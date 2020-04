Sono 22.745 le vittime in Italia. Il numero dei guariti è il più alto di sempre: +2.072. In Lombardia scendono ancora i ricoveri e le terapie intensive. Il Parlamento europeo vota contro i Coronabond e apre al Mes. Azzolina: «Impossibile riaprire le scuole a maggio». Ipotesi sulle riaperture: Italia divisa in 3 macro-aree, ma Palazzo Chigi frena: «Nessuna ipotesi definitiva». Ricciardi: «Certa la seconda ondata in autunno, ma se si accelerano le riaperture c’è il rischio arrivi prima dell’estate»

Elezioni amministrative, regionali e referendum: quando si vota? Le ipotesi

ANSA/ORIETTA SCARDINO | Operazioni di spoglio delle schede elettoriali

A causa della pandemia di Coronavirus in Italia, a differenza di alcuni altri Paesi nel mondo, le elezioni amministrative, regionali e il referendum sul taglio dei parlamentari, previste per la primavera, sono state messe in stand-by e rimandate a data da destinarsi. Secondo le ipotesi che emergono in queste ore e riferite da Ansa, l’arco temporale in cui si potrebbero svolgere va dal 12 luglio sino al 1 novembre per le regionali (Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d’Aosta, ndr), mentre per le elezioni comunali la finestra potrebbe essere quella che va dal 15 settembre al 15 dicembre. Sussiste l’incognita per la data del voto del referendum sul taglio dei parlamentari, rinviato al prossimo autunno.

Tuttavia, tre governatori di regione (Zaia per il Veneto, Toti per la Liguria e De Luca per la Campania) starebbero facendo pressing sul Governo affinché si vada al voto il 12 luglio. Ma vista la difficoltà del momento e le incognite per i prossimi mesi sul contenimento della pandemia di Covid-19, il Governo sembra auspicare che gli enti locali, Regioni e Comuni, cerchino di accordarsi su un’unica data comune, al fine di includere sia le elezioni regionali, sia le comunali, sia il referendum sul taglio dei parlamentari. Una sorta di “election day” che potrebbe aver luogo il prossimo autunno, sempre che la pandemia di Covid-19 lo permetta.

Galli: «Le riaperture vanno programmate, non anticipate»

ANSA | Il dottor Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano

Mentre il dibattito politico e pubblico è sempre più concentrato sulle possibili date di riapertura e di ripartenza per la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus, il direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, il dottor Massimo Galli, intervenendo durante la trasmissione Otto e Mezzo, mette un freno a tutte le ipotesi e date (in particolare modo quella del 4 maggio) che stanno circolando ormai da giorni.

«Le riaperture vanno programmate, non vanno anticipate», commenta in modo netto il professor Sacchi. La riapertura andrà considerata a scaglioni, per priorità – spiega il direttore del Sacco – e stratificata per età. La riapertura è anche una necessità, perché il rischio zero non si sa quando lo avremo». «Si deve ripartire col massimo dell’attenzione – sottolinea il professor Sacchi – quella che non abbiamo avuto precedentemente. E avremo la necessità che non succeda che i mezzi di trasporti siano pieni di persone», chiosa telegraficamente.

Il nuovo Coronavirus è stato creato in laboratorio per trovare un vaccino contro l’Hiv? Lo dice Montagnier, ma non è così!

Secondo il virologo francese Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina nel 2008 per aver isolato per primo l’Hiv, il SARS-CoV-2 sarebbe stato prodotto in un laboratorio di Wuhan, in Cina. Secondo Montagnier il SARS-CoV-2 sarebbe il risultato (fallito) di un esperimento per trovare un vaccino per l’Hiv. Tuttavia, le ipotesi a sostegno della sua tesi sono attualmente prive di fondamento scientifico e non presentano fondamenti concreti. A ciò si aggiunge il fatto che l’unica certezza che attualmente ha la comunità scientifica è che il virus ha origine naturale nel pipistrello.

Arcuri: «Al via la gara per i test sierologici per l’indagine a campione sulla diffusione del Coronavirus»

ANSA | Immagine esemplificativa di test sierologici per il Covid-19

Come anticipato durante il punto stampa della Protezione Civile dal presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha indetto un bando di gara per l’acquisto di kit, reagenti e consumabili volti alla produzione di 150mila test sierologici da utilizzarsi per un’indagine sulla diffusione del Coronavirus, da effettuarsi su un campione di circa 150mila persone.

La gara avverrà «in procedura semplificata» e di massima urgenza e si concluderà entro il 22 aprile. Dopo tale data, una volta vagliate le proposte, entro il 29 aprile verrà sottoscritto il contratto di fornitura a chi vincerà il bando. «L’obiettivo fondamentale – si legge nella nota ufficiale del Governo – è quello di determinare l’estensione dell’infezione nella popolazione italiana, utile ad una riduzione graduale delle misure di contenimento del contagio».

I requisiti delle proposte di test sierologici per entrare in gara

Nel bando ufficiale di gara per la call ai test sierologici lanciata oggi dalla Protezione Civile sono stati chiariti alcuni requisiti e parametri di progettazione dei «Kit del tipo CLIA e/o ELISA per l’effettuazione di 150.000 test sierologici finalizzati ad un’indagine campione sulla diffusione dell’infezione da SarsCoV2».

I test, infatti, dovranno avere «sensibilità non inferiore al 90%», mentre la rapidità di risposta e di responso del risultato dovrà permettere di «processare almeno 120 test all’ora». Inoltre, alle aziende viene richiesto che siano sufficientemente preparate per una eventuale «possibile estensione della fornitura dei kit, per l’effettuazione di ulteriori 150mila tamponi». Sempre secondo i requisiti presenti nel bando, i kit per i test sierologici dovranno essere forniti a partire dal 3 maggio.

Il testo del bando di gara per i kit per i test sierologici per il SARS-CoV-2

Locatelli (Css): «Nelle prossime ore al via un bando per i test sierologici»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il presidente del Css, il dottor Franco Locatelli

«Nelle prossime ore – ha annunciato il dottor Franco Locatelli a margine del punto stampa della Protezione Civile per dare conto dei dati quotidiani relativi all’emergenza Covid-19 in Italia – verrà avviato un bando della durata di 5 giorni per tutte le aziende che ritengono di avere i test sierologici che rispondono ai requisiti indicati dal governo». «Un panel identificato dal commissario Arcuri – ha specificato il presidente del Centro Superiore di Sanità – con competenze tra loro complementari, procederà all’identificazione del test» più appropriato e adeguato, che verrà poi somministrato a un campione di 150mila persone, divise in 6 fasce secondo dati Istat.

Al via da Roche test sierologici

Ansa

Arriva dalla casa farmaceutica svizzera Roche un test sierologico per individuare la presenza di anticorpi contro il Coronavirus nei pazienti esposti al contagio da Covid-19. Secondo quanto diffuso tramite una nota, l’azienda mira a rendere il test disponibile agli inizi di maggio all’interno della Ue e sta lavorando con la Fsa americana a «un’autorizzazione d’emergenza». «L’individuazione di questi anticorpi – spiega Roche – potrebbe aiutare a indicare se una persona ha sviluppato un’immunità al virus».

Ricciardi: «Certa la seconda ondata in autunno, ma se si accelerano le riaperture c’è il rischio arrivi prima dell’estate»

ANSA / CIRO FUSCO | Il rappresentante italiano Oms e consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi

Il rappresentante italiano Oms e consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, non ha dubbi: una seconda ondata dell’epidemia di Coronavirus in autunno è più una certezza che una mera ipotesi. Il professor Ricciardi, tuttavia, ha messo in guardia dalla corsa alle riaperture: «Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti. Per questo è molto importante non accelerare le riaperture». Il rischio, secondo il professor Ricciardi è che la seconda ondata arrivi ben prima dell’autunno, ma già in estate.

