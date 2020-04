In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrate 578 vittime e 1.127 nuovi casi di contagio. Aumentano i positivi nelle Rsa toscane. Il Mes accende ancora le polemiche tra gli alleati di governo. Più della metà degli italiani continua a spostarsi per lavoro

In evidenza:

Fontana: «Qui uragano assolutamente imprevedibile e senza paragoni»

ANSA/FLAVIO LO SCALZO | Il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana è stato ospite alla trasmissione Stasera Italia, qui ha risposto alle accuse sempre più frequenti sulla gestione dell’emergenza Coronavirus da parte della regione: «In Lombardia si è verificato qualcosa che è accaduto solo in situazioni analoghe cioè a New York. Purtroppo sulla Lombardia si è abbattuto un uragano che era assolutamente imprevedibile, ma che soprattutto non è paragonabile a nessun altro tipo di focolaio o evento nel resto del Paese».

All’origine di tutto, per Fontana, il fatto che in Lombardia il virus avesse cominciato a diffondersi da inizio gennaio: «Questo perché ormai è emerso che il virus è girato in Lombardia da parecchio tempo, da inizio gennaio probabilmente e soprattutto da noi esiste una mobilità e rapporti interpersonali non paragonabili al resto del Paese – ha sottolineato il presidente – Con il trasporto pubblico locale su treno, noi ogni giorno muoviamo 850 mila persone. Questo ha creato la situazione in cui ci troviamo».

Puglia, continua a calare il numero di contagi. I positivi sono 3.184

ANSA/CLAUDIO PERI | Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

Secondo l’ultimo bollettino ufficiale, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 66 nuovi casi di contagio da Covid-19 in Puglia. Il totale dei casi arriva così a 3.184:

1.013 nella Provincia di Bari;

315 nella Provincia di Bat;

417 nella Provincia di Brindisi;

756 nella Provincia di Foggia;

426 nella Provincia di Lecce;

228 nella Provincia di Taranto;

25 residenti fuori regione;

4 in fase di accertamento.

Il numero dei nuovi decessi è di 10, dall’inizio della pandemia il totale delle vittime è 288. Complessivamente in tutta la regione ci sono 1.320 persone in isolamento, 655 sono ricoverate in ospedale.

Campania, in un giorno i positivi sono stati 80

ANSA / CIRO FUSCO | Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca

Nella giornata di oggi, 15 aprile, il bollettino ufficiale pubblicato dalla regione riporta che in tutta la Campania sono stati fatti 1.762 tamponi. Di questi 80 sono risultati positivi. Un numero che si va a sommare al totale dei pazienti risultati positivi a Covid-19: 3.887. Il totale delle vittime nella regione è di 278. La provincia più colpita resta Napoli, con oltre 2mila casi.

Il bollettino del 15 aprile

La situazione nelle province campane

Il dott. Pregliasco: «C’è ancora una circolazione del virus in comunità in tutte le regioni»

Coronavirus, i numeri in chiaro. Pregliasco: «C’è ancora una circolazione in comunità del virus in tutte le regioni» – La videointervista – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Fabrizio Pregliasco, epidemiologo e direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, è positivo sui numeri diffusi nella giornata di oggi, 15 aprile, dalla Protezione Civile: «Tutto sommato i dati sono positivi. L’aspetto che noto con più piacere è la riduzione consistente, che si ripete da 10 giorni in tutta Italia, del numero di terapie intensive. Questo spiega che l’azione di distanziamento sociale sta funzionando». Quello che sta cambiando per il dott. Pregliasco è la modalità di diffusione del virus: «Ancora tutte le regioni contribuiscono a far crescere il numero dei nuovi casi, e ciò evidenzia una circolazione del virus in comunità: ci sono catene di trasmissione in ambito familiare, nelle attività lavorative che non si sono fermate e, purtroppo, nelle Rsa».

Buffagni: «La richiesta della Lombardia per un via libera il 4 maggio è un errore»

Ansa | Il viceministro Stefano Buffagni (M5S)

Il viceministro del Mise Stefano Buffagni è uno dei principali esponenti del M5s in Lombardia. È lui a stroncare la richiesta del governatore Attilio Fontana di riaprire le attività produttive dal 4 maggio: «La richiesta della Lombardia di avere il via libera alle attività produttive a partire dal 4 maggio è un errore. Da sempre Fontana ha sostenuto una linea rigorosa e fortemente restrittiva e oggi, sorprendentemente, decide di aprire». E ancora: «Andare in ordine sparso rischia di alimentare confusione nei cittadini e nelle imprese che invece esigono chiarezza. Sostituirei le D della Regione con 4 C: calma, coerenza, coscienza e criterio».

Il commissario Arcuri: «Abbiamo più mascherine di quelle che ci chiedono le regioni»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il commissario sull’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri

Il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri ha spiegato al Tg5 che la Protezione Civile in questo momento ha più mascherine a disposizione di quelle che sono state richieste dalla regioni: «Le regioni ci chiedono un fabbisogno di 3,5 milioni di mascherine al giorno. Nell’ultima settimana ne abbiamo distribuite una media di 5,1 milioni al giorno e dunque abbiamo finalmente una capacità di risposta che è superiore al fabbisogno delle regioni». La maggior parte delle mascherine provengono dall’estero. Arcuri ha chiarito anche che nelle ultime tre settimane 61 aziende italiane sono state riconvertite per produrle.

Da non perdere:

Piemonte, in un giorno 673 nuovi contagi e 30 decessi

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | Il Pronto soccorso dell’ospedale Molinett a Torino

Stando agli ultimi dati pubblicati, nelle ultime 24 ore i decessi legati al Covid-19 in Piemonte sono stati 30, una cifra che porta il totale delle vittime a 2.064. I nuovi casi positivi invece sono 673, il totale dei casi arriva così a 18.446. La provincia più colpita resta Torino con 8.753 casi, a seguire Alessandria con 2.464 casi e Cuneo con 1.800 casi.

Il ministro Bonafede: «Piena fiducia al presidente del Consiglio»

ANSA/ANGELO CARCONI | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ha difeso con un post su Facebook il lavoro del premier Giuseppe Conte: «Nei confronti del presidente del Consiglio c’è piena fiducia da parte del MoVimento 5 Stelle. Nel prossimo Consiglio europeo la maggioranza dovrà adottare una linea compatta se vorrà riuscire nella difficile trattativa in Europa. Il lavoro di squadra è stato e continuerà ad essere fondamentale nell’affrontare l’emergenza Coronavirus». Nella primavera del 2018 era stato proprio Bonafede a suggerire Conte come primo ministro del governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle.

Friuli-Venezia Giulia, i casi accertati sono 2.544: 24 in più nell’ultima giornata

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga

Nell’ultimo bollettino diffuso dal Friuli-Venezia Giulia, si legge che il numero totale di casi positivi è arrivato a 2.544, con un incremento di 24 unità. Sempre rispetto a ieri, i decessi sono saliti di 6 unità, un numero che porta a 212 il totale delle vittime legate a Covid-19 nella regione. La provincia più colpita resta Trieste, con 108 decessi, seguono Udine con 60 e Pordenone con 41.

