per aver violato le prescrizioni sul Coronavirus. Secondo i dati diffusi dal Viminale per la giornata del 19 aprile, 10.442 non hanno rispettato i divieti anti-contagio, 82 hanno dato false dichiarazioni e 12 hanno violato la quarantena. Ieri erano state 10.105 le sanzioni amministrative ai cittadini che non hanno rispettato le misure, 57 le denunce per falsa attestazione e 32 per violazione dell’obbligo di quarantena. In totale al 10 aprile sono state controllate 6.482.141 persone, mentre sono state fatte 2.681.184 verifiche agli esercizi commerciali.

L’ultimo videoracconto di Zerocalcare sulla vita in quarantena

Continua il “reportage-verità” di Zerocalcare sulla vita in quarantena ai confini della Tiburtina, nel quartiere romano di Rebibbia. L’ultimo episodio sfoderato durante la puntata di Propaganda Live su La7 e poi postato dal fumettista romano sul suo canale Instagram racconta, a suo dire, «un orrendo fatto realmente avvenuto per il quale continuo a leggere con ansia la cronaca di Roma in attesa di trovare qualche epilogo tremendo». Senza incorrere in spoiler, l’episodio narra di un incidente avvenuto quando i fumettista ha lasciato la solitudine di casa propria per fare jogging.

Dopo l’Emilia Romagna anche il Lazio premia gli operatori sanitari: in arrivo bonus da 1.000 euro

Ansa

L’assessore alla sanità per la regione Lazio, Alessio D’Amato ha annunciato che tutti gli operatori sanitari impegnati nella guerra contro il Coronavirus riceveranno un riconoscimento pari a 1.000 euro. L’annuncio è stato fatto dopo un accordo sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali. Anche in Emilia-Romagna, la giunta regionale ha predisposto qualche giorno fa un premio di circa mille euro a testa ai sanitari impegnati nell’emergenza per un totale di circa 65 milioni di euro. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha anche annunciato la creazione di un hub nazionale per la terapia intensiva per il quale verranno messi a disposizione 20 milioni di euro.

L’ultima opera su Tvboy su Instagram: un inno alla Pasqua e alla fase 2

Tvboy, artista italiano dall’identità ignota, ha condiviso un suo disegno che raffigura lo stravolgimento della condizione dell’uomo a causa della pandemia del Coronavirus. Abituati alla libertà, adesso padre, madre e figlia si trovano rinchiusi in un’uccelliera. Dalla loro clausura osservano una colomba che nel becco regge un ramoscello di ulivo e un cartello con su scritto hope, «speranza».

È un simbolo pasquale. La colomba indossa un medaglione inciso con il classico logo di Tvboy, un messaggio esplicitato nella didascalia dell’opera comparsa su Instagram: «Una nuova vita sta cominciando. Apriamo i nostri cuori al cambiamento». Il riferimento è alla fase 2 dell’emergenza sanitaria, un nuovo modo di vivere gli aspetti sociali e comunitari che ci accompagnerà per molto tempo.

Foggia, raduno di fedeli in provincia per il Venerdì santo. La procura indaga

Coronavirus, 100 persone nel Foggiano per la preghiera del Venerdì Santo con il sindaco (che si è pentito): indaga la procura

È successo a San Marco Lamis, piccolo comune di circa 13 mila abitanti in provincia di Foggia. Ieri, 10 aprile, decine di persone si sono riunite sul sagrato della chiesa di Maria Santissima Addolorata in occasione della preghiera del venerdì santo, contravvenendo ai divieti imposti per l’emergenza Coronavirus. Tra loro era presente su invito del parroco, don Matteo Ferro, anche il sindaco Michele Merla, che si dice pentito e si giustifica: «È stato complicato, avrei dovuto interrompere quel momento di preghiera. Lo so, ho commesso un errore». Il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, ha confermato che il fascicolo sarà aperto a breve, intanto è in corso la ricostruzione dei fatti, anche attraverso le immagini raccolte dai carabinieri: «Di sicuro – dice il procuratore – c’è stata una violazione delle misure anti-contenimento da virus Covid».