Ricciardi: «Le scelte compiute da alcuni leader politici mondiali sono responsabili degli effetti sui popoli»

Inoltre, nell’intervista al giornale Ilcaffeonline, Ricciardi ha sottolineato il peso delle scelte politiche, non sempre adeguate, per contenere la pandemia. Non a caso, «le scelte compiute da alcuni leader politici mondiali sono responsabili degli effetti sui loro popoli. Se ci sono stati più morti rispetto ad altri è perché le decisioni sono state prese o in modo tardivo o in modo sbagliato – osserva Ricciardi – L’esempio più eclatante è quello della Gran Bretagna e degli Stati Uniti, dove i governi non hanno ascoltato i consiglieri scientifici e hanno reagito in maniera estremamente ritardata». In altri Paesi come Germania, Corea del Sud e Finlandia la risposa è stata più solida e unitaria, e di conseguenza più efficace.

Ricciardi: «La “nuova normalità” si baserà su diagnostica, tecnologia e distanziamento sociale»

Quanto alla fase di convivenza col SARS-CoV-2, il professor Ricciardi auspica «che sia una convivenza di mesi e non di anni, ma ci troveremo di fronte a una nuova normalità». E in questa “nuova normalità” sarà «il distanziamento fisico, la distanza tra le persone che non sono certe del loro stato immunologico» a fare la differenza.

«Naturalmente – prosegue Ricciardi – questo stato potrà essere conosciuto e tracciato meglio attraverso una diagnostica più estesa e mirata e grazie all’uso delle tecnologie». «Non c’è dubbio che i Paesi che hanno reagito meglio sono quelli che hanno utilizzato meglio le armi della diagnostica e delle tecnologie. Su questo ho invitato da diversi giorni i miei colleghi e i decisori ad agire con più rapidità rispetto a quanto fatto finora», ha chiosato infine il professor Ricciardi.

L’ipotesi: Italia divisa in tre, riaperture per macroaree

ANSA | Uno scorcio di Milano

Ripartire sì, con tempi e modi diversi in un’Italia divisa in tre macroaree. Secondo quanto ricostruisce l’Ansa, sarebbe questa l’ipotesi sul tavolo del pool di esperti ed esperte che dovrà dare all’esecutivo indicazioni di indirizzo generale per l’uscita dalla serrata. L’Italia verrebbe divisa in 3: Nord, Centro e Sud. Macroaree delineate in base alla diffusione del contagio da Coronavirus, riaperture differenziate per zone a seconda della diffusione del contagio, con un monitoraggio dopo 15 giorni per verificare la tenuta del contenimento e, in caso contrario, procedere a nuove chiusure.

Palazzo Chigi: «Riaperture? Nessuna ipotesi definitiva»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Una veduta di Palazzo Chigi, Roma

Al netto delle diverse ipotesi circolate negli ultimi giorni circa le riaperture, fonti di Palazzo Chigi, attraverso una nota ufficiale, hanno sottolineato come «in alcuni casi si tratta di ipotesi che non hanno alcun tipo di fondamento, in altri di ipotesi che sono ancora allo studio e quindi non possono essere in alcun modo considerate definitive». In sostanza: «le decisioni sull’allentamento del lockdown saranno comunicate dopo la conclusione dei lavori della task force sulla Fase 2».

Trasferiti sulla Rubattino i 149 migranti della Alan Kurdi. Dopo la quarantena saranno redistribuiti in Europa

Ansa | La nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye

Si è concluso il trasbordo delle 149 persone a bordo della nave Alan Kurdi dell’Ong tedesca Sea Eye. Dopo aver atteso due settimane dal soccorso, ora dovranno trascorrere altri 14 giorni sul traghetto Rubattino della Tirrenia. Dopodiché, saranno redistribuiti tra i vari Paesi dell’Unione europea. Si tratta di una quarantena obbligatoria disposta per evitare i rischi da Coronavirus.

Ad assistere i migranti e a gestire la loro sorveglianza sanitaria sarà la Croce rossa. I porti italiani restano ufficialmente chiusi per la durata dell’emergenza Covid perché considerati luoghi “non sicuri”, così come sancito da un decreto dell’8 aprile firmato dai ministri Luigi di Maio (Esteri), Luciana Lamorgese (Interno), Paola De Micheli (Infrastrutture) e Roberto Speranza (Salute).

Piemonte, 19.954 positivi e 2.224 decessi dall’inizio dell’epidemia

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Piazza Vittorio deserta durante il lockdown, Torino

In Piemonte continua inesorabilmente ad aumentare il numero di persone contagiate dal SARS-CoV-2. Complessivamente, secondo il bollettino ufficiale dell’Unità di crisi della Regione, sin dall’inizio dell’epidemia si contano 19.954 casi positivi, con un aumento nelle ultime ore di 693 nuovi positivi)., 2.224 decessi (+78 rispetto a ieri) e 2.136 guarigioni. Attualmente i pazienti ricoverati con sintomatologia sono 3.266, 328 in terapia intensiva e 10.406 in isolamento domiciliare. Sino ad ora sono stati effettuati dalla regione Piemonte 89.136 test. Nel dettaglio il numero dei pazienti risultati positivi al SARS-CoV-2 sin dall’inizio della pandemia sono così ripartiti per provincia:

Alessandria : 2.718;

: 2.718; Asti: 964;

964; Biella : 728;

: 728; Cuneo : 1.921;

: 1.921; Novara : 1.890;

: 1.890; Torino : 9.543;

: 9.543; Vercelli : 947;

: 947; Verbano-Cusio-Ossola : 918;

: 918; Residenti fuori regione : 213;

: 213; In elaborazione: 112.

Il governatore del Piemonte Cirio: «Da 4 maggio al via una nuova normalità»

Ansa/Alessandro Di Marco | Il governatore del Piemonte Alberto Cirio

Alberto Cirio, governatore del Piemonte, fa parte di chi vuole cominciare al più presto una nuova fase in cui la convivenza con il virus diventerà quotidiana: «Parlare di normalità sarebbe imprudente, ma credo che il 4 maggio si possa iniziare una nuova normalità. Aspettare a braccia conserte che il virus se ne vada per ripartire come prima è il più grande errore che si possa fare». L’obiettivo di Cirio è quello di ricominciare con una nuova normalità: «Attrezzarci in questa fase di coda del virus epidemico per ripartire con una nuova normalità per ripartire in sicurezza è il grande sforzo di responsabilità e di lungimiranza che la politica tutta deve fare».

Piemonte, Cirio: «Serve una fase 2 anche per la sanità»

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO/Il presidente del Piemonte Alberto Cirio

Per il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, una fase 2 di contenimento e convivenza con il Covid19 dovrà tenere conto anche un piano per la sanità: «La prima cosa che costruiremo in Piemonte nei prossimi giorni, non ricostruiremo ma costruiremo, sarà la medicina territoriale perché serve non solo per il coronavirus, ma per tutto», ha detto il governatore ospite di Uno Mattina su Rai Uno.

Sull’emergenza nella sua regione Cirio ha parlato di una falla del sistema sanitario piemontese: «La medicina del territorio è mancata perché non c’era – sostiene Cirio – Facevo il presidente da sette mesi quando è scoppiata l’epidemia e la sanità non la distruggi e non la costruisci in sette mesi, prendi quella che c’è. Ho trovato punte di eccellenza straordinaria: in Piemonte non abbiamo mai dovuto decidere chi curare, abbiamo curato tutti perché si sono raddoppiati i posti di terapia intensiva e triplicati quelli di sub-intensiva». Su la fase di riapertura Cirio ha sottolineato che per quanto riguarda il 4 maggio: «Sarà la scienza medica a dirci se quello sarà il momento giusto».