Veneto, in un giorno sono state 24 le vittime: un decesso ogni ora

ANSA/NICOLA FOSSELLA | Operatori sanitari in un ospedale di Padova

Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione Veneto, nella regione si sono contati in 24 ore esattamente 24 nuovi decessi legati al Coronavirus. I nuovi contagi sono stati 370. Il totale dei casi positivi in Veneto è arrivato così a 14.884 mentre il totale dei decessi è arrivato a 959. A scendere invece è il numero di pazienti in terapia intensiva: sono 214, quattro in meno di ieri.

Nuova proroga del ministero dei trasporti: i mezzi pesanti potranno circolare ancora nei fine settimana

EPA/STEPHANIE LECOCQ | La ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli

La ministra delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli ha firmato una nuova proroga alla sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti nel week end. Gli autotrasportatori potranno quindi muoversi ancora, anche in occasione del 25 aprile e del ponte del 1° maggio. Resta valida invece la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.

Gli studi per i farmaci approvati dall’Aifa

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha pubblicato sul suo sito la lista di tutti i farmaci contro il Covid-19 la cui sperimentazione è stata approvata ufficialmente. In tutto Aifa ha ricevuto 80 domande. Di queste 64 sono state sospese o rifiutate mentre 16 anno ricevuto parere favorevole e 7 sono già stati approvate.

Emilia Romagna, salgono per la prima volta le guarigioni. I nuovi decessi sono 83

Ansa | Il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il bollettino quotidiano: i casi di positività al Coronavirus sul territorio sono in totale 21.029, +277 in più rispetto a ieri, 14 aprile. Salgono per la prima volta le guarigioni: sono +395 nelle ultime 24 ore, per un totale di 4.664. I nuovi decessi sono invece 83, 41 uomini e 42 donne: un numero che fa salire il totale a 2.788. Le persone in isolamento a casa sono in totale 8.966, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 325 (tre in meno di ieri). Diminuiscono anche i ricoveri: -85 rispetto a ieri.

Nel Lazio picco di guariti. I nuovi casi sono 121, 11 i decessi

ANSA/ANGELO CARCONI | Roma

Sono 85 i pazienti affetti da Coronavirus guariti nel Lazio nelle ultime 24 ore, per un totale di 874. Lo comunica la Regione Lazio, che indica come si tratti del numero più alto dall’inizio dell’epidemia. I nuovi decessi sono 11, mentre i nuovi casi di positività registrati oggi sono 121: di questi, 52 sono riferibili al cluster di Rocca di Papa, messo sotto cordone sanitario da ieri. «Bisogna mantenere molto alta l’attenzione sulle RSA e case di riposo – ha detto l’assessore Alessio D’Amato – e per questo è stata costituita un’apposita Commissione regionale per svolgere gli audit di verifica del rispetto delle disposizioni impartite. Sono ad oggi 335 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio».

A Roma, intanto, si regista una frenata nel trend, con il dato di 24 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.658) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.196) di più di 6 mila unità.

Spallanzani: 155 pazienti positivi

Nel suo ultimo bollettino l’ospedale Spallanzani di Roma ha comunicato che sono 155 i pazienti attualmente positivi al Coronavirus. Di questi 22 necessitano di un supporto respiratorio. Trend in positivo per i dimessi che salgono a quota 276.

Il bollettino della Protezione civile del 15 aprile 2020: in Italia 1.127 nuovi positivi, 578 le vittime nelle ultime 24 ore

Con 578 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei morti è salito a 21.645 (ieri erano 21.067 e le vittime in 24 ore erano state 602). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile diffuso da Angelo Borrelli l’aumento del numero delle persone attualmente positive è di 1.127 (l’incremento oggi risale rispetto a quello di ieri quando erano 675), per un totale di 105.418 (ieri erano 104.291).

Sono stati effettuati 43.715 in 24 ore: un numero che risale rispetto a ieri quando i test effettuati in un giorno erano stati 26.779 tamponi: il totale dei test tocca oggi quota 1.117.4040. I casi totali di contagi dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 165.155, con un incremento di 2.667 in un giorno (ieri erano 162.488 e l’incremento rispetto alle 24 ore precedenti era stato di 2.972).

I pazienti dimessi sono in totale 38.092, con 962 persone guarite nelle ultime 24 ore (ieri erano +1.695). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 27.643 (-368 da ieri quando erano 28.011). Continua quindi a calare il numero delle persone ricoverate. Così come cala il numero delle persone in terapia intensiva: sono 3.079 (-107 rispetto a ieri quando erano 3.186). Aumentano a 74.696 le persone in isolamento domiciliare, contro i 73.094 di ieri.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa

Guerra (Oms): «Per la riapertura serve cautela: tamponi periodici a tutti i lavoratori»

Ranieri Guerra, vicedirettore dell’Oms e membro del comitato tecnico scientifico , ha parlato dello stato dell’emergenza da Coronavirus in Lombardia durante la consueta conferenza stampa della Protezione Civile. «La Lombardia è il pilota di quanto accadrà nelle altre regioni – ha detto Guerra- e dovrà essere estremamente cauta e valutare sia rischio che protocolli per renderlo pari a zero: stato di salute dei lavoratori, classe di età a rischio, quale stato immunitario e suscettibilità al contagio e rischio esterno al posto di lavoro». Poche ore prima, la giunta lombarda aveva comunicato di voler chiedere al governo una ripresa delle attività produttive dopo il 4 maggio.

«Le valutazioni andranno fatte d’accordo con la parte datoriale per la sicurezza del luogo di lavoro – ha aggiunto Guerra – e con i sindacati per un adeguato comportamento dei singoli lavoratori, perché oltre alle necessarie protezioni c’è anche una responsabilità individuale». Per riaprire le attività sarà necessaria anche «l’esecuzione periodica dei tamponi» ai lavoratori. I test, ha aggiunto, serviranno per «prevedere una valutazione dello stato immunitario» dei lavoratori, ai quali devono essere garantiti «livelli di massima sicurezza».

Lombardia: 827 nuovi positivi e 235 morti in più rispetto a ieri

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro per la tutela dei cittadini durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Il bollettino del 15 aprile 2020

Regione Lombardia ha comunicato gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus. I nuovi positivi sono 827 (ieri, 14 aprile, erano stati rilevati +428 nuovi casi), per un totale di 62.153 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia (ieri ammontavano a 61.326). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 235 (ieri erano decedute 241 persone). In totale, le vittime in Lombardia sono ora 11.377, mentre ieri si attestavano a 11.142.

I pazienti in terapia intensiva sono 1.074: -48 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.122. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono attualmente 12.043 (-34 rispetto a ieri quando erano 12.077). I positivi in isolamento domiciliare sono in totale 19.804 (ieri erano 18.120). Le persone guarite sono in tutto 17.855, ieri erano 17.821. Il numero dei tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia è di 221.968 test (ieri erano 214.870).