Bocelli canta al Duomo di Milano per Pasqua. La notizia fa il giro del mondo

ANSA/MARCO OTTICO | Il Duomo di Milano

La notizia del concerto di Andrea Bocelli previsto domenica 12 aprile al Duomo di Milano e annunciato nei giorni scorsi, sta facendo il giro del mondo. L’evento, che sarà trasmesso gratuitamente in streaming mondiale sul canale YouTube dell’artista, è stato ripreso da testate in tutto il pianeta, dalla Cnn e la Cbs americane, oltre al New York Times, il Washington Post, Fox News, e altre testate statunitense, al Guardian e l’Independent nel Regno Unito a La Tribune in Francia. Anche diversi paesi del Sud America hanno dato importanza alla notizia, dal brasiliano Metropoles a Forbes Messico. In totale sono stati pubblicati almeno 1.500 articoli sull’argomento nelle ultime 24 ore, per un numero potenziale di 5,2 miliardi di persone raggiunte.

In Lombardia riaprono i negozi per i bambini ma non le librerie

Ansa | Il governatore della Lombardia Attilio Fontana

Dopo il nuovo Dpcm annunciato il 10 aprile dal premier Giuseppe Conte con cui è stato prorogato il lockdown fino al 4 maggio e, contemporaneamente, disposta la riapertura di alcune attività, tra cui le librerie, la Regione Lombardia ha emesso una nuova ordinanza con cui:

viene concessa la vendita di articoli di cartoleria, fiori e piante, ma solo «all’intento degli esercizi commerciali che vendono alimentare o beni di prima necessità», ai quali era già concessa l’apertura;

restano chiuse quindi le librerie, a differenza di quanto previsto dal provvedimento di palazzo Chigi;

confermata anche la chiusura già in vigore per alberghi, studi professionali, dei mercati all’aperto e di tutte le attività non essenziali;

nessuna variazione poi sull’obbligo di indossare la mascherina o di coprire bocca e naso con sciarpe o foulard quando si esce di casa;

continuano a essere permesse le consegne a domicilio.

I furbetti di Pasqua, “pizzicata” una coppia di Monaco sul lago di Como

VIMINALE | Controlli della Polizia sui viaggi nelle stazioni

Nonostante l’allerta sia al massimo in vista delle festività, c’è chi ci prova comunque. È il caso di una giovane coppia di Monaco di Baviera che è stata fermata dalla polizia mentre cercava di raggiungere la casa estiva sul lago. Come pretesto avevano usato il fatto di dover soccorrere la madre di uno dei due rimasta bloccata in Italia dopo una gita a Menaggio, tesi smascherata in un secondo momento dalle forze dell’ordine. Arrivati in Italia sono stati fermati dai militari della Guardia di Finanza, sanzionati e messi in quarantena. L’episodio è avvenuto venerdì 3 aprile e il fermo è stato l’effetto dei controlli per il divieto di spostamento da una pattuglia di finanzieri lungo la Statale Regina, diretta a Menaggio, uno dei luoghi più suggestivi del Lago.

Lo scontro dopo la conferenza stampa di Conte. Salvini chiama Mattarella

Facebook | Matteo Salvini

Non è andata giù alle opposizioni la conferenza stampa di ieri sera in cui il premier Giuseppe Conte, dopo aver comunicato la proroga del lockdown fino al 4 maggio, ha aspramente criticato Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Secondo fonti della Lega Salvini avrebbe telefonato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per esprimere «rammarico e indignazione» per quanto accaduto, ribadendo la sua opposizione al Fondo Salva Stati (Mes) e dicendosi preoccupato per la situazione economica delle famiglie e aziende italiane.

Sul caso è intervenuto anche il presidente della Commissione Vigilanza Rai Alberto Barachini (Forza Italia) che ha fatto sapere di aver fissato «una riunione informale in videoconferenza dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, estesa a tutti i commissari, per la giornata di martedì». L’obiettivo sarebbe quello di garantire un diritto di replica alle opposizioni.

La ministra Lamorgese: «Rischio gravi tensioni: bisogna presidiare la legalità»

Ansa/Angelo Carconi | La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha invitato i prefetti con una circolare a mettere in campo «una strategia complessiva di presidio della legalità». Il rischio secondo Lamorgese è che «alle difficoltà delle imprese e del mondo del lavoro potrebbero accompagnarsi gravi tensioni a cui possono fare eco, da un lato, la recrudescenza di tipologie di delittuosità comune e il manifestarsi di focolai di espressione estremistica, dall’altro, il rischio che nelle pieghe dei nuovi bisogni si annidino perniciose opportunità per le organizzazioni criminali».