Toscana, 8.110 positivi, 602 decessi e 925 guarigioni

BRESSAN / AFP / CARLO BRESSAN | Piazza del Duomo a Firenze durante il lockdown

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 167 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 e 17 nuovi decessi, portando così il numero dei contagi complessivamente a quota 8.110 e le morti per Covid-19 a 602. I casi attualmente positivi sono 6.583. Tra questi 898 persone si trovano ricoverate negli ospedali della regione con sintomatologia, mentre 207 pazienti sono in terapia intensiva e 5.478 persone si trovano in isolamento domiciliare. Quanto alle guarigioni, sin dall’inizio della pandemia, in Toscana si son contate 454 guarigioni virali (negativizzati) e 471 guarigioni cliniche (pazienti non negativizzati, ma che non hanno più sintomatologia). Dal primo febbraio a oggi, 17 aprile, in Toscana sono stati effettuati 96.231 tamponi.

Campania, 3.027 casi attualmente positivi. 293 decessi dall’inizio dell’epidemia

ANSA/ CIRO FUSCO | Napoli durante il lockdown per il Coronavirus

I dati ufficiali rilasciati dalla regione Campania parlano di un’epidemia in crescita discretamente contenuta. Il numero totale dei positivi sono 3.951 sin dall’inizio dell’epidemia. Di questi, 293 pazienti sono deceduti, mentre sono state registrate 631 guarigioni (di cui 457 totalmente guariti e 174 clinicamente guariti). Attualmente 622 persone sono ricoverate con sintomatologia, 76 in terapia intensiva, mentre 2.329 persone si trovano in isolamento domiciliare. Il numero di persone risultate positive sin dall’inizio della pandemia in Campania risulta così ripartito nelle varie province:

Napoli : 2.109 (di cui 826 Napoli Città e 1283 Napoli provincia);

: 2.109 (di cui 826 Napoli Città e 1283 Napoli provincia); Salerno : 599;

: 599; Avellino : 423;

: 423; Caserta : 393;

: 393; Benevento : 164;

: 164; In corso di verifica: 263.

De Luca: «L’apertura della regione la decide il Governo. Chi dovesse rientrare dalle zone più colpite andrà in quarantena»

ANSA/CIRO FUSCO | Il governatore della Campania Vincenzo De Luca

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in serata ha chiarito e ribadito che «l’apertura totale di una regione deve essere decisa a livello centrale sulla base di decisioni scientifiche, ed è una decisione che coinvolge tutto il resto del Paese». Per tali ragioni, spiega il governatore, «per quanto riguarda la Campania, per evitare il diffondersi dell’epidemia, dovrà andare in quarantena chi arriva da regioni dove c’è un livello altissimo di contagio, e ancora riduzione del numero dei treni provenienti da quei territori e controlli rigorosi alle stazioni ferroviarie».

De Luca: «Chiudiamo la Campania se le Regioni del Nord allentano le misure»

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è espresso contro i governatori del Nord (e della Sicilia, ndr) che stanno pensando a uno stop anticipato del lockdown da Coronavirus. «Chi preme per affrettare la ripresa di tutto ma dobbiamo avere grande senso di responsabilità». «Se dovessimo avere corse in avanti in regioni dove c’è il contagio così forte – ha aggiunto – la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo una ordinanza per vietare l’ingresso dei cittadini provenienti da quelle regioni».

Puglia, 2.656 casi attualmente positivi. 307 decessi dall’inizio dell’epidemia

ANSA/ INGENITO | I controlli sui lavoratori dell’ex Ilva di Taranto, durante la pandemia di Covid-19

Secondo il bollettino ufficiale diffuso dalla regione Puglia, sono arrivati a quota 3.327 i casi positivi nella Regione. Di questi , 2.656 sono attualmente positivi al SARS-CoV-2. Attualmente, 2.004 pazienti si trovano in isolamento domiciliare, 590 ricoverati con sintomatologia e 62 in terapia intensiva. Il numero complessivo dei deceduti è salito a 307, mentre quello dei guariti a 364. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 38.278 test. I casi totali sin dall’inizio della pandemia sono così suddivisi secondo le province pugliesi:

Bari : 1.050;

: 1.050; Barletta-Andria-Trani : 333;

: 333; Brindisi : 439;

: 439; Foggia : 807;

: 807; Lecce : 434;

: 434; Taranto : 235;

: 235; Fuori regione : 25;

: 25; In corso di attribuzione: 4.

REGIONE PUGLIA | La ripartizione per province dei casi positivi al Covid-19 sin dall’inizio della pandemia

Emiliano: «Nuova ordinanza che rende possibile lo spostamento per prendersi cura degli orti e degli allevamenti»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia

Grazie alla nuova ordinanza firmata oggi, 17 aprile, dal governatore della Puglia, Michele Emiliano, sarà possibile spostarsi «all’interno del proprio comune o verso un altro comune, per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e la conduzione di allevamenti di animali», ossia per prendersi cura degli orti e di allevamenti privati. Tuttavia, tale spostamento sarà permesso solo una volta al giorno e sarà necessaria un’autodichiarazione che attesti il possesso del terreno agricolo su cui si andrà a operare.

Sicilia, 2.139 casi attualmente positivi. 190 decessi dall’inizio dell’epidemia

ANSA / IGOR PETYX | Uno scorcio di Villafrati, in provincia di Palermo, durante il lockdown per il Coronavirus

Sono saliti a 2.139 i casi di positività al Coronavirus registrati nel bollettino ufficiale della Regione Sicilia. Il numero di pazienti guariti è pari a 296 (+15 rispetto alla giornata di ieri). I decessi registrati invece sono complessivamente 190 (+3 nelle ultime 24 ore). I pazienti ricoverati con sintomatologia sono 567, mentre 46 si trovano in terapia intensiva. Infine, 1.572 si trovano in isolamento domiciliare. Complessivamente sin dall’inizio della pandemia sono stati svolti 45.172 test. Scendendo nel dettaglio, i pazienti attualmente positivi sono così ripartiti per provincia:

Trapani : 113;

: 113; Palermo : 335;

: 335; Agrigento : 129;

: 129; Enna : 304;

: 304; Messina : 377;

: 377; Catania : 607;

: 607; Siracusa : 101;

: 101; Ragusa : 59;

: 59; Caltanissetta: 114.

Emilia Romagna, 13.585 casi attualmente positivi. 2.903 decessi dall’inizio dell’epidemia

EPA/RED HANDOUT / Il personale dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna al lavoro per produrre disinfettanti anti Covid-19

Salgono a 21.834 i casi di positività in Emilia-Romagna sin dall’inizio della pandemia di Coronavirus. I pazienti attualmente positivi sono 13.585, mentre il numero di persone guarite è salito di 366 unità, per un totale di 5.346 guarigioni. I decessi salgono a 2.903, 60 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 309 (+3 rispetto a ieri), mentre le persone ricoverate con sintomatologia sono 3.330. 9.946 i pazienti in isolamento domiciliare. Il numero di tamponi eseguito sino ad oggi dalla regione è pari a 116.826.

Liguria, 4.604 casi attualmente positivi. 866 decessi dall’inizio dell’epidemia

ANSA/LUCA ZENNARO | Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, davanti a una tenda per pazienti affetti da Covid-19

Secondo l’ultimo bollettino ufficiale della Regione Liguria sono 4.604 le persone attualmente positive al Coronavirus. Di queste, 2.455 si trovano in isolamento domiciliare, 1.002 ospedalizzate con sintomatologia e 105 in terapia intensiva. Sale il numero dei guariti: sono infatti 1.147 i pazienti clinicamente guariti e 716 i negativizzati. Aumenta di 38 unità il numero di pazienti deceduti, per un totale di 866 decessi. I tamponi eseguiti sin dall’inizio dell’emergenza sono stati complessivamente 28.181.