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Milano 14.675 (+325)

14.675 (+325) Bergamo 10.472 (+46)

10.472 (+46) Brescia 11.187 (+94)

11.187 (+94) Cremona 5.202 (+30)

5.202 (+30) Monza e Brianza 3.878 (+57)

3.878 (+57) Pavia 3.316 (+70)

3.316 (+70) Lodi 2.587 (+18)

2.587 (+18) Mantova 2.655 (+24)

2.655 (+24) Lecco 1.982 (+12)

1.982 (+12) Como 2.154 (+48)

2.154 (+48) Varese 1.884 (+71)

1.884 (+71) Sondrio 859 (+10)

La diretta da Palazzo Lombardia

In evidenza:

La Lombardia chiederà al governo la ripresa delle attività produttive a partire dal 4 maggio

ANSA / Marco Ottico | Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

La Lombardia guarda già alla seconda fase dell’emergenza Coronavirus. In una nota diffusa dalla Regione, si legge che la giunta si definisce pronta a «progettare una nuova normalità» produttiva a partire già dai primi giorni di maggio. «La Lombardia guarda avanti e progetta la nuova normalità all’insegna della prevenzione, della cura e della programmazione», si legge.

Dal 4 maggio, la Regione chiederà al Governo di dare il via libera alle attività produttive «nel rispetto delle ‘Quattro D’: Distanza (un metro di sicurezza tra le persone), Dispositivi (ovvero obbligo di mascherina per tutti), Digitalizzazione (obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere) e Diagnosi (dal 21 aprile inizieranno i test sierologici grazie agli studi in collaborazione con il San Matteo di Pavia)».

Toscana, 139 i casi positivi. I nuovi decessi sono 18

Facebook | Il governatore della regione Toscana Enrico Rossi

La Regione Toscana ha diffuso i dati dell’emergenza Coronavirus a oggi, 15 aprile, definendoli «assolutamente positivi». I casi di positività sono complessivamente 7.666, 139 in più rispetto a ieri, 14 aprile. In tutto, i tamponi eseguiti sono 86.348, di cui 2.537 sono stati analizzati oggi. Aumentano i guariti (+56 da ieri), per un totale di 639. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 1.193 (34 in meno a ieri), di cui 216 in terapia intensiva (- 9 rispetto a ieriI nuovi decessi sono invece 18.

Gli effetti della quarantena sulla psiche

ANSA / PAOLO SALMOIRAGO

Le restrizioni alla libertà individuali, il distanziamento sociale, le conseguenze per l’economia e la paura di contrarre il Coronavirus hanno prodotto i loro effetti sulla psiche delle persone. Lo rivela un’indagine portata avanti dall’università degli studi dell’Aquila e dal Centro di documentazione, formazione e ricerca per la ricostruzione e la ripresa dei territori colpiti da calamità Territori Aperti, in collaborazione con l’università degli studi di Roma Tor Vergata. Il questionario che ha già coinvolto 18.000 italiani su tutto il territorio nazionale. Il 37% ha detto di aver accusato di sintomi del disturbo da stress post-traumatico, mentre il 22,9%, ossia 4.092 persone, lamenta un disturbo dell’adattamento.E ancora: 3.700 (20,8%) manifestano ansia, 3.084 (17,3%) depressione e 1.301 (7,3%) insonnia.

Ok della Camera al dl sui Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il ministro alle politiche giovanili e allo sport Vincenzo Spadafora

Il sì definitivo della Camera è arrivato. Via libera quindi al decreto legge contenente le misure per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Milano Cortina 2026 e delle finali ATP di Torino. I voti a favore sono stati 408, 2 i contrari, 2 gli astenuti. Il ministro alle politiche giovanili e allo sport, Vincenzo Spadafora, ha commentato con soddisfazione l’ok ai giochi: «Oggi la Camera dei deputati ha mandato un messaggio di unità e di speranza al Paese. Dopo un appassionato e sinergico lavoro di tutte le forze politiche è stata approvata con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari la Legge di conversione del Decreto sui Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sulle Finali ATP di Torino e contro la pubblicizzazione parassitaria». «Lo sport sarà un motore per la ripartenza economica e sociale del nostro Paese», ha aggiunto spadafora. «Il voto di oggi dimostra che l’Italia di fronte alle emergenze e alle opportunità riesce a fare squadra».

A San Vittore 11 detenuti sono positivi. 18 i casi tra la polizia carceraria. Il garante: «No a un centro Covid-19 nel penitenziario»

Ansa | Tenda per il triage sanitario dei detenuti a San Vittore

Il Garante lombardo dei detenuti, Carlo Lio, ha reso nota la situazione Coronavirus nella casa circondariale di Milano San Vittore. Attualmente sono 10 i detenuti positivi tenuti in isolamento, ai quali si aggiunge un detenuto positivo ospedalizzato. Tra le fila della polizia carceraria sono state accertati 18 casi di contagio. Lio si era recato a San Vittore già nei giorni scorsi per incontrare una delegazione di detenuti, che gli avevano illustrato i problemi legati al momento di particolare emergenza.

Oggi, 15 aprile, Lio ha incontrato il direttore del carcere Giacinto Siciliano, al quale ha presentato le sue perplessità in merito alla creazione di un centro clinico per Covid-19 nella struttura penitenziaria. «Non ritengo il carcere il luogo ideale per un insediamento del genere – ha dichiarato il garante – che in questo momento svolgerebbe funzioni estremamente sensibili e delicate. Come ufficio del Garante vigilerò affinché si proceda nel rispetto di tutte le necessarie precauzioni e con le opportune attenzioni».

Bergoglio crea una task-force per la Fase 2

Ansa | Papa Francesco

Papa Francesco ha istituito una task-force per affrontare il dopo-pandemia da Coronavirus. In una nota, il Papa ha spiegato di aver chiesto al Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale (istituito da lui stesso nel 2016) «di creare una Commissione, in collaborazione con altri Dicasteri della Curia Romana, per esprimere la sollecitudine e l’amore della Chiesa per l’intera famiglia umana di fronte alla pandemia di Covid-19, soprattutto mediante l’analisi e la riflessione sulle sfide socioeconomiche e culturali del futuro e la proposta di linee guida per affrontarle».

Il Coronavirus nelle residenze per disabili: «109 contagi e 5 decessi. Sono i nuovi focolai»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il consigliere di Roma Capitale Lavinia Mennuni durante la manifestazione dei disabili sotto il Campidoglio, Roma 15 ottobre 2019

Dopo le Rsa, il Coronavirus minaccia la tenuta delle Rsd, le residenze sanitarie per persone con disabilità. Roberto Speziale, presidente dell’Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale (Anffas), ha dichiarato all’Ansa che le Rsd «sono il nuovo fronte dimenticato di diffusione del Sars-Cov-2». «In 17 delle Rsd che fanno capo all’Anffas (su un totale di 156) ci sono importanti focolai, con 57 soggetti disabili e 52 operatori contagiati, e 5 decessi tra gli ospiti disabili», ha spiegato Speziale. «Grave che ad oggi non sia stato fatto un censimento – afferma – come per le Rsa per anziani».

Caso Fauci, il direttore scientifico dello Spallanzani scrive a Mattarella: «Abbiamo bisogno di lui per frenare la pandemia»

EPA/KEVIN DIETSCH / POOL | Il Dr. Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases

Il professor Giuseppe Ippolito, Direttore Scientifico dello Spallanzani di Roma, ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sostegno del Professor Anthony Fauci del National Institute of Allery and Infectious Disease. Secondo alcune voci in circolazione, a causa di alcune differenze di vedute con Donald Trump sulla gestione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, Fauci potrebbe essere estromesso dalla task force che coordina la risposta del governo Usa alla pandemia da Covid-19.