Nuovo appello della ministra dell’Interno: «Rimanete a casa»

ANSA/ATTILI| La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, a fianco il ministro della Difesa Lorenzo Guerini

In vista delle festività pasquali la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha voluto rinnovare il suo appello a tutti i cittadini di rimanere in casa, rispettare le distanze di sicurezza ed evitare gli assembramenti. Lo ha fatto tramite un post su Twitter dall’account del Viminale in cui si appella ai cittadini perché «siano attenti, responsabili, consapevoli» per non vanificare il lavoro fatto finora. Ieri la ministra aveva annunciato che nei prossimi giorni ci sarebbero stati maggiori controlli, tra cui anche nuovi posti di blocco non soltanto in entrata e in uscita dalle città ma anche negli snodi principali del traffico. In molte regioni – con l’eccezione della Lombardia – i governatori hanno anche predisposto la chiusura dei supermercati.

Morto un altro farmacista, adesso sono 7 dall’inizio della pandemia

Ansa

Si chiama Antonio Tilli l’ultimo farmacista morto a causa del Coronavirus. Era direttore della farmacia comunale di Pontassieve in provincia di Firenze. Ad annunciarlo è la Federazione Ordine Farmacisti italiani, il cui presidente, Andrea Mandelli, ha voluto esprimere le sue condoglianze, a nome del Comitato Centrale e di tutti i farmacisti italiani, ai famigliari di Tilli. «Il settimo collega che dobbiamo piangere dall’inizio dell’epidemia» – si legge nella nota della Federazione – «Questo tristissimo evento deve essere un monito a non rilassare le misure di contrasto del contagio». Sul sito della Federazione c’è l’elenco completo dei farmacisti morti a causa dell’epidemia. Sono 109 invece i medici morti dall’inizio dell’epidemia a causa del Covid. Come ha comunicato oggi l’Istituto Superiore della Sanità, sono gli infermieri e gli ostetrici a riportare il maggior numero di contagi: 2027 in tutto.

Partono le inchieste sulle case di riposo: indagato il direttore del Pio Albergo Trivulzio

Ansa/Matteo Bazzi | L’ingresso del Pio Albergo Trivulzio

Nell’inchiesta della Procura di Milano sulle morti registrate al Pio Albergo Trivulzio ora c’è un primo indagato: Giuseppe Calicchio, direttore generale della struttura. Le ipotesi di reato sono epidemia colposa e omicidio colposo. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera prima della notizia del provvedimento Calicchio avrebbe avuto un colloquio con gli ispettori del ministero della Salute sulla gestione dell’emergenza Coronavirus. Un incontro a cui si sarebbe presentato con il suo avvocato. Stando alle informazioni dell’agenzia stampa Ansa la procura di Milano punterebbe a fare accertamenti su oltre 100 morti avvenute al Pio Albergo Trivulzio dopo lo scoppio dell’epidemia di Coronavirus.

Ci sarebbero anche altri fascicoli sulle case di riposo che coinvolgerebbero anche l’istituto Don Gnocchi e la Sacra Famiglia di Cesano Boscone. In tutto si parla di circa 12 casi. Un’inchiesta per epidemia colposa è stata aperta anche sulla casa di riposo di Mediglia, in provincia di Milano. Si tratta della prima Rsa di cui si è iniziato a parlare sui giornali per l’aumento del numero di decessi fra gli anziani: sono stati oltre 60 dall’inizio dell’epidemia. L’indagine è coordinata dalla pm Letizia Mocciaro.

Il filone dell’inchiesta sull’Istituto don Gnocchi

Tra gli indagati ci sarebbero anche tre dirigenti del Don Gnocchi di Milano. Nell’inchiesta è coinvolto anche il presidente del Cda di Ampast, la cooperativa di cui fanno parte i lavoratori della casa di riposo Don Gnocchi. La Fondazione Don Gnocchi ha commentato la notizia con una nota:

«Apprendiamo dalla stampa dell’iscrizione al registro degli indagati di alcuni dirigenti della Fondazione Don Gnocchi, nell’ambito di un fascicolo d’indagine aperto dalla procura di Milano. Come chiarito dagli stessi inquirenti, si tratta di un atto dovuto per procedere nelle indagini. Fondazione don Gnocchi ricorda che già nei giorni scorsi ha presentato alla procura della Repubblica di Milano una memoria che chiarisce, attraverso una corposa documentazione, la sostanziale infondatezza delle accuse rivolte».