Lazio, 4.214 casi attualmente positivi. 332 decessi dall’inizio dell’epidemia

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Uno scorcio di Roma durante il lockdown per Coronavirus

Nella Regione Lazio, secondo quanto comunicato nel bollettino dell’Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione, si sono registrati nelle ultime 24 ore 144 nuovi casi di positività a Coronavirus e 12 morti. I ricoverati con sintomatologia sono attualmente 1.332, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 187. 2.695 le persone in isolamento domiciliare e 978 le persone guarite. In totale, sin dall’inizio della pandemia sono stati esaminati 5.524 casi. Scendendo nel dettaglio, i nuovi positivi sono così ripartiti:

17 nell’Asl Roma 1;

28 nell’Asl Roma 2;

10 nell’Asl Roma 3;

38 nell’Asl Roma 4;

14 nell’Asl Roma 5;

15 nell’Asl Roma 6;

12 nell’Asl di Frosinone;

9 nell’Asl di Latina;

0 nell’Asl di Rieti;

1 nell’Asl di Viterbo.

Presso l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù nelle ultime 24 ore sono stati valutati 67 pazienti ritenuti sospetti, ma solo uno è risultato positivo al SARS-CoV-2. Complessivamente presso la struttura sono ospedali 8 bambini e 6 familiari positivi.

Calabria, 491 casi attualmente positivi. 73 decessi dall’inizio dell’epidemia

Sono saliti a 991 i casi di positività al Coronavirus registrati nel bollettino ufficiale della Regione Calabria sin dall’inizio della pandemia. Attualmente 491 persone sono attualmente positive. Il numero di pazienti guariti è pari a 99, mentre i decessi salgono a 73 persone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva presso le strutture sanitarie della Calabria sono 7, quelli ricoverati con sintomatologia 154, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 658. In totale, sin dall’inizio dell’emergenza, nella Regione son stati svolti 21.657 test.

Lombardia: 1.041 nuovi positivi e 243 morti in più rispetto a ieri

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro per la tutela dei cittadini durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Il bollettino del 17 aprile

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e il responsabile delle Malattie infettive dell’Unità di crisi di Regione Lombardia, Danilo Cereda, hanno comunicato gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus nella Regione. I nuovi positivi sono 1.041 (ieri, 16 aprile, erano stati rilevati +941 nuovi casi), per un totale di 64.135 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia (ieri ammontavano a 63.094). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 243 (ieri erano decedute 231 persone). In totale, le vittime in Lombardia sono ora 11.851, mentre ieri si attestavano a 11.377.

I pazienti in terapia intensiva sono 971: -61 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.032. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono attualmente 10.627 (-729 rispetto a ieri quando erano 11.356). I positivi in isolamento domiciliare sono in totale 21.836 (ieri erano 20.702). Le persone guarite sono in tutto18.850, ieri erano 18.396. Il numero dei tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia è di 243.513 (ieri erano 232.674).

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Milano 15.277 (+325)

15.277 (+325) Bergamo 10.590 (+72)

10.590 (+72) Brescia 11.567 (+212)

11.567 (+212) Cremona 5.313 (+40)

5.313 (+40) Monza e Brianza 3.975 (+43)

3.975 (+43) Pavia 3.448 (+58)

3.448 (+58) Lodi 2.678 (+52)

2.678 (+52) Mantova 2.748 (+57)

2.748 (+57) Lecco 2.005 (+19)

2.005 (+19) Como 2.285 (+52)

2.285 (+52) Varese 2.021(+52)

2.021(+52) Sondrio 866 (+2)

La diretta da Palazzo Lombardia

Sebastiani: «Tredici province a casi 0, la metà nelle isole»

Giovanni Sebastiani, matematico e ricercatore del Cnr, ha commentato per Open gli ultimi numeri del bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Secondo Sebastiani sono due le province italiane a non aver ancora raggiunto il picco: Novara e Brindisi. Inoltre, ce ne sono 13 che nella giornata di oggi hanno fatto registrare zero contagi. Di queste, diverse sono situate in Sicilia e in Sardegna: «Probabilmente l’accesso chiuso e il naturale isolamento sono condizioni migliori per la diminuzione dei contagi», osserva il ricercatore del Cnr. Al di là di alcune differenze territoriali, secondo le rilevazioni del matematico si procede verso una fase di stabilizzazione.

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Tredici province a casi 0, la metà nelle isole» – La videointervista – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

In Italia le persone attualmente positive sono 106.962, +355 rispetto a ieri. 575 le nuove vittime

Il bollettino della Protezione civile del 17 aprile 2020

Con 575 vittime nelle ultime 24 ore per Coronavirus, il numero complessivo dei morti è salito a 22.745 (ieri erano 22.170 e le vittime in 24 ore erano state 525 ). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile illustrato da Angelo Borrelli l’aumento del numero delle persone attualmente positive è di +355, per un totale di 106.962 (ieri erano 106.607). Il totale dei test tocca oggi quota 1.244.108. I casi totali di contagi dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 172.434, con un incremento di 3.493 in un giorno (ieri erano 168.941).

I pazienti dimessi sono in totale 42.727, con 2.563 persone guarite nelle ultime 24 ore (ieri erano +2.072). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 25.786 (ieri erano 26.893). Le persone in terapia intensiva sono 2.812 (-124 rispetto a ieri quando erano 2.936) . Sono 78.364 le persone in isolamento domiciliare, contro i 76.778 di ieri.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa (17 aprile)

Borrelli: «Stop alle conferenze quotidiane»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli

Angelo Borrelli ha comunicato che i punti stampa della Protezione Civile sulla situazione Coronavirus in Italia saranno diminuiti: non ci saranno più conferenze quotidiane, ma si terranno solo due appuntamenti a settimana, il lunedì e il giovedì. Lo stop inizierà già da domani, e la prossima conferenza è in programma per lunedì 20 aprile. Gli aggiornamenti sui dati verranno caricati ogni giorno sui canali online del Dipartimento.

Locatelli: «Il contenimento dei contagi al Centro-Sud è un dato di fatto»

Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ha parlato durante la quotidiana conferenza stampa della Protezione Civile sulla situazione Coronavirus in Italia. Stando a quanto dichiarato, il contenimento della situazione epidemica al Centro Sud è ormai un fatto assodato: «Essere riusciti a impedire la diffusione del contagio nelle regioni del centro sud è un dato ormai solidamente corroborato dall’evidenza dei numeri», ha dichiarato Locatelli. «Anche oggi – ha aggiunto – ben 13 tra Regioni e Province autonome hanno un numero di decessi inferiore a due cifre, addirittura due regioni senza casi fatali».

Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia (17 aprile)

ISS / EPICENTRO | Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia (17 aprile)

Aumentano i decessi tra i medici: il totale sale a 131. Le vittime tra gli infermieri sono 34

Ansa

Ancora due morti causate dal Coronavirus tra i medici. Secondo quanto comunicato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) oggi sono venuti a mancare il dottor Elfidio Ennio Calchi, medico chirurgo, e Carmine Sommese, medico ospedaliero. Il totale delle vittime sul lavoro sale quindi a 131. Cresce anche il numero dei morti tra le file degli infermieri, la seconda categoria più colpita per numero di vittime e la prima per numero di contagi. Stando a quanto comunicato dalla Fnopi, nella giornata di oggi, 17 aprile, altri tre infermieri sono deceduti per l’infezione da Covid-19, portando il bilancio totale a 34 vittime. I contagi, in totale, sono 8.800.

Il M5s ancora contro il Mes: «Il mandato a Conte è chiaro: è uno strumento inadeguato»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il capo politico del M5S Vito Crimi

Il Parlamento Europeo ha votato a favore di un’apertura degli Stati membri al Mes, una delle opzioni al vaglio per uscire dalla crisi da Coronavirus, ma il Movimento 5 Stelle non indietreggia sulla sua posizione anti-Salva Stati. «Il mandato del M5s a Conte è chiaro», ha affermato Vito Crimi. «Bisogna riuscire a ottenere uno strumento che consenta all’Europa unita di affrontare la crisi: emissione di debito condiviso e che la Bce svolga un ruolo più incisivo. Il Mes è inadeguato – ha insistito – inutile dirlo, tra l’altro con risorse insufficienti».