«La sua estromissione sarebbe una notizia disastrosa non solo per gli Usa, ma per tutta la comunità internazionale», scrive Ippolito, ricordando come Fauci sia stato fondamentale sia nella lotta all’Aids che a quella alla Sars, all’influenza aviaria e a quella suina. «Ci auguriamo che le notizie che stanno emergendo non siano vere», si legge ancora nella lettera. «Abbiamo bisogno della leadership di Fauci per far fronte alle sfide che ci pone questa pandemia».

Smart working: esperienza positiva per l’80% degli italiani. Pro e i contro del lavoro da casa

Pixabay

Quasi due milioni di italiani hanno trasformato in questo mese la loro casa in un ufficio. E, durante i giorni dell’epidemia da Coronavirus, scoprono vantaggi e difficoltà dello smart working. Secondo un sondaggio di Izi, in collaborazione con Comin & Partners, che ha valutato un campione di 102 persone tra i 18 ed i 65 anni, l’80% degli intervistati ritiene positiva l’esperienza di lavoro da remoto. Il 37% di loro, inoltre, «sarebbe disposto a rinunciare a parte del proprio stipendio pur di continuare a lavorare dalla propria abitazione». Tra i maggiori vantaggi «per oltre un terzo degli intervistati, c’è il risparmio del tempo che solitamente si impiega per recarsi al lavoro».

Apprezzata anche la «maggiore flessibilità di orari (30%), il risparmio economico su trasporti e pranzo (15%), la possibilità di trascorrere più tempo con la famiglia (13%)». Restano comunque i problemi. «Un italiano su tre», infatti, «ha problemi di accesso alla rete o non ha disponibilità di computer e apparecchi tecnologici». Il 23%, inoltre, ha dichiarato di «non riuscire a staccare mai», mentre il 5% fa fatica ad organizzare il proprio tempo e il 7% trova complesso gestire e pianificare il lavoro. Per il 13,4% sono un problema «le distrazioni», inevitabili «tra coinquilini, famiglia, televisioni e quant’altro».

Abruzzo, sono 29 i nuovi positivi. 8 i decessi in 24 ore

Ansa | Il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio

Sono 2.274 i casi di positività al Coronavirus registrati a oggi, 15 aprile, in Abruzzo (+29 ispetto a ieri). I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono stati 848. Al 14 aprile, i nuovi positivi erano stati 32 su un totale di 985 tamponi. In totale salgono a 240 i pazienti deceduti (+8 rispetto a ieri). I guariti sono 224 (+11 rispetto a ieri), di cui 181 da sintomatici con manifestazioni cliniche sono diventati asintomatici e 43 hanno risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. I pazienti ricoverati scendono a 341 (-4) e quelli in terapia intensiva a 44 (-8).

Abruzzo, la mortalità per Covid-19 è al 10,2%

La Regione Abruzzo ha pubblicato un focus sulla mortalità da Coronavirus nel territorio. Secondo i dati, la percentuale dei deceduti è pari al 10,3% del totale dei casi positivi. Un dato inferiore di circa 2.5 punti percentuali alla media nazionale (che si attesta attorno al 12,9%). L’età media delle vittime è 80 anni per le donne e 75 per gli uomini. Secondo quanto riportato dalla Regione, a incidere sulla mortalità concorrono anche una serie di altre concause, come il fatto che «quasi un quarto della popolazione residente è composta da over 65, con un indice di vecchiaia regionale pari a 191.8 (vale a dire che ogni 100 ragazzi under 14, ci sono quasi 192 anziani)». Facendo un raffronto con le Regioni che hanno popolazione simile, l’Abruzzo risulta avere una media inferiore a Liguria (13,6%) e Marche (13,4%), ma superiore al Friuli Venezia Giulia (8,2%) e Trentino-Alto Adige (9,3%).

Scoperti altri contagi nelle Rsa toscane

ANSA/ANGELO CARCONI | Un’ambulanza durante un trasferimento di un paziente Covid-19

Ancora nuovi casi di contagio da Coronavirus nelle Rsa dell’Aretino. Dopo il bilancio della struttura di Bucine (10 morti) e di quella di Montevarchi (2 morti), i tamponi positivi nelle strutture continuano a crescere. Tre di questi si trovano alla Casa Pia di Arezzo, dove sono stati effettuati 150 tamponi: si tratta di due dipendenti (uno dei quali in malattia da metà marzo) e un anziano di 66 anni, isolato nell’area Covid della struttura. Tutti e tre sono asintomatici.

Alla casa di riposo Guillichini, anche questa situata nel centro storico di Arezzo, i contagiati sono tre: due dipendenti e un anziano, anche in questo caso tutti asintomatici. Colpita anche la Rsa Becattini di Civitella Val di Chiana: positivi 3 anziani, tra gli 85 e i 90 anni, struttura gestita da una cooperativa, la stessa che gestisce la Rsa di Bucine.

Mes, ancora scontri nella maggioranza: Di Stefano attacca Delrio: «Alla cieca contro il governo»

Il Mes porta ancora liti nel governo. Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5s) ha usato parole dure contro il capogruppo del Pd Graziano Delrio, accusandolo di «essersi lanciato alla cieca contro la linea del governo e di Conte» nell’ambito della gestione europea della crisi da Coronavirus. «Stamattina ho sentito il capogruppo del Pd Delrio dire che il Mes è una disponibilità e che è un successo averlo ottenuto senza condizionalità, “ammesso che sia così”. In pratica Delrio ha ammesso candidamente di non sapere nulla sul tema», ha detto Di Stefano.

«La verità è che le condizionalità del Mes esistono e il fatto che siano light non cambia la sostanza», aggiunge. «Mi piacerebbe sentir parlare Delrio con altrettanto entusiasmo anche mentre dichiara che il suo partito si unisce alla nostra proposta di dimezzamento dello stipendio dei parlamentari fino a fine legislatura, come segno concreto di vicinanza della politica ai cittadini in questo momento così difficile», ha aggiunto Di Stefano. «Invece, ad ora, silenzio assoluto».

Il dl Cura Italia alla Camera il 22 aprile per la fiducia

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Panoramica della Camera dei deputati

Dopo l’ok arrivato in Senato, il dl Cura Italia, pensato per contenere gli effetti della pandemia da Coronavirus sull’economia italiana, sarà alla Camera il prossimo 22 aprile per il via libera definitivo. La data è stata decisa nella conferenza dei Capigruppo di Montecitorio, in corso in queste ore, che ha anche stabilito l’informativa del premier Giuseppe Conte in aula il prossimo 21 aprile. La Camera, come già successo a Palazzo Madama (ma non senza complicazioni), voterà la fiducia.

Umbria, solo un nuovo contagio in più rispetto a ieri. Scende il totale dei positivi (-40)

Ansa

La Regione Umbria ha diffuso i dati del 15 aprile in merito alla situazione Coronavirus sul territorio. Dai dati aggiornati alle ore 8 di oggi risultano 898 persone attualmente positive al virus Covid-19: solo +1 rispetto a ieri e -40 in totale. Il numero dei guariti è 370 (quindi +40 rispetto a ieri), mentre i pazienti clinicamente guariti ma che non sono ancora negativi al tampone sono in tutto 316 (invariato).