Il commissario Arcuri: «La fine è ancora lontana. Non fate sciocchezze»

Ansa/Alessandro Di Meo | Il commissario sull’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri

Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha chiesto agli italiani di mantenere un atteggiamento responsabile durante i giorni di festa legati alla Pasqua: «Nei prossimi giorni non fate sciocchezze, continuate e rafforzare se possibile il convincimento, l’obbligo di seguire le previsioni che in questo periodo vi abbiamo dato. La fine è ancora lontana. Vi continuo a supplicare, state in casa, state attenti e continuate ad essere responsabili come lo siete stati fin ora».

Veneto, i nuovi casi sono 309. I ricoverati scendono di 13 unità

Ansa/Andrea Pattaro | Venezia

Il primo bollettino del Veneto segna un aumento dei casi di contagio da Covid-19 che di 309 unità. Il totale nella regione è arrivato così a 13.768. Attualmente i decessi sono 831, 7 in più rispetto al pomeriggio di ieri. Cala il numero delle persone ricoverate in ospedale: rispetto a ieri sono 13 in meno. Piccola risalita nelle terapie intensive, che passano da 248 pazienti a 251.

Lombardia, Fontana: «Nella regione garantito l’anticipo per la cassa integrazione»

Ansa/Matteo Bazzi | Il governatore della regione Lombardia Attilio Fontana

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha spiegato che nella regione la cassa integrazione per rispondere all’emergenza Coronavirus arriverà subito, almeno per un milione di lavoratori: «I lombardi non possono aspettare. Non sappiamo ancora se e quando arriveranno i soldi del governo per imprese e lavoratori. Regione Lombardia invece con un accordo con il sistema bancario e sindacati garantisce le risorse per l’anticipo della cassa integrazione».

Il tempo entro cui sarà disponibile cassa integrazione è di una settimana: «Entro una settimana fino a un milione di lombardi potranno chiedere in banca l’assegno, soldi veri. Se lo Stato non c’è garantiamo noi. In Lombardia parliamo con i fatti».

Papa Francesco alla ong Mediterranea: «Contate su di me»

Ansa | Papa Francesco

Il quotidiano Avvenire ha pubblicato la risposta di Papa Francesco alla lettera inviatagli da Mediterranea Saving Humans, ong impegnata nel salvataggio dei migranti nel Mediterraneo. Papa Francesco ha espresso solidarietà, incoraggiando le missioni: «Grazie per tutto quello che fate. Vorrei dirvi che sono a disposizione per dare una mano sempre. Contate su di me». Lo scorso 8 aprile il governo ha dichiarato che l’Italia non è più un porto sicuro a causa dell’epidemia di Coronavirus.

I partiti di centrodestra hanno chiesto di convocare la Commissione di Vigilanza Rai

Facebook | Giuseppe Conte

In una lettera inviata al presidente della Commissione Vigilanza Rai Alberto Barachini i capigruppo dei partiti di Centrodestra hanno chiesto una riunione urgente: «Convocare la Commissione di Vigilanza oggi stesso per discutere delle gravi dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte». Le accuse riguardano le parole di Conte contro le opposizioni durante la conferenza stampa sugli ultimi provvedimenti per il Coronavirus: «L’attacco frontale senza precedenti nella storia repubblicana del presidente del Consiglio nei confronti dei leader delle opposizioni Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che ha trasformato la conferenza stampa in vero e proprio comizio politico».

Barachini ha accettato la richiesta dei partiti di centrodestra, chiedendo ai vertici Rai la possibilità di esercitare il diritto di replica: «Ho inviato una lettera ai vertici del Servizio Pubblico chiedendo che sia garantito quanto prima un proporzionato diritto di replica ai leader dell’opposizione citati nelle dichiarazioni del premier».

Meloni e l’attacco nella conferenza di Conte: «Un discorso da regime totalitario»

Ansa | Giorgia Meloni

«È successo qualcosa di inaudito. Un punto di non ritorno della nostra democrazia». Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, è molto dura sulla conferenza stampa tenuta dal primo ministro Giuseppe Conte nella serata di ieri, 10 aprile, per parlare delle nuove misure sull’epidemia di Coronavirus. Lo ha spiegato sui social ma lo ribadisce anche sulle pagine del Corriere della Sera con un’intervista: «Siccome governa a botte di decreti pensa che l’Italia gli appartenga, che la tv sia sua, che può fare quello che vuole? Gestire molto potere gli ha dato alla testa. È saltata ogni regola».