Crimi: «La ripresa delle attività il 4 maggio non è certa»

Il Movimento 5 Stelle è intervenuto nel dibattito sulla ripresa delle attività il 4 maggio. Secondo il capo politico Vito Crimi, allo stato attuale dell’emergenza Coronavirus è «assolutamente impossibile dire che il 4 maggio è una data sicura» per la ripartenza. Intervistato su Radio 1, ha affermato che bisognerà «aspettare per vedere come evolve la situazione».

«Dobbiamo sentire il parere del comitato tecnico-scientifico – ha insistito – e il parere delle parti sociali ed economiche. Solo a quel punto la politica decide avendo come obiettivo prioritario la tutela della salute». Secondo Crimi, una riapertura «affrettata» avrebbe conseguenze «eccessivamente negative».

Abruzzo, 97 nuovi positivi. 3 i decessi nelle ultime 24 ore

La Regione Abruzzo ha comunicato i dati della situazione Coronavirus sul territorio. A oggi, 17 aprile, sono riusultate positive 2443 persone, con un aumento di 97 casi rispetto a ieri (quando i nuovi positivi erano risultati essere 72). Nel totale sono compresi anche i 246 pazienti deceduti (+3 rispetto a ieri). I ricoveri sono attualmente 319 (-5 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono ora 43 (+1 rispetto a ieri). I nuovi guariti sono invece 2, per un totale di 255 dall’inizio dell’epidemia.

Il Parlamento europeo vota contro i Coronabond. Sì a recovery bond e al Mes

EPA/OLIVIER HOSLET | Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli

Il Parlamento europeo ha votato una risoluzione sull’azione coordinata dell’Unione europea contro la pandemia da Coronavirus e le sue conseguenze sull’economia dei diversi Stati membri. Il testo, passato con 395 sì, 171 contrari e 128 astenuti, contiene l’introduzione dei Recovery Bond garantiti dal bilancio Ue, l’esortazione agli Stati membri all’uso del Mes, e il no ai Coronabond – richiesti insistentemente dall’Italia durante le riunioni dell’Eurogruppo.

Le principali disposizioni adottate dalle Regioni

Nel Lazio da settembre scatta l’obbligo di vaccino antinfluenzale per over 65 e personale sanitario

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato un’ordinanza che prevede, a partire dal 15 settembre 2020, l’obbligo di vaccino antinfluenzale e anti pneumococcica per gli over 65 e per il personale sanitario. Per quanto riguarda il personale sanitario, la mancanza di vaccino comporterà la sospensione temporanea dell’idoneità alla professione, mentre agli over 65 non vaccinati non potranno accedere ai centri anziani o agli altri luoghi di aggregazione che non garantiscono il distanziamento sociale.

Calcio, il presidente della Figc: «Ripartenza possibile già dal 4 maggio»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il presidente della Figc Gabriele Gravina

La data del 4 maggio piace anche al mondo dello sport. La fine della fase 1 dell’emergenza Coronavirus sembra essere vicina in particolare per il calcio. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha dichiarato in un’intervista a Un giorno da pecora su RaiRadio1 di condividere la speranza del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora di «poter ripartire già i primi giorni di maggio con le dovute cautele e garanzie». «Abbiamo elaborato un protocollo sanitario rigido ma flessibile – ha dichiarato – che consegneremo domani ai ministri Spadafora e Speranza».

Il programma della Federazione per riprendere le attività consiste in un periodo di «controllo per garantire la negatività di tutti coloro che partecipano agli eventi». Qualora risultassero tutti negativi allora, secondo Gravina, non ci sarebbe «il problema di distanziamento di contagiosità» (anche se va notato che l’asintomaticità e la presintomaticità costituiscono comunque un rischio per la diffusione del virus, ndr). «Per quanto riguarda la Lega di A – ha sottolineato – siamo in attesa di un calendario». L’ipotesi, ancora tutta da confermare, è che la stagione calcistica possa riprendere con le semifinali di Coppa Italia di fine maggio.

Fontana: «L’utilizzo di quelle case di riposo per i malati Covid è responsabilità dell’Ats»

ANSA/ MOURAD BALTI TOUATI | Il presidente della Lombardia Attilio Fontana

Sulle Rsa «credo proprio che non abbiamo assolutamente sbagliato niente». A dirlo è il presidente della Lombardia Attilio Fontana al Tgr Lombardia, commentando il focolaio di contagi da Coronaviurus avvenuto nelle residenze per anziani della regione, soprattutto al Pio Albergo Trivulzio. «Abbiamo fatto una scelta», ha detto Fontana, che ha poi accusato l’Agenzia di Tutela della Salute (Ats) di essere responsabile della valutazione delle condizioni dei degenti. «L’Ats doveva controllare le condizioni delle delibera – ha dichiarato – ossia l’isolamento in singoli reparti e dipendenti dedicati esclusivamente a quei pazienti, e, sulla base delle risultanze tecniche, abbiamo portato avanti il provvedimento».

Fontana: «Per la riapertura serve il via libera dalla scienza»

Fontana ha poi parlato della Fase 2 in collegamento con la trasmissione Mattino Cinque. «Nell’ipotesi in cui l’evoluzione del virus dovesse andare in senso positivo e ci fossero le condizioni, noi il 4 maggio dovremo essere pronti per la riapertura purché non prescinda mai dalla sicurezza dei nostri cittadini e lavoratori». «La condizione ineludibile per parlare di riapertura – ha aggiunto – è che ci sia il via libera della scienza. Se la scienza ci dirà bisogna stare chiusi staremo chiusi, però allo stesso tempo non possiamo farci trovare impreparati».

In una clinica psichiatrica nel genovese sono positivi 38 pazienti su 40 (3 le vittime)

ANSA/LUCA ZENNARO | La serranda di un negozio chiusa a Genova dopo le nuove normative varate dal Governo per combattere la pandemia di Covid-19

Drammatici i risvolti dell’epidemia da Coronavirus nella residenza Skipper di Masone, in provincia di Genova, che ospita malati psichiatrici. Sono 38 su 40 i pazienti risultati positivi al tampone sul Covid-19 e 3 le vittime. Secondo quanto testimoniato dalla direzione sanitaria, «nonostante l’attuazione dei protocolli indicati dalla Asl e da Alisa (la cabina di regia regionale della sanità ligure, ndr) e l’utilizzo dei dispositivi di protezione, anche la struttura ha subito l’attacco del virus maledetto, che ha aggredito ospiti e operatori».

A Milano il turismo è crollato del 95%

Ansa | Un rider a Milano attraversa piazza Duomo deserta

Un mese di marzo deserto nella città di Milano. Il Coronavirus, come prevedibile, ha bloccato anche il turismo, crollato del 95% rispetto all’anno precedente. A dare il dato è stato l’assessore al Turismo del Comune, Roberta Guaineri, in commissione riunita in video conferenza. Stando a quanto riferito, prima dell’emergenza, la situazione era positiva, con un indice di +16% nel mese di gennaio. «Si tratta di un dato preoccupante – ha detto Guaineri – perché il turismo porta un indotto importante in tutta la città e non solo nel settore specifico».

Prima del Covid-19, il turismo milanese puntava soprattutto sull’estero, con il 63% di arrivi stranieri nel 2018 e il 37% di italiani – Cina e Usa erano i Paesi di punta. Ora la città di Milano punta a creare una rete con le città lombarde per ripartire la prossima estate, in particolare con i comuni «più culturali e attrattivi come Bergamo, Brescia, Lago di Garda, Cremona, Como, e città che hanno già un’offerta turistica collaudata».

Istat e YouTrend: «I morti in Italia sono aumentati del 102% a causa del Covid-19»

ANSA/CESARE ABBATE | L’esterno della casa di riposo ‘La casa di mela’ nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli

Il 16 aprile, l’Istituto Italiano di Statistica (Istat) ha pubblicato i nuovi dati sulla mortalità in alcuni comuni italiani, che permettono di capire l’impatto dell’epidemia da Coronavirus sulla popolazione italiana. In tutto, l’Istat ha preso in considerazione i dati di 1.689 comuni – quelli che hanno registrato oltre 10 decessi negli ultimi tre mesi e dove la mortalità è aumentata almeno del 20% nel nuovo anno.