Il numero delle vittime è invece 54 (+1 rispetto a ieri): l’indice di letalità è attualmente pari al 4,08%. Per quanto riguarda i ricoveri, se ne contano in totale 159 (-5): di questi, 37 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1996 (-413), mentre il tutale di chi è uscito dall’isolamento è di 9354 (+413). Nel complesso, alle ore 8 di oggi, sono stati eseguiti 20.243 tamponi (+1302).

Arrivati da Singapore 30mila test per il Covid-19

EPA/HOW HWEE YOUNG | Passeggeri all’aeroporto internazionale di Singapore

Ancora una donazione da un Paese estero a supporto dell’Italia durante i giorni della pandemia da Coronavirus. Il Ministero degli Esteri ha fatto sapere che da Singapore sono arrivati oggi, 15 aprile, 30mila test per il rilevamento del Covid-19. «Un altro gesto di solidarietà da un Paese amico che si era già attivato per assistere i connazionali croceristi in Asia», si legge in un Tweet della Farnesina. Il 10 marzo scorso, la nave da crociera Costa Fortuna con a bordo 2mila persone – tra cui 64 italiani – era stata fatta attraccare a Singapore, dove era prevista la fine della crociera.

Sale a 30 il numero di infermieri morti: il 34% lavorava nelle Rsa e nelle strutture territoriali

Ansa/Andrea Canali | Medici e infermieri al lavoro senza sosta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Vizzolo Predabissi (MI)

L’emergenza Coronavirus colpisce ancora la categoria degli infermieri. Altri due sono deceduti oggi, 15 aprile, per l’infezione da Covid-19. A dare la notizia è la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi): sale così il bilancio degli infermieri morti dall’inizio dell’epidemia, che vede il totale delle vittime salire a 30. Da quanto si apprende, il 34% di colore che hanno perso la vita per il contagio da Sars-Cov- 2 lavorava nelle Residenze per anziani Rsa e nelle strutture territoriali. Il dato conferma ancora una volta quanto emerso da un’indagine dell’Iss pubblicata il 31 marzo in merito alle criticità di queste strutture. Dal punto di vista dei pazienti, la mortalità per Covid-19 nelle RSA ha alzato la media in queste strutture al 39,2 per cento.

Le novità per i Prefetti nel Dpcm del 10 aprile

EPA/DOMENIC AQUILINA | Luciana Lamorgese

Il Viminale ha inviato ai Prefetti una circolare contenente tutte le novità che li riguardano introdotte dal decreto presidenziale del consiglio dei ministri del 10 aprile sull’emergenza Coronavirus. Ampliando quanto già stabilito nei dpcm passati, le attività che riterranno necessario continuare la produzione dovranno comunicare l’intenzione al Prefetto della loro provincia. A quel punto, il Prefetto potrà decidere se applicare o meno il provvedimento di sospensione, potendo avvalersi anche dell’aiuto della Guardia di Finanza per operare i controlli. I Prefetti potranno inoltre contare sulla collaborazone delle Aziende Sanitarie Locali e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per verificare la sicurezza dell’attività.

Conte in Aula il 21 aprile per un’informativa su Europa e “Fase 2”

Ansa | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera dei deputati

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà alla Camera dei Deputati per un’informativa il prossimo 21 aprile, alle ore 17. All’ordine del giorno ci sarà sia il prossimo Consiglio europeo, previsto per il 23 aprile in videoconferenza, che dovrebbe decidere le sorti del piano dell’Eurogruppo sulla gestione della crisi da Coronavirus. Conte discuterà anche gli aggiornamenti in merito alla situazione interna e alla fase 2 dell’emergenza.

Secondo fonti dell’Ansa, a decidere per l’informativa è stata la conferenza dei Capigruppo di Montecitorio, sulla scia di una richiesta avanzata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida. In realtà, sia Lolloborigida che il capogruppo della Lega Riccardo Molinari spinto affinché il premer tenesse delle comunicazioni in Aula- che avrebbero permesso un voto finale sulle risoluzioni. L’informativa, invece, non prevede una votazione.

Il campione di tennis Novak Djokovic fa una donazione agli ospedali di Bergamo

Ansa | Novak Djokovic

Una somma ingente è arrivata agli Ospedali di Treviglio-Caravaggio e Romano della provincia di Bergamo da parte del tennista Novak Djokovic e della moglie Jelena. A renderlo noto è l’ASST Bergamo Ovest, che pur non rivelando la somma parla di una cifra ingente. «Mai ci saremmo aspettati di vedere anche sul conto corrente della nostra ASST Bergamo Ovest, – racconta Peter Assembergs, Direttore Generale dell’ASST – una donazione con un così prestigioso mittente. In questi giorni tantissime aziende, enti, associazioni, privati ci sono stati vicini e ringrazio tutti per la generosità dimostrata. Leggere, però, tra i donatori anche il nome del miglior giocatore al mondo di tennis, Novak Djokovic, mi ha veramente emozionato».

La donazione di Djokovic «ci permetterà di ammodernare e di ingrandire la shock room della terapia intensiva dell’Ospedale di Treviglio che durante l’emergenza covid è il cuore delle attività rianimatorie. L’intervento permetterà di ampliare gli ambienti, gli impianti e le attrezzature (pensili, lampade, monitor, defibrillatori) che renderanno il reparto sempre pronto a rispondere alle esigenze di emergenza-urgenza del territorio». «Mi ha colpito – conclude – che il n°1 ATP abbia detto “a me non interessa che si sappia, a meno che non possa servire per sensibilizzare altri potenziali donatori ad imitarmi».

Al Sacco di Milano nasce la Banca biologica

Ansa | Ospedale Luigi Sacco, Milano

Una banca biologica per raccogliere e conservare tutti i campioni biologici, ematici e tessutali, relativi a Covid -19, elementi preziosi per lo studio e lo sviluppo di strategie diagnostiche e terapeutiche e per realizzare un vaccino. È questa la novità che arriva dall’ospedale Sacco di Milano. Un progetto realizzato con l’università Statale e reso possibile grazie a una donazione di 800mila euro da parte di Banco BPM. Si tratta di un progetto, «particolarmente importante perché incentrato sulla ricerca scientifica, un’attività fondamentale per guardare al futuro», ha dichiarato Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM.

«La Bio Banca Covid 19 consentirà nuove e importanti opportunità alla ricerca scientifica sul virus. – commenta il rettore della Statale Elio Franzini -. I ricercatori dell’Università Statale, già su più fronti impegnati in questa battaglia, metteranno a disposizione di questo progetto la ricchezza multidisciplinare degli ambiti di studio presenti in ateneo, continuando a fare rete con l’eccellenza della clinica rappresentata dall’Ospedale Sacco».

Regione Lombardia: perquisizioni della guardia di Finanza sulle Rsa

Ansa

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano sta effettuando delle acquisizioni di documenti negli uffici della Regione Lombardia nell’inchiesta in più filoni che vede al centro il Pio Albergo Trivulzio e altre Rsa milanesi per la gestione di ospiti anziani e pazienti nell’emergenza Coronavirus. La scorsa notte la Gdf di Milano aveva portato avanti perquisizioni negli stessi uffici del Pio Albergo Trivulzio per acquisire e sequestrare documenti, tra cui centinaia di cartelle cliniche, sulla base di un decreto a carico del dg Giuseppe Calicchio e dell’ente, firmato dai pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi.