Sassoli: «Non bisogna rifiutare il nuovo Mes a priori»

Epa/Julien Warnand | David Sassoli

«Il Mes non è più il fondo salva Stati del passato. È stato sospeso. L’Eurogruppo lo ha trasformato in un Fondo salva Salute il cui utilizzo prevede come unico vincolo il fatto che le sue risorse siano usate per contrastare il virus». David Sassoli, presidente del Parlamento Ue in un’intervista al quotidiano la Repubblica commenta il risultato dell’Eurogruppo e si scaglia contro le opposizioni che hanno criticato l’utilizzo del Mes per risanare la crisi economica nata alla diffusione del Coronavirus.

Quando lo smart working diventa una sbornia digitale

Chat, mail, conference call una dopo l’altra. Lo smart working, o meglio lavoro casalingo, ha cambiato il modo di lavorare da casa e provocato anche un fermento eccessivo di messaggi digitali. Necessità di comunicare quando non si possono incontrare fisicamente le persone? Peò darsi. Ma forse è anche il caso di iniziare a capire come regolarsi.

Come stanno lavorando specializzandi e neolaureati negli ospedali?

Ansa/Claudio Peri | Un operatore sanitario dell’ospedale Spallanzani

Niente esame di abilitazione. Assunti subito, appena dopo la laurea. Alla loro prima esperienza professionale in mezzo alla più grande epidemia che l’Italia abbia mai affrontato in questo secolo. Sono i neolaureati in Medicina che ora, assieme agli specializzandi, stanno affiancando medici e infermieri nella lotta contro il Coronavirus. Open li ha intervistati e ha cercato di capire come stanno lavorando, se hanno le giuste protezioni e soprattutto qualcuno se sono seguiti nel loro debutto negli ospedali.

Italia in lockdown fino al 3 maggio e stretta sugli ingressi nel Paese

ANSA/FILIPPO ATTILI | La facciata di Palazzo Chigi illuminata con i colori della Bandiera Italiana per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19

A seguito del Consiglio dei Ministri tenutosi nel pomeriggio del 10 aprile, il Governo guidato da Giuseppe Conte ha stabilito che il lockdown verrà prolungato sino al 3 maggio, al fine di contenere i contagi da Coronavirus. Al contempo il Cdm ha varato un nuovo decreto che allenta alcune misure per alcune attività commerciali che potranno riaprire dal 14 aprile.

Potranno infatti riaprire i battenti in tutta Italia:

cartolerie;

cartolibrerie;

librerie;

rivendite di abbigliamento per bambini e neonati;

produttori di fertilizzanti e di prodotti chimici per l’agricoltura;

industria del legno e del sughero (esclusi i mobili);

costruzione e assemblaggio di pc e periferiche e di schede elettroniche;

attività di manutenzione di treni e aerei;

attività di silvicoltura;

commercio all’ingrosso di carta e cartone;

attività di inbound nei call center.

Inoltre nel Dpcm vengono introdotte misure per ridurre i contagi durante la spesa. Si va dalle mascherine per i lavoratori, all’uso di guanti e gel igienizzanti in prossimità delle casse di pagamento, sino alla creazione di percorsi differenziati per la clientela in entrata e uscita. Nel nuovo decreto viene ribadito l’obbligo di isolamento fiduciario anche in assenza di sintomi per chi rientra in Italia dall’estero. Infine, nel documento, viene ufficialmente istituito «un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al Presidente del Consiglio misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica Coronavirus, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza», ossia la task force che aiuterà il governo per la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus.

Il testo del Dpcm del 10 aprile

Mappare la pervasività del virus con un campione di 150mila italiani

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

In questi giorni si sta studiando un’operazione di analisi a campione della popolazione italiana per indagare sulla diffusione del Covid-19 a livello territoriale, lavorativo e professionale. Il campione dovrebbe essere di 150mila persone di cui 20mila verranno monitorati nel tempo. L’obiettivo è chiaro: mappare la pervasività del virus per settori così da gestire meglio la “fase 2”. Nell’iniziativa sarà coinvolto l’Istat.