YouTrend ha pubblicato un’analisi statistica basata su quei dati, notando come «i 1.689 comuni registrassero complessivamente 20.454 decessi nel periodo considerato del 2019. Nel 2020, invece, i decessi salgono a quota 41.329, una crescita del 102%, raddoppiando».

La trasmissione silenziosa del Sars-Cov-2 tramite i presintomatici

Ansa

Il Coronavirus sarebbe in grado di rendere contagiosi i positivi da due a tre giorni prima della manifestazione dei sintomi. Lo riporta uno studio di Nature, condotto dall’Università di Hong Kong. La ricerca parla di una «considerevole trasmissione asintomatica», o meglio «presintomatica» – e cioè che avviene nei giorni di sviluppo della malattia. Un momento cruciale per la trasmissione, tanto che, nella loro conclusione, i ricercatori hanno stimato che il picco dei contagi possa essere raggiunto prima ancora che i positivi sviluppino i sintomi.

Umbria, 8 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. 2 i morti

La Regione Umbria ha comunicato i dati sulla situazione Coronavirus nel territorio a oggi, 17 aprile. In totale, i casi positivi al Covid-19 sono stati 1.337, con 8 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Attualmente risultano positive 788 persone, mentre i guariti sono in totale 492 (+44 rispetto a ieri). Il numero complessivo dei decessi è di 57: i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 2. Dei 143 pazienti positivi attualmente ricoverati, 31 sono in terapia intensiva (- 2 rispetto a ieri). Nel complesso sono stati eseguiti 22.802 tamponi.

Il documento del Trivulzio: I trasferimenti dei pazienti Covid-19 erano «gestiti con la Regione»

ANSA / MATTEO BAZZI | L’ingresso del Pio Albergo Trivulzio, l’istituto gerontologico di Milano, dove si sono registrati numerosi casi de decesso fra gli ospiti a causa della diffusione del Covid-19

Un documento del 24 marzo, firmato dal direttore generale del Trivulzio Giuseppe Calicchio (attualmente al centro di un’inchiesta per l’esplosione dei contagi da Coronavirus nella struttura), mette in luce i rapporti tra la Rsa e la Regione Lombardia. Nel testo si legge che la “Centrale Unica Regionale Dimissione Post Ospedaliera”, e cioè l’ente istituito sulla base della delibera dell’8 marzo per trasferire pazienti Covid-19 dagli ospedali verso le Rsa, e la cui «costituzione e gestione» è stata affidata al Pio Albergo Trivulzio di Milano, agiva «in coordinamento con l’Unità di Crisi regionale»

La Procura di Milano sta lavorando proprio per far luce su quel trasferimento di pazienti che potrebbe aver alimento la diffusione del virus nelle case di riposo. Nel documento si dà conto della nota inviata dalla Direzione generale Welfare della Regione al Trivulzio il 10 marzo, due giorni dopo la delibera regionale e con cui l’amministrazione ha affidato, appunto, la gestione della centrale di trasferimento dei pazienti al Pat.

Nel documento vengono elencati i compiti di questa nuova struttura e viene sottolineato che la “Centrale” gestita dal Trivulzio «opera in coordinamento con l’Unità di Crisi regionale» e si rapporta con «la centrale di coordinamento dei letti ospedalieri istituita presso l’Ospedale Sacco». Il medico «con funzioni di Direttore Sanitario garantisce il coordinamento e il confronto con la Centrale di coordinamento dei letti ospedalieri» del Sacco.

«Nessuna notizia della madre»: il figlio denuncia il Pio Albergo Trivulzio

Un esposto è stato presentato alla Procura di Milano da Salvatore Nigretti, 57 anni, assistito dagli avvocati Solange Marchignoli e Luca D’Auria: non avrebbe ricevuto da tempo alcuna notizia in merito alla salute dell’anziana madre, ospite del Pio Albergo Trivulzio. Di più: avrebbe ricevuto il divieto assoluto di trasferire la donna per metterla in sicurezza fuori dalla struttura. La denuncia entrerà a fare parte degli atti dell’indagine, coordinata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dai pm Mauro Clerici e Francesco De Tommasi, sui contagi e le morti alla ‘Baggina’.

«Nessuna notizia dei parenti nelle Rsa»: esposto a Busto Arsizio

Nessuna notizia, nessuna comunicazione, il blackout.È il contenuto dell’esposto presentato in Procura a Busto Arsizio (Varese), da parte di quattro famiglie di degenti ospiti nella Rsa “Accorsi” di Legnano (Milano). «Per giorni nessuno è stato in grado di parlare con i propri cari all’interno della struttura, le videochiamate sono state sospese. Circa cento famiglie totalmente isolate rispetto ai ricoverati».

Brusaferro: «Fare i test per convivere con il virus. Con app i tempi si ridurranno»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha parlato del percorso verso la fase 2 dell’emergenza Coronavirus durante la conferenza stampa organizzata dall’Iss. La fase di riapertura andrà fatta «con grande cautela», ha dichiarato, e bisognerà farlo «ripensando e riorganizzando la nostra organizzazione della vita sia nei trasporti che nel lavoro e nelle attività quotidiane». Inoltre, l’utilizzo dei test risulterà essenziale, perché «permetteranno di convivere con il virus e in particolare con il livello di contagiosità R sotto 1». Brusaferro ha poi speso parole in favore dell’app di tracciamento dei contagi da Covid-19: «L’app per il tracciamento permetterà di abbreviare i tempi – ha dichiarato – l’importante è rintracciare contatti, grazie a un pacchetto misure».

La testimonianza di un’operatrice Rsa: «Ho contagiato i miei genitori»

Ansa | Operatori sanitari al lavoro in una Rsa

Un’operatrice sanitaria della Rsa di Andora, la “Stella Maris”, in provincia di Savona, ha raccontato al quotidiano online IVG.it la sua esperienza di lavoro durante i giorni dell’emergenza Coronavirus nelle residenze per anziani. «Mi sono ammalata di Coronavirus al lavoro e ho contagiato i miei genitori», ha raccontato. «Mio padre è morto e io prendo calmanti per superare i sensi di colpa».

Secondo la testimonanza rilasciata, la donna ha accusato i primi sintomi del virus a inizio marzo ed è stata ricoverata qualche giorno. «Vivo con i genitori – racconta – ho provato ad isolarmi stando in camera, mangiando dopo di loro. Ma non è bastato». Il 19 marzo è stata dimessa dall’ospedale e il successivo il padre è peggiorato. E ora denuncia: «La residenza non ci ha informato in tempo della malattia di un’infermiera e non ci ha dotato di Dpi in tempo utile. Siamo stati avvisati solo il giorno prima che io avessi i sintomi, pretendo giustizia».

Nella struttura sono decedute per Covid-19 6 persone, tra cui una donna di 105 anni e una paziente malata terminale. Alle accuse ha risposto la dirigenza dell’Rsa: «La prima positività è stata evidenziata il 14 marzo, quando una nostra ospite è morta. Lo sconforto della operatrice è comprensibile ma non può giustificare conclusioni sommarie. Non si può affermare con certezza che il virus l’abbia contagiata dentro la struttura».

Roma, allo Spallanzani 301 pazienti dimessi

Sono 137 i pazienti positivi al Coronavirus ricoverati presso l’ospedale Spallanzani di Roma. Di questi 20 necessitano di un supporto respiratorio. I pazienti dimessi o trasferiti a domicilio sono arrivati a quota 301. Nel suo bollettino quotidiano l’ospedale di Roma ha anche annunciato che da lunedì 20 aprile avvierà uno studio di sieroprevalenza sul proprio personale.