Fmi: «Bene la reazione di bilancio dell’Italia: forte e appropriata»

Ansa | Sede del Fondo monetario internazionale, Washington

«La reazione di bilancio è stata forte e appropriata, la sosteniamo. Sta alla politica italiana decidere se usare il Mes». Ad affermarlo è Poul Thomsen, il responsabile del Dipartimento europeo del Fmi in merito alla risposta italiana alla crisi finanziaria ed economica messa in moto dal Coronavirus. Già ieri il Fondo monetario internazionale aveva diffuso le sue stime per l’economia italiana prevedendo una contrazione per il 2020 del 9,1%. Nel 2021 il Fmi stima che ci sarà una ripresa, con il pil in aumento del 4,8%. Rispetto a gennaio 2020, le previsioni per l’Italia nel 2020 sono state riviste al ribasso del 9,6%, mentre quelle per il 2021 sono state alzate del 4,1%.

Il Viminale ai prefetti: «Controllata solo un’azienda su tre»

Ansa

Strigliata del ministero dell’Interno ai prefetti sul numero basso di controllo effettuati sulle aziende. Il capo di gabinetto, Matteo Piantedosi, ha scritto questa mattina una circolare a tutti i prefetti: È stato rilevato un notevole divario tra il dato delle comunicazioni trasmesse alle Prefetture e quello delle relative attività istruttorie intraprese, che tuttavia – come noto – non debbono necessariamente concludersi con un provvedimento espresso, che invece si impone, nella forma della sospensione prefettizia soltanto qualora le risultanze istruttorie abbiano fatto emergere l’insussistenza dei presupposti legittimanti». Quindi d’ora in avanti le aziende dovranno comunicare alle prefetture perché intendono continuare a lavorare e se fanno parte, dunque, delle filiere autorizzate dal governo.

Zaia: «Fase acuta in Veneto si esaurirà verso fine maggio. Il lockdown non c’è più per colpa del governo»

Pixabay/Palazzo ducale, Venezia

«Il nostro modello matematico, realizzato in proprio, ci dice che la fase acuta si esaurirà verso fine maggio. Ma il fatto è che il lockdown non esiste più. Non per quello che fa il Veneto. Ma perché il governo ha chiuso la fase del lockdown. Nel senso che la chiusura non esiste più. Non c’è. È finita quando il governo ha delegato alle prefetture l’approvazione delle deroghe per le aziende che ritenevano di dover rimanere aperte. E probabilmente, grazie al silenzio assenso, molti hanno riaperto». Il governatore del Veneto Luca Zaia risponde così in un’intervista al Corriere della Sera su alcune riaperture concesse nella regione del nordest.

«Da amministratore, devo prendere atto che c’è più gente in strada. Ma non perche l’ho deciso io – osserva – dato che le regole, che sono statali, consentono le aperture che ci sono oggi, io mi concentro sulla salute dei veneti, penso alle regole, ai gel, ai controlli sulle distanze sociali». Zaia ribadisce di avere il dovere di occuparsi della ripartenza: «Parlo con molti imprenditori, oggi ho sentito Renzo Rosso. E loro mi dicono che è necessario ripartire, certo con responsabilità e gradualità. Chiedono solo di poter programmare il lavoro, non c’è bisogno delle aziende piene già domani; sappiamo bene che le mascherine non le butteremo via per mesi. E dunque, bisogna iniziare un percorso di convivenza».

Cosa c’è dietro al “modello” Molise e al basso numero di contagi?

«Tamponi mirati, isolamento dei focolai, zone in cui si entra e si esce soltanto con la mascherina, ricostruzione della catena dei contagi». E’ questa la ricetta della regione Molise, spiegata dal governatore Donato Toma al Corriere della Sera. Con 257 casi totali dall’inizio dell’epidemia e 15 decessi la regione è riuscita a contenere il diffondersi del contagio. Ma anche in Molise bisogna fare i conti con le difficoltà economiche: «Distribuiamo 40 pasti al giorno e 50 pacchi di viveri alla settimana. Molte famiglie hanno perso il lavoro ma noi molisani siamo gente tosta e ci sapremo riprendere» ha dichiarato sempre al Corriere don Franco D’Onofrio, direttore della Caritas di Campobasso.

Più della metà degli italiani continua a spostarsi per lavoro

Secondo l’Istat almeno il 55,7% dei lavoratori delle industrie e dei servizi privati hanno continuato a lavorare con una particolare incidenza nelle Regioni del Sud. Molte aziende non si sono dunque mai fermate per effetto delle deroghe concesse dai prefetti. In Emilia Romagna, Lombardia e Veneto oltre 60 mila ditte sono rimaste aperte. Ma molte altre spingono per riaprire in vista della fase due. Un’ipotesi che preoccupa il virologo Roberto Burioni: «Spero che se si riapre, lo si faccia con giudizio e sicurezza. Un altro lockdown vorrebbe dire che sono stati commessi errori, non deve accadere».

Bankitalia: «Italia non si era ancora ripresa dalla crisi. Per le aziende servono 50 miliardi di liquidità aggiuntivi»

Ansa | Il governatore della Banca centrale d’Italia Ignazio Visco

«Le nostre stime indicano che tra marzo e luglio il fabbisogno aggiuntivo di liquidità delle imprese possa raggiungere i 50 miliardi», scrivono in una relazione il Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e finanziaria di Bankitalia, Paolo Angelini e Giorgio Gobbi, Capo del Servizio Stabilità, in audizione alla commissione Banche. «È necessario assicurare un rapido dispiegamento degli strumenti di contrasto dell’emergenza approvati dal Governo, ad esempio potrebbero essere considerate modalità di tracciamento dei finanziamenti erogati, quali l’obbligo di convogliare i finanziamenti con garanzia pubblica su conti dedicati», dichiarano i due dirigenti che sottolineano come «all’avvio dell’emergenza sanitaria l’economia italiana non si era ancora interamente ripresa dalla doppia recessione degli scorsi decenni ed era in sostanziale stagnazione».

A Verona 100 migranti contagiati in un centro di accoglienza

Ansa | Piazza dei Signori, Verona

Sono un centinaio gli immigrati opsitivi di un centro di accoglienza risultati positivi a Verona, in zona Zai. Ospitati all’hotel Monaco, dei 140 migranti cento sono stati infettati dal Coronavirus. Una situazione di emergenza per cui la Prefettura ha disposto che davanti all’edificio ci sia una vigilanza delle forze dell’ordine.

Lo studio dell’ università di Harvard: rischio ondate fino al 2025. Misure restrittive in vigore fino al 2022

Mentre il governo pensa alla fase due, dall’università di Harvard mettono in guardia che l’alleggerimento delle restrizioni potrebbe portare a nuove ondate di contagi. Il modello matematico messo a punto dai ricercatori svela come sarà improbabile che il Covid19 possa essere annientanto come la Sars e tornerà stagionalmente, come l’influenza.Dai modelli elaborati, sia quelli che prevedono misure di sicurezza – come il distanziamento – a intermittenza, sia quelli che prevedono le quarantene a spot, danno sempre lo stesso risultato: il contagio aumenterà nel momento in cui la prevenzione abbasserà la guardia. Secondo l’università americana le misure dovranno essere mantenute almeno fino al 2022. L’unica soluzione rimane quindi quella del vaccino.

Gallera: «In Lombardia il virus circolava da settimane prima. È esplosa una bomba atomica»

Ansa/L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera

Scendono ma troppo lentamente i numeri del contagio da Coronavirus in Lombardia. «Con le nuove linee guida dell’Istituto superiore di sanità stiamo facendo più tamponi a medici di base, operatori sanitari, sociosanitari e pazienti di Rsa con sintomi. Ma c’è una forte riduzione di chiamate al 112, i pronto soccorso hanno più pazienti non Covid che Covid, gli ospedali meno ricoverati e si stanno alleggerendo le terapie intensive», dice a Il Giorno l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera.

«Questo è il dato vero, anche a Milano. Le azioni tempestive della Regione e lo sforzo dei lombardi hanno ridotto fortissimamente la diffusione». «Il virus – chiarisce poi Gallera – si diffondeva da molte settimane quando l’abbiamo scoperto, per primi. Non abbiamo avuto la possibilità di contenere il focolaio: qui è esplosa una bomba atomica».

«Il nostro sforzo sarà intercettare con il sierologico chi non ha fatto il tampone – prosegue Gallera – abbiamo allungato a 28 giorni l’isolamento, il San Matteo di Pavia ha messo a punto un test efficace e se l’Iss ne approverà altri li utilizzeremo, per garantire che chi torna a lavorare non sia contagioso. Dovremo comunque mantenere mascherine e distanziamento sociale, perché avremo il virus sotto la brace. La scienza dice che le pandemie procedono a ondate; se ne arriverà un’altra, ci troverà attrezzati».

Il pasticcio della cassa in deroga

Il ricorso alla cassa integrazione in deroga è uno degli strumenti più importanti per gestire l’emergenza occupazionale in questi tempi di crisi. Ma i requisiti rimangono molto incerti. Infatti la norma contenuta nel decreto Cura Italia prevede che le regioni possano farne uso previo accordo sindacale. Da Regione a regione le regole cambiano senza un’iter unico su tutto il territorio, con la possibilità di veto da parte dei sindacati diventando così giudice unico per l’accesso a uno strumento pubblico. Come si può dunque pensare di gestire l’emergenza con uno strumento soggetto a requisiti incerti, regole che cambiano da una regione all’altra e al potere di veto del sindacato?

Lopalco: «Scuole aperte in altri Paesi? Noi stiamo facendo bene a non aprire»

Pier Luigi Lopalco

Per l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, consigliere per l’emergenza Covid19 in Puglia, la fase due dovrà essere caratterizzata dalla messa in sicurezza delle attività produttive e da un rafforzamento della medicina del territorio. Intervenuto alla trasmissione Agorà, il professore ha specificato come la scelta di molti Paesi di riaprire le scuole in questi giorni sia molto rischiosa: «Sono un nucleo di diffusione del virus. Noi stiamo facendo bene a non aprire».

Al via il pagamento di 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori

Ansa | Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico

Prenderanno il via da oggi i pagamenti di 600 euro per oltre 1,8 milioni di lavoratori autonomi e professionisti. Al via anche i prestiti alle imprese da 25mila euro previste dal decreto liquidità. «Uno sforzo enorme da parte dell’Istituto e dei lavoratori che durante il weekend pasquale hanno lavorato al fine di sostenere il Paese in questa fase difficile e pagare le indennità nei tempi prefissati, tempi fortemente compressi rispetto alle prestazioni ordinarie. A questi lavoratori va tutta la mia gratitudine», ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico.

Delrio: «Mes non mette in discussione Conte. Successo averlo ottenuto senza condizionalità»

Ansa | Graziano Delrio

«Accettare il Mes mette in discussione Conte? Non si mette in discussione nulla, il 99% degli italiani capisce che se non ci sono condizioni capestro il nostro paese deve usare tutte le risorse necessarie: se ci vengono prestati senza interessi dei miliardi perchè non dobbiamo usarli?».

A dirlo è il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio a Radio Anch’io. «È un successo aver ottenuto il Mes senza condizionalità, il governo deciderà ma non può dire di non averne bisogno e poi non finanziare alcune cose perché non ci sono le risorse. Non buttiamo a mare la disponibilità di miliardi per la sanità pubblica».

Mes, Salvini: «Non mi interessa Berlusconi, non è un derby»

Ansa | Il segretario della Lega Matteo Salvini

Continua il braccio di ferro all’interno della politica italiana sul Mes. Dopo il sì al fondo da parte di Renzi, Berlusconi e Prodi è arrivata la risposta del leader della Lega Matteo Salvini: «Non è una questione di tifoserie, non è un derby Milan-Inter. Non esiste un Mes senza condizioni: Berlusconi o Prodi possono dire quello che vogliono ma il Mes è stato istituito da un trattato, basta leggerlo», ha detto Salvini a Radio Anch’io. «Se uno chiede mille miliardi di euro li deve restituire e il problema sono le condizionalità. Se accedi, questo fondo ti potrà chiedere tagli alle pensioni».

Decathlon produrrà 10mila mascherine da snorkeling: «Le abbiamo trasformate in respiratori e dispositivi di protezione»

Decahtlon

«Nel mese di febbraio continuavamo a ricevere moltissime ordinazioni per le maschere e non capivamo il perché, essendo ancora molto lontani dalla stagione estiva. Poi ci ha contattato la Isinnova, chiedendoci di collaborare per modificarle e trasformarle in respiratori e mascherine di protezione grazie alle loro tecnologie. Allora abbiamo capito che le Easybreath stavano venendo utilizzate in chiave anti-Covid», spiega così Claudio Manzoni, E-commerce e Communication manager di Decathlon a la Repubblica l’idea dietro alle mascherine da snorkeling riconvertite per l’emergenza Coronavirus. La nota azienda di articoli sportivi produrrà infatti migliaia di mascherine che verranno usate come respiratori polmonari per aiutare i pazienti.

In spiaggia con il plexiglass. I social bocciano l’idea

Il progetto della Nueva Neon di Modena

Non sembra aver ottenuto il consenso social l’idea di un’azienda di Modena per permettere agli italiani di andare in spiaggia quest’estate rispettando le norme sul Coronavirus. Le sedie e sdraio ingabbiate in plexiglass per rispettare il distanziamento sociale hanno ricevuto svariate critiche anche tra gli addetti ai lavori, come bagnini e gestori di stabilimenti balneari: «Ho visto quelle immagini sui social e sono inorridito – ha detto il capo dei bagnini di Rimini, Diego Casadei, al Il Resto del Carlino – Mi sembrano più trovate pubblicitarie. Dentro quelle gabbie i turisti li cuociamo a fuoco lento»·

In Puglia 800 contagi nelle Rsa: al via le inchieste

Ansa

Anche in Puglia le Rsa sono finite nel mirino delle Procure per la gestione dell’epidemia da Coronavirus. Sono 800 i contagi registrati nelle Rsa della regione su 3.118 contagi. Come scrive la Repubblica, le indagini saranno volte a verificare se alcuni comportamenti superficiali o omissioni da parte delle società di gestione abbiano facilitato il diffondersi del virus nelle strutture. «E non è detto – continua Repubblica – che da tali attività non scaturiscano accertamenti sulla gestione economica di quelle che sono diventate aziende a tutti gli effetti e sui finanziamenti milionari ricevuti dalla Regione, che paga la metà delle rette per ciascun ospite».