Rezza (Iss): «Zone rosse saranno cruciali nel post lockdown»

Ansa | Il direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità Giovanni Rezza

«Controllo del territorio con l’identificazione rapida dei focolai, test, rintraccio e isolamento dei contatti e azioni di contenimento ed eventuale creazione di zone rosse». Sono queste le parole chiave per Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Iss, per proseguire con la fase 2. Le «zone rosse torneranno ad essere una delle misure importanti quando non ci sarà piu il lockdown del paese», ha specificato Rezza Gianni Rezza durante la conferenza stampa dall’Istituto. Sui dati dell’epidemia è intervenuto anche il direttore dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro che ha parlato di un virus che ha circolazione diverse. «Ci sono 160mila persone positive a tamponi e le persone con sintomi si stanno riducendo con la curva in fase decrescente a livello nazionale», ha chiarito Brusaferro.

Iss: «6mila – 7mila nelle Rsa dal primo febbraio»

Sono stati fra 6.000 e 7.000 i decessi avvenuti nelle strutture di ricovero per anziani (Rsa) a partire dal primo febbraio. Sintomi sono stati individuati in oltre il 40% dei deceduti, ma «è difficile distinguere fra influenza e Covid-19». Sono questi i primi dati emersi da un’indagine condotta dall’Osservatorio sulle Rsa promosso dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e presentati oggi da Graziano Onder, del Centro cardiovascolare e dell’invecchiamento dell’Iss, nella conferenza stampa organizzata dall’Istituto.

Veneto: 10.618 positivi e 1.959 dimessi

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il presidente della regione Veneto Luca Zaia

Sono saliti a quota 15.374, 155 in più di ieri, i contagi totali da Coronavirus in Veneto. Nella regione, secondo l’ultimo bollettino, sono calati i decessi, mentre le persone ancora positive sono 10.618. I pazienti in terapia intensiva sono 197, meno 3 rispetto a ieri.. I decessi sono 8, un dato che porta a 877 il totale delle morti. I pazienti in area non critica sono 1.359 (4 in più), i casi di negativizzati virologici 3.730. I deceduti in ospedale e in aree extra ospedale sono complessivamente 1.026. Il numero dei soggetti in isolamento è pari a 13.489. I dimessi sono 1.958.

Zaia: «Pronti a una riapertura prima del 4 maggio»

«Il trend positivo sui positivi ci fa preparare bene alla ripartenza: il lockdown non esiste più». Ad annunciarlo è il governatore del Veneto Luca Zaia, durante il punto stampa quotidiano. «Stiamo lavorando alacremente – spiega – per presentare un progetto di messa in sicurezza per la ripartenza». Per il presidente del Veneto il piano di ripartenza «non sarà l’ufficio complicazioni affari semplici». Comprenderà, spiega, «termometri, mascherine, guanti, gel, tutte cose sostenibili per le aziende». Zaia assicura che il Veneto è inoltre «pronto anche a una pre-apertura prima del 4 maggio».

A Bergamo quintuplicati i decessi rispetto agli anni scorsi

AFP/Miguel MEDINA / Bergamo

La città lombarda, la più colpita dall’epidemia di Coronavirus, ha visto quintuplicare i decessi nel mese di marzo e per i primi quattro giorni di parile, rispetto allo stesso periodo nel 2015-2019, passando da una media di 141 vittime a 729. Un incremento che interessa gran parte dei comuni della provincia bergamasca, secondo l’Istat. A Brescia, invece, i decessi per lo stesso periodo sono triplicati: da 212 nel 2015-2019 a 638 nel 2020.

La lettera di medici e infermieri del Trivulzio: «Lasciati soli, abbiamo messo a rischio la nostra vita»

trivulzio

«Siamo stati lasciati completamente da soli, senza direttive che prevedessero protocolli aziendali diagnostico-terapeutici, senza univoche direttive sul trattamento dell’epidemia del Coronavirus, senza norme di isolamento, senza la possibilità di fare tamponi e senza DPI fino al 23 marzo». Sono queste le dure parole d’accusa di medici, infermieri, sanitari e amministrativi del Pio Albergo Trivulzio, finito al centro di un’inchiesta della Procura di Milano per la more di 143 anziani da marzo a oggi. I sanitari scrivono nella lettera di aver ricevuto «direttive che impedivano l’invio in urgenza, tramite 112, dei pazienti più gravi in pronto soccorso sostenendo che le cure prestate presso il nostro istituto fossero “migliori” oltreché “maggiormente dignitose” rispetto a quelle prestate in pronto soccorso».

Boccia contro le regioni: «Basta al fai da te. Da domenica linee uniformi»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI/Il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia

Non risparmia critiche alle regioni Francesco Boccia, ministro agli Affari regionali, sulla gestione della fase due sulla gestione dell’emergenza Coronavirus parte delle singole amministrazioni. «Il fai da te rischia di essere una pratica irresponsabile, un delitto al Paese, che può vanificare i sacrifici di tutti gli italiani; con le fughe in avanti si rischia il crollo di un intero territorio, in un contesto che ha poche certezze: una di queste è che il vaccino non c’è», dice Boccia in un’intervista a La Stampa. Il ministro annuncia che domenica convocherà i governatori per offrire linee guida uniformi e aggiunge: «Quello che succederà dal 4 dipenderà dai dati epidemiologici di questi giorni».

Istat: +20% dei decessi rispetto allo stesso periodo negli anni 2015-2019

Ansa

Un «aumento dei morti pari o superiore al 20 per cento nel periodo 1 marzo- 4 aprile 2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019». È questa l’analisi fornita dall’Istat sull’andamento dei decessi durante l’emergenza Coronavirus rispetto allo stesso periodo negli anni passati.

Morto il medico di bordo italiano della Costa Fascinosa

Ansa/Costa Fascinosa

Paolo Mudanò, responsabile dei servizi sanitari della nave da crociera Costa Fascinosa, è deceduto a causa del contagio da Coronavirus. La nave si trovava ancorata nel porto brasiliano di Santos e i suoi membri dell’equipaggio si trovano in quarantena. Il medico, di 70 anni, originario di San Lazzaro di Savena (BO) e residente a Genova, era sbarcato a seguito di un malore la scorsa settimana ed era ricoverato presso l’ospedale di Santos.

Calcio, finali di Champions ed Europa League tra agosto e settembre: l’ipotesi della Uefa

EPA/SALVATORE DI NOLFI | Una fase dei sorteggi di Champions League 2019/20

Il massimo organismo del calcio europeo sta lavorando a delle ipotesi per poter disputare le finali delle due coppe europee dopo lo stop di marzo. Per la Champions League una data proposta dalla Uefa è quella del 29 agosto, sempre a Istanbul, mentre quella di Europa League verrebbe giocata a Danzica tre giorni dopo, il primo settembre. Secondo Bbc Sport i due scenari sul tavolo della Uefa sarebbero quelli di far riprendere le coppe lì dove si erano interrotte, o inventarsi un play off con partite secche a partire dai quarti dopo che si sono definite le quattro qualificate su otto mancanti.

Residenza psichiatrica a Genova: 38 positivi e 3 morti

ANSA/LUCA ZENNARO/Genova

Dopo le Rsa, anche le residenze psichiatriche si scoprono canali di contagio. È drammatica la situazione alla Skipper di Masone, in provincia di Genova, dove 38 dei 40 ospiti psichiatrici della residenza sono risultati positivi al Coronavirus. Nella struttura si contano anche 3 vittime. Dopo l’inizio del contagio la direzione sanitaria è corsa ai ripari dirottando pazienti malati verso centri Covid (il principale a Diano Marina), operando sanificazioni e cercando d’ isolare il più possibile il contagio, compreso quello degli operatori sanitari.

Fridays For Future pensa all’Italia nel dopo fase 2 e scrive una lettera al governo

Una lettera rivolta al governo per non perdere di vista che le crisi in corso sono due. Fridays For Future si rivolge all’Italia perchè non venga dimenticata la questione ambientale che nel dibattito sulla Fase 2 è totalmente assente. La differenza tra le due emergenze, però, è che i guai causati dal cambiamento climatico non saranno temporanei, ma definitivi. Ecco perché ora dobbiamo assolutamente evitare l’effetto “rimbalzo”, lo stesso a cui abbiamo assistito dopo la crisi del 2008. Con il prezzo del petrolio ai minimi storici, ripartire con un consumo ancora più intenso è una forte tentazione, ma non si può fare» dice a Open il fisico climatologo del Cnr e autore di numerose pubblicazioni specialistiche Antonello Pasini.

Le indiscrezioni sulla fase due: posti alternati su bus e treni e uscite programmate per fasce d’età

La fase due riparte dalle auto e dalla moda. Due dei settori trainanti dell’economia italiana. Spiraglio di riapertura anche per alcuni cantieri a basso rischio, come l’industria del tabacco, l’estrazione di minerali metalliferi, le cave e le miniere. Per quanto riguarda i trasporti bus e treni viaggeranno con una capienza dimezzata e posti alternati. Nei negozi l’ingresso sarà consentito una persona alla volta se l’attività misura meno di 40 metri quadri. Per i giovani sotto i 18 anni e gli anziani sopra i 70 verranno limitati gli spostamenti. «Abbiamo notato che i ragazzi sono i più restii ad indossare le mascherine, ma è evidente che in alcune circostanze dovremo renderle obbligatorie, altrimenti per loro sarà impossibile uscire visto che molti sono asintomatici e quindi possono veicolare il virus», ha detto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri al Corriere della Sera.

È Ufficiale: «Immuni» sarà l’App per il tracciamento. Via libera dopo la firma di Arcuri

ANSA/ALESSANDRO DI MEO/ Il commissario sull’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri

È stata firmata ed è quindi ora operativa l’ordinanza del Commissario Domenico Arcuri con la quale si dispone «di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons Spa. «Immuni» diventa quindi ufficialmente l’App per il tracciamento dei contagi per affrontare la fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

L’ordinanza di Arcuri ha chiarito anche «che la società Bending Spoons Spa esclusivamente per spirito di soliderietà e, quindi, al solo scopo di fornire un proprio contributo, volontario e personale, utile per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 in atto, ha manifestato la volontà di concedere in licenza d’uso aperta, gratuita e perpetua, al commissario straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e alla Presidenza del consiglio del ministri, il codice sorgente e tutte le componenti applicative facenti parte del sistema di contact tracing già sviluppate».

Selam Palace, la “zona rossa” di Roma circondata dall’esercito

Open/Angela Gennaro

Sono forse 800 le persone, tra loro 32 bambini, bloccati al Selam Palace, ovvero le alte palazzine del quartiere della Romanina, a sud este della Capitale. Centinaia di rifugiati dal Sudan, Eritrea, Etiopia e Somalia arrivati al Palace dopo lo sgombero del famoso Hotel Africa. Dal 6 aprile i palazzi sono circondati dall’esercito e dalla tenda della Asl Roma 2. I casi di contagio confermati ammonterebbero a una cinquantina, ma potrebbero essere di più: per avere i risultati degli ultimi tamponi potrebbero servire un paio di giorni. «Da martedì ho visto portare via prima 33 persone risultate positive. Poi in una seconda tornata 18-20. E in un’ultima altre sei. In totale, quasi 60 persone». Donatella D’Angelo è una dottoressa, medico di base.

Azzolina: «Non si torna a scuola. Troppi rischi»

ANSA / FABIO FRUSTACI/La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina

Non ci sarà alcuna riapertura delle scuole a maggio. A confermarlo in un’intervista al Corriere della Sera è la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che sottolinea come i rischi a causa dell’emergenza Coronavirus siano ancora troppi. Si «allontana sempre di più la possibilità di riaprire a maggio», dice Azzolina chiarendo che «il governo prenderà a giorni una decisione». La ministra dichiara inoltre che anche se ci sarà per tutti la promozione, le pagelle saranno «vere», con i 4 e i 5. E per le famiglie ci sarà un aiuto con «un’estensione del congedo parentale e del bonus baby-sitter». Per la Maturità «sarebbe auspicabile» l’esame a scuola.

La rete degli studenti fuorisede che si aiutano via webchat

L’emergenza Coronavirus ha colpito anche gli studenti universitari. Per i fuorisede pagare un affitto sta diventando sempre più difficile con famiglie in cassa integrazione e l’impossibilità di fare lavoretti per arrivare a fine mese. Per far fronte alle difficoltà un gruppo di studenti ha creato Emergenza Affitti e Bollette Covid che attualmente conta oltre 2.600 membri e si riunisce in assemblee su Zoom a cui partecipano studenti e giovani lavoratori con problemi simili, anche dall’estero – in Spagna come in Francia.

Ma il loro non è l’unico esempio: ci sono anche gli attivisti del blog Sciopero degli Affitti e altre associazioni analoghe spuntano ovunque in Europa. In particolare, spiega Alessandra Maggi dell’Unione Inquilini, i fuori sede vivono una situazione difficile: «Il problema è che l’universitario non è residente nella città in cui studia e quindi, visto che i buoni spesa e il contributo affitto si basano sulla residenza, non accede a questa forma di sostegno».

Luca, uno dei 50 italiani bloccati in Bolivia: «Vi prego, fateci tornare a casa»

Partito per un viaggio in Sudamerica il 5 dicembre, Luca, un ragazzo abruzzese, ora si trova bloccato a La Paz, la capitale della Bolivia. Quattro mesi fa il Coronavirus non esisteva ancora e con le misure di chiusura del Paese Luca, come molti altri, è rimasto bloccato fuori dai confini nazionali. «Ciò che l’ambasciata italiana in Bolivia ha fatto, in questo mese, è mandarci alcune mail. Le prime mail erano le informazioni di un volo organizzato dall’Ambasciata di Francia con arrivo a Parigi.

Le altre mail per avvertirci di un volo organizzato dall’ambasciata della Malesia in Perù con arrivo a San Paolo in Brasile. Entrambi in maniera completamente disorganizzata, senza orari precisi, facendo numerosi scali e soprattutto a prezzi assurdi», dice Luca a Open che manda un appello all’Italia: L’appello si conclude con un eloquente «abbiamo bisogno di voi. Perché qui o se ne esce tutti e tutte assieme, o non se ne esce. Caro ministro degli Esteri Luigi Di Maio, caro ambasciatore Francesco Tafuri, possiamo darci una mossa?».

Come funzionerà l’app del governo per il tracciamento del Covid-19

Come dimostrato dal contratto pubblicato da la Repubblica, è stata approvata l’app che si occuperà del tracciamento del contagio da Coronavirus in Italia. Diverse indiscrezioni erano state anticipate da agenzia stampa Ansa e da Il Foglio. L’app si dovrebbe chiamare Immuni e dovrebbe essere realizzata dalla software house milanese Bending Spoons, guidata da Luca Ferrari. Dal momento della sua approvazione l’app non verrà diffusa immediatamente. Avrà bisogno di aggiustamenti tecnici e potrebbe anche cambiare nome.

L’app si potrà scaricare gratuitamente e sarà basata sul Bluetooth. Esattamente come avviene per cuffie, smartwatch o casse altoparlanti, con questa tecnologia sarà possibile rilevare gli smartphone che si trovano nelle vicinanze. L’app conserverà una lista di codici anonimi con tutti i dispositivi che sono entrati in contatto con lo smartphone su cui è installata. Quando un cittadino verrà sottoposto al test per il Coronavirus da quest’app si potrà capire con quali persone è stato in contatto e quindi, in caso di positività, quali sono stati i soggetti più a rischio.

L’app di regione Lombardia

Il 16 aprile intanto è cominciata la campagna per sensibilizzare i residenti a scaricare AllertaLom, l’app che per raccogliere dati sul Coronavirus lanciata dalla regione. AllertaLom era già stata diffusa qualche giorno fa ma solo negli ultimi giorni sta arrivando un sms direttamente sullo smartphone dei residenti per chiedere di scaricarla.