Studiare le acque reflue per capire il reale numero dei contagi: la proposta di «Nature»

Tutta la scienza è al lavoro per combattere il diffondersi del Coronavirus. Tuttavia, con i soli dati disponibili di contagi, asintomatici e vittime il compito appare abbastanza limitato. Così, un articolo sulla rivista Nature segnala un metodo già noto per capire l’entità dell’epidemia da Covid19: ovvero lo studio delle acque reflue. «l’analisi delle acque reflue che passano attraverso il sistema di drenaggio verso una struttura di trattamento – spiega l’autrice dell’articolo Mallapaty – è un modo in cui i ricercatori possono rintracciare le malattie infettive [attraverso appunto le tracce di virus] nelle urine o nelle feci, come per Sars-Cov-2»

Peter Gabriel mette online un concerto inedito per aiutare la Croce Rossa e la Protezione civile

Instagram | Peter Gabriel

«Per quasi 50 anni ho amato l’Italia, le persone, la cultura, il cibo, la storia e più recentemente l’isola di Sardegna». Comincia così il lungo post su Instagram dedicato a l’Italia di Peter Gabriel. L’ex Genesis ha deciso di dare il via a un’iniziativa benefica per aiutare il nostro Paese in questa grave crisi sanitaria. «Dieci anni fa ho chiesto a mia figlia Anna di filmare lo show che avremmo fatto, insieme a un’orchestra, all’Arena di Verona, un posto magico nel quale poter suonare», scrive Gabriel.

«Ora, molta gente è a casa ed è sola e noi abbiamo voluto rendere questo film disponibile per chiunque sia interessato». Attraverso il link presente nella sezione bio della pagina Instagram del cantante si può accedere al filmato gratuito del concerto, con «la sola richiesta – prosegue Gabriel – di donare qualcosa alle organizzazioni che stanno combattendo il Coronavirus: come la Croce Rossa Italiana o la Protezione Civile».

Il Tesoro lancerà un nuovo bond per i risparmiatori. Pronti i Covidbond per un pool di banche

Ansa | L’entrata della Banca d’Italia

Nelle Linee guida per la gestione del debito pubblico italiano davanti all’emergenza Coronavirus spunta anche un nuovo strumento, un bond oltre ai tradizionali Btp. Questa la definizione ufficiale: «un nuovo strumento di tipo nominale, particolarmente semplice e privo di meccanismi di indicizzazione, specificatamente dedicato agli investitori retail, che potrà essere proposto in più occasioni durante l’anno».

Per domani poi è previsto il lancio dei Covid bond. Si tratta due tranche della durata di 3 e 6 anni in euro a tasso fisso, almeno secondo i dettagli rivelati dal Sole 24 Ore. L’obiettivo di questa emissione della Cassa depositi e prestiti è quello di finanziare l’emergenza e sostenere la ripresa. Il lancio di questi Covidbond è sostenuto da un pool di banche tra cui Banca Imi, Bnp Paribas, Morgan Stanley, Mps Capital Services, Santander, Societe Generale e Unicredit.

Il matematico Sebastiani: «Preoccupa la crescita di Rimini e di alcune province lombarde»

i numeri in chiaro 14 aprile florio Il tuo browser non supporta il tag iframe

«Il numero di province che ha passato il picco è ormai la quasi totalità, siamo a 100 su 107, e questo è il dato positivo. Il dato negativo di questi ultimi giorni è uno scostamento dal modello matematico di appiattimento del contagio in molte province. È un andamento che riguarda gli ultimi quattro, cinque giorni». Come ogni giorno, Open ha chiesto a un esperto di commentare i dati diffusi dalla Protezione civile sui contagi e i decessi da Covid-19. Il commento di oggi, 14 aprile, è stato affidato a Giovanni Sebastiani, matematico esperto nell’applicare i modelli statistici alla medicina.

Gualtieri: «Da lunedì erogazione prestiti per 25mila euro»

Twitter | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

Ospite alla trasmissione Porta a Porta il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha spiegato che i 600 euro per gli autonomi sono pronti per essere erogati: «Confermo che sono in corso i pagamenti e già domattina quasi due milioni di autonomi troveranno nel loro conto corrente i 600 euro ed entro venerdì tutti i pagamenti saranno ultimati».

Pronti anche i prestiti per le imprese: «I prestiti alle imprese da 25.000 euro per l’emergenza coronavirus saranno operativi da domani e le prime erogazioni potrebbero avvenire già da lunedì». Il ministro ha anche svelato quale potrebbe essere il contributo per gli autonomi erogato in aprile: «Un aumento a 800 euro dell’indennità da 600 euro per gli autonomi ad aprile è un numero verosimile. La nuova indennità arriverà automaticamente a fine mese».

Gualtieri ha anche difeso il ruolo della Bce in questa crisi: «Noi comunque ci sentiamo le spalle ben forti e ben coperte da un’istituzione comune europea che sta mettendo risorse in campo per aiutare tutti i Paesi, compresa l’Italia, a far fronte a questa crisi».

Speranza: «Ci sono risultati ma i numeri sono ancora seri e pesanti»

Ansa/Giuseppe Lami | Il minstro della Salute Roberto Speranza

Il ministro della Salute Roberto Speranza è stato ospite questa sera alla trasmissione Di Martedì su La7. Qui ha spiegato che la crisi non è ancora passata, anzi. Siamo nel pieno: «La situazione è ancora seria, le misure stanno portando i risultati e grazie al comportamento degli italiani è stato possibile salvate migliaia e migliaia di persone ma serve essere realisti perché i sono numeri ancora seri e pesanti».

Si amplia il fronte di “quelli-che-il-Mes”. Da Prodi a Berlusconi, fino a Confindustria e Renzi: a chi piace il Fondo Salva Stati

Ansa | Il segretario di Italia Viva Matteo Renzi

L’utilizzo del Mes per affrontare l’emergenza legata all’epidemia di Coronavirus è una prospettiva che interessa sempre più politici. Se per Matteo Salvini sarebbe come andare dallo strozzino, Matteo Renzi ha un’opinione opposta: «Il Mes senza condizionalità va usato di corsa». D’accordo con lui, anche se in modo più cauto, il segretario del Pd Nicola Zingaretti: «Da presidente di regione dico una cosa: se esisterà la possibilità, senza condizionalità e rispettando la sovranità italiana, di avere dei miliardi a sostegno della sanità, se ci saranno queste condizioni, io credo che dovremo prendere queste risorse: ci servono per gli ospedali e la sanità».

Piemonte, perse le tracce di alcuni pazienti

Afp/Marco Bertorello | Infermieri al lavoro all’ospedale Covid-19 di Verduno

La regione Piemonte ha chiesto all’Asl Città di Torino una relazione sulle comunicazioni dei medici famiglia ai Servizi di igiene di pazienti con sintomi riconducibili al Coronavirus. Relazione che, si apprende dall’assessore alla Sanità Luigi Icardi, sarebbero andate perse: «Dalle prime informazioni sembrerebbe evidente che il problema sia stato causato da uno straordinario flusso di email. Se ci sono delle responsabilità, verranno accertate».

Link utili

Il parere degli esperti:

Sullo stesso tema: